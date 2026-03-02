Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης να μην επιτρέψει τη χρήση της Σούδας για τον πόλεμο – Να ενημερώσει άμεσα τη Βουλή

«Να μην επιτρέψει τη χρήση της Σούδας και των αμερικανικών βάσεων για επιχειρήσεις εκτός νατοϊκού πλαισίου» καλεί τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Χαρίτσης επισημαίνει, ακόμη, ότι ο πρωθυπουργός «οφείλει να έρθει χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση στη Βουλή των Ελλήνων και να ενημερώσει σε προ ημερησίας συζήτηση για όλες τις εξελίξεις». Όπως τονίζει, «η κατ’ ιδίαν ενημέρωση σε όποιον πολιτικό αρχηγό το επιθυμεί είναι το ελάχιστο και το αυτονόητο, αλλά προφανώς δεν αρκεί. Και αυτό θα επισημάνω και κατ’ ιδίαν εφόσον χρειαστεί».

Τον καλεί, επίσης, «να μην επιτρέψει καμία εμπλοκή της χώρας -άμεση ή έμμεση- στον πόλεμο». Σύμφωνα με τον πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, «η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ορμητήριο επιθέσεων. Η αυταρχική θεοκρατία του Ιράν δεν ανατρέπεται με τις βόμβες της παγκόσμιας ακροδεξιάς».

Επιπλέον, γνωστοποίησε ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά για την κατάσταση στην Κύπρο με τον γενικό γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου.

Όσα ανέφερε ο Αλέξης Χαρίτσης:

«Η κυβέρνηση της ΝΔ, αντί να εργαστεί για την αποκλιμάκωση και την ειρήνη, επιλέγει να στοιχηθεί πίσω από έναν καταστροφικό πόλεμο που βρίσκεται εκτός κάθε πλαισίου διεθνούς δικαίου και έχει ήδη προκαλέσει πρωτοφανή ανάφλεξη στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει:

1. Να έρθει χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση στη Βουλή των Ελλήνων και να ενημερώσει σε προ ημερησίας συζήτηση για όλες τις εξελίξεις.

Η κατ’ ιδίαν ενημέρωση σε όποιον πολιτικό αρχηγό το επιθυμεί είναι το ελάχιστο και το αυτονόητο, αλλά προφανώς δεν αρκεί. Και αυτό θα επισημάνω και κατ’ ιδίαν εφόσον χρειαστεί.

2. Να μην επιτρέψει τη χρήση της Σούδας και των αμερικανικών βάσεων για επιχειρήσεις εκτός νατοϊκού πλαισίου.

3. Να μην επιτρέψει καμία εμπλοκή της χώρας – άμεση ή έμμεση – στον πόλεμο.

Ο σεβασμός στη διεθνή νομιμότητα αποτέλεσε διαχρονικά το βασικό, στρατηγικό επιχείρημα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Δεν μπορούμε επ’ ουδενί να το απεμπολήσουμε.

Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ορμητήριο επιθέσεων.

Η αυταρχική θεοκρατία του Ιράν δεν ανατρέπεται με τις βόμβες της παγκόσμιας ακροδεξιάς.

Το παράδειγμα της ισπανικής κυβέρνησης που καταδίκασε τον πόλεμο και μπλόκαρε τη χρήση στρατιωτικών βάσεων στο έδαφός της για στρατιωτικές επιχειρήσεις, δείχνει ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος πέρα από αυτόν της πλήρους υποτέλειας που ακολουθεί η θλιβερή ευρωπαϊκή ηγεσία.

Για την κατάσταση στην Κύπρο επικοινώνησα τηλεφωνικά με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου.

Καμία εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο.

Αποκλιμάκωση τώρα.

Επιστροφή στη διπλωματία».