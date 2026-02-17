newspaper
Πλήγμα σε κτίριο της στρατιωτικής αστυνομίας στην Αγία Πετρούπολη - Δύο νεκροί και αναφορές για έκρηξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πολύ μακριά από τις ανάγκες των νέων ανθρώπων
17 Φεβρουαρίου 2026, 22:09

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πολύ μακριά από τις ανάγκες των νέων ανθρώπων

«Μάλλον δεν το ξέρετε κ. Μητσοτάκη, αλλά τα μέτρα αύξησης των μισθών και των αποδοχών που διαφημίζετε τα έχει ήδη υπερσκελίσει η ακρίβεια για να συντηρούν τα υπερκέρδη τους τα καρτέλ», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Spotlight

«Τα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης για τους νέους στο βίντεο που ανέβασε στο διαδίκτυο μοιάζουν με ένα κακόγουστο αστείο», σημειώνει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για «υποκρισία».

Όπως αναφέρει η Κουμουνδούρου, «η κυβέρνησή του έφερε τις ακραίες ελαστικές σχέσεις εργασίας, σε μια αγορά εργασίας που την έχουν ρημάξει οι χαμηλοί μισθοί και μάλιστα εν μέσω κερδοσκοπικής  ακρίβειας και ο πρωθυπουργός μάς μιλάει για υπόσχεση ‘οι νέοι να ζουν καλύτερα από τις προηγούμενες γενιές!’, ενώ γνωρίζει ότι, δυστυχώς, οι σημερινοί νέοι είναι η πρώτη γενιά μετά τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που θα ζήσει χειρότερα από τους γονείς της».

«Μεγαλύτερη ακρίβεια! Μεγαλύτερες ανισότητες! Άπιαστο όνειρο το στεγαστικό αν δεν βάλουν το χέρι στη τσέπη και οι γονείς και οι παππούδες! Τι υποκρισία!», σχολιάζει.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, απευθυνόμενος προσωπικά στον πρωθυπουργό, επισημαίνει δηκτικά: «Μάλλον δεν το ξέρετε κ. Μητσοτάκη, αλλά τα μέτρα αύξησης των μισθών και των αποδοχών που διαφημίζετε δεν αντιστοιχούν στις προσδοκίες και τις ανάγκες των εργαζομένων και των νέων ανθρώπων. Τα έχει ήδη υπερσκελίσει η ακρίβεια για να συντηρούν τα υπερκέρδη τους τα καρτέλ».

«Όσα λίγα δίνει ο Μητσοτάκης με το ένα χέρι, τα παίρνει πολλαπλάσια με το άλλο»

Παράλληλα, υπογραμμίζει πως «όσα λίγα δίνει ο κ. Μητσοτάκης με το ένα χέρι, τα παίρνει πολλαπλάσια με το άλλο: ακρίβεια, έμμεσοι φόροι, ενέργεια, ενοίκια, δίδακτρα, σούπερ μάρκετ, πληθωρισμός, όλα στο ‘κόκκινο’ και οι Έλληνες εργαζόμενοι ιδίως οι νέοι στις τελευταίες θέσεις αμοιβών και αγοραστικής δύναμης στην Ευρώπη».

«Κύριε Μητσοτάκη, είστε αυτοί που διευκολύνατε τις απολύσεις, αλλά και τις προσλήψεις μίας ημέρας, που αλλάξατε το σύστημα επιδότησης της ανεργίας προς το χειρότερο, που επιτρέπετε να μην πληρώνονται υπερωρίες», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Και προσθέτει: «Κύριε Μητσοτάκη είστε η κυβέρνηση που πριμοδοτεί την Παιδεία όσων έχει η τσέπη τους. Κύριε Μητσοτάκη, αντί να φτιάχνετε κοινωνική κατοικία, πριμοδοτείτε τον δανεισμό αυξάνοντας και τις τιμές της κατοικίας, σε βάρος χιλιάδων νέων ζευγαριών, που δεν μπορούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Είστε η κυβέρνηση που θρέψατε τη διαφθορά, στερώντας από τους νέους αγρότες σημαντικούς πόρους λόγω του γαλάζιου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Μάλλον δεν ξέρετε κ. Μητσοτάκη ούτε τις ανάγκες, ούτε τα όνειρα των νέων ανθρώπων. Και δεν έχετε καμία διάθεση να τα μάθετε», τονίζει καταληκτικά ο ΣΥΡΙΖΑ.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Τρόφιμα – ποτά
Τρόφιμα: Πόλος έλξης επενδυτών – Οι εξαγωγές των 7 δισ. και τα deals που έρχονται

Τρόφιμα: Πόλος έλξης επενδυτών – Οι εξαγωγές των 7 δισ. και τα deals που έρχονται

Ναυτιλία
Capital Clean Energy Carriers: Από 3,75% έως 4,05% το εύρος επιτοκίου για το ομόλογο

Capital Clean Energy Carriers: Από 3,75% έως 4,05% το εύρος επιτοκίου για το ομόλογο

Έρευνα του ΠΑΣΟΚ για τους νέους στην Κεντρική Μακεδονία: Η οικονομική κρίση πέρασε, αλλά θέλουν να φύγουν
Brain drain 17.02.26

Έρευνα του ΠΑΣΟΚ για τους νέους στην Κεντρική Μακεδονία: Η οικονομική κρίση πέρασε, αλλά θέλουν να φύγουν

Το 47,4% απάντησε ότι ακόμα σκέφτεται να φύγει στο εξωτερικό, ενώ η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δήλωσε δυσαρεστημένη από την υποστήριξη που παρέχει η κυβέρνηση στους νέους, σύμφωνα με έρευνα για λογαριασμό του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για μεταναστευτικό: Η κυβέρνηση υπερασπίζεται μια πολιτική που έχει ήδη καταδικαστεί
Τραγωδία στη Χίο 17.02.26

Νέα Αριστερά για μεταναστευτικό: Η κυβέρνηση υπερασπίζεται μια πολιτική που έχει ήδη καταδικαστεί

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να καταλάβει ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να μετριέται με ποσοστά, αλλά αντίθετα αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση μιας χώρας που σέβεται το κράτος δικαίου», σημειώνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Το έργο της κυβέρνησης είναι συνώνυμο με την οικονομική υστέρηση
ΠΑΣΟΚ 17.02.26

Τσουκαλάς: Το έργο της κυβέρνησης είναι συνώνυμο με την οικονομική υστέρηση

«Η κυβέρνηση έχει κάνει βραχνά για την κοινωνία το ιδιωτικό χρέος. Με την ανοχή της έγινε ξέφραγο αμπέλι η χώρα για τα funds και τους servicers. Με το ΠΑΣΟΚ το πάρτι τελειώνει», σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
Στη Βουλή το ν/σ για την επιστολική ψήφο και τη δημιουργία εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού
Επικαιρότητα 17.02.26

Στη Βουλή το ν/σ για την επιστολική ψήφο και τη δημιουργία εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού

Το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων εκλογέων του εξωτερικού με επιστολική ψήφο στις βουλευτικές εκλογές, ενώ ορίζει διακριτή εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού με 3 έδρες

Σύνταξη
Καισαριανή: Η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ ζητά να έχει «την τιμή της αποκατάστασης» του Μνημείου των εκτελεσθέντων
Πολιτική 17.02.26

Καισαριανή: Η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ ζητά να έχει «την τιμή της αποκατάστασης» του Μνημείου των εκτελεσθέντων

Η Κομματική Οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ ζητά να αποκαταστήσει την πλάκα που βανδάλισαν «θρασύδειλα νεοναζιστικά υποκείμενα» στο Σκοπευτήριο Καισαριανής

Σύνταξη
Καισαριανή: Πιθανή ταυτοποίηση δύο από τους εκτελεσθέντες που απεικονίζονται στις φωτογραφίες από το ΚΚΕ
Ποιοι είναι 16.02.26

Πιθανή ταυτοποίηση δύο εκτελεσθέντων που απεικονίζονται στις φωτογραφίες της Καισαριανής από το ΚΚΕ

Το ΚΚΕ προσπαθεί να συμβάλει στη διαδικασία ταυτοποίησης των κομμουνιστών που απεικονίζονται στις φωτογραφίες που αποτυπώνουν τις στιγμές πριν από την εκτέλεσή τους στην Καισαριανή

Σύνταξη
Καισαριανή – Τσουκαλάς: Θετικό βήμα από το υπ. Πολιτισμού να διακριβωθεί η γνησιότητα των φωτογραφιών
Επικαιρότητα 16.02.26

