Γουέστ Χαμ – Μπόρνμουθ 0-0: «Χ»αμένοι και οι δύο
Χωρίς τέρματα (0-0) ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση μεταξύ της Γουέστ Χαμ – Μπόρνμουθ
- Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα και σούπερ μάρκετ την Καθαρά Δευτέρα
- Κατέρρευσε πάτωμα ταβέρνας στη Ροδόπη – Στο νοσοκομείο οχτώ άτομα
- Live η νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση στην Πάτρα - Πάνω από 50.000 καρναβαλιστές στους δρόμους
- Συρία: Το Ισλαμικό Κράτος καλεί τους υποστηρικτές του να πολεμήσουν το νέο καθεστώς
Ματς που θα ξεχαστεί γρήγορα ήταν εκείνο ανάμεσα στη Γουέστ Χαμ και την Μπόρνμουθ, για την 27η αγωνιστική της Premier League, καθώς ήρθε ισόπαλο δίχως τέρματα (0-0).
Με αυτό το αποτέλεσμα, τα «σφυριά» παρέμειναν στη 18η θέση με 25 βαθμούς, ενώ η Μπόρνμουθ είναι 8η με 38 πόντους.
Πολύ λίγα πράγματα είχε ο αγώνας, ελάχιστες φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες, παρά μόνο προς το φινάλε ήταν τα πιο σημαντικά.
Στο 76’ η προσπάθεια του Σκοτ από πλεονεκτική θέση, «έγλυψε» το αριστερό δοκάρι του Χέρμανσεν και στο 78’ ο Πέτροβιτς έδιωξε με τις γροθιές την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Σάμερβιλ.
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ: Χέρμανσεν, Μαυροπάνος, Ντιούφ, Ντισασί, Γουάν-Μπισάκα, Μαγκάσα(84’ Καντέ), Φερνάντεθ, Σούτσεκ(72’ Γουίλσον), Μπόουεν, Σάμερβιλ, Καστεγιάνος
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ: Πέτροβιτς, Χιμένεθ(89’ Σμιθ), Σένεσι, Τρουφέρτ, Χιλ, Άνταμς(65’ Κρίστι), Σκοτ, Ράιαν, Κρουπί(89’ Ουνάλ), Αντλί(65’ Μπρουκς), Εβανίλσον(80’ Ταβερνιέ)
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 27ης αγωνιστικής:
Σάββατο 21/02
Άστον Βίλα-Λιντς 1-1
(88′ Έιμπραχαμ – 31′ Σταχ)
Μπρέντφορντ-Μπράιτον 0-2
(30′ Γκόμες, 45’+1′ Γουέλμπεκ)
Τσέλσι-Μπέρνλι 1-1
(3′ Ζοάο Πέδρο – 93′ Φλέμινγκ)
Γουέστ Χαμ-Μπόρνμουθ 0-0
Μάντσεστερ Σίτι-Νιουκάστλ (22:00)
Κυριακή 22/02
Κρίσταλ Πάλας-Γουλβς (16:00)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Λίβερπουλ (16:00)
Σάντερλαντ-Φούλαμ (16:00)
Τότεναμ-Άρσεναλ (18:30)
Δευτέρα 23/02
Έβερτον-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00)
Η βαθμολογία:
Αναλυτικά η επόμενη (28η) αγωνιστική:
Παρασκευή 27/02
Γουλβς-Άστον Βίλα (22:00)
Σάββατο 28/02
Μπόρνμουθ-Σάντερλαντ (14:30)
Μπέρνλι-Μπρέντφορντ (17:00)
Λίβερπουλ-Γουέστ Χαμ (17:00)
Νιουκάστλ-Έβερτον (17:00)
Λιντς-Μάντσεστερ Σίτι (19:30)
Κυριακή 01/03
Μπράιτον-Νότιγχαμ Φόρεστ (16:00)
Φούλαμ-Τότεναμ (16:00)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Κρίσταλ Πάλας (16:00)
Άρσεναλ-Τσέλσι (18:30)
- Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ 2-1: Σε «απόσταση βολής» από την κορυφή οι «Πολίτες»
- Ατλέτικο Μαδρίτης – Εσπανιόλ 4-2: Επιστροφή στις νίκες για τους «ροχιμπλάνκος»
- Κάλιαρι – Λάτσιο 0-0: Έμειναν πολύ πίσω οι Ρωμαίοι
- Το σύνθημα των παικτών του Ολυμπιακού μετά την ήττα στον τελικό – «Πάμε για το restart»
- Χέιζ-Ντέιβις: «Πρώτο ελληνικό ντέρμπι για μένα, ήταν συναρπαστικό» (vid)
- Γουέστ Χαμ – Μπόρνμουθ 0-0: «Χ»αμένοι και οι δύο
- Με ζώνη στη μέση του ο Βεζένκοφ – Περπατούσε με το ζόρι μετά το τέλος του τελικού
- Παναθηναϊκός: Η απονομή στους Κυπελλούχους Ελλάδας «πράσινους» (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις