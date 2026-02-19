science
Ο Τραμπ θέλει να χακάρει το ευρωπαϊκό Διαδίκτυο – Πλατφόρμα θα ξεκλειδώνει το απαγορευμένο περιεχόμενο
Τεχνολογία 19 Φεβρουαρίου 2026, 12:35

Ο Τραμπ θέλει να χακάρει το ευρωπαϊκό Διαδίκτυο – Πλατφόρμα θα ξεκλειδώνει το απαγορευμένο περιεχόμενο

Αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ φέρονται να προειδοποίησαν τον Τραμπ ότι η σχεδιαζόμενη πλατφόρμα VPN θα έφερνε νέες εντάσεις στη σχέση με την Ευρώπη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Πρατικάκης
Πρωινό ξύπνημα χωρίς κινητό: Γιατί κάνει τόσο καλό στον εγκέφαλο;

Πρωινό ξύπνημα χωρίς κινητό: Γιατί κάνει τόσο καλό στον εγκέφαλο;

Spotlight

Σε μια προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να αντιμετωπίσει αυτό που εκλαμβάνει ως λογοκρισία, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναπτύσσει διαδικτυακή πύλη που θα επιτρέπει στους χρήστες της Ευρώπης και άλλων χωρών να βλέπουν περιεχόμενο που έχει απαγορευτεί από τις κυβερνήσεις τους, συμπεριλαμβανομένου του λόγου μίσους και της τρομοκρατικής προπαγάνδας.

Την εξέλιξη αποκαλύπτει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο τρεις πηγές που δεν κατονομάζονται. Όπως ανέφεραν, η πλατφόρμα θα λειτουργήσει στη διεύθυνση «freedom.gov».

Μια από τις πηγές ανέφερε ότι συζητείται η προσθήκη ενός εικονικού δικτύου VPN, μέσω του οποίου οι χρήστες θα εμφανίζονται να βρίσκονται στις ΗΠΑ αντί στις χώρες τους, ώστε να παρακάμπτουν τους εθνικούς περιορισμούς. Η δραστηριότητά τους στην υπηρεσία δεν θα παρακολουθείται.

Η πύλη θα έφερνε την Ουάσιγκτον στην περίεργη θέση να ενθαρρύνει ξένους πολίτες να παρακάμπτουν τους νόμους των χωρών τους.

Το σχέδιο κατά της υποτιθέμενης λογοκρισίας σχεδιαζόταν αρχικά να παρουσιαστεί στη Σύνοδο Ασφάλειας του Μονάχου την περασμένη εβδομάδα αλλά καθυστέρησε. Επικεφαλής της προσπάθειας είναι η υφυπουργός Εξωτερικών Σάρα Ρότζερς, αρμόδια για θέματα δημόσιας διπλωματίας,

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει γιατί δεν έγινε η παρουσίαση, ωστόσο δύο πηγές ανέφεραν ότι νομικοί και άλλοι αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέφρασαν ανησυχίες για το σχέδιο.

Μια τέτοια κίνηση θα έφερνε νέες εντάσεις ανάμεσα στην κυβέρνηση Τραμπ και τους συμμάχους των ΗΠΑ στην Ευρώπη, με τις διμερείς σχέσεις να έχουν ήδη πληγεί από την προσπάθεια του Τραμπ να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, τις απειλές για δασμούς και τη στάση του στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.

Η πύλη θα έφερνε επίσης την Ουάσιγκτον στην περίεργη θέση να ενθαρρύνει ξένους πολίτες να παρακάμπτουν τους νόμους των χωρών τους.

Σε δήλωσή του προς το Reuters, εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε πως δεν υπάρχει σχέδιο ειδικά για την Ευρώπη, πρόσθεσε όμως ότι «η ψηφιακή ελευθερία είναι προτεραιότητα για το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, κάτι που περιλαμβάνει την προώθηση της ιδιωτικής ζωής και τεχνολογίες παράκαμψης της λογοκρισίας, όπως τα VPN».

Ο εκπρόσωπος αρνήθηκε ότι η ανακοίνωση αναβλήθηκε και ότι δικηγόροι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέφρασαν επιφυλάξεις.

O Τραμπ και ο σύμμαχός του Έλον Τραμπ κατηγορούν την ΕΕ για φίμωση των συντηρητικών φωνών (Reuters)

O Τραμπ και ο σύμμαχός του Έλον Τραμπ κατηγορούν την ΕΕ για φίμωση των συντηρητικών φωνών (Reuters)

Σύγκρουση με τις ευρωπαϊκές αρχές

Η ελευθερία του λόγου, και ειδικά αυτό που η Ουάσιγκτον βλέπει ως  φίμωση των συντηρητικών απόψεων, έχει αναδειχθεί σε προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής Τραμπ στην Ευρώπη και άλλες χώρες όπως η Βραζιλία.

