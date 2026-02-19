Εναρκτήρια συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ: Ποιοι συμμετέχουν, ποιοι όχι, τι θα συζητηθεί;

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ θα φιλοξενήσει την εναρκτήρια συνεδρίαση του λεγόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης» στην Ουάσινγκτον την Πέμπτη, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους από τα κράτη μέλη για να ανακοινώσει στρατηγικές και χρηματοδότηση για την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Ενώ οι δυτικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ διατηρούν επιφυλακτική στάση απέναντι στο συμβούλιο, ορισμένες χώρες της Μέσης Ανατολής συμμετέχουν στην πρώτη συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ινστιτούτο Ειρήνης των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον.

Επαινώντας το «απεριόριστο δυναμικό» του συμβουλίου, ο Τραμπ, ο πρόεδρος του, έγραψε σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social:

«Το Συμβούλιο Ειρήνης θα αποδειχθεί ο πιο σημαντικός διεθνής οργανισμός στην ιστορία».

Σύμφωνα με το Al Jazeera οι επικριτές έχουν καταγγείλει την «αυτοκρατορική ατζέντα» του Τραμπ, καθώς πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι η επέκταση του καταστατικού του συμβουλίου ανταγωνίζεται τα Ηνωμένα Έθνη.

Ο Τραμπ έχει επίσης επικριθεί για το γεγονός ότι πρόσφερε θέσεις στο συμβούλιο στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου του Ισραήλ και στον Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας, δύο ηγέτες που καταζητούνται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για φερόμενα εγκλήματα πολέμου.

Μέχρι στιγμής, μόνο ο Νετανιάχου έχει αποδεχτεί επίσημα την πρόσκληση, παρά το γεγονός ότι είναι εξοργισμένος για τη συμμετοχή αξιωματούχων από την Τουρκία και το Κατάρ στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της Γάζας.

Για ορισμένους από τους συμμετέχοντες στην Ουάσιγκτον την Πέμπτη, το διακύβευμα δεν είναι μόνο διπλωματικό, αλλά και εσωτερικό, καθώς οι αποφάσεις που θα ληφθούν στην εναρκτήρια συνεδρίαση για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στην πατρίδα τους.

Ποια είναι η ατζέντα της πρώτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ειρήνης;

Το κύριο θέμα της εναρκτήριας συνεδρίασης της Πέμπτης είναι ένα σχέδιο ανασυγκρότησης της Γάζας, η οποία έχει σε μεγάλο βαθμό καταστραφεί από τον συνεχιζόμενο γενοκτονικό πόλεμο του Ισραήλ, ο οποίος υποστηρίχθηκε και οπλίστηκε από τις ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ αναμένεται να ανακοινώσουν 5 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια από τα κράτη μέλη «για τις ανθρωπιστικές και ανασυγκροτητικές προσπάθειες στη Γάζα».

Το συμβούλιο αναμένεται επίσης να ακούσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λεγόμενη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης, η οποία θα αστυνομεύει τη Γάζα σύμφωνα με το σχέδιο 20 σημείων της κυβέρνησης Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου του Ισραήλ στη Λωρίδα, που ανακοινώθηκε πέρυσι.

Αυτό πρότεινε μια σταδιακή κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, τον αφοπλισμό της Χαμάς και τη δημιουργία μιας τεχνοκρατικής δομής διακυβέρνησης για τη διαχείριση των παλαιστινιακών εδαφών κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου.

Το Συμβούλιο Ειρήνης παρουσιάστηκε επίσημα στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας τον περασμένο μήνα.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Τραμπ και εκτελεστικό μέλος, παρουσίασε επίσης ένα λαμπερό όραμα ανασυγκρότησης – που περιλαμβάνει παραθαλάσσια θέρετρα και πολυώροφα κτίρια – για τη Γάζα σε μια παρουσίαση, η οποία καταδικάστηκε από παλαιστινιακές ομάδες υπεράσπισης ως «ιμπεριαλιστική».

Στις 15 Φεβρουαρίου, ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social ότι τα κράτη μέλη του συμβουλίου «έχουν δεσμεύσει χιλιάδες άτομα στην Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης και την Τοπική Αστυνομία για τη διατήρηση της ασφάλειας και της ειρήνης για τους κατοίκους της Γάζας».

Η ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων παλαιστινιακών εδαφών, που έχουν σαρωθεί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Γάζα και τις κατεδαφίσεις και επιδρομές στη Δυτική Όχθη, θα ήταν από μόνη της μια τεράστια εργασία, η οποία εκτιμάται ότι θα κοστίσει περίπου 70 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τις Ηνωμένες Εθνές.

