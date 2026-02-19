newspaper
Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
19.02.2026 | 07:11
Σεισμός «ταρακούνησε» τους Γαργαλιάνους
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Εναρκτήρια συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ: Ποιοι συμμετέχουν, ποιοι όχι, τι θα συζητηθεί;
Κόσμος 19 Φεβρουαρίου 2026, 10:17

Εναρκτήρια συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ: Ποιοι συμμετέχουν, ποιοι όχι, τι θα συζητηθεί;

Ενώ ξεκίνησε αρχικά ως ένας οργανισμός με σκοπό την ανοικοδόμηση της Γάζας, ο Τραμπ υποστηρίζει ότι το Συμβούλιο θα φέρει... παγκόσμια ειρήνη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πρωινό ξύπνημα χωρίς κινητό: Γιατί κάνει τόσο καλό στον εγκέφαλο;

Πρωινό ξύπνημα χωρίς κινητό: Γιατί κάνει τόσο καλό στον εγκέφαλο;

Spotlight

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ θα φιλοξενήσει την εναρκτήρια συνεδρίαση του λεγόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης» στην Ουάσινγκτον την Πέμπτη, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους από τα κράτη μέλη για να ανακοινώσει στρατηγικές και χρηματοδότηση για την ανοικοδόμηση της Γάζας.  

Ενώ οι δυτικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ διατηρούν επιφυλακτική στάση απέναντι στο συμβούλιο, ορισμένες χώρες της Μέσης Ανατολής συμμετέχουν στην πρώτη συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ινστιτούτο Ειρήνης των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον.  

Επαινώντας το «απεριόριστο δυναμικό» του συμβουλίου, ο Τραμπ, ο πρόεδρος του, έγραψε σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social:   

«Το Συμβούλιο Ειρήνης θα αποδειχθεί ο πιο σημαντικός διεθνής οργανισμός στην ιστορία».  

Σύμφωνα με το Al Jazeera οι επικριτές έχουν καταγγείλει την «αυτοκρατορική ατζέντα» του Τραμπ, καθώς πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι η επέκταση του καταστατικού του συμβουλίου ανταγωνίζεται τα Ηνωμένα Έθνη.  

Το κτίριο του Ινστιτούτου Ειρήνης των ΗΠΑ προετοιμάζεται να φιλοξενήσει την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον, στις 18 Φεβρουαρίου 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

Ο Τραμπ έχει επίσης επικριθεί για το γεγονός ότι πρόσφερε θέσεις στο συμβούλιο στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου του Ισραήλ και στον Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας, δύο ηγέτες που καταζητούνται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για φερόμενα εγκλήματα πολέμου.   

Μέχρι στιγμής, μόνο ο Νετανιάχου έχει αποδεχτεί επίσημα την πρόσκληση, παρά το γεγονός ότι είναι εξοργισμένος για τη συμμετοχή αξιωματούχων από την Τουρκία και το Κατάρ στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της Γάζας.  

Για ορισμένους από τους συμμετέχοντες στην Ουάσιγκτον την Πέμπτη, το διακύβευμα δεν είναι μόνο διπλωματικό, αλλά και εσωτερικό, καθώς οι αποφάσεις που θα ληφθούν στην εναρκτήρια συνεδρίαση για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στην πατρίδα τους. 

 

Ποια είναι η ατζέντα της πρώτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ειρήνης;  

Το κύριο θέμα της εναρκτήριας συνεδρίασης της Πέμπτης είναι ένα σχέδιο ανασυγκρότησης της Γάζας, η οποία έχει σε μεγάλο βαθμό καταστραφεί από τον συνεχιζόμενο γενοκτονικό πόλεμο του Ισραήλ, ο οποίος υποστηρίχθηκε και οπλίστηκε από τις ΗΠΑ.  

Οι ΗΠΑ αναμένεται να ανακοινώσουν 5 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια από τα κράτη μέλη «για τις ανθρωπιστικές και ανασυγκροτητικές προσπάθειες στη Γάζα».  

