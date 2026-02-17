newspaper
Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
Στο Αυτόφωρο η 36χρονη τραγουδίστρια – Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει
Ελλάδα 17 Φεβρουαρίου 2026, 13:11

Στο Αυτόφωρο η 36χρονη τραγουδίστρια – Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Για δύο πλημμελήματα θα απολογηθεί η 36χρονη τραγουδίστρια στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο

Σύνταξη
Αντιμέτωπη με δύο πλημμελήματα βρίσκεται η 36χρονη τραγουδίστρια που παρέσυρε σταθμευμένα αυτοκίνητα στην περιοχή του Κολωνακίου, με το αλκοόλ στο αίμα της να μετριέται στο 0,83 mg/l.

Ο εισαγγελέας με βάση τα στοιχεία της προανακριτικής δικογραφίας άσκησε εναντίον της ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η κατηγορούμενη παραπέμπεται στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο για να δικαστεί.

Υπενθυμίζεται ότι η 36χρονη τραγουδίστρια προκάλεσε αναστάτωση τα ξημερώματα της Τρίτης στο Κολωνάκι, καθώς το όχημα που οδηγούσε προσέκρουσε σε σταθμευμένα ΙΧ.

Ειδικότερα, το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην οδό Ξανθίππου, όταν το όχημα που της 36χρονης κινούνταν από την οδό Κλεομένους προς την οδό Στρατιωτικού Συνδέσμου.

Αρκετά πάνω από το όριο το αλκοτέστ

Λίγη ώρα μετά τη σύγκρουση στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της Τροχαίας Αθηνών, οι οποίοι έκαναν έλεγχο αλκοτέστ στην οδηγό.

Εκεί, η πρώτη μέτρηση έδειξε 0,78 mg ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, ενώ η δεύτερη μέτρηση «ανέβηκε» στα 0,83 mg αλκοόλ ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, ένδειξη που ξεπερνά κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο.

Αγορές: Γιατί αλλάζει το κλίμα απέναντι στην ΑΙ – Ποιοι κλάδοι θα ωφεληθούν 

Αγορές: Γιατί αλλάζει το κλίμα απέναντι στην ΑΙ – Ποιοι κλάδοι θα ωφεληθούν 

Υδρογονάνθρακες: Πότε πέφτουν τα γεωτρύπανα στα 9 blocks

Υδρογονάνθρακες: Πότε πέφτουν τα γεωτρύπανα στα 9 blocks

Επικαιροποίηση έκτακτου δελτίου: Έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες – Άνεμοι έως 9 μποφόρ στη Θεσσαλονίκη
Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο: Έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες - Άνεμοι έως 9 μποφόρ στη Θεσσαλονίκη

Η ΕΜΥ προχώρησε σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου καιρού - Σε ποιες περιοχές αναμένονται ισχυρές καταιγίδες και άνεμοι

Σύνταξη
Καισαριανή: Στο Βέλγιο εμπειρογνώμονες του ΥΠΠΟ για τις φωτογραφίες – Χαρακτηρισμός τη συλλογής ως μνημείο
Στο Βέλγιο εμπειρογνώμονες του ΥΠΠΟ για τις φωτογραφίες της Καισαριανής - Χαρακτηρισμός της συλλογής ως μνημείο

Συνεχίζονται οι προσπάθειες ταυτοποίησης των εκτελεσθέντων κομμουνιστών που απεικονίζονται στις φωτογραφίες από την Καισαριανή

Σύνταξη
Τα 8 βασικά συμπεράσματα από τη σεισμο-ηφαιστειακή κρίση στη Σαντορίνη: «Ηταν συγκλονιστικό να το παρακολουθείς»
Τα 8 βασικά συμπεράσματα από τη σεισμο-ηφαιστειακή κρίση στη Σαντορίνη: «Ηταν συγκλονιστικό να το παρακολουθείς»

Οι σεισμοί «κατά ριπάς», οι εφιαλτικές βάρδιες στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο και η σύγκριση με την αντίστοιχη κρίση στην Καλντέρα το 2011-2012 - Εναν χρόνο μετά τη σεισμική κρίση της Σαντορίνης, μια Ημερίδα έριξε φως στα γεγονότα του Φεβρουαρίου του 2025 όταν και όλα τα βλέμματα στράφηκαν στη Σαντορίνη

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Τριήμερη απεργία στα ταξί – Προειδοποιούν με κινητοποιήσεις διαρκείας
Τριήμερη απεργία στα ταξί – Προειδοποιούν με κινητοποιήσεις διαρκείας

Η Αττική θα μείνει χωρίς ταξί από σήμερα Τρίτη 17/2 έως και την Πέμπτη 19/2 καθώς οι οδηγοί και ιδιοκτήτες ταξί προχωρούν σε απεργία. Τετάρτη και Πέμπτη απεργούν οι συνάδελφοί τους από όλη τη χώρα

