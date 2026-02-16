science
16.02.2026 | 15:48
Έμφραγμα σε Κηφισό και Αθηνών από Χαϊδάρι ως Ασπρόπυργο – Καθυστερήσεις λόγω έργων στην Αττική Οδό
Χάος στην έναρξη της Συνόδου AI στην Ινδία – Ουρές, σύγχυση και αιφνίδια εκκένωση
AI 16 Φεβρουαρίου 2026, 17:54

Χάος στην έναρξη της Συνόδου AI στην Ινδία – Ουρές, σύγχυση και αιφνίδια εκκένωση

Η φιλόδοξη διεθνής διοργάνωση για την τεχνητή νοημοσύνη στην Ινδία ξεκίνησε με οργανωτικά κενά που προκάλεσαν αντιδράσεις και αμφισβήτηση.

Αντί για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης, την πρώτη ημέρα κυριάρχησαν οι εικόνες από ατελείωτες ουρές, κλειστές πύλες και σύγχυση. Η πολυαναμενόμενη Σύνοδος για την AI στο Νέο Δελχί, το India ΑΙ Impact Summit, που φιλοδοξεί να τοποθετήσει την Ινδία στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής επανάστασης, ξεκίνησε με σκηνές που δύσκολα συνάδουν με μια παγκόσμια διοργάνωση τέτοιου βεληνεκούς.

Ουρές, εκκενώσεις και ασαφείς οδηγίες

Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας, εκατοντάδες σύνεδροι βρέθηκαν αντιμέτωποι με απροσδόκητα εμπόδια στον χώρο διεξαγωγής στο Νέο Δελχί. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το εκθεσιακό κέντρο εκκενώθηκε αιφνιδιαστικά λόγω ελέγχων ασφαλείας ενόψει αφίξεων υψηλόβαθμων προσώπων, αφήνοντας πολλούς εκθέτες και συμμετέχοντες να αναζητούν προσωπικά αντικείμενα και εξοπλισμό.

Τα κοινωνικά δίκτυα γέμισαν με παράπονα και ειρωνικά σχόλια για την οργάνωση

Η έλλειψη σαφών οδηγιών προκάλεσε έντονη αναστάτωση. Ακόμη και ομιλητές που επρόκειτο να συμμετάσχουν σε πάνελ της Τρίτης ανέφεραν ότι δεν είχαν λάβει οριστική επιβεβαίωση για το πρόγραμμα και τη θεματολογία των συζητήσεων.

Προβλήματα πρόσβασης και ελλιπείς υποδομές

Με εκτιμώμενη προσέλευση που αγγίζει τις 250.000 άτομα, οι υποδομές φάνηκαν να δοκιμάζονται από την πρώτη κιόλας ημέρα. Πολλοί συμμετέχοντες διαμαρτυρήθηκαν για ανεπαρκή σήμανση στους χώρους, περιορισμένες θέσεις καθήμενων και αίθουσες που δεν μπορούσαν να καλύψουν τη ζήτηση.

Οι δημοσιογράφοι που κάλυπταν τη διοργάνωση ανέφεραν σύγχυση σχετικά με τις διαδικασίες εισόδου, καθώς απαιτούνταν τόσο ψηφιακοί κωδικοί QR όσο και φυσικές διαπιστεύσεις. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι κάρτες εισόδου δεν ήταν διαθέσιμες προς παραλαβή, ενώ η έλλειψη κατάλληλων χώρων εργασίας δυσχέρανε την αποστολή ανταποκρίσεων και τη διεξαγωγή συνεντεύξεων.

Διαδικτυακές αντιδράσεις και δημόσια κριτική

Τα κοινωνικά δίκτυα γέμισαν με παράπονα και ειρωνικά σχόλια για την οργάνωση στην Ινδία. Ο Μάιτρεγια Ουάγκ, συνιδρυτής της νεοφυούς επιχείρησης Bolna που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη φωνητικών εφαρμογών AI, ανέφερε ότι δεν μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση στο περίπτερό του λόγω κλειστών πυλών. Μάλιστα, αστειευόμενος, πρότεινε τη δημιουργία ενός «μίνι περιπτέρου» σε καφέ της περιοχής Connaught Place, κοντά στον χώρο της συνόδου.

Η δημόσια εικόνα της διοργάνωσης δέχθηκε πλήγμα, με πολλούς να αναρωτιούνται πώς μια χώρα που φιλοδοξεί να ηγηθεί στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν κατάφερε να διασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή της ίδιας της συνόδου της.

