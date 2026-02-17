Στο Αυτόφωρο η 36χρονη τραγουδίστρια – Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει
Για δύο πλημμελήματα θα απολογηθεί η 36χρονη τραγουδίστρια στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο
Αντιμέτωπη με δύο πλημμελήματα βρίσκεται η 36χρονη τραγουδίστρια που παρέσυρε σταθμευμένα αυτοκίνητα στην περιοχή του Κολωνακίου, με το αλκοόλ στο αίμα της να μετριέται στο 0,83 mg/l.
Ο εισαγγελέας με βάση τα στοιχεία της προανακριτικής δικογραφίας άσκησε εναντίον της ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.
Η κατηγορούμενη παραπέμπεται στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο για να δικαστεί.
Υπενθυμίζεται ότι η 36χρονη τραγουδίστρια προκάλεσε αναστάτωση τα ξημερώματα της Τρίτης στο Κολωνάκι, καθώς το όχημα που οδηγούσε προσέκρουσε σε σταθμευμένα ΙΧ.
Ειδικότερα, το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην οδό Ξανθίππου, όταν το όχημα που της 36χρονης κινούνταν από την οδό Κλεομένους προς την οδό Στρατιωτικού Συνδέσμου.
Αρκετά πάνω από το όριο το αλκοτέστ
Λίγη ώρα μετά τη σύγκρουση στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της Τροχαίας Αθηνών, οι οποίοι έκαναν έλεγχο αλκοτέστ στην οδηγό.
Εκεί, η πρώτη μέτρηση έδειξε 0,78 mg ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, ενώ η δεύτερη μέτρηση «ανέβηκε» στα 0,83 mg αλκοόλ ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, ένδειξη που ξεπερνά κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο.
