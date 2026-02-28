Ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν καταστροφές σε συγκροτήματα κατοικιών στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, Μανάμα, ενώ υπάρχουν αναφορές για νεκρούς, οι οποίες δεν έχουν επίσημα επιβεβαιωθεί.

Στα βίντεο που αναπαράγονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνονται τα κτίρια στην Μανάμα του Μπαχρέιν που υπέστησαν πλήγματα από το Ιράν, ενώ ακούγονται και ισχυρές εκρήξεις.

Επιπλέον, αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο πρακτορείο Reuters ότι καπνός υψώνεται από την περιοχή Τζουφάιρ, όπου βρίσκεται βάση του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Νωρίτερα, σειρήνες προειδοποίησης ήχησαν στο Μπαχρέιν, όπου σταθμεύει ο 5ος αμερικανικός στόλος, μετά τα αμερικανικά και τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν κάλεσε τους πολίτες να σπεύσουν στο κοντινότερο ασφαλές σημείο.

Τεχεράνη: Νόμιμος στόχος όλες οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή

Να σημειωθεί ότι σε επιστολή προς τον γενικό γραμματέα ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τον πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας, που απέστειλε σήμερα, Σάββατο, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, υπογραμμίζει πως «όλες οι βάσεις, εγκαταστάσεις και περιουσιακά στοιχεία των εχθρικών δυνάμεων στην περιοχή θα θεωρούνται νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι στο πλαίσιο της νόμιμης άσκησης του δικαιώματος αυτοάμυνας του Ιράν», ενώ τονίζει ότι η χώρα «θα συνεχίσει να ασκεί το δικαίωμα αυτοάμυνας αποφασιστικά και χωρίς δισταγμό έως ότου η επιθετικότητα παύσει πλήρως και αδιαμφισβήτητα».

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα χρησιμοποιήσουν όλες τις αναγκαίες αμυντικές δυνατότητες και τα μέσα για να αντιμετωπίσουν αυτή την εγκληματική επιθετικότητα και να αποτρέψουν τις εχθρικές πράξεις», προειδοποιεί ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.