Οι στρατηγικές επιδιώξεις και τα διακυβεύματα

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι έχει επενδύσει πολιτικά στη συγκεκριμένη διοργάνωση, προβάλλοντάς την ως βήμα για την ενίσχυση της φωνής των αναπτυσσόμενων χωρών στη διαμόρφωση των διεθνών κανόνων για την AI. Πρόκειται για την πρώτη φορά που μια τέτοιας κλίμακας παγκόσμια σύνοδος φιλοξενείται σε χώρα του αναπτυσσόμενου κόσμου, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη συμβολική σημασία.

Ωστόσο, τα οργανωτικά προβλήματα της πρεμιέρας απείλησαν να επισκιάσουν το βασικό μήνυμα: ότι η Ινδία είναι έτοιμη να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα ψηφιακή εποχή. Το στοίχημα πλέον είναι αν οι επόμενες ημέρες θα καταφέρουν να αποκαταστήσουν την εικόνα και να επαναφέρουν τη συζήτηση εκεί όπου αρχικά σχεδιαζόταν — στο μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης και στη θέση της Ινδίας σε αυτό.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Το «έριξαν» ΟΠΑΠ, ΔΕΗ και τράπεζες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το «έριξαν» ΟΠΑΠ, ΔΕΗ και τράπεζες

Seedance: Φρένο στο εργαλείο ΑΙ που τρόμαξε το Χόλιγουντ με τη viral αναμέτρηση Μπραντ Πιτ και Τομ Κρουζ
Seedance 2.0 16.02.26

Φρένο στο εργαλείο ΑΙ που τρόμαξε το Χόλιγουντ με τη viral αναμέτρηση Μπραντ Πιτ και Τομ Κρουζ

Έπειτα από απειλές για ασφαλιστικά μέτρα, η κινεζική ByteDance, στην οποία ανήκει και το TikTok, δεσμεύτηκε να επιβάλλει περιορισμούς στη δημιουργία βίντεο με το Seedance,

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
AI: Δραματική προειδοποίηση ότι σε 18 μήνες θα έχει αντικαταστήσει τα «λευκά κολάρα»
«Κόκκινος συναγερμός» 14.02.26

Δραματική προειδοποίηση ότι σε 18 μήνες η AI θα έχει αντικαταστήσει τα «λευκά κολάρα»

Οι περισσότερες δουλειές «μπροστά σε έναν υπολογιστή» θα έχουν πλήρως αυτοματοποιηθεί, σύμφωνα με τον επικεφαλής της AI της Microsoft, Μουσταφά Σουλεϊμάν

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
AI washing: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται «πλυντήριο» μαζικών απολύσεων
Προφάσεις εν αμαρτίαις 13.02.26

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται «πλυντήριο» μαζικών απολύσεων - Το φαινόμενο AI washing

Η AI ως πρόσχημα για δύσκολες επιχειρηματικές επιλογές - Το υποτιθέμενο άλμα καινοτομίας που μετατρέπεται σε βολικό άλλοθι για μειώσεις προσωπικού

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Η AI στα χακί – Το Πεντάγωνο πιέζει για απόρρητα μοντέλα «χωρίς κανόνες»
Πολεμική μηχανή 12.02.26

Η AI στα χακί – Το Πεντάγωνο πιέζει για απόρρητα μοντέλα «χωρίς κανόνες»

Το Πεντάγωνο ζητά από τις εταιρείες ΑΙ να αφαιρέσουν τους περιορισμούς ασφάλειας που ισχύουν για τους απλούς χρήστες. Μέχρι στιγμής, μόνο η Anthropic αντιστέκεται.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Interpol και 100 άλλοι φορείς ζητούν την απαγόρευση εργαλείων AI που γδύνουν γυναίκες και παιδιά
Grok 11.02.26

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Interpol και 100 άλλοι φορείς ζητούν την απαγόρευση εργαλείων AI που γδύνουν γυναίκες και παιδιά

Σημαντικοί παγκόσμιοι οργανισμοί, όπως η Διεθνής Αμνηστία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουν ασκήσει πιέσεις για την απαγόρευση των εργαλείων γυμνής «απογύμνωσης» με τεχνητή νοημοσύνη

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Μήπως τελικά η υπερβολική διαφήμιση κάνει κακό στη Δημοκρατία
AI 10.02.26

Μήπως τελικά η υπερβολική διαφήμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης κάνει κακό στη Δημοκρατία

