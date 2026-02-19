newspaper
Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
19.02.2026 | 13:41
Νεκρός στον Ισθμό της Κορίνθου ο 26χρονος που είχε εξαφανιστεί από τη Γλυφάδα
Για κίνδυνο κατάρρευσης πρανούς σε ρέμα κάνει λόγο ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκιδόνας
Αυτοδιοίκηση 19 Φεβρουαρίου 2026, 13:16

Για κίνδυνο κατάρρευσης πρανούς σε ρέμα κάνει λόγο ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκιδόνας

Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας ανακοίνωσε την ύπαρξη σοβαρού και άμεσου κινδύνου αστάθειας και κατάρρευσης του πρανούς στο ρέμα Γιαμπουρλά.

Με ανάρτηση του, ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας ενημερώνει τους πολίτες ότι, κατόπιν αυτοψίας και σύνταξης Έκθεσης Επικινδυνότητας από την αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών – Υπηρεσία Δόμησης, διαπιστώθηκε σοβαρός και άμεσος κίνδυνος αστάθειας και κατάρρευσης του πρανούς του ρέματος Γιαμπουρλά, επί της οδού Ευβοίας 1, στη Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας.

«Σύμφωνα με τα πορίσματα της τεχνικής έκθεσης», συνεχίζει η ανάρτηση, «η υφιστάμενη κατάσταση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επικίνδυνη, λόγω έντονης υποσκαφής, αποσταθεροποίησης του πρανούς και αυξημένου κινδύνου κατολισθήσεων, με άμεση απειλή τόσο για το παρακείμενο κτίριο όσο και για τη δημόσια ασφάλεια.

Ο Δήμος αντέδρασε άμεσα, συντονισμένα και υπεύθυνα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, προχωρώντας χωρίς καμία καθυστέρηση στις ακόλουθες ενέργειες:

  • Διαβίβασε αμελλητί την Έκθεση Επικινδυνότητας στην Περιφέρεια Αττικής, ζητώντας επείγουσα τεχνική παρέμβαση και εργασίες σταθεροποίησης του πρανούς, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της.
  • Ενημέρωσε όλες τις συναρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης της Αστυνομικής Διεύθυνσης, για τη λήψη άμεσων μέτρων προστασίας της δημόσιας ασφάλειας
  • Έθεσε σε εφαρμογή προληπτικά μέτρα ασφάλειας στον χώρο, με στόχο την αποτροπή ατυχημάτων και την προστασία των πολιτών.
  • Στο πλαίσιο των παραπάνω ενεργειών, το Τεχνικό Συνεργείο Άμεσης Επέμβασης Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας τοποθέτησε επιτόπου μέσα προστασίας, #περίφραξη και σήμανση αποκλεισμού της επικίνδυνης ζώνης, προκειμένου να περιοριστεί η πρόσβαση στο σημείο και να μειωθεί κάθε πιθανός κίνδυνος.

Οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν παρουσία της Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κας Ευτυχίας #Παπαλουκά, η οποία μετέβη άμεσα στο σημείο, συντόνισε τις ενέργειες των συνεργείων και επέβλεψε την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας.

Παράλληλα, ο Δήμος βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, προκειμένου να επισπευστούν οι απαιτούμενες τεχνικές παρεμβάσεις και να δρομολογηθούν οριστικές λύσεις αποκατάστασης και σταθεροποίησης του πρανούς.

Η ασφάλεια των πολιτών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για τη Δημοτική Αρχή. Ο Δήμος θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του φαινομένου και θα ενημερώνει υπεύθυνα για κάθε νεότερη εξέλιξη».

