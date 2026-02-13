ΣΥΡΙΖΑ για πληθωρισμό: Το μόνο που κάνει η κυβέρνηση είναι να διασπείρει ψεύδη και να ανακοινώνει ημίμετρα

Οι πρόσφατες ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ αναφορικά με τον πληθωρισμό δείχνουν πως «το πρόβλημα επιδεινώνεται διαρκώς, αντί να βελτιώνεται», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη πως «το μόνο που κάνει είναι να διασπείρει ψεύδη περί ‘εισαγόμενης ακρίβειας’ και να ανακοινώνει ημίμετρα που αποτυγχάνουν παταγωδώς».

«Σύμφωνα με την Αρχή», αναφέρει η Κουμουνδούρου, «ο πληθωρισμός για το τρέχον έτος, δηλαδή το 2026, αγγίζει το 2,5%, γεγονός το οποίο τοποθετεί την Ελλάδα στην 3η υψηλότερη θέση ως προς τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη. Και αν κανείς ρίξει μια ματιά στις κατηγορίες των προϊόντων, δεν υπάρχει κάποια που να μην έχουν σημειωθεί αυξήσεις», σχολιάζει.

Και παραθέτει ενδεικτικά πως «οι τιμές των τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών αυξήθηκαν κατά 4,5% σε ετήσια βάση (σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025). Παραδείγματος χάρη, το μοσχάρι είναι ακριβότερο από τον Ιανουάριο του 2025 κατά 25,4%. Κατά 8,5% έχει αυξηθεί το αρνί και το κατσίκι. Οι αυξήσεις στα γαλακτοκομικά και στα αυγά ανέρχονται στο 4,7%, στο χοιρινό κρέας 4,8%, στα ψάρια 4,1% και στα λαχανικά 3,1%».

Επιπλέον, «τα προϊόντα ένδυσης και υπόδησης είναι αυξημένα κατά 8%, σε ετήσια βάση. Αύξηση ύψους 9,3% σημειώθηκε στην ύδρευση-αποχέτευση, καθώς η ΕΥΔΑΠ αναπροσάρμοσε τα τιμολόγιά της. Επίσης, τα ασφάλιστρα υγείας αυξήθηκαν κατά 7%».

«Η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται να αντιμετωπίσει την ακρίβεια αλλά να την τροφοδοτήσει»

«Μπροστά σε αυτή τη δραματική κατάσταση, η κυβέρνηση Μητσοτάκη το μόνο που κάνει είναι να διασπείρει ψεύδη περί ‘εισαγόμενης ακρίβειας’ και να ανακοινώνει ημίμετρα που αποτυγχάνουν παταγωδώς», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Κι όλα αυτά γιατί η συγκεκριμένη κυβέρνηση, απλούστατα, δεν ενδιαφέρεται να αντιμετωπίσει την ακρίβεια αλλά να την τροφοδοτήσει, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των καρτέλ».

Παράλληλα, επισημαίνει πως, «δυστυχώς, στο μέτωπο της αντιμετώπισης της ακρίβειας έχουμε άλλη μια δυσάρεστη είδηση. Η κ. Άννα Στρατινάκη παραιτήθηκε από τη θέση της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς (στο πεδίο του Συνηγόρου του Καταναλωτή), πριν καν αναλάβει ουσιαστικά τα καθήκοντά της, λόγω εμπλοκής του συζύγου της σε υπόθεση που αφορά τη ΓΣΕΕ», σημειώνοντας ειρωνικά πως «η κ. Στρατινάκη με την τεχνογνωσία και την πείρα της από το Υπουργείο Εσωτερικών θα κατατρόπωνε την ακρίβεια».