Ωστόσο, ενώ το συμβούλιο είχε αρχικά σχεδιαστεί ως όργανο που θα μεσολαβούσε στον πόλεμο του Ισραήλ κατά της Παλαιστίνης και θα εξασφάλιζε τη σταθερότητα στην περιοχή, έκτοτε έχει επεκτείνει το καταστατικό του για την επίλυση συγκρούσεων σε όλο τον κόσμο.

Το συμβούλιο θα «παρουσιάσει ένα τολμηρό όραμα για τους πολίτες της Γάζας και, τελικά, πολύ πέρα από τη Γάζα – την ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΙΡΗΝΗ!», πρόσθεσε ο Τραμπ στην ανάρτησή του.

Ποιοι θα έρθουν στην Ουάσινγκτον και ποιοι όχι;

Ο Λευκός Οίκος έχει προσκαλέσει επίσημα 50 χώρες να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης, με 35 ηγέτες να έχουν δείξει ενδιαφέρον μέχρι στιγμής.

Μέχρι τώρα, 26 χώρες έχουν προσχωρήσει και έχουν οριστεί ως ιδρυτικά μέλη του συμβουλίου.

Τουλάχιστον 14 χώρες έχουν απορρίψει τις προσκλήσεις.

Ευρώπη

Η Ευρώπη είναι διχασμένη σχετικά με το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ και τον εκτεταμένο καταστατικό του, το οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα συνεχίσει να προεδρεύει μετά τη λήξη της προεδρίας του.

Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δηλώσει ότι δεν σκοπεύει να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης λόγω ανησυχιών σχετικά με το καταστατικό του, ενώ η πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απέρριψε την πρόσκλησή της για τη συνάντηση της Πέμπτης.

Η πρόσκληση του Τραμπ προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να συμμετάσχει στο συμβούλιο έχει περιπλέξει ακόμη περισσότερο την ευθυγράμμιση των ευρωπαϊκών χωρών, ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται. Μέχρι στιγμής, ο Πούτιν παραμένει αναποφάσιστος σχετικά με το αν θα γίνει μέλος.

Οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ισπανίας, έχουν όλες απορρίψει τις προσκλήσεις να ενταχθούν στο Συμβούλιο Ειρήνης ως μέλη.

Viktor Orbán is heading to D.C. for the FIRST inaugural meeting of the Board of Peace tomorrow! Hungary is proud to be one of the founding members.

Παρά τις ανησυχίες, η ΕΕ στέλνει την επίτροπο για τη Μεσόγειο, Ντουμπράβκα Σούικα, ως παρατηρητή στη συνάντηση της Πέμπτης.

Ένας εκπρόσωπος δήλωσε ότι, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με το καταστατικό, η ΕΕ θα συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για την «υλοποίηση του σχεδίου ειρήνης για τη Γάζα».

Αν και η ΕΕ δεν έχει προσχωρήσει στο συμβούλιο ως μέλος, δύο χώρες μέλη του μπλοκ – η Ουγγαρία και η Βουλγαρία – έχουν προσχωρήσει πλήρως.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος θα παραστεί στη συνάντηση, είναι στενός σύμμαχος του Τραμπ.

Το Κοσσυφοπέδιο και η Αλβανία έχουν επίσης ενταχθεί ως μέλη του συμβουλίου και θα συμμετάσχουν στη συνάντηση της Πέμπτης.

Η Ιταλία, η Κύπρος, η Ελλάδα και η Ρουμανία επιβεβαίωσαν ότι θα στείλουν εκπροσώπους ως «παρατηρητές».

Ο Ρουμάνος πρόεδρος Νικουσόρ Νταν, ο οποίος είναι επίσης υπεύθυνος για την εξωτερική πολιτική, θα παραστεί αυτοπροσώπως.

The Vatican officially rejects Trump's invitation to join the Board of Peace.

Εν τω μεταξύ, ο Πάπας Λέων, ο οποίος ηγείται 1,4 δισεκατομμυρίων καθολικών σε όλο τον κόσμο, αρνήθηκε την πρόσκληση να συμμετάσχει στο συμβούλιο, τονίζοντας ότι οι καταστάσεις κρίσης πρέπει να αντιμετωπίζονται από τα Ηνωμένα Έθνη.

Μέση Ανατολή

Αρκετές σημαντικές περιφερειακές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή έχουν προσχωρήσει στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ.

Από το Ισραήλ, ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ θα παραστεί στη συνεδρίαση της Πέμπτης.

