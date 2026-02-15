ΣΥΡΙΖΑ: Καμία αναφορά Μητσοτάκη στο «τιρκουάζ» σκάνδαλο υπουργών της ΝΔ και του Παναγόπουλου

«Ο κ. Μητσοτάκης θριαμβολόγησε στο σημερινό του μήνυμα για τον νόμο – παρωδία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, υπό τη σκιά της τραγωδίας στη «Βιολάντα», -εκεί που η πλήρης απουσία της Πολιτείας και ο εργοδοτικός καιροσκοπισμός στοίχησαν τη ζωή πέντε εργατριών- και με φόντο το μεγάλο «τιρκουάζ» σκάνδαλο υπουργών της ΝΔ και του κ. Παναγόπουλου», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Ακολούθως ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ προσθέτει πως «τόσος είναι ο «φιλεργατισμός» του κ. Μητσοτάκη, που δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να πει μια κουβέντα γι’ αυτή τη νέα «βόμβα» διαφθοράς, που έσκασε πλήττοντας και τον κόσμο της εργασίας και τη συνδικαλιστική του εκπροσώπηση».

«Η υποκρισία σε όλο της το μεγαλείο»

Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, «δυστυχώς, είδαμε στην πράξη τι έκανε η κυβέρνηση της ΝΔ για την τήρηση των κανόνων Υγείας και Ασφάλειας στη «Βιολάντα», αλλά και για τον έλεγχο επί του συστήματος υλοποίησης των κοινοτικών προγραμμάτων για την εργασία, ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Όσο για τις Συλλογικές Συμβάσεις, με νέους «κόφτες» για τις αυξήσεις των μισθών, που δεν είχαν συζητηθεί με τους φορείς, με προσχώματα και στην επεκτασιμότητα των συμβάσεων και στην μετενέργεια, προς όφελος μάλιστα των ατομικών συμβάσεων, καλύτερα να μη μιλάει ο κ. Μητσοτάκης. Χαμηλή παραγωγικότητα, χαμηλοί μισθοί και αγοραστική δύναμη, εκρηκτική ακρίβεια, στεγαστικό πρόβλημα και ο Κυρ. Μητσοτάκης να υποκρίνεται τον φιλεργατικό ενώ τα δίνει όλα στους ισχυρούς. Η υποκρισία σε όλο της το μεγαλείο!

Συμπληρώνει ότι «με αφορμή τη συνάντηση με τον Ερντογάν, η αναφορά του κ. Μητσοτάκη σε υστερία μπορεί κάλλιστα να εκληφθεί ως προσωπική του αυτοκριτική για την περίοδο 2015 – 2019. Πράγματι, δεν χρειαζόμαστε υστερίες στην εξωτερική πολιτική, αλλά πολυδιάστατη ενεργητική φιλειρηνική εξωτερική πολιτική. Η στρατηγική της Ελλάδας πρέπει να είναι σαφής επιμονή στο διεθνές δίκαιο και συγκεκριμένη απέναντι στην κλιμάκωση της έντασης από την Τουρκία. Αντί γι’ αυτό, ενώ συμφώνησαν ενίσχυση της διμερούς ενεργειακής συνεργασίας, στη συνάντηση ο κ. Μητσοτάκης δεν έθεσε ούτε το ζήτημα της παρεμπόδισης από την Τουρκία της πόντισης του ηλεκτρικού καλωδίου, αλλά ούτε και του προσφυγικού / μεταναστευτικού και την αθέτηση από την τουρκική πλευρά της συμφωνίας του 2016, ιδίως στο σκέλος των επιστροφών».

Προσθέτει πως «ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ υποστηρίζει μια στρατηγική καλής γειτονίας βασισμένης και στα λόγια και στα έργα. Με πλήρη σεβασμό στην εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, η μόνη διαφορά μας με την Τουρκία, η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας / ΑΟΖ, να παραπεμφθεί στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, όπως είναι και η πάγια θέση της Ελλάδας».

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ τονίζει πως «βεβαίως, την εβδομάδα που πέρασε είχαμε και ένα αγροτικό συλλαλητήριο με μεγάλη κοινωνική υποστήριξη, με τον αγροτικό κόσμο να καταγγέλλει ότι τίποτα από όσα υποσχέθηκε η κυβέρνηση δεν έχουν γίνει πράξη. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα; Γιατί δεν έγραψε μια λέξη γι’ αυτό ο κ. Μητσοτάκης;».

«Οι αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις οφείλουν να ανταποκριθούν»

Ακόμη, συμπληρώνει πως «όταν η κυβέρνηση της ΝΔ αρνείται να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να αντιμετωπιστεί το τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα που έχει γίνει εφιάλτης για τους οδηγούς στην Αθήνα, δεν αρκεί μια αναφορά στο Μετρό, που θα ολοκληρωθεί σε μερικά χρόνια. Στο μεταξύ χρειάζονται παρεμβάσεις σε πολλά επίπεδα και ένα ολιστικό σχέδιο, που δεν υπάρχει. Εκατομμύρια άνθρωποι βασανίζονται για να πάνε στους δουλειές και τις υποχρεώσεις τους και η κυβέρνηση της ΝΔ γράφει στα «παλαιά της υποδήματα» τις εισηγήσεις των συγκοινωνιολόγων. Λίγη ντροπή δεν βλάπτει, αρκετά με το παραμύθιασμα και τον επικοινωνιακό αποπροσανατολισμό από τον κ. Μητσοτάκη».

Τέλος, αναφέρει πως «είναι καιρός για την πολιτική αλλαγή. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα και οι αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις οφείλουν να ανταποκριθούν στην πλειοψηφική κοινωνική απαίτηση κυβερνητικής αλλαγής για μια προοδευτική διέξοδο διακυβέρνησης»