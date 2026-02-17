Έρευνα του ΠΑΣΟΚ για τους νέους στην Κεντρική Μακεδονία: Η οικονομική κρίση πέρασε, αλλά θέλουν να φύγουν

Παρά το γεγονός ότι η οικονομική κρίση έχει τελειώσει – θεωρητικά τουλάχιστον – και η ανεργία δείχνει να μειώνεται, η πλειοψηφία των νέων σκέφτεται ακόμα να φύγει στο εξωτερικό, ενώ δηλώνει δυσαρεστημένη από την υποστήριξη που παρέχει η κυβέρνηση στους νέους, σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε η εταιρεία tothepoint για λογαριασμό του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Ειδικότερα, η οικογένεια και οι φίλοι (με ποσοστό 74,6%), η νοσταλγία για την Ελλάδα (47%) και η δυσκολία ένταξης στο εξωτερικό (34,8%) είναι οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους θα επέστρεφαν στην Ελλάδα οι νέοι που έχουν φύγει στο εξωτερικό, ωστόσο, το 47,4% απάντησε ότι ακόμα σκέφτεται να φύγει.

Η έρευνα διενεργήθηκε τον Οκτώβριο του 2025 σε δείγμα 608 ατόμων ανδρών και γυναικών από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ηλικίας 17 έως 35 ετών, με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. Παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στη Θέρμη από την υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου, τον πολιτικό αναλυτή Δημήτρη Κατσαντώνη και τον επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης «Πράξεις για την Μακεδονία» Χρήστο Παπαστεργίου.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 18,3% δήλωσε ότι σκεφτόταν στο παρελθόν να φύγει στο εξωτερικό, αλλά όχι τώρα. Το 23,5% δήλωσε ότι ποτέ δεν σκέφτηκε και φύγει στο εξωτερικό και το 10,8% ότι το έχει αποφασίσει.

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησε ότι ωθούν τους νέους στη μετανάστευση η οικονομική ανασφάλεια και η αναζήτηση καλύτερων επαγγελματικών ευκαιριών και αυτό που τους κρατάει στην Ελλάδα είναι η οικογένεια και οι φίλοι, καθώς και ο συναισθηματικός δεσμός με τη χώρα.

Στην ερώτηση ποιες είναι οι δύο μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι στη χώρα μας, το μεγαλύτερο ποσοστό (67%) συγκέντρωσε η απάντηση «οι χαμηλοί μισθοί» και ακολούθησαν η εύρεση εργασίας στον επαγγελματικό τους κλάδο με 38,6% και η δυνατότητα να μείνουν στο δικό τους σπίτι με 31,8%.

Σε ό τι αφορά τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις που θα έκαναν τους νέους που έφυγαν να γυρίσουν πίσω, στην πρώτη θέση έρχεται η βελτίωση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα (52,5%) και ακολουθούν η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής (49,8%) και η καλύτερη οργάνωση του κράτους (38%).

Έξι στους 10 νέους είναι δυσαρεστημένοι από την κυβέρνηση

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων, σε ποσοστό 35,4%, δήλωσε μέτρια αισιόδοξη για την προοπτική στην Ελλάδα και δυσαρεστημένη, σε ποσοστό 60,2, από την υποστήριξη που παρέχει η κυβέρνηση στους νέους.

Αξίζει να σημειωθεί πως όταν ρωτήθηκαν για τη συμβολή του νομοσχεδίου για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων στη μείωση του brain drain, το 42,3% απάντησε καθόλου και το 18,4% λίγο. «Μέτρια» απάντησε το 20,6% και ακολούθησαν το «αρκετά» με 12,4% και το «πολύ/πάρα πολύ», με 4,9%.

Οι περισσότεροι είπαν ότι ενημερώνονται για την Περιφέρεια από τα social media (46,5%) και από τοπικές ενημερωτικές σελίδες / portals (19,7%).

Το 56,9% απάντησαν ότι γνωρίζουν ποιος είναι ο ρόλος ενός αυτοδιοικητικού θεσμού όπως η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και αρνητικά σε αυτή την ερώτηση απάντησε το 40,1%.

Στους συμμετέχοντες διαβάστηκαν κάποιες αρμοδιότητες και απάντησαν ότι ανήκουν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ο σχεδιασμός αναπτυξιακών έργων με χρήματα του κράτους (38,9%), με χρήματα της Περιφέρειας (34,9%) και η υλοποίηση κοινωνικής πολιτικής (29,5%).

«Είμαστε σε μια εποχή που θέλουμε να επιστρέψουν οι νέοι και δυστυχώς προκύπτει ότι οι νέοι άνθρωποι θέλουν ακόμα να φύγουν. Τα μηνύματα της έρευνας πρέπει να τα λάβουν όλοι υπόψη κι εμείς ως ΠΑΣΟΚ, στην περιφερειακή μας συνδιάσκεψη, θα έχουμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις που αφορούν στο ζωντάνεμα της περιφέρειας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και την αντιμετώπιση των προβλημάτων των νέων και κυρίως των μισθών και της στέγασης», υπογράμμισε η Άννα Διαμαντοπούλου.

Η έρευνα έγινε με αφορμή την αναβληθείσα περιφερειακή συνδιάσκεψη Κεντρικής Μακεδονίας του ΠΑΣΟΚ, η οποία πλέον θα γίνει μετά το συνέδριο του κόμματος και συγκεκριμένα τον ερχόμενο Μάιο, όπως ανακοίνωσε ο Χρήστος Παπαστεργίου.