# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης να μην επιτρέψει τη χρήση της Σούδας για τον πόλεμο – Να ενημερώσει άμεσα τη Βουλή
02 Μαρτίου 2026, 17:22

Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης να μην επιτρέψει τη χρήση της Σούδας για τον πόλεμο – Να ενημερώσει άμεσα τη Βουλή

«Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ορμητήριο επιθέσεων», επισημαίνει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης. «Η αυταρχική θεοκρατία του Ιράν δεν ανατρέπεται με τις βόμβες της παγκόσμιας ακροδεξιάς», τονίζει

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

«Να μην επιτρέψει τη χρήση της Σούδας και των αμερικανικών βάσεων για επιχειρήσεις εκτός νατοϊκού πλαισίου» καλεί τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Χαρίτσης επισημαίνει, ακόμη, ότι ο πρωθυπουργός «οφείλει να έρθει χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση στη Βουλή των Ελλήνων και να ενημερώσει σε προ ημερησίας συζήτηση για όλες τις εξελίξεις». Όπως τονίζει, «η κατ’ ιδίαν ενημέρωση σε όποιον πολιτικό αρχηγό το επιθυμεί είναι το ελάχιστο και το αυτονόητο, αλλά προφανώς δεν αρκεί. Και αυτό θα επισημάνω και κατ’ ιδίαν εφόσον χρειαστεί».

Τον καλεί, επίσης, «να μην επιτρέψει καμία εμπλοκή της χώρας -άμεση ή έμμεση- στον πόλεμο». Σύμφωνα με τον πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, «η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ορμητήριο επιθέσεων. Η αυταρχική θεοκρατία του Ιράν δεν ανατρέπεται με τις βόμβες της παγκόσμιας ακροδεξιάς».

Επιπλέον, γνωστοποίησε ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά για την κατάσταση στην Κύπρο με τον γενικό γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου.

Όσα ανέφερε ο Αλέξης Χαρίτσης:

«Η κυβέρνηση της ΝΔ, αντί να εργαστεί για την αποκλιμάκωση και την ειρήνη, επιλέγει να στοιχηθεί πίσω από έναν καταστροφικό πόλεμο που βρίσκεται εκτός κάθε πλαισίου διεθνούς δικαίου και έχει ήδη προκαλέσει πρωτοφανή ανάφλεξη στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει:

1. Να έρθει χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση στη Βουλή των Ελλήνων και να ενημερώσει σε προ ημερησίας συζήτηση για όλες τις εξελίξεις.

Η κατ’ ιδίαν ενημέρωση σε όποιον πολιτικό αρχηγό το επιθυμεί είναι το ελάχιστο και το αυτονόητο, αλλά προφανώς δεν αρκεί. Και αυτό θα επισημάνω και κατ’ ιδίαν εφόσον χρειαστεί.

2. Να μην επιτρέψει τη χρήση της Σούδας και των αμερικανικών βάσεων για επιχειρήσεις εκτός νατοϊκού πλαισίου.

3. Να μην επιτρέψει καμία εμπλοκή της χώρας – άμεση ή έμμεση – στον πόλεμο.

Ο σεβασμός στη διεθνή νομιμότητα αποτέλεσε διαχρονικά το βασικό, στρατηγικό επιχείρημα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Δεν μπορούμε επ’ ουδενί να το απεμπολήσουμε.

Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ορμητήριο επιθέσεων.

Η αυταρχική θεοκρατία του Ιράν δεν ανατρέπεται με τις βόμβες της παγκόσμιας ακροδεξιάς.

Το παράδειγμα της ισπανικής κυβέρνησης που καταδίκασε τον πόλεμο και μπλόκαρε τη χρήση στρατιωτικών βάσεων στο έδαφός της για στρατιωτικές επιχειρήσεις, δείχνει ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος πέρα από αυτόν της πλήρους υποτέλειας που ακολουθεί η θλιβερή ευρωπαϊκή ηγεσία.