Καισαριανή – Τσουκαλάς: Θετικό βήμα από το υπ. Πολιτισμού να διακριβωθεί η γνησιότητα των φωτογραφιών

«Το συγκεκριμένο αρχειακό υλικό αποτελεί ιστορικό τεκμήριο μιας από τις πιο εμβληματικές και κορυφαίες στιγμές της ελληνικής ιστορίας», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Χαρίτσης: Οι φωτογραφίες της Καισαριανής είναι περιουσία του ελληνικού λαού
Πολιτική 16.02.26

Χαρίτσης: Οι φωτογραφίες της Καισαριανής είναι περιουσία του ελληνικού λαού

«Το κρίσιμο κατά τη γνώμη μου αυτή τη στιγμή είναι αυτές οι φωτογραφίες να περιέλθουν στην κυριότητα του ελληνικού κράτους, γιατί αποτελούν περιουσία του ελληνικού λαού», υπογράμμισε ο κ. Χαρίτσης

Σύνταξη
Καισαριανή: Εάν δεν υπάρχει κώλυμα η Βουλή θα προσπαθήσει να πάρει τις φωτογραφίες, λέει ο Κακλαμάνης
Αρμοδιότητα του ΥΠΠΟ 16.02.26

Η Βουλή θα προσπαθήσει να πάρει τις φωτογραφίες των εκτελεσθέντων της Καισαριανής, λέει ο Κακλαμάνης

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, δήλωσε για τις φωτογραφίες των εκτελεσθέντων κομμουνιστών στην Καισαριανή ότι η διαπίστωση της γνησιότητας τους είναι αρμοδιότητα του ΥΠΠΟ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για πληθωρισμό: Το μόνο που κάνει η κυβέρνηση είναι να διασπείρει ψεύδη και να ανακοινώνει ημίμετρα
Επικαιρότητα 13.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για πληθωρισμό: Το μόνο που κάνει η κυβέρνηση είναι να διασπείρει ψεύδη και να ανακοινώνει ημίμετρα

«Η κυβέρνηση, απλούστατα, δεν ενδιαφέρεται να αντιμετωπίσει την ακρίβεια αλλά να την τροφοδοτήσει, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των καρτέλ», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Άπιαστο όνειρο η στέγη επί των ημερών της κυβέρνησης Μητσοτάκη
Επικαιρότητα 13.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Άπιαστο όνειρο η στέγη επί των ημερών της κυβέρνησης Μητσοτάκη

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αντιμετωπίζει την στέγη ως εμπόρευμα και όχι ως αγαθό και με τις πολιτικές της επιδοτεί την ακρίβεια - την κερδοσκοπία - την υπέρμετρη αύξηση των τιμών», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Νέα εκπρόσωπος Τύπου η Πέτη Πέρκα – Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο Δημήτρης Τζανακόπουλος
Επικαιρότητα 12.02.26

Νέα Αριστερά: Νέα εκπρόσωπος Τύπου η Πέτη Πέρκα – Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο Δημήτρης Τζανακόπουλος

Η Νέα Αριστερά ανακοινώνει ότι η Πέτη Πέρκα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, αναλαμβάνεοι εκπρόσωπος Τύπου, ενώ τη θέση του γραμματέα της Κ.Ο. παίρνει ο Δημήτρης Τζαννακόπουλος

Σύνταξη
Κυρ. Μητσοτάκης: Ένα «success story» με αμφιλεγόμενα ποσοστά – Όταν ο πρωθυπουργός μιλά για τη νεανική ανεργία
Παρασκήνιο 17.02.26

Ένα «success story» με αμφιλεγόμενα ποσοστά - Όταν ο πρωθυπουργός μιλά για τη νεανική ανεργία

Είσαι νέος/α και γκρινιάζεις; Μην το κάνεις. Απλά κάνε κλικ σε ένα από τα προφίλ που διατηρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γρήγορα θα αλλάξεις γνώμη. Όχι, το κείμενο αυτό δεν περιλαμβάνει «τοποθέτηση προϊόντος».