Σύνταξη
Έχει έρθει το τέλος των χιονοδρομικών;
Έχει έρθει το τέλος των χιονοδρομικών;

Ενώ μειώνονται διαρκώς οι ημέρες που ντύνονται «στα λευκά», λόγω κλιματικής κρίσης, επικεντρώνονται πλέον σε νέες δραστηριότητες, οι οποίες δεν απαιτούν χιόνι

Γιώργος Σχοινάς
Αίτημα Περιφερειάρχη για κατάπλου της Φρεγάτας «Κίμων» στη Ρόδο για την 78η Επέτειο Ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου
Αίτημα Περιφερειάρχη για κατάπλου της Φρεγάτας «Κίμων» στη Ρόδο για την 78η Επέτειο Ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου

Κίνηση υψηλού εθνικού συμβολισμού ο κατάπλους της φρεγάτας Belharra, της ναυαρχίδας της νέας εποχής του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού στο Νοτιοανατολικό άκρο του Αιγαίου.

Σύνταξη
Η Λίντσεϊ Βον γύρισε σπίτι της και χαμογελά ξανά: «Επιστρέφω σιγά σιγά στη ζωή» (vid, pic)
Η Λίντσεϊ Βον γύρισε σπίτι της και χαμογελά ξανά: «Επιστρέφω σιγά σιγά στη ζωή» (vid, pic)

Μετά από 4 χειρουργικές επεμβάσεις στην Ιταλία η θρυλική Αμερικανίδα σκιέρ, Λίντσεϊ Βον, επέστρεψε σπίτι της στις ΗΠΑ και ξεκινά με χαμόγελο τη μακρά περίοδο της αποκατάστασής της.

Σύνταξη
SAFE: Προχωρά το ευρωπαϊκό σχέδιο-μαμούθ για την ενίσχυση της άμυνας και της στρατηγικής αυτονομίας
SAFE: Προχωρά το ευρωπαϊκό σχέδιο-μαμούθ για την ενίσχυση της άμυνας και της στρατηγικής αυτονομίας

Δεκαέξι από τα δεκαεννιά προγράμματά τους έχουν πλέον λάβει την τελική έγκριση που απαιτείται για την εξασφάλιση των πρώτων εκταμιεύσεων κεφαλαίων της ΕΕ για την αγορά αμυντικού εξοπλισμού.

Σύνταξη
Κυκλοφορούν το απόγευμα της Τρίτης (17/2) τα εισιτήρια για το Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός
Κυκλοφορούν το απόγευμα της Τρίτης (17/2) τα εισιτήρια για το Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός

Τα εισιτήρια για το Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός τίθενται σε κυκλοφορία την Τρίτη από τις 17:00 και θα είναι διαθέσιμα ως την Πέμπτη στις 11:00 ή μέχρι την εξάντλησή τους, όπως ενημέρωσε η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ.

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Οκτώ μουσουλμανικές χώρες καταδικάζουν την επέκταση της «παράνομης ισραηλινής κυριαρχίας»
Οκτώ μουσουλμανικές χώρες καταδικάζουν την επέκταση της «παράνομης ισραηλινής κυριαρχίας» στη Δυτική Όχθη

Μία σειρά από κράτη της περιοχής αλλά και χώρες όπως το Πακιστάν και η Ινδονησία καταδικάζουν τις αποφάσεις της ισραηλινής κυβέρνησης να καταχωρήσει περιοχές στη Δυτική Όχθη ως «κρατική περιουσία»

Σύνταξη
Παπανικολάου: «Ο κόσμος του Ολυμπιακού θέλει να παλεύεις για κάθε κατοχή» (vid)
Παπανικολάου: «Ο κόσμος του Ολυμπιακού θέλει να παλεύεις για κάθε κατοχή» (vid)

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού αναφέρθηκε στις μεγάλες στιγμές του με τους Ερυθρόλευκους στην Ευρωλίγκα, στη μοναδική νοοτροπία που χαρακτηρίζει τον κόσμο της ομάδας του Πειραιά, αλλά και στη σημασία της Εθνικής Ελλάδας, σε μια συνέντευξη γεμάτη ουσία και συναίσθημα.