*πηγή εικόνων: https://www.facebook.com/dimosneasfiladelfeias.neashalkidonas

Business
ΔΕΗ: Καθησυχάζει η AXIA – Alpha Finance για τη ΔΕΗ και το ιταλικό σχέδιο Ενέργειας

ΔΕΗ: Καθησυχάζει η AXIA – Alpha Finance για τη ΔΕΗ και το ιταλικό σχέδιο Ενέργειας

Business
ΔΕΣΦΑ: Νέα τρικλοποδιά στο FSRU «Διωρυγα GAS» – Τι κατεγγέλει η Motor Oil

ΔΕΣΦΑ: Νέα τρικλοποδιά στο FSRU «Διωρυγα GAS» – Τι κατεγγέλει η Motor Oil

inWellness
inTown
«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Δήμος Τήνου: Σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης η Τήνος μετά από κατεπείγον αίτημα του Δημάρχου
Πολιτική προστασία 19.02.26

Δήμος Τήνου: Σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης η Τήνος μετά από κατεπείγον αίτημα του Δημάρχου

Η κήρυξη κρίθηκε επιβεβλημένη για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών οι οποίες προέκυψαν από τα σφοδρά καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τον Δήμο Τήνου.

Σύνταξη
Δήμος Μαλεβιζίου: Χορήγηση έκτακτου χρηματικού βοηθήματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες δημοτών
Κοινωνική πολιτική 19.02.26

Δήμος Μαλεβιζίου: Χορήγηση έκτακτου χρηματικού βοηθήματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες δημοτών

Χορήγηση, στο Δήμο Μαλεβιζίου, έκτακτου χρηματικού βοηθήματος κοινωνικής στήριξης σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες δημοτών – μονίμων κατοίκων, στο πλαίσιο εξειδικευμένης παρέμβασης.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συγκεντρώθηκαν 23.000 υπογραφές για διενέργεια δημοψηφίσματος για το μέλλον της ΔΕΘ
Θεσσαλονίκη 19.02.26

Συγκεντρώθηκαν 23.000 υπογραφές για διενέργεια δημοψηφίσματος για το μέλλον της ΔΕΘ

«Ανοίγει ο δρόμος για το πρώτο επίσημο δημοτικό δημοψήφισμα στην ιστορία της χώρας μας», σημειώνεται στην ανακοίνωση της Οργανωτικής Επιτροπής Δημοψηφίσματος. Τι ζητούν οι δημότες για τη ΔΕΘ

Σύνταξη
ΚΕΔΕ στη Βουλή: «Η γλώσσα ενώνει, δεν διχάζει»
Παγκόσμια ημέρα 19.02.26

ΚΕΔΕ στη Βουλή: «Η γλώσσα ενώνει, δεν διχάζει»

Ο Γεν. Γραμματέας της ΚΕΔΕ, τοποθετήθηκε στην κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς και της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

Σύνταξη
Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην κοπή πίτας της Επιτροπής Ναυτιλίας του Δήμου Πειραιά
Πυλώνας ανάπτυξης 18.02.26

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην κοπή πίτας της Επιτροπής Ναυτιλίας του Δήμου Πειραιά

Στην εκδήλωση, η οποία έλαβε χώρα στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος, κύριο μέρος συζήτησης αποτέλεσε ο κεντρικός ρόλος που διαδραματίζει ο Πειραιάς ως διεθνές ναυτιλιακό κέντρο.

Σύνταξη
Στέγη: Το όνειρο της ιδιοκατοίκησης στην Ευρώπη ξεθωριάζει – Ένας στους δύο αμφιβάλλει ότι θα πάρει σπίτι
Στεγαστική κρίση 19.02.26

Το όνειρο της ιδιοκατοίκησης στην Ευρώπη ξεθωριάζει - Ένας στους δύο αμφιβάλλει ότι θα πάρει σπίτι

Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού ποσοστού (42%) όσων δεν αναμένουν να αποκτήσουν δική τους στέγη προέρχεται από οικονομική αδυναμία και όχι από έλλειψη ενδιαφέροντος

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Ελ. Βενιζέλος»: Νέα βλάβη σε ραντάρ – Τι λένε οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας
«Δεν συγκινείται κανείς» 19.02.26

Νέα βλάβη σε ραντάρ του «Ελ. Βενιζέλος» - Τι λένε οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

«Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης χωρητικότητας, για να προστατέψουμε την ασφάλεια του επιβατικού κοινού» αναφέρουν οι ελεγκτές μετά το πρόβλημα στο «Ελ. Βενιζέλος»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ έπαιζε τα ρέστα της για τη Χατζηδάκη, λόγω των αποκαλύψεων για τον γαλάζιο Χιλετζάκη
Πυρά 19.02.26