Το συμβούλιο αναμένεται επίσης να ακούσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λεγόμενη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης, η οποία θα αστυνομεύει τη Γάζα σύμφωνα με το σχέδιο 20 σημείων της κυβέρνησης Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου του Ισραήλ στη Λωρίδα, που ανακοινώθηκε πέρυσι.  

Αυτό πρότεινε μια σταδιακή κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, τον αφοπλισμό της Χαμάς και τη δημιουργία μιας τεχνοκρατικής δομής διακυβέρνησης για τη διαχείριση των παλαιστινιακών εδαφών κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου.  

Το Συμβούλιο Ειρήνης παρουσιάστηκε επίσημα στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας τον περασμένο μήνα. 

Ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Τραμπ και εκτελεστικό μέλος, παρουσίασε επίσης ένα λαμπερό όραμα ανασυγκρότησης – που περιλαμβάνει παραθαλάσσια θέρετρα και πολυώροφα κτίρια – για τη Γάζα σε μια παρουσίαση, η οποία καταδικάστηκε από παλαιστινιακές ομάδες υπεράσπισης ως «ιμπεριαλιστική».  

Στις 15 Φεβρουαρίου, ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social ότι τα κράτη μέλη του συμβουλίου «έχουν δεσμεύσει χιλιάδες άτομα στην Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης και την Τοπική Αστυνομία για τη διατήρηση της ασφάλειας και της ειρήνης για τους κατοίκους της Γάζας».  

Η ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων παλαιστινιακών εδαφών, που έχουν σαρωθεί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Γάζα και τις κατεδαφίσεις και επιδρομές στη Δυτική Όχθη, θα ήταν από μόνη της μια τεράστια εργασία, η οποία εκτιμάται ότι θα κοστίσει περίπου 70 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τις Ηνωμένες Εθνές.  

Ωστόσο, ενώ το συμβούλιο είχε αρχικά σχεδιαστεί ως όργανο που θα μεσολαβούσε στον πόλεμο του Ισραήλ κατά της Παλαιστίνης και θα εξασφάλιζε τη σταθερότητα στην περιοχή, έκτοτε έχει επεκτείνει το καταστατικό του για την επίλυση συγκρούσεων σε όλο τον κόσμο.  

Το συμβούλιο θα «παρουσιάσει ένα τολμηρό όραμα για τους πολίτες της Γάζας και, τελικά, πολύ πέρα από τη Γάζα – την ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΙΡΗΝΗ!», πρόσθεσε ο Τραμπ στην ανάρτησή του.  

 Ποιοι θα έρθουν στην Ουάσινγκτον και ποιοι όχι;  

Ο Λευκός Οίκος έχει προσκαλέσει επίσημα 50 χώρες να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης, με 35 ηγέτες να έχουν δείξει ενδιαφέρον μέχρι στιγμής.  

Μέχρι τώρα, 26 χώρες έχουν προσχωρήσει και έχουν οριστεί ως ιδρυτικά μέλη του συμβουλίου.  

Τουλάχιστον 14 χώρες έχουν απορρίψει τις προσκλήσεις.  

Ευρώπη  

Η Ευρώπη είναι διχασμένη σχετικά με το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ και τον εκτεταμένο καταστατικό του, το οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα συνεχίσει να προεδρεύει μετά τη λήξη της προεδρίας του.  

Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δηλώσει ότι δεν σκοπεύει να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης λόγω ανησυχιών σχετικά με το καταστατικό του, ενώ η πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απέρριψε την πρόσκλησή της για τη συνάντηση της Πέμπτης.  

Η πρόσκληση του Τραμπ προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να συμμετάσχει στο συμβούλιο έχει περιπλέξει ακόμη περισσότερο την ευθυγράμμιση των ευρωπαϊκών χωρών, ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται. Μέχρι στιγμής, ο Πούτιν παραμένει αναποφάσιστος σχετικά με το αν θα γίνει μέλος.  

Οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ισπανίας, έχουν όλες απορρίψει τις προσκλήσεις να ενταχθούν στο Συμβούλιο Ειρήνης ως μέλη. 

Παρά τις ανησυχίες, η ΕΕ στέλνει την επίτροπο για τη Μεσόγειο, Ντουμπράβκα Σούικα, ως παρατηρητή στη συνάντηση της Πέμπτης.  

Ένας εκπρόσωπος δήλωσε ότι, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με το καταστατικό, η ΕΕ θα συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για την «υλοποίηση του σχεδίου ειρήνης για τη Γάζα».  

Αν και η ΕΕ δεν έχει προσχωρήσει στο συμβούλιο ως μέλος, δύο χώρες μέλη του μπλοκ – η Ουγγαρία και η Βουλγαρία – έχουν προσχωρήσει πλήρως.  

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος θα παραστεί στη συνάντηση, είναι στενός σύμμαχος του Τραμπ.  

Το Κοσσυφοπέδιο και η Αλβανία έχουν επίσης ενταχθεί ως μέλη του συμβουλίου και θα συμμετάσχουν στη συνάντηση της Πέμπτης.  

Η Ιταλία, η Κύπρος, η Ελλάδα και η Ρουμανία επιβεβαίωσαν ότι θα στείλουν εκπροσώπους ως «παρατηρητές». 

Ο Ρουμάνος πρόεδρος Νικουσόρ Νταν, ο οποίος είναι επίσης υπεύθυνος για την εξωτερική πολιτική, θα παραστεί αυτοπροσώπως.  

Εν τω μεταξύ, ο Πάπας Λέων, ο οποίος ηγείται 1,4 δισεκατομμυρίων καθολικών σε όλο τον κόσμο, αρνήθηκε την πρόσκληση να συμμετάσχει στο συμβούλιο, τονίζοντας ότι οι καταστάσεις κρίσης πρέπει να αντιμετωπίζονται από τα Ηνωμένα Έθνη.  

Μέση Ανατολή  

Αρκετές σημαντικές περιφερειακές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή έχουν προσχωρήσει στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ.  

Από το Ισραήλ, ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ θα παραστεί στη συνεδρίαση της Πέμπτης.  

Οι μακροχρόνιοι σύμμαχοι των ΗΠΑ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μαρόκο και το Μπαχρέιν, ήταν από τα πρώτα αραβικά κράτη που συμφώνησαν να προσχωρήσουν τον περασμένο μήνα, ακολουθούμενα από την Αίγυπτο.  

Στη συνέχεια, η μεγαλύτερη οικονομία της περιοχής, η Σαουδική Αραβία, προσχώρησε μαζί με την Τουρκία, την Ιορδανία και το Κατάρ, δηλώνοντας ότι οι χώρες αυτές δεσμεύονται να υποστηρίξουν το «δικαίωμα της Παλαιστίνης στην αυτοδιάθεση και την κρατική υπόσταση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο». 

Τέλος, προσχώρησε και το Κουβέιτ. Όλες αυτές οι χώρες στέλνουν αντιπροσωπείες στη συνάντηση.  

«Οι εταίροι της Μέσης Ανατολής λένε ότι προσπαθούν να είναι ρεαλιστές και να κάνουν ό,τι θεωρούν καλύτερο για τη Γάζα και να σταματήσουν την αιματοχυσία», δήλωσε η Ταχάνι Μουσταφά, η οποία στο παρελθόν εργάστηκε ως ανώτερη αναλύτρια για την Παλαιστίνη στο International Crisis Group.  

«Η πραγματικότητα, τελικά, είναι ότι πρόκειται περισσότερο για την ενίσχυση των σχέσεών τους με τις ΗΠΑ και όχι για να μην ενοχλήσουν κάποιον τόσο ευέξαπτο όσο ο Τραμπ», δήλωσε στην Al Jazeera. Επιπλέον, η Μουσταφά υποστήριξε ότι «οι χώρες της Μέσης Ανατολής έχουν επίσης μια διαβόητη ιστορία ως προς το ότι δεν είναι οι καλύτεροι υποστηρικτές της Παλαιστίνης, ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες».  

Ασία και Ωκεανία 

Από την Κεντρική Ασία, οι πρόεδροι του Καζακστάν και του Ουζμπεκιστάν – ο Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάγιεφ και ο Σαβκάτ Μιρζιογιέφ, αντίστοιχα – θα παρευρεθούν στη συνάντηση στην Ουάσινγκτον ως μέλη του Συμβουλίου Ειρήνης.  

Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικολ Πασινιάν και ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ ταξιδεύουν επίσης στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ για τη συνάντηση, επίσης ως μέλη του συμβουλίου.  

Από τη Νοτιοανατολική Ασία, ο πρόεδρος της Ινδονησίας Πραμπόουο Σουμπιάωто βρίσκεται επίσης στην Ουάσινγκτον για τη συνάντηση, ενώ ο γενικός γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος του Βιετνάμ Το Λαμ θα παραστεί στη συνάντηση των μελών του συμβουλίου.  

Το Πακιστάν είναι η μόνη χώρα από τη Νότια Ασία που συμμετέχει στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ. Ο πρωθυπουργός Σεμπάζ Σαρίφ ταξιδεύει στην Ουάσινγκτον για να παραστεί. Η Ινδία δηλώνει ότι εξετάζει την πρόσκλησή της, αλλά δεν έχει ενταχθεί ακόμη στο συμβούλιο και δεν στέλνει κανέναν ως παρατηρητή.  

Εν τω μεταξύ, η Νέα Ζηλανδία αρνήθηκε την πρόσκλησή της να ενταχθεί στο συμβούλιο, δηλώνοντας ότι επιδιώκει μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με αυτό, ενώ η Αυστραλία δηλώνει ότι εξακολουθεί να εξετάζει την πρόσκλησή της.  

Νότια Αμερική  

Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, δέχτηκε αμέσως την πρόταση του Τραμπ να συμμετάσχει και υπέγραψε εκ μέρους της Αργεντινής στη σύνοδο κορυφής της Ελβετίας. 

Ωστόσο, η περιφερειακή υποστήριξη είναι περιορισμένη, με την Παραγουάη, τη Βολιβία και την Αργεντινή να εκπροσωπούν τη Λατινική Αμερική. 

Από την άλλη, ο Τραμπ ακύρωσε την πρόσκληση προς τον Καναδό Μαρκ Κάρνι μετά από μια επικριτική ομιλία του Καναδού πρωθυπουργού στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός τον περασμένο μήνα. 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: O Νόμος Κατσέλη, η ψήφος των ξένων και τα νέα ορόσημα

Χρηματιστήριο Αθηνών: O Νόμος Κατσέλη, η ψήφος των ξένων και τα νέα ορόσημα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρωινό ξύπνημα χωρίς κινητό: Γιατί κάνει τόσο καλό στον εγκέφαλο;

Πρωινό ξύπνημα χωρίς κινητό: Γιατί κάνει τόσο καλό στον εγκέφαλο;

Business
ΔΕΣΦΑ: Νέα τρικλοποδιά στο FSRU «Διωρυγα GAS» – Τι κατεγγέλει η Motor Oil

ΔΕΣΦΑ: Νέα τρικλοποδιά στο FSRU «Διωρυγα GAS» – Τι κατεγγέλει η Motor Oil

inWellness
inTown
inTickets 17.02.26

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Stream newspaper
Αυστραλία: Απειλητική επιστολή στάλθηκε στο μεγαλύτερο τζαμί της χώρας
Πριν το Ραμαζάνι 19.02.26

«Σκοτώστε τη μουσουλμανική φυλή»: Απειλητική επιστολή στάλθηκε στο μεγαλύτερο τζαμί της Αυστραλίας

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση που ανατέθηκε από την κυβέρνηση, το αντιμουσουλμανικό κλίμα στην Αυστραλία έχει ενταθεί από τον πόλεμο στη Γάζα στα τέλη του 2023

