Τρίμηνη αφαίρεση διπλώματος και φυλάκιση 20 μηνών στην τραγουδίστρια που παρέσυρε οχήματα στο Κολωνάκι

Φυλάκιση 20 μηνών εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ την ημέρα αλλά τρίμηνη αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας ήταν η τιμωρία του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας στην τραγουδίστρια η οποία κάθισε στο εδώλιο για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ .

Η γυναίκα, όπως είναι γνωστό προκάλεσε ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στην περιοχή του Κολωνακίου.

Όταν έφτασε η ώρα της απολογία στης αφού ζήτησε συγγνώμη για την πράξη της και υποστήριξε ότι έχει ξεκινήσει διαδικασίες για να αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων που προκάλεσε ζημιές ισχυρίστηκε πως εκείνο το βράδυ είχε πιεί μόνο ένα ποτό. Ο ισχυρισμός αυτός, όπως φάνηκε και από την αντίδραση της προέδρου δεν έγινε πιστευτός, λόγω του ποσοστού αλκοόλ που εντοπίστηκε .

«Μη μας λέτε για ένα ποτό, αυτή η ποσότητα αλκοόλ στο αίμα σας δεν βγαίνει με ένα ποτό» παρατήρησε χαρακτηριστικά η δικαστική λειτουργός.

Η κατηγορούμενη είπε ακόμη ότι εκείνο το βράδυ ένιωθε καλά όταν μπήκε στο αυτοκίνητο της για να επιστρέψει στο σπίτι της και πως έχασε τον έλεγχο του οχήματος της εξαιτίας δυνατού πόνου που ένιωσε αρχικά στο στομάχι της.