Για την κατάσταση στην Κύπρο επικοινώνησα τηλεφωνικά με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου.

Καμία εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο.

Αποκλιμάκωση τώρα.

Επιστροφή στη διπλωματία».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βουτιά 3,3% έφερε η Μέση Ανατολή

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βουτιά 3,3% έφερε η Μέση Ανατολή

Κόσμος
Τραμπ: Το μεγάλο κύμα της επίθεσης δεν έχει έρθει ακόμη

Τραμπ: Το μεγάλο κύμα της επίθεσης δεν έχει έρθει ακόμη

The Expla-in Project: Τί συμβαίνει με τις υποκλοπές πολιτικών, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων -Ποιοι οι ένοχοι;
02.03.26

Τί συμβαίνει με τις υποκλοπές πολιτικών, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων -Ποιοι οι ένοχοι;

Οι αποκαλύψεις το 2022 για τις υποκλοπές η επίμονη δημοσιογραφική έρευνα και η διεύρυνση του κατηγορητηρίου το 2026. Ανοίγει νέος κύκλος στην διαλεύκανση της υπόθεσης. Στο κάδρο και άλλα πρόσωπα.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Τους πολιτικούς αρχηγούς ενημερώνει ο Μητσοτάκης – Πρώτη συνάντηση με Ανδρουλάκη – Έκτακτη συνεδρίαση του ΕΣΕΠ
02.03.26

Τους πολιτικούς αρχηγούς ενημερώνει ο Μητσοτάκης – Πρώτη συνάντηση με Ανδρουλάκη – Έκτακτη συνεδρίαση του ΕΣΕΠ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί την Τρίτη (03/03) στις 12:00 με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, στο γραφείο του πρωθυπουργού στη Βουλή. Έκτακτη συνεδρίαση του ΕΣΕΠ.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Ενημέρωση της Βουλής για τη Μέση Ανατολή και αναβολή της συζήτησης για την επιστολική ψήφο ζητά το ΚΚΕ
02.03.26

Ενημέρωση της Βουλής για τη Μέση Ανατολή και αναβολή της συζήτησης για την επιστολική ψήφο ζητά το ΚΚΕ

«Ττην ενημέρωση της Ολομέλειας της Βουλής από την Κυβέρνηση, τους Υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας, με δυνατότητα τοποθέτησης και των εκπροσώπων των κομμάτων για την Μέση Ανατολή ζητά ο γ.γ. του ΚΚΕ

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Κίνδυνος αναστολής πληρωμών – Επιβεβαιώνει η Κομισιόν επικείμενο έλεγχο για τις επιδοτήσεις
02.03.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κίνδυνος αναστολής πληρωμών – Επιβεβαιώνει η Κομισιόν επικείμενο έλεγχο για τις επιδοτήσεις

Διενέργεια ελέγχων από Κομισιόν για το Action Plan 2 της Ελλάδας για τις επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ- «Ουδέν σχόλιον» και παραπομπή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τις αποκαλύψεις του in.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Πυρά Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης: Ένα στα πέντε νοικοκυριά δεν μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι τους
02.03.26

Πυρά Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης: Ένα στα πέντε νοικοκυριά δεν μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι τους

«Τρεις λέξεις χαρακτηρίζουν τα πράσινα τιμολόγια. Ακριβά, αδιαφανή, απρόβλεπτα. Βασικός υπεύθυνος αυτής της κατάστασης είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε βίντεο στο ΤikTok

Σύνταξη
Κικίλιας: 10 ελληνικά πλοία στον Περσικό Κόλπο με 85 Έλληνες ναυτικούς – Σε διαρκή εγρήγορση το υπ. Ναυτιλίας
02.03.26

Κικίλιας: 10 ελληνικά πλοία στον Περσικό Κόλπο με 85 Έλληνες ναυτικούς – Σε διαρκή εγρήγορση το υπ. Ναυτιλίας

