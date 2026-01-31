Τσέλσι – Γουέστ Χαμ 3-2: Οι ψυχωμένοι γηπεδούχοι έκαναν την ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο και είναι τέταρτοι!

Ματσάρα στο «Stamford Bridge» με νικήτρια την Τσέλσι! Οι «μπλε» βρέθηκαν να χάνουν με δύο γκολ από τη Γουέστ Χαμ στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο έκαναν την ανατροπή επικρατώντας με 3-2 για την 24η αγωνιστική της Premier League. Τρίτο σερί τρίποντο για την ομάδα του Λίαμ Ροζίνιορ που έπιασε τετράδα, έχασαν ευκαιρία οι φιλοξενούμενοι που «λύγισαν» στο φινάλε.

Η Γουέστ Χαμ αιφνιδίασε την Τσέλσι στο 7′ όταν ο Μπόουεν έκανε σέντρα, η μπάλα πέρασε απ’ όλους και κατέληξε στα δίχτυα για το 0-1. Στο 36′ μάλιστα τα «σφυριά» πέτυχαν και δεύτερο γκολ όταν μετά από όμορφη ομαδική προσπάθεια ο Σάμερβιλ με σουτ έκανε το 0-2.

Δυνατά μπήκε και στο δεύτερο μέρος η Γουέστ Χαμ που έχασε μεγάλες ευκαιρίες με Φερνάντες και Μπόουεν. Δεν βρήκε τρίτο γκολ όμως και το πλήρωσε. Στο 57′ ο Ζοάο Πέδρο μείωσε σε 1-2 με κεφαλιά και στο 70′ με νέα κεφαλιά από κοντά σε φάση διαρκείας ο Κουκουρέγια έκανε το 2-2.

Στο 86′ η Γουέστ Χαμ είχε δοκάρι με τον Τοντιμπό και αφού πάλι δεν κατάφερε να πετύχει τρίτο γκολ, το δέχθηκε. Στο 90+2′ συγκεκριμένα, ο Ζοάο Πέδρο έκανε το γύρισμα και ο Έντσο με πλασέ από την καρδιά της περιοχής έγραψε το 3-2. Στο 90+5′ επικράτησε ένας χαμός μεταξύ των ποδοσφαιριστών και ο Τοντιμπό αποβλήθηκε καθώς έπιασε αντίπαλο από τον λαιμό.

Τσέλσι: Σάντσεθ, Γκουστό (81’ Τζέιμς), Τσαλόμπα, Μπαντιασίλ (46’ Κουκουρέγια) Χάτο (46’ Ζοάο Πέδρο), Καϊσέδο, Φερνάντες, Γκίτενς (26’ Νέτο), Πάλμερ Γκαρνάτσο (46’ Φοφανά), Ντέλαπ

Γουέστ Χαμ: Αρεολά, Γουάν Μπισάκα, Τοντιμπό, Μαυροπάνος, Ντιούφ (81’ Σκαρλς), Σούτσεκ, Φερνάντες, Σάμερβιλ, Μπόουεν (81’ Τραορέ), Καστεγιάνος (76’ Γουίλσον), Πάμπλο

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής:

Σάββατο 31/01

Μπράιτον-Έβερτον 1-1

Λιντς-Άρσεναλ 0-4

Γουλβς-Μπόρνμουθ 0-2

Τσέλσι-Γουέστ Χαμ 3-2

Λίβερπουλ-Νιουκάστλ (22:00)

Κυριακή 01/02

Άστον Βίλα-Μπρέντφορντ (16:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Φούλαμ (16:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Κρίσταλ Πάλας (16:00)

Τότεναμ-Μάντσεστερ Σίτι (18:30)

Δευτέρα 02/02

Σάντερλαντ-Μπέρνλι (22:00)

Η βαθμολογία:

Αναλυτικά η επόμενη (25η) αγωνιστική:

Παρασκευή 06/02

Λιντς-Νοτιγχαμ Φόρεστ (22:00)

Σάββατο 07/02

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Τότεναμ (14:30)

Άρσεναλ-Σάντερλαντ (17:00)

Μπόρνμουθ-Άστον Βίλα (17:00)

Μπέρνλι-Γουέστ Χαμ (17:00)

Φούλαμ-Έβερτον (17:00)

Γουλβς-Τσέλσι (17:00)

Νιουκάστλ-Μπρέντφορντ (19:30)

Κυριακή 08/02

Μπράιτον-Κρίσταλ Πάλας (16:00)

Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Σίτι (18:30)