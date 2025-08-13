newspaper
Το καθεστώς Μητσοτάκη έβγαλε τη Βούλτεψη να πει ότι για τις φωτιές φταίει η έλλειψη σε εθελοντές πυροσβέστες (ντροπή) - Πού να μείνουν λεφτά από τα «μπλε κοπάδια» και το λυσσαλέο «φάγωμα» του Ταμείου Ανάκαμψης

Alpha Bank: Η επενδυτική στρατηγική για τις αγορές – Πώς να κινηθούν οι επενδυτές
Διεθνής Οικονομία 13 Αυγούστου 2025 | 22:00

Alpha Bank: Η επενδυτική στρατηγική για τις αγορές – Πώς να κινηθούν οι επενδυτές

Οι εκτιμήσεις για μετοχές, ομόλογα χρυσό, πετρέλαιο, ευρώ και εναλλακτικές επενδύσεις

Οι μετοχικές αγορές διατηρούν την ανοδική δυναμική τους σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, κυρίως λόγω της προοπτικής περαιτέρω ενίσχυσης της εταιρικής κερδοφορίας, αν και δεν μπορούν πλέον να αποκλειστούν επεισόδια ρευστοποιήσεων, κυρίως λόγω των υψηλών αποτιμήσεων και της υψηλής συγκέντρωσης των μετοχικών δεικτών στις ΗΠΑ, αναφέρει στην τελευταία έκθεση στρατηγική της για τις αγορές η Alpha Bank, θεωρώντας πως η ελληνική μετοχική αγορά συνεχίζει να ξεχωρίζει, λόγω της ισχυρότερης αναπτυξιακής δυναμικής σε σχέση με την Ευρωζώνη και ελκυστικής αποτίμησης.

Την τρέχουσα χρονική περίοδο συστήνει στους επενδυτές θέσεις ανάλογες (equal weight) των δεικτών, ενώ συνεχίζει να έχει  προτίμηση στη μετοχική αγορά της Ευρώπης, λόγω ελκυστικότερης αποτίμησης και ευνοϊκής οικονομικής προοπτικής. Οι κλάδοι των χρηματοοικονομικών και των εταιρειών κοινής ωφέλειας συνεχίζουν να αποτελούν καλές επιλογές.

Ουδέτερη στάθμιση συστήνει σε κρατικά ομόλογα, καθώς περιορίζεται η ελκυστικότητα των  μακρινών λήξεων, λόγω ανησυχιών για το υψηλό έλλειμμα στις ΗΠΑ και τις αυξημένες εκδόσεις χρέους στην Ευρώπη. Οι τοποθετήσεις σε εταιρικά ομόλογα επενδυτικής διαβάθμισης παραμένουν κατάλληλη επιλογή την τρέχουσα περίοδο. Ουδέτερη στάθμιση για την τιμή του πετρελαίου. Ο χρυσός συνεχίζει να προσφέρει αξία στα χαρτοφυλάκια.

Ειδικότερα οι επενδυτικές συστάσεις της έχουν ως εξής:

Μετοχές

Διατηρούμε ουδέτερη στάθμιση για τις μετοχικές αγορές των ΗΠΑ, καθώς οι αποτιμήσεις παραμένουν υψηλές (S&P 500 forward P/E: 22,6x). Η συνεισφορά της τεχνητής νοημοσύνης και οι προβλέψεις για την κερδοφορία στηρίζουν το επενδυτικό κλίμα. Ωστόσο, παραμένουν κίνδυνοι ενίσχυσης της μεταβλητότητας, όπως η επιβράδυνση της αγοράς εργασίας, οι πληθωριστικές πιέσεις λόγω δασμών, το υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα και οι ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Fed. Πιθανές διορθώσεις μπορούν να προσφέρουν ευκαιρίες για επιλεκτική επανατοποθέτηση.

Αξιοσημείωτη είναι η συγκέντρωση στον δείκτη S&P 500, καθώς οι δέκα μεγαλύτερες εταιρείες αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 40% της συνολικής κεφαλαιοποίησης, καθιστώντας τον δείκτη ευάλωτο σε αυξημένη μεταβλητότητα, λόγω της υψηλής έκθεσής του στον τεχνολογικό κλάδο. Οι αποτιμήσεις παραμένουν υψηλές (S&P 500 forward P/E: 22,6x) σε σύγκριση με τον μέσο όρο 10ετίας (18,6x).

