Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συμμετάσχει αυτήν την εβδομάδα στην εναρκτήρια συνάντηση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς η ΕΕ να προσχωρεί ωστόσο σε αυτόν τον θεσμό, ανακοίνωσαν σήμερα οι Βρυξέλλες.

Την Πέμπτη θα συνεδριάσει για πρώτη φορά το αμφιλεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης»

Η Ντουμπράβκα Σουίτσα, Επίτροπος για τη Μεσόγειο, θα πάει στην Ουάσινγκτον για τη συνάντηση αυτή, που προβλέπεται να διεξαχθεί την Πέμπτη, προκειμένου να ακουστεί η ευρωπαϊκή θέση για την κατάσταση στη Γάζα.

«Θα συμμετάσχει στη συνάντηση του Συμβουλίου ειρήνης για το ειδικό μέρος που είναι αφιερωμένο στη Γάζα. Να υπογραμμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν γίνεται μέλος του συμβουλίου ειρήνης», δήλωσε εκπρόσωπος της ΕΕ, ο Γκιγιόμ Μερσιέ.

Ένα δισεκατομμύριο δολάρια χρειάζεται να καταβάλουν τα μόνιμα μέλη στο «Συμβούλιο Ειρήνης»

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το όργανο που διευθύνεται από τον Ντόναλντ Τραμπ δημιουργήθηκε για να θέσει τέλος στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, όμως ο καταστατικός χάρτης του τού αναθέτει έναν πολύ ευρύτερο σκοπό, αυτόν της επίλυσης ένοπλων συγκρούσεων στον κόσμο.

Τα μόνιμα μέλη του «Συμβουλίου ειρήνης» πρέπει να καταβάλουν ένα δισεκατομμύριο δολάρια για να ενταχθούν σε αυτό, κάτι που προκαλεί επικρίσεις σύμφωνα με τις οποίες το συμβούλιο μπορεί να γίνει μία «επί πληρωμή» εκδοχή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Σε συνέντευξη Τύπου σήμερα, οι Βρυξέλλες υπογράμμισαν ότι είχαν πάντα «έναν ορισμένο αριθμό ερωτήσεων» σε ό,τι αφορά το όργανο αυτό.

Και οι οποίες συνδέονται κυρίως με «το πεδίο εφαρμογής του», τη «διακυβέρνησή [διαχείρισή] του» και τη «συμβατότητά του με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».