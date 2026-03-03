Μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, ενδιαφέρονται πλέον οι Ευρωπαίοι για το ποιος θα νικήσει;

Στις 24 Φεβρουαρίου συμπληρώθηκαν τέσσερα χρόνια από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία , και παρά τις συνεχιζόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες, το τέλος των εχθροπραξιών φαντάζει ακόμα μακρινό.

Η διεθνής κοινότητα, και κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, προσπαθούν να δημιουργήσουν τριμερείς προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

Ωστόσο, η Μόσχα και το Κίεβο παραμένουν σε αδιέξοδο, ιδιαίτερα σε ζητήματα εδαφικής κυριαρχίας.

Η Ρωσία επιμένει ότι η Ουκρανία πρέπει να παραχωρήσει την περιοχή του Ντονμπάς, ενώ η Ουκρανία ζητά σεβασμό στα κυρίαρχα σύνορά της.

Αυτό το αδιέξοδο φαίνεται να αντικατοπτρίζει και τις διαφορετικές απόψεις των Ευρωπαίων ως προς την έκβαση του πολέμου, σύμφωνα με το euronews.

Διαφορετικές απόψεις των Ευρωπαίων

Μια πρόσφατη έρευνα της YouGov δείχνει ότι οι Δυτικοευρωπαίοι είναι διχασμένοι σχετικά με το πόσο θέλουν η Ουκρανία να νικήσει τον πόλεμο και πόσο τους ενδιαφέρει η έκβαση της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα:

Το 79% των Δανών δηλώνουν ότι τους ενδιαφέρει πολύ ή αρκετά να νικήσει η Ουκρανία τη ρωσική εισβολή.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο το ποσοστό φτάνει το 70%.

Στη Γερμανία το ενδιαφέρον μειώνεται στο 51%, ενώ στη Γαλλία (45%), την Ισπανία (44%) και την Ιταλία (32%) είναι ακόμα χαμηλότερο.

Αυτά τα δεδομένα δείχνουν ότι, ενώ ορισμένοι Ευρωπαίοι είναι πρόθυμοι να στηρίξουν την Ουκρανία μέχρι το τέλος της σύγκρουσης, άλλοι προτιμούν μια πιο συγκρατημένη προσέγγιση, εστιάζοντας σε ειρηνευτικές λύσεις παρά σε πλήρη στρατιωτική νίκη.

Προτιμήσεις για το τέλος του πολέμου

Τα ποσοστά δείχνουν επίσης πώς διαφορετικές χώρες θα ήθελαν να τελειώσει ο πόλεμος:

Η Δανία (49%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (46%) υποστηρίζουν τη συνέχιση της βοήθειας προς την Ουκρανία μέχρι να αποσυρθεί η Ρωσία πλήρως, ακόμη και αν αυτό σημαίνει παρατεταμένες συγκρούσεις.

Αντίθετα, στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία και ιδιαίτερα στην Ιταλία (56%), οι πολίτες προτιμούν μια ειρηνευτική συμφωνία, ακόμα κι αν η Ρωσία διατηρήσει τον έλεγχο ορισμένων ουκρανικών εδαφών.

Παρά τις διαφορές αυτές, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι δεν θα ήταν ικανοποιημένοι με μια λύση που παραχωρεί εδάφη στην Ρωσία.

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων σε κάθε χώρα δήλωσε ότι θα είχε αρνητική γνώμη για ένα τέτοιο αποτέλεσμα (34-58%), ενώ μόνο ένα μικρό ποσοστό (10-22%) θα το θεωρούσε θετικό.

Προβλέψεις για μελλοντικές συγκρούσεις

Η ανησυχία για νέες επιθέσεις της Ρωσίας παραμένει έντονη. Πολλοί Ευρωπαίοι θεωρούν πιθανό η Ρωσία να εξαπολύσει άλλη μια επίθεση κατά της Ουκρανίας ή ακόμα και να εισβάλει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες εντός δεκαετίας από την υπογραφή οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 68% πιστεύει ότι μια νέα επίθεση κατά της Ουκρανίας είναι πιθανή.

Στη Δανία, το ποσοστό είναι 65%.

Η πιθανότητα εισβολής σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες θεωρείται σημαντική από το 62% των Βρετανών και το 57% των Δανών.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι οι χώρες της Βαλτικής και η Μολδαβία είναι ιδιαίτερα ευάλωτες λόγω της γειτνίασής τους με τη Ρωσία και της στρατιωτικής παρουσίας της στην Υπερδνειστερία.

Η στάση των Ευρωπαίων για Ειρηνευτικές Δυνάμεις

Σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει ζητήσει την αποστολή δυτικών ειρηνευτικών δυνάμεων στη χώρα. Σύμφωνα με την YouGov:

Στη Δανία, το 66% των πολιτών υποστηρίζει την αποστολή στρατιωτών.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το ποσοστό είναι 62%.

Στη Γαλλία (48%) και τη Γερμανία (44%) υπάρχει σχετική πλειοψηφία υπέρ της αποστολής.

Η Ιταλία παρουσιάζει τη χαμηλότερη υποστήριξη, με μόλις 35% των πολιτών να συμφωνεί.

Η διακύμανση αυτή δείχνει ότι, παρά την ευρύτερη υποστήριξη για την Ουκρανία, οι Ευρωπαίοι παραμένουν διχασμένοι σχετικά με τον βαθμό εμπλοκής τους και τις στρατιωτικές πρωτοβουλίες που θα έπρεπε να υποστηρίξουν.

Μία Ευρώπη στον αέρα

Η σύγκρουση στην Ουκρανία συνεχίζει να διχάζει την Ευρώπη, όχι μόνο στο πολιτικό επίπεδο αλλά και στο κοινό αίσθημα των πολιτών.

Η διαφορετική στάση των χωρών όσον αφορά την υποστήριξη της Ουκρανίας, τις ειρηνευτικές συμφωνίες και την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων δείχνει ότι ο πόλεμος παραμένει ένα πολύπλοκο ζήτημα με σημαντικές γεωπολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις.

Το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις των εμπλεκόμενων χωρών αλλά και από την προσοχή που δείχνει η διεθνής κοινότητα στην πρόληψη νέων συγκρούσεων.