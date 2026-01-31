Το χαστούκι του Μαυροπάνου στον Πάλμερ στο… ρινγκ του αγώνα Τσέλσι-Γουέστ Χαμ (vid)

Το «έλα να δεις» έγινε λίγο πριν από τη λήξη του αγώνα της Premier League Τσέλσι-Γουέστ Χαμ 3-2, καθώς άναψαν τα αίματα. Η Τσέλσι κυνηγούσε νίκη τετράδας, η Γουέστ Χαμ νίκη ανάσα, το 0-2 του πρώτου ημιχρόνου έγινε ανατροπή 3-2 υπέρ των γηπεδούχων, οι παλμοί ήταν στο κόκκινο και η κατάσταση ξέφυγε στο 90+6’.

Όλοι οι παίκτες εναντίον όλων! Με δυο λόγια χαμός καθώς αρπάχτηκαν οι παίκτες. Η φωτιά άναψε όταν ο Κουκουρέγια επιχείρησε να εμποδίσει τον Τραορέ πού όμως τον έσπρωξε και τον έριξε στο έδαφος. Μετά από αυτό ο αγωνιστικός χώρος μετατράπηκε σε ρινγκ, καθώς ο Ζοάο Πέδρο ζητούσε εξηγήσεις από τον Τραορέ, τον έσπρωξε κι αυτός και στον καβγά μπήκαν σχεδόν όλοι οι παίκτες, με λίγους να παραμένουν ψύχραιμοι. Στο… ρινγκ ήταν και ο Μαυροπάνος που χαστούκισε τον Πάλμερ.

Μετά την προσωρινή διακοπή ο διαιτητής Άντονι Τέιλορ απέβαλε τον Τοντιμπό καθώς είδε στο VAR ότι άρπαξε από το λαιμό τον Ζοάο Πέδρο.