Η Ευρώπη ακολουθεί μια διαφορετική προσέγγιση από τις ΗΠΑ, όπου το Σύνταγμα προστατεύει πρακτικά κάθε μορφή έκφρασης. Οι περιορισμοί στην ΕΕ έχουν κύριο στόχο να εμποδίσουν την αναζωπύρωση της εξτρεμιστικής προπαγάνδας που τροφοδότησε τον ναζισμό και την δαιμονοποίηση των Εβραίων, των ξένων και των μειονοτήτων.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν καταδικάσει πολιτικές της ΕΕ που όπως λένε φιμώνουν πολιτικούς της δεξιάς, μεταξύ άλλων στη Ρουμανία, τη Γερμανία κα την Γαλλία. Υποστηρίζουν επίσης ότι νομοθετικές πρωτοβουλίες όπως ο Κανονισμός για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες στην ΕΕ και ο νόμος για την online ασφάλεια στη Βρετανία περιορίζουν την ελευθερία του λόγου.

Η Ρότζερς, η υφυπουργός του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, έχει αναδειχθεί ένθερμος υποστηρικτής της πολιτικής του Τραμπ. Από την ανάληψη των καθηκόντων της τον Οκτώβριο έχει επισκεφθεί τουλάχιστον έξι ευρωπαϊκές χώρες, όπου συναντήθηκε με εκπροσώπους δεξιών ομάδων.

Στην Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας που παρουσιάστηκε τον Δεκέμβριο, η κυβέρνηση Τραμπ προειδοποίησε ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με «πολιτιστική εξαφάνιση» λόγω των μεταναστευτικών πολιτικών της. Σύμφωνα με το έγγραφο, οι ΗΠΑ δίνουν προτεραιότητα στην «καλλιέργεια αντίστασης στην τρέχουσα πορεία της Ευρώπης εντός των ευρωπαϊκών εθνών».

Οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές απαιτούν συχνά από αμερικανικές πλατφόρμες να αφαιρούν παράνομο περιεχόμενο. Το Χ, το οποίο ανήκει στον Έλον Μασκ, σύμμαχο του Τραμπ, τιμωρήθηκε τον Δεκέμβριο με πρόστιμο 120 εκατ. ευρώ για μη συμμόρφωση με τον Κανονισμό για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες.

Η Γερμανία, για παράδειγμα, εξέδωσε 482 εντολές διαγραφής για υλικό που σχετιζόταν με την τρομοκρατία και ανάγκασε τις πλατφόρμες να διαγράψουν 16.771 αναρτήσεις το 2024.

Παραμένει ωστόσο ασαφές ποια επιπλέον οφέλη θα προσέφερε η νέα πλατφόρμα σε σχέση με τα διαθέσιμα δίκτυα VPN.

Η διεύθυνση freedom.gov καταχωρήθηκε στις 12 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το μητρώο get.gov, μέχρι στιγμής όμως δεν προσφέρει περιεχόμενο.

Πριν από την επανεκλογή του Τραμπ, η αμερικανική κυβέρνηση βοήθησε στη χρηματοδότηση εμπορικών VPN και άλλων εργαλείων για την παράκαμψη των περιορισμών πληροφόρησης στην Κίνα, το Ιράν, τη Ρωσία, τη Λευκορωσία, την Κούβα, τη Μιανμάρ και άλλες χώρες.

Economy
Κατανάλωση: Μπορεί η μείωση της να απειλήσει τον προϋπολογισμό;

Κατανάλωση: Μπορεί η μείωση της να απειλήσει τον προϋπολογισμό;

Stream science
Τσικουνγκούνια: Επώδυνη τροπική ασθένεια απειλεί να εξαπλωθεί στην Ελλάδα
Ιός τσικουνγκούνια 18.02.26

«Είναι θέμα χρόνου» - Επώδυνη τροπική ασθένεια απειλεί να εξαπλωθεί στην Ελλάδα

Ο ιός τσικουνγκούνια μεταδίδεται από το ασιατικό κουνούπι τίγρη, τροπικό είδος που έχει εδραιωθεί στην Ευρώπη. Η κλιματική αλλαγή ευνοεί την επιβίωσή του.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
«Δεν είμαστε έτοιμοι για την κλιματική αλλαγή» – Οι επιστημονικοί σύμβουλοι της ΕΕ ζητούν μέτρα προσαρμογής
Νέα πραγματικότητα 17.02.26

«Δεν είμαστε έτοιμοι για την κλιματική αλλαγή» - Οι επιστημονικοί σύμβουλοι της ΕΕ σημαίνουν συναγερμό

Χωρίς μέτρα προσαρμογής στη νέα πραγματικότητα, η κλιματική αλλαγή απειλεί να «διαβρώσει και να αποσταθεροποιήσει τα οικονομικά και κοινωνικά θεμέλια της Ευρώπης».

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
«Θεραπεία που χορεύει» αποκατέστησε τραυματισμό σε νωτιαίο μυελό εργαστηρίου
Επιστήμες 17.02.26

Ελπίδες κατά της παράλυσης λόγω τραυματισμών - Τι είναι η «θεραπεία που χορεύει»

Δημιουργήθηκε το πιο λεπτομερές ως σήμερα μοντέλο νωτιαίου μυελού στο εργαστήριο στο οποίο προκλήθηκε τραυματισμός που στη συνέχεια θεραπεύθηκε με χρήση… μορίων που χορεύουν.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
