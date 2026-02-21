Ειρηνικός: Νέα δολοφονική επίθεση των ΗΠΑ σκοτώνει 3 ανθρώπους που επέβαιναν σε σκάφος
Νέα δολοφονική επίθεση εναντίον σκάφους που έπλεε στον ανατολικό Ειρηνικό εξαπέλυσαν δυνάμεις των ΗΠΑ, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους.
Ενοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν χθες Παρασκευή αεροπορική επίθεση εναντίον ταχύπλοου που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά στον ανατολικό Ειρηνικό, σκοτώνοντας τρεις επιβαίνοντες στο σκάφος, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική – U.S. Southern Command ή SOUTHCOM (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).
Oι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει περισσότερες από 40 επιθέσεις εναντίον σκαφών, με απολογισμό τουλάχιστον 147 νεκρούς σε Καραϊβική και Ειρηνικό
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της SOUTHCOM που κοινοποίησε βίντεο το οποίο φέρεται να καταγράφει το πλήγμα στο συγκεκριμένο ταχύπλοο, το σκάφος «συμμετείχε σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών» και «τρεις ναρκοτρομοκράτες σκοτώθηκαν».
On Feb. 20, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/PzWQFfNgHm
— U.S. Southern Command (@Southcom) February 21, 2026
Από τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει περισσότερες από 40 επιθέσεις εναντίον σκαφών που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά, με απολογισμό τουλάχιστον 147 νεκρούς σε Καραϊβική και Ειρηνικό, χωρίς η Ουάσιγκτον να έχει παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία πως τα σκάφη που επλήγησαν εμπλέκονταν σε παράνομες δραστηριότητες, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
«Eξωδικαστικές εκτελέσεις»
Η νομιμότητα της εκστρατείας, που επισήμως στοχοποιεί καρτέλ των ναρκωτικών που μεταφέρουν ουσίες στις ΗΠΑ, αμφισβητείται από ειδικούς και προκαλεί αντεγκλήσεις με αντιπολιτευόμενους στην Ουάσιγκτον.
Η Yπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα βλέπει στους βομβαρδισμούς αυτούς «εξωδικαστικές εκτελέσεις».