Σύνταξη
Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 113 ουκρανικά drones – Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου
Κόσμος 19.02.26

Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 113 ουκρανικά drones – Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου

Η ανακοίνωση για την καταστροφή των drones έγινε την επομένη των συνομιλιών στη Γενεύη ανάμεσα στη Μόσχα, το Κίεβο και την Ουάσινγκτον, στόχος των οποίων είναι να βρεθεί κάποια διευθέτηση έπειτα από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Γενική απεργία στην Αργεντινή ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο Μιλέι
Όχι σε απολύσεις και υπερεργασία 19.02.26

Γενική απεργία στην Αργεντινή ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο Μιλέι

Το νομοσχέδιο Μιλέι στην Αργεντινή διευκολύνει τις απολύσεις εργαζομένων, περιορίζει το δικαίωμα στην απεργία, αυξάνει τις ώρες εργασίας και περιορίζει τις παροχές αδειών

Σύνταξη
Κούβα: Η αμερικάνικη τανάλια στραγγαλίζει το νησί – Χωρίς φαγητό, καύσιμα και τουρίστες
Απελπιστική κατάσταση 19.02.26

Η αμερικάνικη τανάλια στραγγαλίζει την Κούβα - Χωρίς φαγητό, καύσιμα και τουρίστες

Η ζωή στην Κούβα σταδιακά σταματά, γράφει το CNN - Οι δηλώσεις Τραμπ και Ρούμπιο - Τι ζήτησε από τους Κουβανούς ο πρόεδρος της χώρας της Καραϊβικής, Μιγκέλ Ντίας - Κανέλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βόρεια Κορέα: Παρουσιάζει εκτοξευτήρα πολλαπλών πυραύλων ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές
Είναι «ανίκητο» 19.02.26

Τρομακτικό πυρηνικό όπλο παρουσίασε η Βόρεια Κορέα

«Ανίκητο» χαρακτήρισε ο Κιμ Γιονγκ Ουν το νέο σύστημα εκτόξευσης πολλαπλών πυραύλων ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές, την επίσημη παρουσίαση του οποίου επέβλεψε ο ίδιος, σύμφωνα με το KCNA.

Σύνταξη
Ιράν: Εκτιμήσεις για αμερικανικό χτύπημα σύντομα – Σε συναγερμό το Ισραήλ
Συναγερμός στο Ισραήλ 19.02.26

Εκτιμήσεις για αμερικανική επίθεση σύντομα στο Ιράν

Συναγερμός έχει σημάνει στο Ισραήλ λόγω πιθανής αμερικανικής επίθεσης σύντομα στο Ιράν, καθώς η υπομονή της Ουάσιγκτον «ενδέχεται να εξαντληθεί ταχύτερα από όσο εκτιμά η Τεχεράνη».

Σύνταξη
Ιράν: Ο Λαβρόφ προειδοποιεί εναντίον νέας επίθεσης των ΗΠΑ – «Είναι παιγνίδι με τη φωτιά»
Σεργκέι Λαβρόφ 19.02.26

Ρωσία προειδοποιεί ΗΠΑ: «Παιγνίδι με τη φωτιά» μια επίθεση στο Ιράν

«Οι πάντες καταλαβαίνουν πως αυτό είναι παιγνίδι με τη φωτιά», προειδοποιεί ο Σεργκέι Λαβρόφ εναντίον μιας νέας επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν, τονίζοντας πως θα είχε σοβαρές συνέπειες.

