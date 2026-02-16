Χάος στην έναρξη της Συνόδου AI στην Ινδία – Ουρές, σύγχυση και αιφνίδια εκκένωση

Αντί για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης, την πρώτη ημέρα κυριάρχησαν οι εικόνες από ατελείωτες ουρές, κλειστές πύλες και σύγχυση. Η πολυαναμενόμενη Σύνοδος για την AI στο Νέο Δελχί, το India ΑΙ Impact Summit, που φιλοδοξεί να τοποθετήσει την Ινδία στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής επανάστασης, ξεκίνησε με σκηνές που δύσκολα συνάδουν με μια παγκόσμια διοργάνωση τέτοιου βεληνεκούς.

Ουρές, εκκενώσεις και ασαφείς οδηγίες

Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας, εκατοντάδες σύνεδροι βρέθηκαν αντιμέτωποι με απροσδόκητα εμπόδια στον χώρο διεξαγωγής στο Νέο Δελχί. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το εκθεσιακό κέντρο εκκενώθηκε αιφνιδιαστικά λόγω ελέγχων ασφαλείας ενόψει αφίξεων υψηλόβαθμων προσώπων, αφήνοντας πολλούς εκθέτες και συμμετέχοντες να αναζητούν προσωπικά αντικείμενα και εξοπλισμό.

Τα κοινωνικά δίκτυα γέμισαν με παράπονα και ειρωνικά σχόλια για την οργάνωση

Η έλλειψη σαφών οδηγιών προκάλεσε έντονη αναστάτωση. Ακόμη και ομιλητές που επρόκειτο να συμμετάσχουν σε πάνελ της Τρίτης ανέφεραν ότι δεν είχαν λάβει οριστική επιβεβαίωση για το πρόγραμμα και τη θεματολογία των συζητήσεων.

Προβλήματα πρόσβασης και ελλιπείς υποδομές

Με εκτιμώμενη προσέλευση που αγγίζει τις 250.000 άτομα, οι υποδομές φάνηκαν να δοκιμάζονται από την πρώτη κιόλας ημέρα. Πολλοί συμμετέχοντες διαμαρτυρήθηκαν για ανεπαρκή σήμανση στους χώρους, περιορισμένες θέσεις καθήμενων και αίθουσες που δεν μπορούσαν να καλύψουν τη ζήτηση.

Οι δημοσιογράφοι που κάλυπταν τη διοργάνωση ανέφεραν σύγχυση σχετικά με τις διαδικασίες εισόδου, καθώς απαιτούνταν τόσο ψηφιακοί κωδικοί QR όσο και φυσικές διαπιστεύσεις. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι κάρτες εισόδου δεν ήταν διαθέσιμες προς παραλαβή, ενώ η έλλειψη κατάλληλων χώρων εργασίας δυσχέρανε την αποστολή ανταποκρίσεων και τη διεξαγωγή συνεντεύξεων.

Διαδικτυακές αντιδράσεις και δημόσια κριτική

Τα κοινωνικά δίκτυα γέμισαν με παράπονα και ειρωνικά σχόλια για την οργάνωση στην Ινδία. Ο Μάιτρεγια Ουάγκ, συνιδρυτής της νεοφυούς επιχείρησης Bolna που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη φωνητικών εφαρμογών AI, ανέφερε ότι δεν μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση στο περίπτερό του λόγω κλειστών πυλών. Μάλιστα, αστειευόμενος, πρότεινε τη δημιουργία ενός «μίνι περιπτέρου» σε καφέ της περιοχής Connaught Place, κοντά στον χώρο της συνόδου.

Η δημόσια εικόνα της διοργάνωσης δέχθηκε πλήγμα, με πολλούς να αναρωτιούνται πώς μια χώρα που φιλοδοξεί να ηγηθεί στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν κατάφερε να διασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή της ίδιας της συνόδου της.

Οι στρατηγικές επιδιώξεις και τα διακυβεύματα

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι έχει επενδύσει πολιτικά στη συγκεκριμένη διοργάνωση, προβάλλοντάς την ως βήμα για την ενίσχυση της φωνής των αναπτυσσόμενων χωρών στη διαμόρφωση των διεθνών κανόνων για την AI. Πρόκειται για την πρώτη φορά που μια τέτοιας κλίμακας παγκόσμια σύνοδος φιλοξενείται σε χώρα του αναπτυσσόμενου κόσμου, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη συμβολική σημασία.

Ωστόσο, τα οργανωτικά προβλήματα της πρεμιέρας απείλησαν να επισκιάσουν το βασικό μήνυμα: ότι η Ινδία είναι έτοιμη να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα ψηφιακή εποχή. Το στοίχημα πλέον είναι αν οι επόμενες ημέρες θα καταφέρουν να αποκαταστήσουν την εικόνα και να επαναφέρουν τη συζήτηση εκεί όπου αρχικά σχεδιαζόταν — στο μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης και στη θέση της Ινδίας σε αυτό.

Πηγή: ΟΤ.gr