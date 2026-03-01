«Απ’ την Αγάπη Έχασα»: Ένα από τα τραγούδια που ηχογράφησε ο Μανώλης Λιδάκης λίγο πριν πεθάνει
Ο Μανώλης Λιδάκης, έναν χρόνο μετά τον θάνατό του, παραμένει παρών μέσα από το ακυκλοφόρητο «Απ’ την Αγάπη Έχασα», μία από τις τελευταίες ηχογραφήσεις του, που κυκλοφορεί ως συγκινητικός φόρος τιμής στη φωνή και τη σπουδαία καλλιτεχνική του διαδρομή
Έναν χρόνο μετά τον θάνατο του Μανώλη Λιδάκη, μια από τις τελευταίες του ηχογραφήσεις έρχεται στο φως, κρατώντας ζωντανή τη φωνή και το αποτύπωμά του στο ελληνικό τραγούδι. Το «Απ’ την Αγάπη Έχασα» αποτελεί ένα μέχρι σήμερα ακυκλοφόρητο τραγούδι, που ηχογραφήθηκε λίγο πριν από την απώλεια του σημαντικού ερμηνευτή.
Τους στίχους υπογράφει ο Πάνος Δημητρόπουλος και τη μουσική ο Νίκος Στρατάκης, σε μια δημιουργική σύμπραξη που αποκτά ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος, καθώς εντάσσεται σε μια νέα μουσική δουλειά αφιερωμένη με σεβασμό στη μνήμη και την καλλιτεχνική του διαδρομή.
Η βαθιά, αναγνωρίσιμη φωνή του Λιδάκη αποδίδει με ευαισθησία και εσωτερικότητα ένα τραγούδι που κουβαλά συγκίνηση και αλήθεια — στοιχεία που χαρακτήρισαν συνολικά την πορεία του.
Το «Απ’ την Αγάπη Έχασα» λειτουργεί ως φόρος τιμής, αλλά και ως συνέχεια μιας παρουσίας που εξακολουθεί να συνοδεύει τα βιώματα και τα συναισθήματα του κοινού.
Στίχοι
Ρίχνει ο πόνος δυνατά
Κ’ η αδικία πιο σκληρά
Ο έρωτας τα πάθη μου
Μονάχος μεσ’ τα βάθη μου
Βγάζουν τα στήθια μου φωτιά
Και περπατάω σιωπηλά
Απ’ την αγάπη έχασα
Μα ακόμα δε σε ξέχασα
Πώς να πνίξω το θυμό
Να πάψω να παραμιλώ
Μικρέ μου κόσμε χώρα με
Θεούλη μου συγχώρα με
Όλα τα έδωσα νωρίς
Και τα σπασμένα της ζωής
Τα φόρτωνα στον ώμο μου
Και τράβαγα το δρόμο μου
Ο φίλος μου και ο εχθρός
Του ήλιου κρύβανε το φως
Στα βάσανα μου γέλασα
Και την καρδιά ξεγέλασα
Πώς να πνίξω το θυμό
Να πάψω να παραμιλώ
Μικρέ μου κόσμε χώρα με
Θεούλη μου συγχώρα με
- Αλί Λαριτζανί: Ο έμπιστος του Χαμενεΐ που θα κινήσει τα νήματα μετά τον θάνατό του
- LIVE: Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός
- Κάγια Κάλας για τον θάνατο Χαμενεΐ: «Καθοριστική στιγμή στην ιστορία του Ιράν»
- Χτυπήθηκε και δεύτερο πλοίο στα Στενά του Ορμούζ
- Αποκλεισμένοι στο Ντουμπάι οι ξένοι της Μακάμπι Τελ Αβίβ – Φεύγουν για Αθήνα οι παίκτες της Χάποελ
- Στα 20 μου ήξερα τα πάντα για τον θάνατο: Οι απώλειες που σημάδεψαν τη ζωή του «πάντα χαμογελαστού» Μάρτιν Σορτ
- Ολυμπιακός – Εθνικός 5-0: Ασταμάτητες οι Ερυθρόλευκες, συνεχίζουν με 11/11
- Ολυμπιακός: Αυτή είναι η ενδεκάδα για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις