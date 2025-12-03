H Ινδία αποσύρει την απαίτηση για κρατική εφαρμογή ασφάλειας σε όλα τα κινητά

Κατηγορούμενη ότι ετοιμάζει το έδαφος για μαζική παρακολούθηση των πολιτών, η κυβέρνηση της Ινδίας ανακοίνωσε ότι αποσύρει την απαίτηση για εγκατάσταση μιας κρατικής εφαρμογής κυβερνοασφάλειας σε όλα τα κινητά τηλέφωνα.

Η αρχική απόφαση προκάλεσε την αντίδραση της αντιπολίτευσης, έγινε πρωτοσέλιδο στις ινδικές εφημερίδες και μπήκε στο στόχαστρο οργανώσεων για την προστασία της ιδιωτικότητας.

Σύμφωνα μάλιστα με πηγές του Reuters, η Apple αρνήθηκε να συμμορφωθεί με το μέτρο.

«Είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε την εντολή σύμφωνα με τα σχόλια που δεχτήκαμε» δήλωσε στο κοινοβούλιο ο υπουργός Επικοινωνιών Τζιοτιραντίτια Μ. Σκίντια.

Νωρίτερα, η ινδική κυβέρνηση είχε απαιτήσει από την Apple, τη Samsung και τη Xiaomi να προσφέρουν προεγκατεστημένη την εφαρμογή Sanchar Saathi («Συνεργάτης Επικοινωνίας») στα κινητά τους τηλέφωνα.

Για τα κινητά που ήδη κυκλοφορούν στην αγορά, το Sanchar Saathi θα έπρεπε να εγκαθιστάται υποχρεωτικά με ενημέρωση λογισμικού.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, η εφαρμογή απλά χρησιμοποιεί τον αναγνωριστικό αριθμό ΙΜΕΙ των συσκευών για να παρακολουθεί και μπλοκάρει τα κλεμμένα κινητά τηλέφωνα, τα οποία χρησιμοποιούνται συχνά σε εγκληματικές δραστηριότητες.

Η εφαρμογή επιτρέπει επίσης στον χρήστη να ελέγχει πόσες συσκευές έχουν δηλωθεί στο όνομά του προκειμένου να μπλ κάρονται αριθμοί που χρησιμοποιούνται από εγκληματίες.

Το λογισμικό προσφέρει επίσης τη δυνατότητα αναφοράς ύποπτων κλήσεων.

Προσωπικά δεδομένα

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, περισσότεροι από 14 εκατ. χρήστες έχουν κατεβάσει εθελοντικά το Sanchar Saathi, το οποίο έχει ήδη βοηθήσει στην απενεργοποίηση 4,2 κλεμμένων ή χαμένων κινητών.

Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι το Sanchar Saathi «δεν καταγράφει αυτόματα οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία χωρίς ενημέρωση μέσα από την εφαρμογή».

Κατά την εγκατάστασή του όμως το λογισμικό ζητά πρόσβαση στην κάμερα, τις φωτογραφίες, το ιστορικό κλήσεων και άλλα δεδομένα, αναφέρει το Reuters.

Ο βουλευτής Ραντίπ Σουρτζεβάλα, μέλος του αντιπολιτευόμενου κόμματος του Ινδικού Εθνικού Κογκρέσου ζήτησε από την κυβέρνηση να εξηγήσει τη νομική βάση της εντολής και να συζητήσει στο κοινοβούλιο τις ενστάσεις για θέματα ιδιωτικότητας και ασφάλειας.

Όπως πρόσθεσε, «η σοβαρή, σημαντική και πραγματική ανησυχία είναι ότι μια τέτοια υποχρεωτικά εγκατεστημένη εφαρμογή μπορεί να περιέχει μια κρυφή είσοδο (backdoor), θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τα δεδομένα και την ιδιωτικότητα του χρήστη».

Η Ρωσία είναι πιθανότατα η μόνη άλλη χώρα που επιβάλλει την εγκατάσταση κρατικής εφαρμογής. Τον Αύγουστο υποχρέωσε τους κατασκευαστές κινητών και tablet να προεγκαθιστούν την εφαρμογή επικοινωνίας MAX, η οποία σύμφωνα με τους επικριτές του μέτρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παρακολούθηση των χρηστών.

H εντολή της ινδικής κυβέρνησης βρήκε αντίθετες ορισμένες από τις μεγαλύτερες εφημερίδες, με την Indian Express να γράφει ότι το μέτρο «εγείρει σοβαρές ανησυχίες για παρακολούθηση και παρενόχληση, και τους Times of India να καλεί την κυβέρνηση να αποσύρει το λογισμικό.

Είναι η δεύτερη φορά που η κυβέρνηση του Ναρέντρα Μόντι γίνεται στόχος επικρίσεων για θέματα ιδιωτικότητας.

Το 2020, η κυβέρνησή του αναγκάστηκε να αποσύρει την απαίτηση για υποχρεωτική εφαρμογή ιχνηλάτησης επαφών για την Covid.