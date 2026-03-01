«Απ’ την Αγάπη Έχασα»: Ένα από τα τραγούδια που ηχογράφησε ο Μανώλης Λιδάκης λίγο πριν πεθάνει

Έναν χρόνο μετά τον θάνατο του Μανώλη Λιδάκη, μια από τις τελευταίες του ηχογραφήσεις έρχεται στο φως, κρατώντας ζωντανή τη φωνή και το αποτύπωμά του στο ελληνικό τραγούδι. Το «Απ’ την Αγάπη Έχασα» αποτελεί ένα μέχρι σήμερα ακυκλοφόρητο τραγούδι, που ηχογραφήθηκε λίγο πριν από την απώλεια του σημαντικού ερμηνευτή.

Τους στίχους υπογράφει ο Πάνος Δημητρόπουλος και τη μουσική ο Νίκος Στρατάκης, σε μια δημιουργική σύμπραξη που αποκτά ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος, καθώς εντάσσεται σε μια νέα μουσική δουλειά αφιερωμένη με σεβασμό στη μνήμη και την καλλιτεχνική του διαδρομή.

Η βαθιά, αναγνωρίσιμη φωνή του Λιδάκη αποδίδει με ευαισθησία και εσωτερικότητα ένα τραγούδι που κουβαλά συγκίνηση και αλήθεια — στοιχεία που χαρακτήρισαν συνολικά την πορεία του.

Το «Απ’ την Αγάπη Έχασα» λειτουργεί ως φόρος τιμής, αλλά και ως συνέχεια μιας παρουσίας που εξακολουθεί να συνοδεύει τα βιώματα και τα συναισθήματα του κοινού.

Στίχοι

Ρίχνει ο πόνος δυνατά

Κ’ η αδικία πιο σκληρά

Ο έρωτας τα πάθη μου

Μονάχος μεσ’ τα βάθη μου

Βγάζουν τα στήθια μου φωτιά

Και περπατάω σιωπηλά

Απ’ την αγάπη έχασα

Μα ακόμα δε σε ξέχασα

Πώς να πνίξω το θυμό

Να πάψω να παραμιλώ

Μικρέ μου κόσμε χώρα με

Θεούλη μου συγχώρα με

Όλα τα έδωσα νωρίς

Και τα σπασμένα της ζωής

Τα φόρτωνα στον ώμο μου

Και τράβαγα το δρόμο μου

Ο φίλος μου και ο εχθρός

Του ήλιου κρύβανε το φως

Στα βάσανα μου γέλασα

Και την καρδιά ξεγέλασα

Πώς να πνίξω το θυμό

Να πάψω να παραμιλώ

Μικρέ μου κόσμε χώρα με

Θεούλη μου συγχώρα με