Οι εκτιμώμενες αυξήσεις στα κέρδη ανά μετοχή υποδηλώνουν ότι, μολονότι ο δείκτης δεν θεωρείται «φθηνός» βάσει ιστορικών δεδομένων, η άνοδος της μετοχικής αγοράς δικαιολογείται εν μέρει από τη δυναμική της εταιρικής κερδοφορίας. Η ευρωπαϊκή μετοχική αγορά συνεχίζει να καταγράφει θετικές αποδόσεις, με τον δείκτη Stoxx 600 να έχει ενισχυθεί κατά 6,6% από την αρχή του έτους. Οι ελκυστικές αποτιμήσεις (Stoxx 600 forward P/E: 14,3x) και το σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ευρώπη διαμορφώνουν ευνοϊκές προοπτικές. Η εκτίμηση για ενίσχυση του ΑΕΠ (πρόβλεψη 2026 ΟΟΣΑ: 1,2%), σε συνδυασμό με την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, τη σταθερότητα στην αγορά εργασίας και τα πακέτα δημοσιονομικής στήριξης, διαμορφώνουν ένα ευνοϊκό υπόβαθρο για την οικονομική ανάκαμψη και τη συνέχιση της ανοδικής πορείας της μετοχικής αγοράς.

Στις αναδυόμενες αγορές, διατηρούμε ουδέτερη στάση. Ελκυστικές αποτιμήσεις, ασθενές δολάριο και αποκλιμάκωση πληθωρισμού ευνοούν εισροές στην κατηγορία, αν και η αβεβαιότητα γύρω από εμπορικές συμφωνίες που τελούν ακόμη υπό διαπραγμάτευση (Ινδία) επιβάλλει επιλεκτική τοποθέτηση. Ουδέτερη στάθμιση στη μετοχική αγορά της Ιαπωνίας, λόγω πληθωριστικών πιέσεων και μεταβλητότητας του γιεν. Η ελληνική μετοχική αγορά συνεχίζει να ξεχωρίζει, λόγω της ισχυρότερης αναπτυξιακής δυναμικής σε σχέση με την Ευρωζώνη και ελκυστικής αποτίμησης.

Ομόλογα

Διατηρούμε την ουδέτερη στάση μας συνολικά στην ομολογιακή κατηγορία. Ουδέτερη στάση στα κρατικά ομόλογα ΗΠΑ, με προτίμηση σε κοντινές λήξεις μέχρι να περιοριστούν οι παράγοντες που ωθούν ανοδικά τις μακρινές λήξεις, ήτοι οι ανησυχίες για τα δημοσιονομικά και την ανεξαρτησία της Fed. Ουδέτερη προτίμηση στα κρατικά ομόλογα Ευρωζώνης με προτίμηση ομοίως σε κοντινές διάρκειες υπό το φόβο ανοδικής πίεσης των μακρινών αποδόσεων εξαιτίας αυξημένου κινδύνου χώρας σε κράτη που θα προβούν σε εκδόσεις χρέους.

Υπέρβαρη στάση στα ομόλογα επενδυτικής διαβάθμισης. Διατηρούμε ουδέτερη στάση στα ομόλογα ΗΥ λόγω ανθεκτικής οικονομίας και ικανοποιητικής κερδοφορίας και προτιμούμε βραχυπρόθεσμες λήξεις με αξιολόγηση ΒΒ, που διατηρούν ελκυστικές αποδόσεις.

Αναβαθμίζουμε σε υπέρβαρη τη στάση σε ομόλογα αναδυόμενων αγορών λόγω υποτίμησης του δολαρίου και δυνατότητας περαιτέρω μείωσης επιτοκίων από Κεντρικές Τράπεζες αναδυόμενων οικονομιών.

Εναλλακτικές επενδύσεις

Ουδέτερη στάθμιση για την τιμή πετρελαίου

Οι ανοδικοί παράγοντες για την τιμή του πετρελαίου όπως οι εμπορικές συμφωνίες και οι πιθανές νέες κυρώσεις στη Ρωσία, αντισταθμίζονται από την αυξημένη προσφορά πετρελαίου. Βραχυπρόθεσμα θεωρούμε ότι η τιμή του θα παραμένει σε εύρος διακύμανσης, καθώς η ανοδική επίπτωση που προκαλούν οι απειλές του Προέδρου των ΗΠΑ για νέες κυρώσεις, αντισταθμίζονται από την αύξηση της προσφοράς πετρελαίου του ΟΠΕΚ+. Επίσης, θεωρούμε ότι η θετική επίπτωση λόγω εποχικότητας έχει πλήρως αποτυπωθεί στις τιμές. Μεσοπρόθεσμα, διατηρούμε την επιφυλακτική στάση για την πορεία της τιμής, καθώς σταδιακά μειώνεται η εξάρτηση της παγκόσμιας οικονομίας από την τιμή του πετρελαίου λόγω βελτίωσης της τεχνολογίας και ενίσχυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