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ έπαιζε τα ρέστα της για τη Χατζηδάκη, λόγω των αποκαλύψεων για τον γαλάζιο Χιλετζάκη

«Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έρχεται τσουνάμι για το επιφανές 'γαλάζιο' στέλεχος στο Ηράκλειο Κρήτης, Μύρων Χιλεντζάκη, ο οποίος έλυνε και έδενε δίπλα στους υπουργούς της κυβέρνησης», τονίζει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Βουλή: Αρση ασυλίας Πολάκη εν μέσω καταγγελιών για κυβερνητική αυθαιρεσία
Πολιτική Γραμματεία 19.02.26

Βουλή: Αρση ασυλίας Πολάκη εν μέσω καταγγελιών για κυβερνητική αυθαιρεσία

Η Ολομέλεια αποφάσισε με 169 θετικές ψήφους να άρει την ασυλία του κ. Πολάκη (73 καταψήφισαν και 10 δήλωσαν “παρών”), ο οποίος με τη σειρά του δεν δέχθηκε τις κατηγορίες

Σύνταξη
Data Centers και Data Lakes: η στρατηγική ανάγκη της νέας εποχής και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των οργανισμών που αξιοποιούν τα δεδομένα
Πρόκληση και ευκαιρία 19.02.26

Data Centers και Data Lakes: η στρατηγική ανάγκη της νέας εποχής και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των οργανισμών που αξιοποιούν τα δεδομένα

Η Ελλάδα έχει μπροστά της μια μοναδική ευκαιρία: να μετατραπεί σε κόμβο δεδομένων και τεχνολογίας εξηγεί ο κ. Γιώργος Πουλόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της BRIGHT GROUP

Σύνταξη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Η πρώτη δήλωση του βασιλιά Καρόλου για τη σύλληψη του αδελφού του Άντριου
Σκάνδαλο Έπσταϊν 19.02.26

Η πρώτη δήλωση του βασιλιά Καρόλου για τη σύλληψη του αδελφού του Άντριου

Σε δήλωση για τη σύλληψη του αδελφού του, πρώην πρίγκιπα Άντριου, προχώρησε ο Βασιλιάς Κάρολος, ζητώντας την εφαρμογή του νόμου και τονίζοντας την υποστήριξή του στις αρχές.

Σύνταξη
Φωτογραφίες κομμουνιστών από την Καισαριανή: Μουσείο Εθνικής Αντίστασης προτείνει η Ελληνική Ένωση Ιστορικών
Ελλάδα 19.02.26

Φωτογραφίες κομμουνιστών από την Καισαριανή: Μουσείο Εθνικής Αντίστασης προτείνει η Ελληνική Ένωση Ιστορικών

Η Ελληνική Ένωση Ιστορικών προτείνει να δημιουργηθεί ένα κεντρικό μουσείο Εθνικής Αντίστασης, το οποίο θα τιμά τη μνήμη όσων αγωνίστηκαν κατά των κατακτητών στα χρόνια 1941-1944

Σύνταξη
ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 19.02.26

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί στις 22 Φεβρουαρίου μαζί με το Σημειωματάριο της Άνοιξης από τον Αρκά, το τελικό σενάριο της ταινίας Καποδίστριας, το περιοδικό Vita, τη μαθητική εφημερίδα της Κατερίνης, την εφημερίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και όπως πάντα, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
«Θλιβερός πρωταγωνιστής ο Άδωνις Γεωργιάδης σκηνικών αστυνομικής βίας εναντίον γιατρών», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 19.02.26

«Θλιβερός πρωταγωνιστής ο Άδωνις Γεωργιάδης σκηνικών αστυνομικής βίας εναντίον γιατρών», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει πως «ο κ. Γεωργιάδης δεν είναι σε θέση να ακούσει τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις των ανθρώπων που παλεύουν καθημερινά να κρατήσουν όρθιο το ΕΣΥ, εδώ δεν ανέχεται να ακούει ερωτήσεις από δημοσιογράφους»

Σύνταξη
Ιταλία: Παραιτήθηκε ο αθλητικός διευθυντής της δημόσιας τηλεόρασης μετά τα λάθη στην έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων
Κόσμος 19.02.26

