«Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα: Ο Χάρης Θεοχάρης θα συμμετέχει ως παρατηρητής
Ρόλο παρατηρητή, στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα, θα έχουν, επίσης, η Ιταλία και η Κύπρος
Παρούσα, σε ρόλο παρατηρητή, θα είναι η Ελλάδα στη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα, η οποία θα γίνει στις ΗΠΑ και συγκάλεσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τις 19 Φεβρουαρίου.
Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει στην Ουάσινγκτον, όπως επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης.
Ρόλο παρατηρητή, στη συνεδρίαση, θα έχουν, επίσης, η Ιταλία και η Κύπρος διαμορφώνοντας ευρωπαϊκή παρουσία στο νέο σχήμα.
Το «Συμβούλιο Ειρήνης» βρίσκεται σε φάση συγκρότησης και παρουσιάζεται ως διεθνής μηχανισμός με αποστολή την επίβλεψη και υποστήριξη ειρηνευτικών διαδικασιών σε ενεργές πολεμικές συγκρούσεις.
Ιδρύθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ στα τέλη Ιανουαρίου, ενώ η ιδρυτική πράξη υπεγράφη στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός. Ο Τραμπ θα είναι ισόβιος πρόεδρός του, ανεξαρτήτως εκλογικού αποτελέσματος στις ΗΠΑ. Όπως δηλώνει το Συμβούλιο «έχει στόχο να επιλύει παγκόσμιες συγκρούσεις».
Οι χώρες που θέλουν μόνιμη έδρα στο «Συμβούλιο Ειρήνης» που έχει επικριθεί ως προσπάθεια δημιουργίας «αντί-ΟΗΕ», θα πρέπει να καταβάλουν ένα δισεκατομμύριο δολάρια.
