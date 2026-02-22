Η Τζένιφερ Γκάρνερ επιβεβαιώνει ότι οι προσλήψεις στη CIA αυξήθηκαν μετά το «Alias»

Η Τζένιφερ Γκάρνερ λέει ότι οι φήμες περί αύξησης των προσλήψεων στη CIA μετά την σειρά «Alias» αληθεύουν – ναι, καλά ακούσατε, ορισμένες γυναίκες επηρεάστηκαν από τη σειρά και τον τρόπο που παρουσιάζει τους πράκτορες και αποφάσισαν να μπουν στο σώμα (εικάζουμε ότι απλά θαμπώθηκαν και δεν έκαναν μια γρήγορη έρευνα για το τι εστί, ας πούμε οι κατηγορίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παράνομη εσωτερική παρακολούθηση, μυστικές επιχειρήσεις, δολοφονικές συνομωσίες εναντίον ξένων ηγετών και κατηγορίες για συμμετοχή στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών).

Στην εκπομπή The Graham Norton Show της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου, η ηθοποιός μίλησε για τη συμμετοχή της στην σειρά του ABC ως Σίντνεϊ Μπρίστοου, μια πράκτορας της CIA που συνεχώς προσπαθούσε να ισορροπήσει μεταξύ επικίνδυνων μυστικών αποστολών και της ανάγκης να κρατήσει κρυφή την πραγματική της ταυτότητα από τους φίλους και την οικογένειά της.

«Ήταν τρελό αυτό που γινόταν»

Όταν ρωτήθηκε αν είναι αλήθεια ότι οι προσλήψεις στη CIA αυξήθηκαν μετά την σειρά, η Τζένιφερ Γκάρνερ απάντησε: «Ναι, είναι αλήθεια – πολλές νεαρές γυναίκες υπέβαλαν αίτηση».

Σε ότι αφορά τα ακροβατικά που έπρεπε να κάνει κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της σειράς, η Τζένιφερ Γκάρνερ είπε: «Σε κάθε επεισόδιο μου ζητούσαν να κάνω κάτι καινούργιο – ήταν πολύ απαιτητικό. Ήταν τρελό αυτό που γινόταν».

Η σειρά του ABC προβλήθηκε για πέντε σεζόν από το 2001 έως το 2006 και εκτόξευσε την καριέρα της ηθοποιού.

Και, παρόλο που έχουν περάσει δύο δεκαετίες από την ολοκλήρωση της, η Γκάρνερ κατέστησε σαφές ότι εξακολουθεί να τρέφει αγάπη για τον κόσμο του «Alias».

«Αστειεύεσαι; Φυσικά και θα το έκανα»

Σε εμφάνισή της στο The View το 2023, ανταποκρίθηκε με ενθουσιασμό στην ιδέα μιας αναβίωσης. «Θεέ μου, δεν θα ήταν το πιο διασκεδαστικό πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί; Θα ήταν», παραδέχτηκε.

Αν και εξέφρασε την προθυμία της να επιστρέψει, η Γκάρνερ τόνισε ότι οποιαδήποτε επανεκκίνηση θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή του δημιουργού της σειράς. «Ξέρετε, αυτό εξαρτάται πραγματικά από τον Τζέι Τζέι Έιμπραμς», εξήγησε τότε.

Και τον Απρίλιο του 2024, αναφέρθηκε ξανά στο θέμα κατά την εμφάνισή της στο podcast Dear Felicity του The Ringer.

«Σε κάθε συνέντευξη που δίνω, με ρωτούν για την επανεκκίνηση, πότε θα την κάνουμε», είπε η Γκάρνερ.

Ο παρουσιαστής του podcast και συμπρωταγωνιστής της στο σειρά, Γκρεγκ Γκράνμπεργκ, πρότεινε μια ταινία μεγάλου μήκους αντί για reboot, αλλά υπέθεσε ότι η ηθοποιός «δεν θα το έκανε αυτό».

«Αστειεύεσαι; Φυσικά και θα το έκανα», είπε η σταρ.

«Θα έκανα οτιδήποτε σκηνοθετούσε ο Τζέι Τζέι Έιμπραμς», πρόσθεσε.

*Με πληροφορίες από: People