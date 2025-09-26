Τι έκανε η κόρη του Μπεν Άφλεκ και της Τζένιφερ Γκάρνερ στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη;

Η Βάιολετ Άφλεκ, κόρη του Μπεν Άφλεκ και της Τζένιφερ Γκάρνερ, βρέθηκε την Τρίτη στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπου συμμετείχε στην πρώτη διεθνή συνάντηση εμπειρογνωμόνων με θέμα Healthy Indoor Air: A Global Call to Action. Εκεί μίλησε μπροστά σε ηγέτες, ειδικούς και επιστήμονες για τις επιπτώσεις του long COVID στα παιδιά και την ανάγκη θεσμοθέτησης υποδομών καθαρού αέρα.

Τι είπε η Βάιολετ Άφλεκ για τον SARS-CoV-2

Η 19χρονη φοιτήτρια του Yale εμφανίστηκε με μάσκα N95 και στην ομιλία της τόνισε: «Αντιπροσωπεύω μια γενιά που ήδη αισθάνεται πως έχει εγκαταλειφθεί. Μας υπόσχονται ότι είμαστε το μέλλον, όμως με την πανδημία το παρόν μας χάνεται καθημερινά». Επισήμανε επίσης ότι οι νέοι δεν είχαν πραγματική επιλογή ούτε ενημέρωση για τις αποφάσεις που λήφθηκαν στο όνομά τους.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον SARS-CoV-2, υπογραμμίζοντας τα στοιχεία του ΠΟΥ και των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας των ΗΠΑ που δείχνουν ότι ο ιός μπορεί να αφήσει μόνιμες βλάβες σε ζωτικά όργανα, ενώ η συνεχής μετάλλαξή του αυξάνει τον κίνδυνο επαναμόλυνσης. Επικαλέστηκε ακόμη μελέτη του JAMA Pediatrics (Μάιος 2025), σύμφωνα με την οποία το 10%–20% των παιδιών που νόσησαν εμφανίζουν long COVID, με συμπτώματα που μπορεί να διαρκέσουν μήνες ή και να εξελιχθούν σε χρόνια.

«Φοβάμαι για τα παιδιά που θα μεγαλώσουν με μόνιμο πόνο και κόπωση, που δεν θα εμπιστεύονται το σώμα τους να παίξει ή να δημιουργήσει, και που δεν θα γνωρίσουν τις δυνατότητές τους λόγω της νοητικής βλάβης από μια μόλυνση με COVID. Και νιώθω οργή εκ μέρους τους.»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Good Morning America (@goodmorningamerica)



«Φοβάμαι για τα παιδιά που θα μεγαλώσουν με μόνιμο πόνο και κόπωση, που δεν θα εμπιστεύονται το σώμα τους να παίξει ή να δημιουργήσει, και που δεν θα γνωρίσουν τις δυνατότητές τους λόγω της νοητικής βλάβης από μια μόλυνση με COVID», είπε συγκινημένη. «Και νιώθω οργή εκ μέρους τους».

Η νεαρή ακτιβίστρια πρότεινε την καθιέρωση κανονισμών για καθαρό αέρα: «Όπως θεωρούμε αυτονόητο ότι όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό, έτσι μπορούμε να αναγνωρίσουμε και τον φιλτραρισμένο αέρα ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Μπορούμε να δημιουργήσουμε δίκτυα καθαρού αέρα τόσο διαδεδομένα ώστε τα παιδιά του αύριο να μην αναρωτιούνται καν γιατί ήταν αναγκαία».

«Όπως θεωρούμε αυτονόητο ότι όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό, έτσι μπορούμε να αναγνωρίσουμε και τον φιλτραρισμένο αέρα ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Μπορούμε να δημιουργήσουμε δίκτυα καθαρού αέρα τόσο διαδεδομένα ώστε τα παιδιά του αύριο να μην αναρωτιούνται καν γιατί ήταν αναγκαία.»

Δεν είναι η πρώτη φορά που παίρνει θέση δημόσια. Το καλοκαίρι του 2024 είχε μιλήσει στο Συμβούλιο της Κομητείας Λος Άντζελες ενάντια στις απαγορεύσεις μάσκας και υπέρ της εγκατάστασης φίλτρων αέρα και φωτισμού far-UVC σε δημόσιες δομές, συμπεριλαμβανομένων φυλακών και νοσοκομείων.

Επιπλέον, τον περασμένο Μάιο δημοσίευσε στο Yale Global Health Review την έρευνά της με τίτλο «A Chronically Ill Earth: COVID Organizing as a Model Climate Response in Los Angeles», όπου ανέλυσε τις εμπειρίες της από τις πυρκαγιές στο Λος Άντζελες και τις αναλογίες ανάμεσα στην αντιμετώπιση της πανδημίας και της κλιματικής κρίσης.