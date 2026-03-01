magazin
Κυριακή 01 Μαρτίου 2026
Ημισκούμπρια: Reunion για τα «30 Χρόνια Επιτυχίες» στο Release Athens 2026
Ημισκούμπρια: Reunion για τα «30 Χρόνια Επιτυχίες» στο Release Athens 2026

Τριάντα χρόνια μετά την πρώτη τους κυκλοφορία και δέκα από την τελευταία τους εμφάνιση, τα Ημισκούμπρια επιστρέφουν για ένα και μοναδικό live στην Πλατεία Νερού, το Σάββατο 20 Ιουνίου, στο πλαίσιο του Release Athens 2026.

Τριάντα χρόνια μετά την πρώτη τους δισκογραφική εμφάνιση και δέκα χρόνια από την τελευταία τους ζωντανή παρουσία, τα Ημισκούμπρια επιστρέφουν στη σκηνή για ένα και μοναδικό reunion live στην Αθήνα.

Το Σάββατο 20 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού, στο πλαίσιο του Release Athens 2026, το θρυλικό τρίο γιορτάζει τα «30 Χρόνια Επιτυχίες» σε μια επετειακή βραδιά που αναμένεται να συγκεντρώσει παλιούς και νέους ακροατές.

Ημισκούμπρια

Τα Ημισκούμπρια αποτελούν το πιο επιδραστικό και αναγνωρίσιμο σχήμα του ελληνικού hip hop. Δημιουργήθηκαν στα μέσα της δεκαετίας του ’90 από τους Δημήτρη Μεντζέλο, Μιθριδάτη και Πρύτανη, διαμορφώνοντας από νωρίς ένα ύφος που συνδύαζε χιούμορ, σάτιρα και καυστικό σχολιασμό της καθημερινότητας — στοιχεία που εξελίχθηκαν σε σήμα κατατεθέν τους.

Το 1996 κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο άλμπουμ «30 Χρόνια Επιτυχίες», ανοίγοντας τον δρόμο για τη μαζική διάδοση του ελληνικού hip hop. Ο δίσκος έγινε ο πρώτος χρυσός της σκηνής, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για το είδος. Ανάλογη απήχηση γνώρισαν στη συνέχεια τα «Ο Δίσκος Που Διαφημίζετε», «Στενές Επαφές Με 3ς Τύπους» και «2030», άλμπουμ που έγιναν χρυσοί και πλατινένιοι, εδραιώνοντας το συγκρότημα ως σημείο αναφοράς όχι μόνο για το hip hop αλλά για το ελληνικό τραγούδι συνολικά.

Τραγούδια που μετατράπηκαν σε διαχρονικές ατάκες

Με τραγούδια που μετατράπηκαν σε διαχρονικές ατάκες και ρεφρέν που τραγουδήθηκαν μαζικά σε συναυλίες, clubs και παρέες, τα Ημισκούμπρια ανέπτυξαν μια ιδιαίτερη σχέση με το κοινό τους. Παράλληλα, ανανέωσαν τη σατιρική παράδοση της ελληνικής δισκογραφίας και συνεργάστηκαν με ευρέως αναγνωρίσιμα ονόματα του εγχώριου τραγουδιού, γεφυρώνοντας μουσικές σκηνές και διευρύνοντας το αποτύπωμά τους.

Κυκλοφορίες όπως «Τη Λόλα Απ’ Τη Φωτιά Ποιος Θα Τη Βγάλει;», «Γυναικολογίες» και «Η Απλή Μέθοδος Των Τριών», αλλά και μεταγενέστερα singles, διατήρησαν τη δυναμική τους παρουσία, ενώ το υλικό της πρώτης περιόδου τους επέστρεφε διαρκώς στη συλλογική μνήμη της εγχώριας μουσικής. Τα τραγούδια τους λειτουργούν πλέον ως σημεία αναφοράς για διαφορετικές γενιές ακροατών, αποτυπώνοντας το ιδιαίτερο χιούμορ, τη γλώσσα και την αισθητική μιας ολόκληρης εποχής.

Το Σάββατο 20 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού, το εμβληματικό τρίο του ελληνικού hip hop συναντά ξανά το κοινό που μεγάλωσε μαζί του, αλλά και μια νέα γενιά που ανακάλυψε εκ των υστέρων τον ήχο και τη σάτιρά του. Πρόκειται για μια εμφάνιση επετειακού χαρακτήρα, μια συναυλία που περίμενε χρόνια το κοινό και μια σπάνια ευκαιρία να βιώσει ζωντανά την ενέργεια και την ιστορία των Ημισκουμπρίων — σε μια γιορτή που δεν θα επαναληφθεί.

*Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

