ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πολύ μακριά από τις ανάγκες των νέων ανθρώπων

«Τα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης για τους νέους στο βίντεο που ανέβασε στο διαδίκτυο μοιάζουν με ένα κακόγουστο αστείο», σημειώνει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για «υποκρισία».

Όπως αναφέρει η Κουμουνδούρου, «η κυβέρνησή του έφερε τις ακραίες ελαστικές σχέσεις εργασίας, σε μια αγορά εργασίας που την έχουν ρημάξει οι χαμηλοί μισθοί και μάλιστα εν μέσω κερδοσκοπικής ακρίβειας και ο πρωθυπουργός μάς μιλάει για υπόσχεση ‘οι νέοι να ζουν καλύτερα από τις προηγούμενες γενιές!’, ενώ γνωρίζει ότι, δυστυχώς, οι σημερινοί νέοι είναι η πρώτη γενιά μετά τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που θα ζήσει χειρότερα από τους γονείς της».

«Μεγαλύτερη ακρίβεια! Μεγαλύτερες ανισότητες! Άπιαστο όνειρο το στεγαστικό αν δεν βάλουν το χέρι στη τσέπη και οι γονείς και οι παππούδες! Τι υποκρισία!», σχολιάζει.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, απευθυνόμενος προσωπικά στον πρωθυπουργό, επισημαίνει δηκτικά: «Μάλλον δεν το ξέρετε κ. Μητσοτάκη, αλλά τα μέτρα αύξησης των μισθών και των αποδοχών που διαφημίζετε δεν αντιστοιχούν στις προσδοκίες και τις ανάγκες των εργαζομένων και των νέων ανθρώπων. Τα έχει ήδη υπερσκελίσει η ακρίβεια για να συντηρούν τα υπερκέρδη τους τα καρτέλ».

«Όσα λίγα δίνει ο Μητσοτάκης με το ένα χέρι, τα παίρνει πολλαπλάσια με το άλλο»

Παράλληλα, υπογραμμίζει πως «όσα λίγα δίνει ο κ. Μητσοτάκης με το ένα χέρι, τα παίρνει πολλαπλάσια με το άλλο: ακρίβεια, έμμεσοι φόροι, ενέργεια, ενοίκια, δίδακτρα, σούπερ μάρκετ, πληθωρισμός, όλα στο ‘κόκκινο’ και οι Έλληνες εργαζόμενοι ιδίως οι νέοι στις τελευταίες θέσεις αμοιβών και αγοραστικής δύναμης στην Ευρώπη».

«Κύριε Μητσοτάκη, είστε αυτοί που διευκολύνατε τις απολύσεις, αλλά και τις προσλήψεις μίας ημέρας, που αλλάξατε το σύστημα επιδότησης της ανεργίας προς το χειρότερο, που επιτρέπετε να μην πληρώνονται υπερωρίες», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Και προσθέτει: «Κύριε Μητσοτάκη είστε η κυβέρνηση που πριμοδοτεί την Παιδεία όσων έχει η τσέπη τους. Κύριε Μητσοτάκη, αντί να φτιάχνετε κοινωνική κατοικία, πριμοδοτείτε τον δανεισμό αυξάνοντας και τις τιμές της κατοικίας, σε βάρος χιλιάδων νέων ζευγαριών, που δεν μπορούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Είστε η κυβέρνηση που θρέψατε τη διαφθορά, στερώντας από τους νέους αγρότες σημαντικούς πόρους λόγω του γαλάζιου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Μάλλον δεν ξέρετε κ. Μητσοτάκη ούτε τις ανάγκες, ούτε τα όνειρα των νέων ανθρώπων. Και δεν έχετε καμία διάθεση να τα μάθετε», τονίζει καταληκτικά ο ΣΥΡΙΖΑ.