Ο Βασίλης Κικίλιας χαρακτήρισε απαράδεκτη τη στοχοποίηση ναυτικών, επισημαίνοντας ότι η ποντοπόρος ναυτιλία θα έπρεπε να βρίσκεται εκτός πολεμικών συγκρούσεων

Σύνταξη
Τα ευχολόγια περί σεβασμού του διεθνούς δικαίου από την ΕΕ προς το Ιράν – Κουβέντα για ΗΠΑ και Ισραήλ
02.03.26

Τα ευχολόγια περί σεβασμού του διεθνούς δικαίου από την ΕΕ προς το Ιράν – Κουβέντα για ΗΠΑ και Ισραήλ

Η ΕΕ ψέγει το Ιράν και το διεθνές δίκαιο εμφανίζεται πιο αδύναμο από ποτέ. Τι έθιξε ο Γεραπετρίτης στο πλαίσιο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τα τρία «μέτωπα» του ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές και το «σφυροκόπημα» του Ανδρουλάκη προς τον Μητσοτάκη
02.03.26

Τα τρία «μέτωπα» του ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές και το «σφυροκόπημα» του Ανδρουλάκη προς τον Μητσοτάκη

Με τριπλή θεσμική παρέμβαση, το ΠΑΣΟΚ επαναφέρει δυναμικά στο προσκήνιο την υπόθεση των υποκλοπών μετά και την απόφαση του μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, εντείνοντας το «πρέσινγκ» απέναντι στο Μέγαρο Μαξίμου. Πού στοχεύει ο Νίκος Ανδρουλάκης και ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις της Χαριλάου Τρικούπη.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Οι αυτόκλητοι «σωτήρες» των λαών είναι πάντοτε προάγγελοι δεινών, ανοίγει η όρεξη της γης των αφεντών
02.03.26

Οι αυτόκλητοι «σωτήρες» των λαών είναι πάντοτε προάγγελοι δεινών, ανοίγει η όρεξη της γης των αφεντών

Γέμισαν οι δρόμοι και οι πλατείες την ημέρα των Τεμπών, συνεχίζεται η αναζήτηση των ηθικών αυτουργών του εγκλήματος των υποκλοπών.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ν. Ανδρουλάκης: Πρόεδρε, τι σημαίνει η απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με τις υποκλοπές;
01.03.26

Πρόεδρε, τι σημαίνει η απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με τις υποκλοπές;

Βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη στο TikTok μετά την καταδίκη των τεσσάρων κατηγορουμένων για το σκάνδαλο για τις υποκλοπές: «Όλοι όσοι ζητούν ένα κράτος δικαιοσύνης, αξιοκρατίας και προσωπικής ελευθερίας, τώρα ήρθε η ώρα να ακουστούν».

Σύνταξη
Ντόναλντ Τραμπ: Ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ γρήγορα – Εάν χρειαστεί θα στείλουμε στρατό
02.03.26

Ντόναλντ Τραμπ: Ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ γρήγορα - Εάν χρειαστεί θα στείλουμε στρατό

Ο Τραμπ δήλωσε στην εφημερίδα Daily Mail την Κυριακή ότι εκτιμά ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει «περίπου τέσσερις εβδομάδες», αλλά υπαινίχθηκε σήμερα ότι το χρονικό πλαίσιο θα μπορούσε να συντομευθεί.

Σύνταξη
The Expla-in Project: Τί συμβαίνει με τις υποκλοπές πολιτικών, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων -Ποιοι οι ένοχοι;
02.03.26

Τί συμβαίνει με τις υποκλοπές πολιτικών, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων -Ποιοι οι ένοχοι;

Οι αποκαλύψεις το 2022 για τις υποκλοπές η επίμονη δημοσιογραφική έρευνα και η διεύρυνση του κατηγορητηρίου το 2026. Ανοίγει νέος κύκλος στην διαλεύκανση της υπόθεσης. Στο κάδρο και άλλα πρόσωπα.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
«Η θητεία μου στη Vogue ήταν γεμάτη φωνές» – Όταν η συγγραφέας του «Ο διάβολος φοράει Prada» ήταν βοηθός της Άννα Γουίντουρ
02.03.26