Σύνταξη
Ο Ίαν ΜακΚέλεν «έχει αποδεχτεί ότι δεν είναι αθάνατος» – Το συμβάν που τον έφερε αντιμέτωπο με τη θνητότητα
Ο Ίαν ΜακΚέλεν «έχει αποδεχτεί ότι δεν είναι αθάνατος» - Το συμβάν που τον έφερε αντιμέτωπο με τη θνητότητα

«Έχω αποδεχτεί ότι δεν είμαι αθάνατος», δήλωσε ο υποψήφιος για Όσκαρ για τον ρόλο του στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, Ίαν ΜακΚέλεν. «Ωστόσο, εξακολουθώ να λειτουργώ».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Δεν είμαστε έτοιμοι για την κλιματική αλλαγή» – Οι επιστημονικοί σύμβουλοι της ΕΕ ζητούν μέτρα προσαρμογής
«Δεν είμαστε έτοιμοι για την κλιματική αλλαγή» - Οι επιστημονικοί σύμβουλοι της ΕΕ σημαίνουν συναγερμό

Χωρίς μέτρα προσαρμογής στη νέα πραγματικότητα, η κλιματική αλλαγή απειλεί να «διαβρώσει και να αποσταθεροποιήσει τα οικονομικά και κοινωνικά θεμέλια της Ευρώπης».

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Η κατάσταση στη Μονακό κάνει… περιζήτητο τον Άλφα Ντιαλό – Τα δεδομένα για το συμβόλαιο του (vids)
Η κατάσταση στη Μονακό κάνει… περιζήτητο τον Άλφα Ντιαλό – Τα δεδομένα για το συμβόλαιο του (vids)

Η Μονακό μπορεί να πλήρωσε κάποιους από τους μισθούς του Δεκεμβρίου, όμως αν συνεχιστεί η κατάσταση θα υπάρξει κύμα…αποχωρήσεων το καλοκαίρι – Η «καυτή» περίπτωση του Άλφα Ντιαλό που παρακολουθεί όλη η Euroleague.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην ετήσια εκδήλωση της Ένωσης Απανταχού Μανιατών
Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην ετήσια εκδήλωση της Ένωσης Απανταχού Μανιατών

Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα δραστήριο φορέα, που μεταφέρει με συνέπεια τα ήθη και τα έθιμα της Μάνης από γενιά σε γενιά, είπε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης.

Σύνταξη
Επικαιροποίηση έκτακτου δελτίου: Έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες – Άνεμοι έως 9 μποφόρ στη Θεσσαλονίκη
Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο: Έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες - Άνεμοι έως 9 μποφόρ στη Θεσσαλονίκη

Η ΕΜΥ προχώρησε σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου καιρού - Σε ποιες περιοχές αναμένονται ισχυρές καταιγίδες και άνεμοι

Σύνταξη
«Λατρεύω τη μυρωδιά της ναπάλμ το πρωί»: Ο Ρόμπερτ Ντιβάλ ήταν ένας δευτεραγωνιστής με τον αέρα ενός σταρ του Χόλιγουντ
«Λατρεύω τη μυρωδιά της ναπάλμ το πρωί»: Ο Ρόμπερτ Ντιβάλ ήταν ένας δευτεραγωνιστής με τον αέρα ενός σταρ του Χόλιγουντ

Περίπου έξι δεκαετίες στον χώρο του θεάματος, δεκάδες βραβεία και μια σειρά από εμβληματικούς ρόλους, ο Ρόμπερτ Ντιβάλ «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η viral αγκαλιά του Νεϊμάρ με ηλικωμένη φίλαθλο: Πραγματοποίησε το όνειρό της και… φορτσάρει για το δικό του (vid)
Η viral αγκαλιά του Νεϊμάρ με ηλικωμένη φίλαθλο: Πραγματοποίησε το όνειρό της και… φορτσάρει για το δικό του (vid)

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε στην αγωνιστική δράση στο 6-0 της Σάντος επί της Βέλο Κλουμπ, έκανε πραγματικότητα το όνειρο μιας ηλικιωμένης φιλάθλου και έβαλε πλώρη για το δικό του, την επιστροφή στην Εθνική Βραζιλίας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ξεκινά ο τρίτος γύρος συνομιλιών στη Γενεύη στο φόντο εκατέρωθεν επιθέσεων
Ξεκινά ο τρίτος γύρος συνομιλιών για την Ουκρανία στη Γενεύη στο φόντο εκατέρωθεν επιθέσεων

Ρωσία και Ουκρανία συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ - Με νέες του δηλώσεις ο Τραμπ αυξάνει την πίεση στο Κίεβο

Σύνταξη
Δένδιας: Στόχος η περαιτέρω προώθηση της αμυντικής συνεργασίας με τη Σερβία
Δένδιας: Στόχος η περαιτέρω προώθηση της αμυντικής συνεργασίας με τη Σερβία

Ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, παρέστη σε εκδήλωση για τον Εορτασμό της Εθνικής Επετείου της Δημοκρατίας της Σερβίας - Στον χαιρετισμό του υπογράμμισε τους ιστορικούς δεσμούς φιλίας των δύο χωρών

Σύνταξη
Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο