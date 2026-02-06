ΗΠΑ και Κίνα αρνήθηκαν να υπογράψουν διακήρυξη για τη στρατιωτική χρήση της ΑΙ

Η διεθνής κοινότητα εμφανίστηκε διχασμένη στην τελευταία διάσκεψη για τις στρατιωτικές εφαρμογές της ΑΙ, με την Κίνα και τις ΗΠΑ να αρνούνται να υπογράψουν διακήρυξη που θα έβαζε όρια στη χρήση αυτόνομων όπλων.

Η ένταση στις σχέσεις των ΗΠΑ με τους ευρωπαίους συμμάχους τους και η αβεβαιότητα για το μέλλον των διατλαντικών σχέσεων αφήνουν αρκετές χώρες διστακτικές να υπογράψουν κοινές δεσμεύσεις, δήλωσαν στο Reuters εκπρόσωποι κυβερνήσεων και άλλοι συμμετέχοντες.

Η διακήρυξη, την οποία υπέγραψαν μόνο 35 από τις 85 χώρες που συμμετείχαν στη σύνοδο της Λα Κορούνια στην Ισπανία, αναδεικνύει την ανησυχία μεταξύ ορισμένων κυβερνήσεων ότι η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται ταχύτερα από ό,τι οι κανονισμοί για τη στρατιωτική χρήση της, κάτι που δημιουργεί κίνδυνο ατυχημάτων ή ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης.

Ο Καναδάς, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ολλανδία, η Νότια Κορέα και η Ουκρανία ήταν μερικές από τις χώρες που υπέγραψαν τη διακήρυξη.

Το «δίλημμα του φυλακισμένου»

Όπως το έθεσε ο ολλανδός υπουργός Άμυνας Ρούμπεν Μπρέκελμανς, οι κυβερνήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με το «δίλημμα του φυλακισμένου», καθώς από τη μία αναγνωρίζουν την ανάγκη κανόνων και περιορισμών, από την άλλη δεν θέλουν να μείνουν πίσω από τους αντιπάλους τους.

«Η Ρωσία και η Κίνα κινούνται πολύ γρήγορα. Όμως Αυτό δημιουργεί επείγουσα ανάγκη για πρόοδο στην ανάπτυξη της AI. Όμως, το γεγονός ότι η εξέλιξη είναι τόσο γρήγορη αυξάνει επίσης την ανάγκη να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την υπεύθυνη χρήση της. Αυτά τα δύο πάνε μαζί» δήλωσε ο Μπρέκελμανς.

H διακήρυξη που δίχασε τη Σύνοδο για την Υπεύθυνη Χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στον Στρατιωτικό Τομέα (REAIM) περιλαμβάνει 20 αρχές, όπως η διατήρηση της ανθρώπινης ευθύνης στη χρήση οπλικών συστημάτων ΑΙ, η σαφής ιεραρχία διοίκησης και ελέγχου και η ανταλλαγή πληροφοριών για τους εθνικούς μηχανισμούς εποπτείας «όπου αυτό είναι συμβατό με την εθνική ασφάλεια».

Το κείμενο αναφέρεται επίσης στη σημασία της εκτίμησης κινδύνου, των επαρκών δοκιμών, και της εκπαίδευσης του στρατιωτικού προσωπικού.

Η σύνοδος της Λα Κορούνια δεν είναι η πρώτη για το θέμα. Σε δύο προηγούμενες συναντήσεις στη Χάγη το 2023 και τη Σεούλ το 2024, περίπου 50 χώρες, ανάμεσά τους οι ΗΠΑ αλλά όχι η Κίνα, υιοθέτησαν ένα μετριοπαθές, μη δεσμευτικό «σχέδιο δράσης».

Παρόλο που η φετινή διακήρυξη ήταν επίσης μη δεσμευτική, ορισμένες κυβερνήσεις παραμένουν απρόθυμες να συμφωνήσουν σε πιο συγκεκριμένα μέτρα, σχολίασε η Γιασμίν Αφίνα, ερευνήτρια του Ινστιτούτου Έρευνας Αφοπλισμού του ΟΗΕ, η οποία ήταν σύμβουλος στη διαδικασία.