πετρέλαιο

Η τιμή χρυσού παραμένει σε ανοδική τάση παρά τη σταθεροποίηση που εμφανίζει τους τελευταίους μήνες. Η αποκλιμάκωση της έντασης στο διεθνές εμπόριο οδήγησε σε βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και σε περιορισμό της ζήτησης για επενδύσεις ασφαλούς καταφυγίου. Μεσοπρόθεσμα θεωρούμε ότι ο χρυσός θα συνεχίσει να λειτουργεί θετικά στα χαρτοφυλάκια, καθώς η ζήτηση από Κεντρικές Τράπεζες αναδυόμενων κρατών συνεχίζεται και η εκτιμώμενη αποδυνάμωση του δολαρίου θα επηρεάσει ανοδικά την τιμή του πολύτιμου μετάλλου. Παρά το γεγονός ότι τους τελευταίους μήνες έχει ανακοπεί η ισχυρή ανοδική τάση, ο χρυσός συνεχίζει να προσφέρει διαφοροποίηση στα χαρτοφυλάκια.

Οι ανακοινώσεις των χωρών της Ε.Ε. για αύξηση δαπανών για την άμυνα σε συνδυασμό με τις αποφάσεις των χωρών του ΝΑΤΟ για ενίσχυση των δαπανών έως το 2035 στο 5% του ΑΕΠ (3,5% για άμυνα, 1,5% για κυβερνοασφάλεια) συντηρούν τη δυναμική των εταιρειών αμυντικής βιομηχανίας. Οι βασικοί δείκτες καταγράφουν το τρέχον έτος ιστορικά υψηλά. Μπορεί η αποτίμηση να διαμορφώνεται υψηλή, εντούτοις η κερδοφορία ιδιαίτερα στην Ευρώπη για τα επόμενα πέντε έτη εκτιμάται πλησίον του 20% ανά έτος. Παραμένει αρνητική η στάση για τα βασικά μέταλλα λόγω επιβράδυνσης της οικονομίας. Ουδέτερη στάθμιση στις εναλλακτικές στρατηγικές.

Ισοτιμία ευρώ/δολαρίου

Την 1η Ιουλίου, η ισοτιμία ευρώ/δολάριο κατέγραψε υψηλό ($1,1829) από τον Σεπτέμβριο του 2021, και διατηρεί μέχρι σήμερα την ανοδική τάση του 2025.  Διατηρούμε την άποψη μας και μεσοπρόθεσμα αναμένουμε ενίσχυση του ευρώ καθόσον η αναπτυξιακή υπεροχή της οικονομίας των ΗΠΑ αναμένεται να περιοριστεί περαιτέρω.

Επιπροσθέτως, επιβάρυνση στο δολάριο θα φέρουν τα υψηλά ελλείμματα των ΗΠΑ. Ανοδικά επηρεάζει το ευρώ, το γεγονός ότι η ΕΚΤ δεν αναμένεται να προβεί σε μειώσεις επιτοκίων το 2026, σε αντίθεση με τη Fed.

Διαχρονικά η επιτοκιακή διαφορά είναι ο σημαντικότερος παράγοντας καθορισμού της ισοτιμίας και εκτιμούμε ότι σταδιακά επανέρχεται ο ρόλος της. Ευνοϊκή θα είναι για το ευρώ και η εκτιμώμενη μεταφορά κεφαλαίων από τις ΗΠΑ στην Ευρωζώνη, λόγω της αβεβαιότητας που προκαλούν οι πολιτικές και θεσμικές παρεμβάσεις του Προέδρου Trump. Σύμφωνα με το βασικό μας σενάριο, σε ορίζοντα 6-12 μηνών αναμένουμε η ισοτιμία ευρώ/δολάριο να κινηθεί ανοδικά προς το $1,2000.

Ρευστότητα: Ουδέτερη η στάθμιση σε ρευστότητα.

Πηγή: ΟΤ

