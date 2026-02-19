Για κίνδυνο κατάρρευσης πρανούς σε ρέμα κάνει λόγο ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκιδόνας

Με ανάρτηση του, ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας ενημερώνει τους πολίτες ότι, κατόπιν αυτοψίας και σύνταξης Έκθεσης Επικινδυνότητας από την αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών – Υπηρεσία Δόμησης, διαπιστώθηκε σοβαρός και άμεσος κίνδυνος αστάθειας και κατάρρευσης του πρανούς του ρέματος Γιαμπουρλά, επί της οδού Ευβοίας 1, στη Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας.

«Σύμφωνα με τα πορίσματα της τεχνικής έκθεσης», συνεχίζει η ανάρτηση, «η υφιστάμενη κατάσταση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επικίνδυνη, λόγω έντονης υποσκαφής, αποσταθεροποίησης του πρανούς και αυξημένου κινδύνου κατολισθήσεων, με άμεση απειλή τόσο για το παρακείμενο κτίριο όσο και για τη δημόσια ασφάλεια.

Ο Δήμος αντέδρασε άμεσα, συντονισμένα και υπεύθυνα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, προχωρώντας χωρίς καμία καθυστέρηση στις ακόλουθες ενέργειες:

Διαβίβασε αμελλητί την Έκθεση Επικινδυνότητας στην Περιφέρεια Αττικής, ζητώντας επείγουσα τεχνική παρέμβαση και εργασίες σταθεροποίησης του πρανούς, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της.

Ενημέρωσε όλες τις συναρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης της Αστυνομικής Διεύθυνσης, για τη λήψη άμεσων μέτρων προστασίας της δημόσιας ασφάλειας

Έθεσε σε εφαρμογή προληπτικά μέτρα ασφάλειας στον χώρο, με στόχο την αποτροπή ατυχημάτων και την προστασία των πολιτών.

Στο πλαίσιο των παραπάνω ενεργειών, το Τεχνικό Συνεργείο Άμεσης Επέμβασης Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας τοποθέτησε επιτόπου μέσα προστασίας, #περίφραξη και σήμανση αποκλεισμού της επικίνδυνης ζώνης, προκειμένου να περιοριστεί η πρόσβαση στο σημείο και να μειωθεί κάθε πιθανός κίνδυνος.

Οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν παρουσία της Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κας Ευτυχίας #Παπαλουκά, η οποία μετέβη άμεσα στο σημείο, συντόνισε τις ενέργειες των συνεργείων και επέβλεψε την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας.

Παράλληλα, ο Δήμος βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, προκειμένου να επισπευστούν οι απαιτούμενες τεχνικές παρεμβάσεις και να δρομολογηθούν οριστικές λύσεις αποκατάστασης και σταθεροποίησης του πρανούς.

Η ασφάλεια των πολιτών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για τη Δημοτική Αρχή. Ο Δήμος θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του φαινομένου και θα ενημερώνει υπεύθυνα για κάθε νεότερη εξέλιξη».

*πηγή εικόνων: https://www.facebook.com/dimosneasfiladelfeias.neashalkidonas