Σύνταξη
Ολυμπιακός – ΑΕΚ 81-67: Με περίπατο στα ημιτελικά του Κυπέλλου
Μπάσκετ 17.02.26

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 81-67: Με περίπατο στα ημιτελικά του Κυπέλλου

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με ιδιαίτερη άνεση της ΑΕΚ με 81-67 και θα συναντήσει το Μαρούσι στα ημιτελικά του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας. Ξεχώρισαν οι Βεζένκοφ και Πίτερς με 16 και 14 πόντους αντίστοιχα.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΑ: Το «πλήθος παραβάσεων» και πού στρέφονται οι έρευνες
Ο «καπνός» και η «φωτιά» 17.02.26

Το «πλήθος παραβάσεων» στον ΟΠΕΚΑ και πού στρέφονται οι έρευνες - Το «κόλπο» με το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων

Το ελεγχόμενο πρόσωπο υπηρετούσε στον ΟΠΕΚΑ ως προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχων και Διαχείρισης Πληρωμών και Μεταβολών της Διεύθυνσης Οικογενειακών Επιδομάτων και του Τμήματος Χορήγησης Παροχών Ανασφάλιστων Υπερηλίκων της Διεύθυνσης Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Μιλάνο 0-3: Ήττα για τις Ερυθρόλευκες από τις πανίσχυρες Ιταλίδες
Άλλα Αθλήματα 17.02.26

Ολυμπιακός – Μιλάνο 0-3: Ήττα για τις Ερυθρόλευκες από τις πανίσχυρες Ιταλίδες

Ο Ολυμπιακός το πάλεψε όσο μπορούσε, αλλά η παντοδύναμη Μιλάνο έκανε τον τέλειο αγώνα, επικράτησε στο Ρέντη με 3-0 και πλέον έχει ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης στα προημιτελικά του Champions League

Σύνταξη
Έρευνα του ΠΑΣΟΚ για τους νέους στην Κεντρική Μακεδονία: Η οικονομική κρίση πέρασε, αλλά θέλουν να φύγουν
Brain drain 17.02.26

Έρευνα του ΠΑΣΟΚ για τους νέους στην Κεντρική Μακεδονία: Η οικονομική κρίση πέρασε, αλλά θέλουν να φύγουν

Το 47,4% απάντησε ότι ακόμα σκέφτεται να φύγει στο εξωτερικό, ενώ η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δήλωσε δυσαρεστημένη από την υποστήριξη που παρέχει η κυβέρνηση στους νέους, σύμφωνα με έρευνα για λογαριασμό του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
No Other Land: Νέα επίθεση Ισραηλινών εποίκων κατά του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Χαμντάν Μπαλάλ
Καμιά άλλη γη 17.02.26

No Other Land: Νέα επίθεση Ισραηλινών εποίκων κατά του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Χαμντάν Μπαλάλ

Ο συν-σκηνοθέτης του βραβευμένου με Όσκαρ ντοκιμαντέρ No Other Land, Χαμντάν Μπαλάλ, εκπέμπει σήμα κινδύνου μετά από μια νέα, βίαιη επίθεση Ισραηλινών εποίκων εναντίον της οικογένειάς του στη Δυτική Όχθη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Χυδαίο κατασκεύασμα» η καταγγελία της εργαζόμενης στην Πλεύση, λέει η Κωνσταντοπούλου
Πολιτική Γραμματεία 17.02.26

«Χυδαίο κατασκεύασμα» η καταγγελία της εργαζόμενης στην Πλεύση, λέει η Κωνσταντοπούλου

H κ. Κωνσταντοπούλου, προειδοποίησε μάλιστα πως θα γίνουν όλες οι νόμιμες ενέργειες κατά των «συκοφαντών» και όσων αναπαράγουν τις «συκοφαντίες»

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Η λατρεία του σώματος – Η νέα σχεδιάστρια του Calvin Klein δε θέλει να γίνει μέλος της «αίρεσης» του οίκου
Μισό λεπτό 17.02.26

Η λατρεία του σώματος – Η νέα σχεδιάστρια του Calvin Klein δε θέλει να γίνει μέλος της «αίρεσης» του οίκου

«Ο Calvin Klein δεν είναι μια θρησκεία στην οποία θα ήθελα να προσχωρήσω» Η σχεδιάστρια Veronica Leoni μίλησε για την «ηδονιστική κομψότητα» του οίκου. «Δεν πιστεύω ότι πολλοί θα ήθελαν να προσχωρήσουν σε αυτήν».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στεγαστική κρίση: Η «τέλεια καταιγίδα» στην αγορά ακινήτων – Η «κληρονομιά» της κρίσης και το γηρασμένο κτιριακό απόθεμα
Τάσεις για το 2026 17.02.26

