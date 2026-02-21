newspaper
Alpha Bank: Πώς σκιαγραφεί το τοπίο στις αγορές και τις οικονομίες
Διεθνής Οικονομία 21 Φεβρουαρίου 2026, 00:30

Alpha Bank: Πώς σκιαγραφεί το τοπίο στις αγορές και τις οικονομίες

Οι συστάσεις και η στρατηγική για μετοχές, ομόλογα, πετρέλαιο χρυσό και δολάριο

ΕπιμέλειαΤάσος Μαντικίδης
A
A
Η παγκόσμια οικονομία παρουσιάζει αντοχές και η εταιρική κερδοφορία παραμένει ισχυρή, ενώ η μεταβλητότητα έχει αυξηθεί, με τις βραχυπρόθεσμες διορθώσεις στις μετοχικές αγορές, να συνεχίζουν να αποτελούν καλό επίπεδο αύξησης τοποθετήσεων, εκτιμά σε σχετική της ανάλυση η Alpha Bank, σκιαγραφώντας την πορεία των αγορών και των οικονομιών.

Επίσης, η μειωμένη εμπιστοσύνη των επενδυτών στο δολάριο, ενισχύει την ανάγκη διαφοροποίησης, με τις αναδυόμενες αγορές να συνεχίζουν να προσφέρουν αξία. Η βελτίωση των στοιχείων για τον τομέα μεταποίησης και η αποκλιμάκωση των εντάσεων στο διεθνές εμπόριο υποστηρίζουν τον κλάδο πρώτων υλών.

Παραμένουν καλές επιλογές οι κλάδοι χρηματοοικονομικών και εταιρειών κοινής ωφέλειας. Η αβεβαιότητα για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ σε συνδυασμό με τις δημοσιονομικές ανησυχίες, περιορίζουν την ελκυστικότητα κρατικών ομολόγων. Τα ισχυρά εταιρικά μεγέθη συντηρούν τη ζήτηση για εταιρικά ομόλογα επενδυτικής διαβάθμισης, ενώ εν μέσω γεωπολιτικών ρίσκων, τα πολύτιμα και τα βασικά μέταλλα αναμένεται να προσφέρουν αντιστάθμιση στα χαρτοφυλάκια σε περίπτωση που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, προκαλέσει εκ νέου ένταση με τις αποφάσεις του.

Οι επενδυτικές συστάσεις της Alpha Bank

Ειδικότερα οι επενδυτικές συστάσεις και η στρατηγική της τράπεζας έχουν ως εξής:

Μετοχές: Παραμένουμε θετικοί στις μετοχικές αγορές των ΗΠΑ, λόγω της υψηλής εταιρικής κερδοφορίας. Από τις αρχές του έτους παρατηρείται εκτεταμένη επανατοποθέτηση κεφαλαίων εκτός τεχνολογίας και μετοχών ανάπτυξης, εξέλιξη που έχει συμβάλει στη διατήρηση των βασικών δεικτών κοντά στα ιστορικά υψηλά τους.

Παρότι τα αποτελέσματα των τεχνολογικών εταιρειών παραμένουν ισχυρά, οι αυξημένες κεφαλαιουχικές δαπάνες στην τεχνητή νοημοσύνη έχουν ενισχύσει τις ανησυχίες αναφορικά με τον χρονικό ορίζοντα και την αποδοτικότητα των επενδύσεων. Η πρόσφατη διόρθωση στον τεχνολογικό κλάδο δεν αντανακλά επιδείνωση των θεμελιωδών μεγεθών, με τις μακροπρόθεσμες προοπτικές να παραμένουν θετικές. Εκτιμούμε ότι εντός του έτους είναι πιθανή μια σταδιακή επαναφορά του επενδυτικού ενδιαφέροντος προς την τεχνολογία, καθώς αναμένεται πιο ξεκάθαρη εικόνα της αποδοτικότητας των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ωστόσο, δεδομένου του μεγέθους των σχετικών δαπανών και του χρονικού ορίζοντα πλήρους απόδοσής τους, κρίνεται σκόπιμη η διατήρηση διαφοροποίησης. Παράλληλα προκρίνουμε και τη χρήση δείκτη ίσης στάθμισης, με στόχο τον περιορισμό του κινδύνου υπερσυγκέντρωσης. Στην Ευρώπη διατηρούμε ουδέτερη στάθμιση. Παρά το ευνοϊκό περιβάλλον, κυρίως λόγω των δημοσιονομικών μέτρων στήριξης, εξακολουθούν να υφίστανται παράγοντες αβεβαιότητας, όπως η περιορισμένη παρουσία εταιρειών υψηλής τεχνολογίας, το αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο και η ενεργειακή εξάρτηση. Διατηρούμε θετική στάση για τις αναδυόμενες αγορές. Η αποδυνάμωση του δολαρίου, αποκλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων και η χαλαρότερη νομισματική πολιτική συντηρούν τις εισροές κεφαλαίων σε αναδυόμενες αγορές.

