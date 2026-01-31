Το χαστούκι του Μαυροπάνου στον Πάλμερ στο… ρινγκ του αγώνα Τσέλσι-Γουέστ Χαμ (vid)
Η Τσέλσι έκανε επική ανατροπή από 0-2 στο ημίχρονο, νίκησε 3-2 με σαρωτική εμφάνιση στο β’ μέρος όπου άναψαν και τα αίματα λίγο πριν από τη λήξη και έγινε χαμός μεταξύ των παικτών
Το «έλα να δεις» έγινε λίγο πριν από τη λήξη του αγώνα της Premier League Τσέλσι-Γουέστ Χαμ 3-2, καθώς άναψαν τα αίματα. Η Τσέλσι κυνηγούσε νίκη τετράδας, η Γουέστ Χαμ νίκη ανάσα, το 0-2 του πρώτου ημιχρόνου έγινε ανατροπή 3-2 υπέρ των γηπεδούχων, οι παλμοί ήταν στο κόκκινο και η κατάσταση ξέφυγε στο 90+6’.
Όλοι οι παίκτες εναντίον όλων! Με δυο λόγια χαμός καθώς αρπάχτηκαν οι παίκτες. Η φωτιά άναψε όταν ο Κουκουρέγια επιχείρησε να εμποδίσει τον Τραορέ πού όμως τον έσπρωξε και τον έριξε στο έδαφος. Μετά από αυτό ο αγωνιστικός χώρος μετατράπηκε σε ρινγκ, καθώς ο Ζοάο Πέδρο ζητούσε εξηγήσεις από τον Τραορέ, τον έσπρωξε κι αυτός και στον καβγά μπήκαν σχεδόν όλοι οι παίκτες, με λίγους να παραμένουν ψύχραιμοι. Στο… ρινγκ ήταν και ο Μαυροπάνος που χαστούκισε τον Πάλμερ.
Μετά την προσωρινή διακοπή ο διαιτητής Άντονι Τέιλορ απέβαλε τον Τοντιμπό καθώς είδε στο VAR ότι άρπαξε από το λαιμό τον Ζοάο Πέδρο.
Afinal, o Royal Rumble é em Stamford Bridge 😅
Chelsea 🥊 West Ham#DAZNPremier pic.twitter.com/uFl40451Ke
— DAZN Portugal (@DAZNPortugal) January 31, 2026
