Ζαχαριάδης: Δεν γίνεται ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου χωρίς τον Τσίπρα

«Τη χώρα την κυβερνάει η ομερτά του ΟΠΕΚΕΠΕ», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, τονίζοντας πως «η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν η πιο έντιμη κυβέρνηση. Και μάλιστα, μέσα σε μεγάλες δυσκολίες. Με λάθη ναι, με αδυναμίες ναι, αλλά δεν έβαλε το χέρι στο μέλι και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι, διότι διατηρούμε το ηθικό πλεονέκτημα και γιατί αυτή η χώρα, αφού πάλεψε και βγήκε από τη χρεοκοπία, δεν πρέπει να γυρίσει στους λόγους που την οδήγησαν στη χρεοκοπία».

Ο κ. Ζαχαριάδης, μιλώντας στον Αθήνα 9,84 σημείωσε πως «βλέπουμε όλες αυτές τις παθογένειες με τις απευθείας αναθέσεις στην ΕΑΔΗΣΥ ή με τα σκάνδαλα και στη ΓΣΕΕ και στο υπουργείο Εργασίας» και υπογράμμισε: «Κατηγορούν τον Παναγόπουλο – θα δούμε τι θα βγάλει η έρευνα – ότι τα ‘έπαιρνε’ και έκανε μία διαχείριση επιλήψιμη, αλλά ποιος έδινε τα χρήματα; Και ποιος ελέγχει; Κανείς;».

«Εν πάση περιπτώσει, εμάς, τη δική μας κυβέρνηση, τον δικό μας πρωθυπουργό, τους δικούς μας υπουργούς, κανείς δεν τους κατηγόρησε ποτέ ότι βάλανε το χέρι στο μέλι, και αυτό δεν είναι τυχαίο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Εμείς δεν βρίζουμε τον Τσίπρα, όπως κάνει η ΝΔ με τον Σαμαρά»

Απαντώντας στην ερώτηση αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι «ένα κόμμα υπό αναστολή περιμένοντας τον Τσίπρα», ξεκαθάρισε: «Κάθε άλλο. Εμείς θεωρούμε ότι ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην σημερινή συγκυρία είναι κρίσιμος και θα έλεγα από τα πράγματα και θετικός».

Για να σημειώσει χαρακτηριστικά: «Αλλά είμαστε ένα κόμμα το οποίο δεν έχει τοποθετηθεί απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν τον βρίζουμε, δεν κάνουμε εμείς για τον Αλέξη Τσίπρα όπως κάνει η Νέα Δημοκρατία για τον κ. Σαμαρά. Δεν θα ήταν μόνο παράδοξο. Θα ήταν ηθικά και πολιτικά απαράδεκτο. Γιατί, ανεξαρτήτως επιμέρους διαφορών που μπορεί να υπάρχουν και πάντα υπάρχουν και εντός κομμάτων και εκτός κομμάτων, ο στόχος της ευρύτερης συσπείρωσης του προοδευτικού χώρου είναι πάνω από όλα και μας υπερβαίνει όλους».

«Δεν γίνεται ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου χωρίς τον Τσίπρα»

Σχολιάζοντας το δημοσκοπικό εύρημα ότι το 70% των πολιτών ζητά πολιτική αλλαγή και προτάσσει την ανάγκη συνεργασιών στον προοδευτικό χώρο, ο κ. Ζαχαριάδης σημείωσε πως «καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις ότι μια συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων δίνει την αίσθηση στην κοινωνία ότι είναι ο πιο πιθανός συνδυασμός που μπορεί να κερδίσει στις επόμενες εκλογές. Κι εμείς αυτό προωθούμε. Αυτό είναι το αίτημά μας, και αυτές τις συνθήκες συσπείρωσης προσπαθούμε να δημιουργήσουμε», όπως είπε,

Και προσέθεσε πως «αν το 2025 ήταν το έτος του διαλόγου, το 2026 είναι το έτος των αποφάσεων, των πράξεων και της δράσης. Εμείς θα συνεχίσουμε σε αυτή την ενωτική γραμμή, που απευθύνουμε προς τις υπαρκτές προοδευτικές δυνάμεις του πολιτικού σκηνικού, και εννοώ τη Νέα Αριστερά, το ΠΑΣΟΚ, τον κ. Κοτζιά, τον κ. Κόκκαλη, την κ. Κατσέλη και φυσικά τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν γίνεται ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου χωρίς την καθοριστική συμβολή και συμμετοχή του Αλέξη Τσίπρα», υπογράμμισε.

Για τον διάλογο των προοδευτικών δυνάμεων

«Εμείς θέλουμε να συμβάλουμε με τρόπο θετικό, ρυθμιστικό και καταλυτικό στην προγραμματική αναζωογόνηση της παράταξης, στην ανανέωσή της σε πολιτικό και στελεχιακό δυναμικό και στην ευρύτερη ενότητά της. Ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε μεγάλος και μεγαλύτερος, επειδή μπόρεσε να ενώσει διαφορετικά πολιτικά ρεύματα της ευρύτερης Αριστεράς της εποχής του και της κοινωνικής προοδευτικής παράταξης», επισήμανε.

Για να καταλήξει πως «το DNA το δικό μας, παρά τις διασπάσεις, την απαξίωση, την υποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, είναι να συμβάλλουμε στην ευρύτερη δυνατή ενότητα της παράταξης στην κατεύθυνση της κυβερνώσας προοδευτικής αριστερής δύναμης. Αυτό είναι το μάθημά μας από τα τελευταία 15 χρόνια. Όχι ο σεχταρισμός, το σύνδρομο του ακανθόχοιρου, και η επιβεβαίωση της διάσπασης, ότι η γραμμή η δική μου ήταν σωστότερη από τη δική σου».