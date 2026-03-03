science
Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
Γυαλιά, καρφίτσες, μενταγιόν: Η ΑΙ φέρνει κύμα νέων gadget
Τεχνολογία 03 Μαρτίου 2026, 10:12

Γυαλιά, καρφίτσες, μενταγιόν: Η ΑΙ φέρνει κύμα νέων gadget

Οι εταιρείες τεχνολογίας αγωνίζονται να προβλέψουν εάν η δημοτικότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης θα οδηγήσει σε ένα νέο επιτυχημένο gadget.

Εργασία: Ποιοι παθαίνουν πιο γρήγορα burnout;

Εργασία: Ποιοι παθαίνουν πιο γρήγορα burnout;

Spotlight

Nέο τσιπ λάνσαρε τη Δευτέρα, η Qualcomm, της οποίας τα τσιπ τροφοδοτούν smartphone από μεγάλους κατασκευαστές συσκευών Android, για νέα προϊόντα αυτού του είδους. Η εταιρεία λέει ότι βλέπει αυξανόμενο ενδιαφέρον από εταιρείες τεχνολογίας για συσκευές που μοιάζουν με μενταγιόν, καρφίτσες, γυαλιά και άλλα διακριτά αντικείμενα και gadget που φοριούνται στο σώμα.

Οι εταιρείες τεχνολογίας αγωνίζονται να προβλέψουν εάν η δημοτικότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης θα οδηγήσει σε ένα νέο επιτυχημένο προϊόν, παρόμοιο με το πώς το διαδίκτυο έθεσε τα θεμέλια για το smartphone.

Τα τσιπ της Qualcomm τροφοδοτούν εκατομμύρια συσκευές από εταιρείες όπως η Samsung, η Motorola, η Meta και πολλές άλλες, επομένως η νέα της δέσμευση θα μπορούσε να αποτελέσει ένα είδος προγνωστικού για τον κόσμο της τεχνολογίας των καταναλωτών.

Το νέο τσιπ, που ονομάζεται Snapdragon Wear Elite, σχεδιάστηκε με γνώμονα νέα προϊόντα όπως καρφίτσες και μενταγιόν, αλλά θα τροφοδοτεί επίσης έξυπνα ρολόγια

Ωστόσο, οι εταιρείες τεχνολογίας θα πρέπει να αποδείξουν ότι οι νέες συσκευές μπορούν να κάνουν πράγματα καλύτερα ή διαφορετικά από τα smartphones και να μετριάσουν τις ανησυχίες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής σχετικά με τις συσκευές που μπορούν να καταγράψουν κρυφά το περιβάλλον τους.

Πέρα από τις λειτουργίες του τηλεφώνου

Ο Ζιάντ Ασγκάρ, επικεφαλής του τμήματος φορετών και προσωπικών συσκευών τεχνητής νοημοσύνης της Qualcomm, δήλωσε στο CNN ότι η Qualcomm είδε την ανάγκη για ένα νέο τσιπ αφού οι εταιρείες τους προσέγγισαν με νέες ιδέες για gadget.

Η πρώιμη επιτυχία των έξυπνων γυαλιών ήταν μια άλλη ένδειξη για την Qualcomm, σύμφωνα με τον Ασγκάρ. Οι παγκόσμιες αποστολές έξυπνων γυαλιών αυξήθηκαν κατά 139% σε σύγκριση με πέρυσι στο δεύτερο εξάμηνο του 2025, σύμφωνα με την Counterpoint Research.

«Έχουμε δει τη ζήτηση (για έξυπνα γυαλιά) να ξεπερνά κατά πολύ αυτό που είχαμε προβλέψει το (2025) και αυτό μας έχει δώσει πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση», δήλωσε ο Ασγκάρ.

Το νέο τσιπ, που ονομάζεται Snapdragon Wear Elite, σχεδιάστηκε με γνώμονα νέα προϊόντα όπως καρφίτσες και μενταγιόν, αλλά θα τροφοδοτεί επίσης έξυπνα ρολόγια. Η Qualcomm δήλωσε ότι το τσιπ έχει σχεδιαστεί για πράγματα όπως η λειτουργία μοντέλων AI και συνεργασία με άλλες κοντινές συσκευές χωρίς να εξαντλείται η μπαταρία, ακόμη και σε συσκευές που καταγράφουν και επικοινωνούν τακτικά με τηλέφωνα και άλλες συσκευές. Η Google, η Motorola και η Samsung είναι μεταξύ των εταιρειών που θα χρησιμοποιήσουν το τσιπ.

Ωστόσο, οι τεχνολογικοί γίγαντες αντιμετωπίζουν μια δύσκολη μάχη για να πείσουν τους καταναλωτές να υιοθετήσουν νέες συσκευές. Τουλάχιστον μία εταιρεία το έχει ήδη μάθει αυτό με τον δύσκολο τρόπο. Η Humane, που ιδρύθηκε από πρώην στελέχη της Apple, πούλησε τμήματα της επιχείρησής της στην HP, αφού το AI Pin της δεν κατάφερε να προσελκύσει τους καταναλωτές.

