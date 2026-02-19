Μεντιλίμπαρ: «Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά θα το προσπαθήσουμε…»
Ο Ολυμπιακός δεν τα παρατά παρά το 0-2 της Λεβερκούζεν και όπως είπε μετά το ματς ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, θα πάει στη Γερμανία για να κυνηγήσει τη νίκη και την ανατροπή.
Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 2-0 από τη Λεβερκούζεν και θα ψάξει στη ρεβάνς τη μεγάλη ανατροπή.
Στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τόνισε πως οι ερυθρόλευκοι θα προσπαθήσουν στη Γερμανία για την ανατροπή, σημειώνοντας όμως πως πρόκειται για κάτι δύσκολο.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μεντιλίμπαρ στο MEGA:
Για το αν είδε από τους παίκτες του όσα ήθελε: «Νομίζω πως και οι δύο ομάδες έπαιξαν πολύ καλά. Εκείνοι είχαν περισσότερες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, εμείς είχαμε το πάνω χέρι στο δεύτερο. Στην καλή μας στιγμή ήρθε το πρώτο γκολ από μια αντεπίθεση και αμέσως το δεύτερο. Παρότι ελπίζαμε ότι θα ξαναμπούμε στο παιχνίδι τελικά δεν τα καταφέραμε».
Για την κατάσταση του Πιρόλα και πόσο άλλαξε το πλάνο του ο τραυματισμός του: «Ναι μας επηρέασε. Έγινε μια αναγκαστική αλλαγή. Εκείνη τη στιγμή δεν γνωρίζαμε αν θα βγει ένας παίκτης, δύο ή κανένας. Ο Πιρόλα δεν ξέρουμε πως είναι. Δεν ξέρουμε αν έχει πάει σπίτι του ή κάπου αλλού για εξετάσεις. Ελπίζουμε να είναι καλά γιατί το χτύπημα φάνηκε αρκετά σοβαρό».
Για τη ρεβάνς στη Γερμανία: «Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα πάμε να το προσπαθήσουμε. Θα πάμε να βρούμε ένα γκολ, μετά ένα δεύτερο. Θα είναι δύσκολο, απέναντι σε μια ομάδα που κοστίζει 500 εκατομμύρια ευρώ. Θα πάμε να το προσπαθήσουμε».
Για το αν μπορεί ο Ολυμπιακός να κάνει άλλο ένα θαύμα: «Μακάρι, το ελπίζω».
Ρέτσος: «Δεν τελείωσε τίποτα»
Από την πλευρά του ο Παναγιώτης Ρέτσος ανέφερε τα εξής: «Είμαι μια χαρά, δεν έχω τίποτα. Έκαναν δυο φάσεις και έβαλαν δύο γκολ. Δεν τελείωσε τίποτα ακόμα. Είμαστε μεγάλη ομάδα και θα πάμε στη Γερμανία για την πρόκριση. Θα δουλέψουμε στις αδυναμίες και τα λάθη μας και θα πάμε για την πρόκριση».