The Board of Peace welcomes Israel as a founding member of our growing international organization.

Οι μακροχρόνιοι σύμμαχοι των ΗΠΑ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μαρόκο και το Μπαχρέιν, ήταν από τα πρώτα αραβικά κράτη που συμφώνησαν να προσχωρήσουν τον περασμένο μήνα, ακολουθούμενα από την Αίγυπτο.

Στη συνέχεια, η μεγαλύτερη οικονομία της περιοχής, η Σαουδική Αραβία, προσχώρησε μαζί με την Τουρκία, την Ιορδανία και το Κατάρ, δηλώνοντας ότι οι χώρες αυτές δεσμεύονται να υποστηρίξουν το «δικαίωμα της Παλαιστίνης στην αυτοδιάθεση και την κρατική υπόσταση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

Τέλος, προσχώρησε και το Κουβέιτ. Όλες αυτές οι χώρες στέλνουν αντιπροσωπείες στη συνάντηση.

«Οι εταίροι της Μέσης Ανατολής λένε ότι προσπαθούν να είναι ρεαλιστές και να κάνουν ό,τι θεωρούν καλύτερο για τη Γάζα και να σταματήσουν την αιματοχυσία», δήλωσε η Ταχάνι Μουσταφά, η οποία στο παρελθόν εργάστηκε ως ανώτερη αναλύτρια για την Παλαιστίνη στο International Crisis Group.

«Η πραγματικότητα, τελικά, είναι ότι πρόκειται περισσότερο για την ενίσχυση των σχέσεών τους με τις ΗΠΑ και όχι για να μην ενοχλήσουν κάποιον τόσο ευέξαπτο όσο ο Τραμπ», δήλωσε στην Al Jazeera. Επιπλέον, η Μουσταφά υποστήριξε ότι «οι χώρες της Μέσης Ανατολής έχουν επίσης μια διαβόητη ιστορία ως προς το ότι δεν είναι οι καλύτεροι υποστηρικτές της Παλαιστίνης, ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες».

Ασία και Ωκεανία

Από την Κεντρική Ασία, οι πρόεδροι του Καζακστάν και του Ουζμπεκιστάν – ο Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάγιεφ και ο Σαβκάτ Μιρζιογιέφ, αντίστοιχα – θα παρευρεθούν στη συνάντηση στην Ουάσινγκτον ως μέλη του Συμβουλίου Ειρήνης.

Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικολ Πασινιάν και ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ ταξιδεύουν επίσης στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ για τη συνάντηση, επίσης ως μέλη του συμβουλίου.

Από τη Νοτιοανατολική Ασία, ο πρόεδρος της Ινδονησίας Πραμπόουο Σουμπιάωто βρίσκεται επίσης στην Ουάσινγκτον για τη συνάντηση, ενώ ο γενικός γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος του Βιετνάμ Το Λαμ θα παραστεί στη συνάντηση των μελών του συμβουλίου.

Di forum internasional seperti KTT Board of Peace, Indonesia menunjukkan peran aktifnya dalam memperjuangkan aspirasi Palestina dan keseimbangan geopolitik dunia.

Το Πακιστάν είναι η μόνη χώρα από τη Νότια Ασία που συμμετέχει στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ. Ο πρωθυπουργός Σεμπάζ Σαρίφ ταξιδεύει στην Ουάσινγκτον για να παραστεί. Η Ινδία δηλώνει ότι εξετάζει την πρόσκλησή της, αλλά δεν έχει ενταχθεί ακόμη στο συμβούλιο και δεν στέλνει κανέναν ως παρατηρητή.

Εν τω μεταξύ, η Νέα Ζηλανδία αρνήθηκε την πρόσκλησή της να ενταχθεί στο συμβούλιο, δηλώνοντας ότι επιδιώκει μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με αυτό, ενώ η Αυστραλία δηλώνει ότι εξακολουθεί να εξετάζει την πρόσκλησή της.

Νότια Αμερική

Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, δέχτηκε αμέσως την πρόταση του Τραμπ να συμμετάσχει και υπέγραψε εκ μέρους της Αργεντινής στη σύνοδο κορυφής της Ελβετίας.

Ωστόσο, η περιφερειακή υποστήριξη είναι περιορισμένη, με την Παραγουάη, τη Βολιβία και την Αργεντινή να εκπροσωπούν τη Λατινική Αμερική.

Από την άλλη, ο Τραμπ ακύρωσε την πρόσκληση προς τον Καναδό Μαρκ Κάρνι μετά από μια επικριτική ομιλία του Καναδού πρωθυπουργού στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός τον περασμένο μήνα.