Ωστόσο, ο Ασγκάρ λέει ότι τα φορετά gadgets μπορούν ενδεχομένως να χειριστούν ορισμένες εργασίες πιο αποτελεσματικά από ένα τηλέφωνο, όπως οι άμεσες μεταφράσεις κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας.

Τα έξυπνα γυαλιά, τα ακουστικά και οι νέες πιθανές συσκευές μπορούν να παρέχουν μεταφράσεις στην οπτική σας επαφή και στο αυτί σας, ώστε να μην χρειάζεται να κοιτάτε προς τα κάτω σε οθόνη. Ο Ασγκάρ είπε επίσης ότι έχει δει ενδιαφέρον από τον κλάδο του λιανικού εμπορίου για τη χρήση συσκευών τεχνητής νοημοσύνης με κάμερες για την παρακολούθηση του πού κοιτάζουν οι αγοραστές.

Επιπλέον, οι συσκευές που φοριούνται στο σώμα αντί να είναι κρυμμένες σε μια τσέπη μπορεί να είναι σε θέση να κατανοήσουν το περιβάλλον κάποιου μέσω καμερών, μικροφώνων και άλλων αισθητήρων, παρέχοντας περισσότερες πληροφορίες για να προσαρμόσετε τις απαντήσεις.

«Σας δίνει μια δυνατότητα που ουσιαστικά δεν είχατε πριν από τη συσκευή», είπε ο Ασγκάρ.

έξυπνα γυαλιά

Η κούρσα για το επόμενο gadget

Η Meta, η Google και η Samsung στοιχηματίζουν πολλά σε έξυπνα γυαλιά που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να αναλύουν και να απαντούν σε ερωτήσεις σχετικά με το περιβάλλον ενός χρήστη. Η Amazon λέει ότι το Bee, το βραχιόλι ηχογράφησης φωνής που απέκτησε πέρυσι, είναι σημαντικό για το μέλλον της Alexa.

Η Apple αναπτύσσει επίσης έξυπνα γυαλιά και ένα μενταγιόν, σύμφωνα με το Bloomberg. Η OpenAI αναμένεται να λανσάρει το πρώτο της προϊόν υλικού – ένα έξυπνο ηχείο – τον επόμενο χρόνο, σύμφωνα με το The Information. Και νεοσύστατες επιχειρήσεις όπως το μενταγιόν Friend AI και η καρφίτσα Plaud έχουν ήδη προκαλέσει αίσθηση.

Η Google δεν έχει ανακοινώσει σχέδια για επέκταση πέρα ​​από τα γυαλιά, τα ρολόγια, τα τηλέφωνα και τα ακουστικά της. Αλλά ο Μπιόρν Κίλμπερν, αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής του λογισμικού smartwatch της Google, δήλωσε στο CNN ότι η εταιρεία δίνει προσοχή σε αυτούς τους νέους τύπους συσκευών.

«Στο τέλος της ημέρας, θα καταλήξουμε στο εξής: “Είναι ένα ανώτερο προϊόν για τον χρήστη; Κάνει κάτι που δεν θα μπορούσαν να κάνουν τα υπάρχοντα πράγματα;” Και έτσι, αν προκύψει κάτι τέτοιο, τότε θα ήταν ανόητο να μην το δούμε», δήλωσε ο Κίλμπερν στο CNN.

Τέτοιες συσκευές σημαίνουν επίσης ότι θα είναι ευκολότερο από ποτέ να καταγράφεται χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεση κάποιου. Οι περισσότερες συσκευές, όπως τα έξυπνα γυαλιά της Meta και το βραχιόλι Amazon Bee, διαθέτουν ένα φως LED που ενεργοποιείται για να γνωρίζουν οι περαστικοί την ύπαρξη τους.

Παρόλα αυτά, ορισμένες γυναίκες έχουν αναφέρει ότι άνδρες χρησιμοποίησαν έξυπνα γυαλιά για να τις καταγράψουν χωρίς να το γνωρίζουν και έχουν δημοσιεύσει τα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Meta, η κορυφαία εταιρεία έξυπνων γυαλιών, ανέφερε την ενδεικτική λυχνία LED των γυαλιών σε προηγούμενη δήλωσή της στο CNN και είπε ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να χρησιμοποιούν το προϊόν «με ασφαλή και σεβασμό».

Πηγή: OT.gr

Φυσικό αέριο
Ενεργειακή ασφάλεια: Συναγερμός για καύσιμα και αέριο – Επί ποδός η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων

Ενεργειακή ασφάλεια: Συναγερμός για καύσιμα και αέριο – Επί ποδός η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων

Vita.gr
Εργασία: Ποιοι παθαίνουν πιο γρήγορα burnout;

Εργασία: Ποιοι παθαίνουν πιο γρήγορα burnout;

Κόσμος
Χερσαία εισβολή του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο – Η ανακοίνωση των IDF

Χερσαία εισβολή του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο – Η ανακοίνωση των IDF

inWellness
inTown