Ομόλογα: Διατηρούμε την ήπια υπόβαρη στάση μας στην κατηγορία κρατικών ομολόγων λόγω υψηλών δημοσιονομικών ελλειμμάτων και ανησυχιών για τον πληθωρισμό. Η επιλογή του K. Warsh περιορίζει ελαφρώς τις ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Fed. Συνεχίζουμε να προτιμούμε χαμηλές και μεσοπρόθεσμες διάρκειες, καθώς ευνοούνται από την προοπτική χαμηλότερων βραχυπρόθεσμων επιτοκίων από τη Fed. Περιορίζεται η ελκυστικότητα των κρατικών ομολόγων μακρινών λήξεων, καθώς οι πολιτικές που ακολουθεί ο Πρόεδρος Trump ενισχύουν την αβεβαιότητα για τον πληθωρισμό και περιορίζουν την εμπιστοσύνη στο δολάριο. Διατηρούμε την υπέρβαρη στάση στα ομόλογα επενδυτικής διαβάθμισης λόγω ικανοποιητικού εσόδου και ανθεκτικών ισολογισμών. Παραμένει η ουδέτερη στάση μας στα ομόλογα ΗΥ, με την υψηλή αποτίμηση να αντισταθμίζεται από αυξανόμενα κέρδη και τους μειωμένους δείκτες μόχλευσης. Προτίμηση σε βραχυπρόθεσμες λήξεις με αξιολόγηση ΒΒ+. Τα επεισόδια μεταβλητότητας εφόσον δεν είναι παροδικά, θα μπορούσαν να επιβαρύνουν την κατηγορία. Διατηρείται η υπέρβαρη στάθμιση στα ομόλογα αναδυόμενων αγορών λόγω αποδυνάμωσης του δολαρίου και σημαντικών εισροών.

Πετρέλαιο: Υπόβαρη στάθμιση για την τιμή πετρελαίου. Οι καθοδικοί παράγοντες για την τιμή, όπως οι συνθήκες υπερβάλλουσας προσφοράς, υπερισχύουν των παροδικών ανοδικών πιέσεων από γεωπολιτικούς κινδύνους. Η αναζωπύρωση των ανησυχιών για στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν εγκυμονεί πάντως ανοδικούς κινδύνους βραχυπρόθεσμα. Θετικά συνέβαλε και η αποδυνάμωση του δολαρίου, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί. Στήριξη παρέχει η απόφαση του OPEC+ να παγώσει τις αυξήσεις παραγωγής το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε συνδυασμό με την ανοδική αναθεώρηση της παγκόσμιας ζήτησης από τη Διεθνή Επιτροπή Ενέργειας.

Χρυσός: Παρότι ο χρυσός πρόσφατα παρουσιάζει χαρακτηριστικά κερδοσκοπικού περιουσιακού στοιχείου, εκτιμούμε ότι συνεχίζει να προσφέρει διαφοροποίηση στα χαρτοφυλάκια. Η κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων, η εξασθένηση του δολαρίου, η αβεβαιότητα που προκαλεί η πολιτική του Προέδρου Trump, καθώς και τα αυξημένα δημοσιονομικά ελλείμματα σε μεγάλες οικονομίες, αναμένεται να διατηρήσουν τη ζήτηση για αντισταθμιστικά μέσα.

Βασικά μέταλλά: Υπέρβαρη στάση για τα βασικά μέταλλα. Η αυξημένη ζήτηση από την εκρηκτική ανάπτυξη των υποδομών γύρω από το AI, σε συνδυασμό με την περιορισμένη παγκόσμια προσφορά δημιουργούν συνθήκες υπερβάλλουσας ζήτησης που αναμένεται να στηρίξουν την ανοδική τους τάση.

Ευρώ/δολάριο: Θεωρούμε ότι τους προσεχείς μήνες η ισοτιμία ευρώ/δολάριο θα σταθεροποιηθεί γύρω από το $1,2000. Σε ορίζοντα 6 – 12 μηνών αναμένουμε να κινηθεί προς τα $1,2300, καθώς οι μειώσεις επιτοκίων της Fed ενδέχεται να ξεπεράσουν τις δύο που εκτιμά η αγορά για το 2026. Θεωρούμε ότι με τον τρόπο που ασκεί πολιτική ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ενδέχεται να επιτείνει το “Sell America trade” , που σε συνδυασμό με την εύθραυστη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, ενισχύουν τις προοπτικές για περαιτέρω εξασθένηση του δολαρίου.

Δολάριο/γιεν: Τους τελευταίους μήνες παρατηρείται αυξημένη μεταβλητότητα στην ισοτιμία δολάριο/γιεν. Εκτός της φημολογούμενης συντονισμένης παρέμβασης ΗΠΑ – Ιαπωνίας για τη στήριξη του ιαπωνικού νομίσματος, οι Ιάπωνες αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει για παρέμβαση σε περίπτωση ραγδαίας υποτίμησης του γιεν. Αν γίνουν μονομερώς, τέτοιες παρεμβάσεις έχουν βραχυπρόθεσμο αντίκτυπο. Η αγορά συνεχίζει να θεωρεί ότι το υπέρογκο δημόσιο χρέος και τα αυξανόμενα ελλείμματα δεν θα επιτρέψουν στην Τράπεζα της Ιαπωνίας να προχωρήσει σε αυξήσεις επιτοκίων. Μια πεποίθηση που ενισχύεται από τη δημοσιονομική επέκταση που προωθεί η νέα κυβέρνηση της S. Takaichi, μετά την ευρεία επικράτησή της στις πρόσφατες εκλογές.

Ρευστότητα/εναλλακτικές στρατηγικές: Τέλος συστήνει ουδέτερη στάθμιση στις εναλλακτικές στρατηγικές και ελαφρώς υπόβαρη η στάθμιση σε ρευστότητα.

Πηγή: ΟΤ

Business
Capital Clean Energy Carriers: Υπερκάλυψη 1,75 φορές για το ομόλογο – Στο 3,75% το επιτόκιο

Capital Clean Energy Carriers: Υπερκάλυψη 1,75 φορές για το ομόλογο – Στο 3,75% το επιτόκιο

inWellness
inTown
Stream newspaper