Η «τέλεια καταιγίδα» στην αγορά ακινήτων - Η «κληρονομιά» της κρίσης και το γηρασμένο κτιριακό απόθεμα

«Γρίφος» για δυνατούς λύτες η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα. Ο «Γόρδιος δεσμός» του στεγαστικού και τα βασικά ερωτήματα που γίνεται προσπάθεια να απαντηθούν.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ουκρανία: Ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα των διήμερων διαπραγματεύσεων – «Πολύ τεταμένη» η ατμόσφαιρα
Γενεύη 17.02.26

Ουκρανία: Ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα των διήμερων διαπραγματεύσεων – «Πολύ τεταμένη» η ατμόσφαιρα

Το πολιτικό σκέλος των συνομιλιών για τον πόλεμο στην Ουκρανία είχε ολοκληρωθεί νωρίς το απόγευμα, όμως οι στρατιωτικοί εκπρόσωποι συνέχισαν τις διαπραγματεύσεις για μερικές ώρες ακόμη

Σύνταξη
Ήχησε το 112 στην Αιτωλοακαρνανία – Υπερχείλισε το φράγμα του Στράτου
Ελλάδα 17.02.26

Ήχησε το 112 στην Αιτωλοακαρνανία – Υπερχείλισε το φράγμα του Στράτου

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΔΕΗ προς την Περιφερειακή αναμένεται προγραμματισμένη απελευθέρωση μεγάλων ποσοτήτων νερού από τα φράγματα του Αχελώου, στο πλαίσιο της διαχείρισης των υδάτινων αποθεμάτων.

Σύνταξη
Στη φυλακή 55χρονη για επίμονη παρενόχληση δημοσιογράφου – Της έστελνε δώρα και της ζητούσε να βγουν
Ελλάδα 17.02.26

Στη φυλακή 55χρονη για επίμονη παρενόχληση δημοσιογράφου – Της έστελνε δώρα και της ζητούσε να βγουν

Το δικαστήριο έκρινε την 55χρονη ένοχη με μειωμένο καταλογισμό, επιβάλλοντας ποινή φυλάκισης δέκα μηνών χωρίς αναστολή για απειλή κατ’ εξακολούθηση και παραβίαση δικαστικής απόφασης.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Μιλάνο 0-3 σετ: Έκανε την προσπάθειά του αλλά, «λύγισε» απέναντι στις ισχυρές Ιταλίδες
CEV Champions League 17.02.26

Ολυμπιακός – Μιλάνο 0-3 σετ: Έκανε την προσπάθειά του αλλά, «λύγισε» απέναντι στις ισχυρές Ιταλίδες

Ο Ολυμπιακός το πάλεψε στου Ρέντη κόντρα στην πανίσχυρη Μιλάνο, η οποία επικράτησε με 3-0 σετ και απέκτησε σαφές προβάδισμα πρόκρισης στα προημιτελικά του Champions League.

Σύνταξη
Ιράν-ΗΠΑ: Σημειώθηκε πρόοδος, αλλά «υπάρχουν κενά» – Θα «κάνει πίσω» η Τεχεράνη στον εμπλουτισμό ουρανίου;
Έπεται συνέχεια 17.02.26

Ιράν-ΗΠΑ: Σημειώθηκε πρόοδος, αλλά «υπάρχουν κενά» – Θα «κάνει πίσω» η Τεχεράνη στον εμπλουτισμό ουρανίου;

Προς το παρόν, ούτε οι ΗΠΑ του Τραμπ ούτε το Ιράν του Χαμενεΐ δείχνουν πρόθυμοι για μία πολεμική σύρραξη, παρά τις δημόσιες απειλές που εκτοξεύουν και οι δύο πλευρές

Σύνταξη
«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή
inTickets 17.02.26

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ταξί: Άκαρπη η συνάντηση με Κυρανάκη – Με «μαραθώνιο» αγώνων προειδοποιεί το ΣΑΤΑ
Ελλάδα 17.02.26

Ταξί: Άκαρπη η συνάντηση με Κυρανάκη – Με «μαραθώνιο» αγώνων προειδοποιεί το ΣΑΤΑ

Οι αυτοκινητιστές δηλώνουν έτοιμοι για έναν «μαραθώνιο» αγώνων, με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, Θύμιο Λυμπερόπουλο, να προειδοποιεί πως οι αγώνες θα συνεχιστούν και κατά την έναρξη της τουριστικής περιόδου.

Σύνταξη