«Η θητεία μου στη Vogue ήταν γεμάτη φωνές» - Όταν η συγγραφέας του «Ο διάβολος φοράει Prada» ήταν βοηθός της Άννα Γουίντουρ

Πριν από την κυκλοφορία της νέας ταινίας «Ο διάβολος φοράει Prada» οι Times μίλησαν με τη συγγραφέα Λόρεν Γουάισμπεργκερ για το πώς η μυθοπλαστική περιγραφή της εργασίας της στο περιοδικό Vogue έγινε πολιτιστικό φαινόμενο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τα μπόνους στο συμβόλαιο του Γιόβερ, για τα γκολ της Άρσεναλ από στατικές φάσεις
02.03.26

Τα μπόνους στο συμβόλαιο του Γιόβερ, για τα γκολ της Άρσεναλ από στατικές φάσεις

Ο Νίκολας Γιόβερ είναι ο «εγκέφαλος» πίσω από τα γκολ της Άρσεναλ από στατικές φάσεις και ο συνεργάτης του Αρτέτα λαμβάνει μεγάλο μπόνους για τα γκολ των «κανονιέρηδων» από εκτελέσεις κόρνερ και φάουλ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Φρουροί της Επανάστασης: Θα χτυπήσουμε την Κύπρο με ένταση μέχρι να φύγουν οι Αμερικανοί από το νησί
02.03.26

Φρουροί της Επανάστασης: Θα χτυπήσουμε την Κύπρο με ένταση μέχρι να φύγουν οι Αμερικανοί από το νησί

Ο Τζαμπαρί είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος των αεροσκαφών τους στην Κύπρο και προειδοποίησε για σφοδρά αντίποινα.

Σύνταξη
Επεισόδιο του Γεωργούντζου με τον Σούλη Παπαδόπουλο μετά το Καλαμάτα-Μαρκό (vid)
02.03.26

Επεισόδιο του Γεωργούντζου με τον Σούλη Παπαδόπουλο μετά το Καλαμάτα-Μαρκό (vid)

Ο δημοσιογράφος Σωτήρης Γεωργούντζος και ο προπονητής της Μαρκό, Σούλης Παπαδόπουλος, τα είπαν σε έντονο ύφος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά το Καλαμάτα-Μαρκό.

Σύνταξη
Η μυστική έπαυλη του Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό: Το «βρώμικο» Zorro Ranch στο μικροσκόπιο
02.03.26

Η μυστική έπαυλη του Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό: Το «βρώμικο» Zorro Ranch στο μικροσκόπιο

Για χρόνια, η απομονωμένη έπαυλη περίπου 2.800 τ.μ. του Τζέφρι Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό έμεινε εκτός ουσιαστικής έρευνας. Τώρα, νέα έγγραφα φέρνουν το Zorro Ranch ξανά στο επίκεντρο των αρχών.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σα να παίζουν απο την αρχή…
02.03.26

Σα να παίζουν απο την αρχή…

Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ίσως ΠΑΟΚ μπαίνουν απο την ίδια αφετηρία σε ένα «νέο» πρωτάθλημα 9 αγωνιστικών...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Τους πολιτικούς αρχηγούς ενημερώνει ο Μητσοτάκης – Πρώτη συνάντηση με Ανδρουλάκη – Έκτακτη συνεδρίαση του ΕΣΕΠ
02.03.26

Τους πολιτικούς αρχηγούς ενημερώνει ο Μητσοτάκης – Πρώτη συνάντηση με Ανδρουλάκη – Έκτακτη συνεδρίαση του ΕΣΕΠ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί την Τρίτη (03/03) στις 12:00 με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, στο γραφείο του πρωθυπουργού στη Βουλή. Έκτακτη συνεδρίαση του ΕΣΕΠ.

Σύνταξη