Ο δημόσιος διάλογος γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη έχει ξεπεράσει τα όρια των τεχνικών προδιαγραφών της, περιορίζοντας τον χώρο για δημοκρατική εμπλοκή και έλεγχο της τεχνολογίας

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τα ιατρικά fake news είναι πιο πιθανό να ξεγελάσουν την τεχνητή νοημοσύνη αν η πηγή παρουσιάζεται ως αυθεντία
Έρευνα 10.02.26

Τα ιατρικά fake news είναι πιο πιθανό να ξεγελάσουν την τεχνητή νοημοσύνη αν η πηγή παρουσιάζεται ως αυθεντία

Μια μελέτη δείχνει ότι η παραπληροφόρηση στην επιστήμη και τα fake news στην ιατρική είναι ευκολότερο να ξεγελάσουν την τεχνητή νοημοσύνη αν η πηγή φαίνεται αξιόπιστη.

Σύνταξη
Χειρωνακτική και πνευματική εργασία: Κάνει «διακρίσεις» η AI; Τα 40 επαγγέλματα που απειλεί περισσότερο
Ποια κινδυνεύουν 08.02.26

Χειρωνακτική και πνευματική εργασία: Κάνει «διακρίσεις» η AI; Τα 40 επαγγέλματα που απειλεί περισσότερο

Πώς η AI επαναπροσδιορίζει τον παγκόσμιο χάρτη της εργασίας - Το στοίχημα είναι πλέον ανοιχτό: θα γίνουμε οι ενορχηστρωτές των μηχανών ή απλοί παρατηρητές της εξέλιξής τους;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Moltbook: Η AI φτιάχνει τη δική της κοινωνία και εμείς παρακολουθούμε από απόσταση
Τεχνητή νοημοσύνη 08.02.26

Moltbook: Η AI φτιάχνει τη δική της κοινωνία και εμείς παρακολουθούμε από απόσταση

Στο Moltbook, τα Moltbots αναπτύσσουν δικές τους θρησκείες, υποκουλτούρες και κοινωνικές δομές, ενώ οι άνθρωποι παρακολουθούν την αυτοοργανωμένη ψηφιακή κοινωνία που γεννιέται μπροστά τους

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Οι γυναίκες εργαζόμενες θα μπορούσαν να πληγούν περισσότερο από τις απώλειες θέσεων
AI 06.02.26

Θα πάρει η Τεχνητή Νοημοσύνη τη δουλειά σου; - Αν είσαι γυναίκα κινδυνεύεις περισσότερο

Οι γυναίκες εργαζόμενες στον τομέα της τεχνολογίας και των χρηματοοικονομικών θα μπορούσαν να πληγούν περισσότερο από τις απώλειες θέσεων εργασίας που οφείλονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Πάνω από 1 εκατ. παιδιά «ξεγυμνώθηκαν» από την ΑΙ σε έναν χρόνο – Η UNICEF ζητά μέτρα για τα deepfakes
«Αλλάξτε τον νόμο» 05.02.26

Πάνω από 1 εκατ. παιδιά «ξεγυμνώθηκαν» από την ΑΙ σε έναν χρόνο – Η UNICEF ζητά μέτρα για τα deepfakes

Η υπηρεσία του ΟΗΕ ζητά από τις κυβερνήσεις επεκτείνουν τον νομικό ορισμό του υλικού παιδικής πορνογραφίας ώστε να καλύπτει το περιεχόμενο που παράγεται με ΑΙ.

Σύνταξη
Πώς το ΑΙ slop «μόλυνε» τις έρευνες για την τεχνητή νοημοσύνη
Ακαδημαϊκός ιός 04.02.26

Πώς το ΑΙ slop «μόλυνε» τις έρευνες για την τεχνητή νοημοσύνη

Το ΑΙ slop, το κακοφτιαγμένο περιεχόμενο που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι νέο φαινόμενο. Πλέον ομως στρέφεται κατά των δημιουργών του, μολύνοντας σαν ιός τις έρευνες για την ΤΝ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Καισαριανή: Το ΥΠΠΟ ξεκινάει διαδικασίες για τα φωτογραφικά ντοκουμέντα – Τα βήματα που θα ακολουθήσει
Των εκτελεσθέντων κομμουνιστών 16.02.26

Ξεκινούν οι διαδικασίες για την απόκτηση των φωτογραφιών από την Καισαριανή - Στη Γάνδη στελέχη του ΥΠΠΟ

Θετική ανταπόκριση από το υπουργείο Πολιτισμού για την απόκτηση των φωτογραφικών τεκμηρίων από την Καισαριανή. Τα επόμενα βήματα που θα ακολουθήσει. Ο Βέλγος κάτοχος των φωτογραφιών διέκοψε τη δημοπρασία και δήλωσε σε μήνυμα του στο in ότι κατανοεί «πλήρως ότι έχουν ευαίσθητο ιστορικό χαρακτήρα».