Σύνταξη
Παραγουάη: Blackout σε μεγάλο μέρος της χώρας εν μέσω καύσωνα με πάνω από 40° Κελσίου
Πάνω από 40° Κελσίου 19.02.26

Blackout εν μέσω καύσωνα στην Παραγουάη

Κομφούζιο στους δρόμους της πρωτεύουσας προκάλεσε το blackout που σημειώθηκε στην Παραγουάη, την οποία πλήττει καύσωνας και η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 40° Κελσίου.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο επικεφαλής του στρατού των ΗΠΑ για τη Λατινική Αμερική επισκέπτεται το Καράκας
Βενεζουέλα 19.02.26 Upd: 04:33

Στο Καράκας ο στρατηγός επικεφαλής της SOUTHCOM

Για «ιστορική ημέρα» έκανε λόγο η Λόρα Ντόγκου, αναφερόμενη στην επίσκεψη του διοικητή της SOUTHCOM στο Καράκας, «για να προωθηθεί ο στόχος μιας Βενεζουέλας ευθυγραμμισμένης με τις ΗΠΑ».

Σύνταξη
Στο Ισραήλ μεταβαίνει ο Ρούμπιο εν μέσω εντάσεων με το Ιράν
Συνομιλίες με Νετανιάχου 19.02.26

Στο Ισραήλ ο Ρούμπιο με το βλέμμα στο Ιράν

Στο Ισραήλ μεταβαίνει την 28η Φεβρουαρίου ο Μάρκο Ρούμπιο, όπου θα έχει συνομιλίες με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, εν μέσω των εντάσεων με το Ιράν.

Σύνταξη
Σουδάν: Πιθανά «εγκλήματα πολέμου» και «κατά της ανθρωπότητας», καταγγέλλουν ΕΕ, Καναδάς και Βρετανία
Κοινή ανακοίνωση 19.02.26

Πιθανά «εγκλήματα πολέμου» στο Σουδάν καταγγέλλουν ΕΕ, Καναδάς και Βρετανία

Για «φρικιαστικές βιαιότητες» εναντίον αμάχων στο Σουδάν, κάνουν λόγο ΕΕ, Καναδάς και Βρετανία, καταγγέλλοντας ότι «μπορεί να αποτελούν εγκλήματα πολέμου ή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Σύνταξη
Συρία: Σταδιακή αποχώρηση όλων των αμερικανικών στρατευμάτων, βλέπει η WSJ
WSJ 19.02.26

Οι ΗΠΑ φεύγουν από τη Συρία

Οι ΗΠΑ κρίνουν ότι η στρατιωτική παρουσία τους στη Συρία δεν είναι πλέον απαραίτητη, γράφει η Wall Street Journal, προσθέτοντας ότι έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία απόσυρσης των δυνάμεών τους.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΑΑΔΕ: Οι έλεγχοι του BANCAPP επεκτείνονται σε ηλεκτρονικά «πορτοφόλια» και ξένες τράπεζες
Φοροδιαφυγή 19.02.26

Οι έλεγχοι του BANCAPP της ΑΑΔΕ επεκτείνονται σε ηλεκτρονικά «πορτοφόλια» και ξένες τράπεζες

Η αλλαγή αφορά στα «υπόχρεα πρόσωπα» διαβίβασης δεδομένων στο BANCAPP της ΑΑΔΕ - Τα στοιχεία αφορούν το σύνολο των χρηματοπιστωτικών προϊόντων που τηρούνται για το συγκεκριμένο ΑΦΜ

Σύνταξη
Κόμμα Τσίπρα: Προς Σεπτέμβρη η ανακοίνωση – Από το Πάσχα και μετά σε ετοιμότητα το «πλήρωμα»
Πολιτική Γραμματεία 19.02.26

Κόμμα Τσίπρα: Προς Σεπτέμβρη η ανακοίνωση – Από το Πάσχα και μετά σε ετοιμότητα το «πλήρωμα»

Η πυξίδα έχει δείξει την πορεία, το πρόγραμμα παράγεται, οι πυρήνες δουλεύουν ανά την Ελλάδα, έτοιμο και για εκλογικό αιφνιδιασμό το νέο σκαρί που ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Μυτιλήνη: Απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά της η νηπιαγωγός που φέρεται να φωνάζει σε παιδιά
Στη Μυτιλήνη 19.02.26

Μυτιλήνη: Απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά της η νηπιαγωγός που φέρεται να φωνάζει σε παιδιά

Ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής αναφέρει ότι δόθηκε οδηγία για τη μετακίνηση της εκπαιδευτικού σε γραφείο εκπαίδευσης εν αναμονή της ολοκλήρωσης ΕΔΕ.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Στη «δίνη» των διαγραφών
Πολιτική Γραμματεία 19.02.26

ΠΑΣΟΚ: Στη «δίνη» των διαγραφών

Νέα πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η υπόθεση με τα «μαϊμού» επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, με το ΠΑΣΟΚ να αναστέλλει άμεσα την κομματική ιδιότητα της Αναστασίας Χατζηδάκη και να καταγγέλλει απόπειρα δημιουργίας εντυπώσεων από την κυβέρνηση.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Κιβωτός του Κόσμου: Ομόφωνα ένοχο έκρινε το δικαστήριο τον ιδρυτή της Οργάνωσης, πατέρα Αντώνιο
Για εννέα πράξεις 19.02.26

Ομόφωνα ένοχο έκρινε το δικαστήριο τον ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου, πατέρα Αντώνιο

Με κενά τα εδώλια των κατηγορουμένων απαγγέλθηκε η καταδικαστική απόφαση για την Κιβωτό - Αναμένεται η απόφαση για τα αιτήματα επί των ελαφρυντικών και για την ποινή για κάθε κατηγορούμενο

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πολιτικός στις ΗΠΑ «βλέπει» UFO κρυμμένο σε κοινή θέα και το διαδίκτυο ζει εποχές Men in Black
X-Files 19.02.26

Πολιτικός στις ΗΠΑ «βλέπει» UFO κρυμμένο σε κοινή θέα και το διαδίκτυο ζει εποχές Men in Black

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Έρικ Μπέρλισον «αποκάλυψε» ότι υπάρχει ένα UFO κρυμμένο σε κοινή θέα στη Γη, χωρίς να ανακαλύψει την τοποθεσία του και το διαδίκτυο πήρε φωτιά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αυστραλία: Απειλητική επιστολή στάλθηκε στο μεγαλύτερο τζαμί της χώρας
Πριν το Ραμαζάνι 19.02.26

«Σκοτώστε τη μουσουλμανική φυλή»: Απειλητική επιστολή στάλθηκε στο μεγαλύτερο τζαμί της Αυστραλίας

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση που ανατέθηκε από την κυβέρνηση, το αντιμουσουλμανικό κλίμα στην Αυστραλία έχει ενταθεί από τον πόλεμο στη Γάζα στα τέλη του 2023

Σύνταξη
Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 113 ουκρανικά drones – Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου
Κόσμος 19.02.26

Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 113 ουκρανικά drones – Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου

Η ανακοίνωση για την καταστροφή των drones έγινε την επομένη των συνομιλιών στη Γενεύη ανάμεσα στη Μόσχα, το Κίεβο και την Ουάσινγκτον, στόχος των οποίων είναι να βρεθεί κάποια διευθέτηση έπειτα από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Συνεχίζεται για τρίτη ημέρα η απεργία των ταξί στην Αττική – Πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου
Κινητοποιήσεις 19.02.26

Συνεχίζεται για τρίτη ημέρα η απεργία των ταξί στην Αττική - Πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου

Οι οδηγοί ταξί αναμένεται να συγκεντρωθούν σήμερα στις 10:30 έξω από τα γραφεία του ΣΑΤΑ στην οδό Μάρνη και από εκεί θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το Μαξίμου

Σύνταξη
Με το Μαρούσι για μια θέση στον τελικό ο Ολυμπιακός – O Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ηρακλή
Μπάσκετ 19.02.26

Με το Μαρούσι για μια θέση στον τελικό ο Ολυμπιακός – O Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ηρακλή

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το Μαρούσι στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος (19/2, 17:00) και ο Παναθηναϊκός λίγες ώρες μετά (20:00) κοντράρεται με τον Ηρακλή

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο