Ο Μπιλ Γκέιτς αποχώρησε από τη σύνοδο κορυφής για την τεχνητή νοημοσύνη, AI Impact Summit, που διοργανώνει η Ινδία λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη ομιλία του την Πέμπτη, προκαλώντας ένα ακόμη χτύπημα στην εμβληματική εκδήλωση που είχε ήδη πληγεί από οργανωτικά λάθη, διαμάχες σχετικά με ρομπότ και παράπονα για κυκλοφοριακό χάος.

H ηγέτης της αντιπολίτευσης Mahua Moitra έγραψε στο X ότι η κακή διαχείριση είχε αμαυρώσει τη φήμη της Ινδίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η απουσία του Γκέιτς, που διαδέχτηκε μια άλλη ακύρωση υψηλού προφίλ από τον Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia, προσθέτει μια δύσκολη αρχή για μια σύνοδο που χαρακτηρίζεται ως το πρώτο σημαντικό φόρουμ τεχνητής νοημοσύνης στον Παγκόσμιο Νότο, όπου η Ινδία έχει επιδιώξει να τοποθετηθεί ως ηγετική φωνή στην παγκόσμια διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Τι δήλωσε το ίδρυμα Μπιλ Γκέιτς

Το Ίδρυμα Γκέιτς δήλωσε ότι ο δισεκατομμυριούχος δεν θα κάνει την ομιλία του «προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η προσοχή θα παραμείνει στραμμένη στις βασικές προτεραιότητες της Διάσκεψης για την Τεχνητή Νοημοσύνη». Μόλις πριν από λίγες ημέρες, το Ίδρυμα είχε διαψεύσει τις φήμες για την απουσία του και είχε επιμείνει ότι θα παρευρεθεί.

Η ακύρωση της συμμετοχής του Γκέιτς έρχεται μετά την αποκάλυψη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, τον περασμένο μήνα, ηλεκτρονικών μηνυμάτων που περιείχαν επικοινωνία μεταξύ του αποθανόντος χρηματοδότη και καταδικασμένου σεξουαλικού εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν και του προσωπικού του Ιδρύματος Γκέιτς.

Ο Γκέιτς δήλωσε ότι η σχέση τους περιοριζόταν σε συζητήσεις σχετικές με τη φιλανθρωπία και ότι ήταν λάθος εκ μέρους του να συναντήσει τον Επστάιν.

Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι ζήτησε την ασφάλεια των παιδιών στις πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης, καθώς μίλησε στην σύνοδο την Πέμπτη, μαζί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Google Σουντάρ Πιτσάι, τον διευθύνοντα σύμβουλο της OpenAI Σαμ Άλτμαν και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Anthropic Ντάριο Αμοντέι.

«Πρέπει να είμαστε ακόμη πιο προσεκτικοί όσον αφορά την ασφάλεια των παιδιών. Ακριβώς όπως το σχολικό πρόγραμμα σπουδών είναι προσεκτικά επιμελημένο, έτσι και ο χώρος της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να είναι προσανατολισμένος προς τα παιδιά και τις οικογένειες», δήλωσε ο Μόντι, αφού στάθηκε στη σκηνή μαζί με κορυφαία στελέχη του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης και πόζαρε για φωτογραφίες με τα χέρια υψωμένα σε ένδειξη δύναμης.

Η φωτογράφιση δημιούργησε μια αμήχανη στιγμή όταν ο Άλτμαν και ο Αμοντέι, επικεφαλής των ανταγωνιστικών εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης OpenAI και Anthropic, στάθηκαν δίπλα-δίπλα στη σκηνή, αλλά δεν κράτησαν τα χέρια τους, όπως έκαναν οι υπόλοιποι.

Η πρώτη μεγάλη σύνοδος κορυφής της Ινδίας για την τεχνητή νοημοσύνη αμαυρώθηκε από διαχειριστικά λάθη που προκάλεσαν σοκ και οργή στους συμμετέχοντες, οι οποίοι κατηγόρησαν τους διοργανωτές για έλλειψη προγραμματισμού.

Κυκλοφοριακό χάος στην Ινδία

Οι εκθεσιακοί χώροι της συνόδου κορυφής έκλεισαν για το κοινό την Πέμπτη, σε μια αιφνιδιαστική κίνηση που προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη οργή στις συμμετέχουσες εταιρείες που είχαν στήσει περίπτερα και εκθεσιακούς χώρους.

Ο χώρος της εκδήλωσης ήταν σχεδόν έρημος μετά από τρεις ημέρες μεγάλης προσέλευσης κοινού.

Την Τετάρτη, το ινδικό πανεπιστήμιο Galgotias κλήθηκε να εκκενώσει το περίπτερό του, αφού ένας υπάλληλος παρουσίασε ένα ρομποτικό σκυλί κατασκευασμένο στην Κίνα και διαθέσιμο στο εμπόριο ως δική του δημιουργία, προκαλώντας δημόσια κατακραυγή.

Η αστυνομία έκλεισε δρόμους για να δώσει προτεραιότητα στη μετακίνηση των VIP στη σύνοδο κορυφής, προκαλώντας χάος στην πόλη των 20 εκατομμυρίων κατοίκων.

Την Τετάρτη, βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν δεκάδες συμμετέχοντες στη σύνοδο να περπατούν για χιλιόμετρα στο κέντρο του Δελχί, καθώς οι δρόμοι ήταν κλειστοί για την κυκλοφορία, χωρίς να υπάρχουν διαθέσιμα ταξί και χωρίς να έχουν οργανωθεί υπηρεσίες μεταφοράς.

Αναδημοσιεύοντας ένα τέτοιο βίντεο, η ηγέτης της αντιπολίτευσης Mahua Moitra έγραψε στο X ότι η κακή διαχείριση είχε αμαυρώσει τη φήμη της Ινδίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής δεσμεύτηκαν επενδύσεις άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε έργα τεχνητής νοημοσύνης στην Ινδία, μεταξύ άλλων από τον όμιλο Adani Group, τον τεχνολογικό γίγαντα Microsoft και την εταιρεία κέντρων δεδομένων Yotta.

Η ινδική κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι αναμένει οι συνολικές δεσμεύσεις να ξεπεράσουν τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα δύο χρόνια, αν και οι αναλυτές έχουν προειδοποιήσει ότι η ταχεία ανάπτυξη ενέχει τον κίνδυνο να επιβαρύνει το ηλεκτρικό δίκτυο και την παροχή νερού της Ινδίας.