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 16.02.26

LIVE: Ατρόμητος – Πανσερραϊκός

LIVE: Ατρόμητος – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Πανσερραϊκός για την 21η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 6HD.

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Αμφισβήτησαν το πόρισμα της ΑΠΔΠΧ και μαρτυρίες οι συνήγοροι του Φέλιξ Μπίτζιου
Παράνομες παρακολουθήσεις 16.02.26

Δίκη υποκλοπών: Αμφισβήτησαν το πόρισμα της ΑΠΔΠΧ και μαρτυρίες οι συνήγοροι του Φέλιξ Μπίτζιου

Οι Ηλίας Κυριακίδης και Νίκη Ορφανίδου εστίασαν στο γεγονός ότι ο Φέλίξ Μπίτζιος στην Intellexa και στις υπόλοιπες συνδεόμενες εταιρείες, όπως περιγράφηκαν κατά την αποδεικτική διαδικασία, έφερε την ιδιότητα του αναπληρωτή διαχειριστή

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Η γάτα, το ποντίκι και η ΚΕΔ
On Field 16.02.26

Η γάτα, το ποντίκι και η ΚΕΔ

Προκαλεί ερωτηματικά ότι ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά έχει ανάγκη να κάνει διαρροές για να εκφράσει απόψεις για αποφάσεις διαιτητών. Τι φοβούνται και δεν τις διαψεύδουν, αν δεν ισχύουν;

Βάιος Μπαλάφας
Ο σεναριογράφος του «Pulp Fiction» αποφάσισε να εκμεταλλευτεί την τεχνητή νοημοσύνη, όσο το Χόλιγουντ αγωνιά
Φόβος 16.02.26

Ο σεναριογράφος του «Pulp Fiction» αποφάσισε να εκμεταλλευτεί την τεχνητή νοημοσύνη, όσο το Χόλιγουντ αγωνιά

Ο Ρότζερ Άβαρι σεναριογράφος του «Pulp Fiction» δήλωσε ότι δεν έβρισκε τον τρόπο να δημιουργήσει ταινίες με τα παραδοσιακά μέσα, μέχρι που άνοιξε τη δική του εταιρεία παραγωγής βασισμένης σε ΑΙ εργαλεία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δίκη Βαλυράκη: Η κατάθεση ηλικιωμένου στον ανακριτή ανατρέπει τον ισχυρισμό των κατηγορουμένων
Ελλάδα 16.02.26

«Τα παιδιά είχαν πάει για ψάρεμα» - Η κατάθεση ηλικιωμένου στη δίκη Βαλυράκη ανατρέπει τον ισχυρισμό των κατηγορουμένων

Οι δικηγόροι της οικογένειας Βαλυράκη, τόνισαν πως η κατάθεση του μάρτυρα στον Ανακριτή ήταν ακριβής και για τον λόγο αυτό η άλλη πλευρά, σε συνεννόηση με μέλη της οικογένειας του ηλικιωμένου επιχειρεί να την αμφισβητήσει αναφερόμενη σε άνοια.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
ΑΠΘ: Κατατέθηκε το πόρισμα της ΕΔΕ για τα επεισόδια – «Οποιαδήποτε εκδήλωση θα πραγματοποιείται κατόπιν άδειας»
Ελλάδα 16.02.26

ΑΠΘ: Κατατέθηκε το πόρισμα της ΕΔΕ για τα επεισόδια – «Οποιαδήποτε εκδήλωση θα πραγματοποιείται κατόπιν άδειας»

Οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εκδήλωση - πέραν των ακαδημαϊκών και ερευνητικών - θα πραγματοποιείται κατόπιν αδείας, τα Σαββατοκύριακα, οι Σχολές θα παραμένουν κλειστές.