Παραιτήθηκε ο διευθυντής του αθλητικού τμήματος της Rai μετά τις γκάφες στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων

Μεταξύ των άλλων, είχε μπερδέψει την κόρη του προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας με την πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, όπως και την Μαράια Κάρεϊ, με την ηθοποιό Ματίλντα Ντε Ανζτελις

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Η ΑΙ αποτελεί μέρος της εθνικής ισχύος – Προτεραιότητα η προστασία των ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό
Από Ινδία 19.02.26

Μητσοτάκης: Η ΑΙ αποτελεί μέρος της εθνικής ισχύος – Προτεραιότητα η προστασία των ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό

«Η  Ελλάδα θα ανακοινώσει πολύ σύντομα τη δική της απόφαση όσον αφορά την απαγόρευση της πρόσβασης ανηλίκων και εφήβων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», προανήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης στην παρέμβασή του στο «AI Impact Summit»

Σύνταξη
Δήμος Τήνου: Σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης η Τήνος μετά από κατεπείγον αίτημα του Δημάρχου
Πολιτική προστασία 19.02.26

Δήμος Τήνου: Σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης η Τήνος μετά από κατεπείγον αίτημα του Δημάρχου

Η κήρυξη κρίθηκε επιβεβλημένη για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών οι οποίες προέκυψαν από τα σφοδρά καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τον Δήμο Τήνου.

Σύνταξη
Ο χορός των Κουνγκ Φου ρομπότ: Πρέπει να φοβόμαστε τον στρατό των κινεζικών ανθρωποειδών;
Το αύριο 19.02.26

Ο χορός των Κουνγκ Φου ρομπότ: Πρέπει να φοβόμαστε τον στρατό των κινεζικών ανθρωποειδών;

Η εντυπωσιακή εμφάνιση ανθρωποειδών ρομπότ στο ετήσιο γκαλά της Κίνας προκάλεσε θαυμασμό, αλλά και έντονο προβληματισμό για το πόσο κοντά βρίσκεται η στιγμή που οι μηχανές θα κυριαρχήσουν στην παγκόσμια παραγωγή.

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νέα Αριστερά: Όταν οι υγειονομικοί ζητούν ενίσχυση, η κυβέρνηση στέλνει ΜΑΤ και συλλαμβάνει γιατρούς
Πυρά σε Γεωργιάδη 19.02.26

Νέα Αριστερά: Όταν οι υγειονομικοί ζητούν ενίσχυση, η κυβέρνηση στέλνει ΜΑΤ και συλλαμβάνει γιατρούς

«Ο κ. Γεωργιάδης έχει αποδείξει πολλές φορές άλλωστε ότι ποσώς τον ενδιαφέρουν οι ανάγκες των δημόσιων νοσοκομείων. Πήγε για να δείξει ότι 'όλα λειτουργούν'», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Νέο Μεξικό: Έρευνα κοντά στο ράντσο του Έπσταϊν μετά από καταγγελία για θαμμένες σορούς δύο κοριτσιών
ΗΠΑ 19.02.26

Νέο Μεξικό: Έρευνα κοντά στο ράντσο του Έπσταϊν μετά από καταγγελία για θαμμένες σορούς δύο κοριτσιών

Ένας φερόμενος ως εργαζόμενος στο Ράντσο Ζόρο δήλωσε ότι, με αντάλλαγμα ένα bitcoin, θα έδινε επτά βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης με τον Έπσταϊν και τον τόπο όπου τάφηκαν δύο αλλοδαπές κοπέλες

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Προκαλεί γέλια να λέει η ΝΔ των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ και των σκανδάλων ότι δεν ανέχεται τα ψεύδη
Αντιπολίτευση 19.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Προκαλεί γέλια να λέει η ΝΔ των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ και των σκανδάλων ότι δεν ανέχεται τα ψεύδη

«Είναι γνωστή σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία η 'αριστεία' της Νέας Δημοκρατίας στα ψέματα και στη διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Πρόσφατο επίτευγμα το ζήτημα του πληθωρισμού», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