Σύνταξη
Ιράν: Η Τεχεράνη πιστεύει ότι η θέση των ΗΠΑ στο ζήτημα των πυρηνικών έχει γίνει πιο «ρεαλιστική»
Δηλώσεις Μπαγαΐ 16.02.26

Η Τεχεράνη πιστεύει ότι η θέση των ΗΠΑ στο ζήτημα των πυρηνικών έχει γίνει πιο «ρεαλιστική»

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν διεξάγουν γυμνάσια στα Στενά του Ορμούζ - Ο υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί βρίσκεται στη Γενεύη για τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Σύνταξη
Στη Βουλή η ΚΕΔΕ: Στρατηγικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας
Σχέδιο νόμου 16.02.26

Στη Βουλή η ΚΕΔΕ: Στρατηγικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας

Διαβούλευση στη Βουλή με ουσιαστική συμβολή από την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση για την πολιτική προστασία, την πρόληψη των φυσικών καταστροφών και την καλύτερη αντιμετώπιση τους.

Σύνταξη
Σκόπελος: Αυτό το ελληνικό νησί είναι μεταξύ των κορυφαίων προορισμών του κόσμου για «slow travel»
Planet Travel 16.02.26

Αυτό το ελληνικό νησί είναι μεταξύ των κορυφαίων προορισμών του κόσμου για «slow travel»

Στον κατάλογο του Just One For The Road για το 2026 περιλαμβάνονται συνολικά 13 προορισμοί από όλο τον κόσμο, που ξεχωρίζουν για τη φυσική ομορφιά, τον πολιτισμό και την αυθεντικότητα τους.

Σύνταξη
Τραμπ: Η Κομισιόν θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» ως παρατηρητής
Η ανακοίνωση 16.02.26

Η Κομισιόν θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ ως παρατηρητής

Η ανακοίνωση της Κομισιόν για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ - Η Ντουμπράβκα Σουίτσα, Επίτροπος για τη Μεσόγειο, θα πάει στην Ουάσινγκτον για τη συνεδρίαση

Σύνταξη
Καισαριανή: Πιθανή ταυτοποίηση δύο από τους εκτελεσθέντες που απεικονίζονται στις φωτογραφίες από το ΚΚΕ
Ποιοι είναι 16.02.26

Πιθανή ταυτοποίηση δύο εκτελεσθέντων που απεικονίζονται στις φωτογραφίες της Καισαριανής από το ΚΚΕ

Το ΚΚΕ προσπαθεί να συμβάλει στη διαδικασία ταυτοποίησης των κομμουνιστών που απεικονίζονται στις φωτογραφίες που αποτυπώνουν τις στιγμές πριν από την εκτέλεσή τους στην Καισαριανή

Σύνταξη
Από το παιδικό δωμάτιο στα 30 εκατομμύρια streams: Γιατί όλοι πλαντάζουν στο κλάμα με τα τραγούδια μιας τρίχρονης;
Χρονοκάψουλα 16.02.26

Από το παιδικό δωμάτιο στα 30 εκατομμύρια streams: Γιατί όλοι πλαντάζουν στο κλάμα με τα τραγούδια μιας τρίχρονης;

Όταν ο Στίβεν Σπένσερ αποφάσισε να μελοποιήσει τις αυθόρμητες ιστορίες της τρίχρονης κόρης του, δεν φανταζόταν ότι θα δημιουργούσε έναν παγκόσμιο συναισθηματικό σεισμό, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια ακροάσεις και αγγίζοντας τις πιο ευαίσθητες χορδές γονέων σε κάθε γωνιά του πλανήτη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ιταλία: Κατέρρευσε μέσα στη θάλασσα περίφημη «Αψίδα των Ερωτευμένων» την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου
«Είναι σαν κηδεία» 16.02.26

Κατέρρευσε μέσα στη θάλασσα η περίφημη «Αψίδα των Ερωτευμένων» της Ιταλίας την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Η βραχώδης δομή που χρησίμευε ως φόντο για αμέτρητες προτάσεις γάμου εξαφανίστηκε στην Αδριατική μετά από καταιγίδα που ξέσπασε στην Ιταλία

Σύνταξη
Καισαριανή: Επικοινωνία Κακλαμάνη με Μενδώνη για τα φωτογραφικά ντοκουμέντα – Τι αποφασίστηκε
Αίτημα δήμου Καισαριανής 16.02.26

Επικοινωνία Κακλαμάνη με Μενδώνη για τις φωτογραφίες με τους εκτελεσθέντες στην Καισαριανή - Τι αποφασίστηκε

Η δημοπρασία των φωτογραφιών των εκτελεσθέντων κομμουνιστών στην Καισαριανή διακόπηκε στο eBay με τον κάτοχό τους να δηλώνει ότι είναι διατεθειμένος να συζητήσει με τις ελληνικές αρχές για την απόκτησή τους

Σύνταξη
