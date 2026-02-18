newspaper
Σημαντική είδηση:
18.02.2026 | 14:54
Κρατούμενος απέδρασε από την Ευελπίδων
Φάμελλος: Να υπάρξει άμεσα θετική τοποθέτηση για ένα κοινό προοδευτικό σχήμα
18 Φεβρουαρίου 2026, 15:47

Φάμελλος: Να υπάρξει άμεσα θετική τοποθέτηση για ένα κοινό προοδευτικό σχήμα

«Η κοινωνία μάς λέει πλειοψηφικά 'βρείτε τα' και η πρόταση που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ ανταποκρίνεται ακριβώς σε αυτό», είπε ο Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος παραδέχθηκε ωστόσο ότι «υπάρχει σοβαρό ζήτημα με την ανταπόκριση των άλλων κομμάτων»

Σύνταξη
Spotlight

«Κάναμε πρόταση συνεργασιών χωρίς κομματικό εγωισμό», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, καλώντας τις προοδευτικές δυνάμεις «να τοποθετηθούν άμεσα και καθαρά».

Ο κ. Φάμελλος επανέλαβε ότι η πρόταση αφορά στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Αριστερά, καθώς και στον Πέτρο Κόκκαλη, την Λούκα Κατσέλη, τον Νίκο Κοτζιά και τόνισε πως ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η συμβολή του Αλέξη Τσίπρα στην προσπάθεια αυτή.

«Το ζητούμενο για την κοινωνία και τον πολίτη δεν είναι η συνεργασία των κομμάτων του προοδευτικού χώρου, του προοδευτικού πόλου, αλλά είναι πώς θα έχει μια πολιτική για να ζει καλύτερα», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι «πρέπει να φύγει το συντομότερο αυτή η κυβέρνηση» και ξεθαρίζοντας πως «η απάντηση πρέπει να δοθεί από τον προοδευτικό χώρο, γιατί κινδυνεύουμε να έχουμε ακροδεξιές φωνές, αντιπολιτικές φωνές, εναλλαγή μεταξύ δεξιών σχημάτων. Εμείς λέμε προοδευτική πρέπει να είναι η απάντηση για να είναι και προοδευτική η ζωή της κοινωνίας».

Όπως ανέφερε, μιλώντας στον Blue Sky, «για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, πρέπει στις επόμενες εκλογές να υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο που να μπορεί να αμφισβητήσει τον κ. Μητσοτάκη. Όχι απλά να γίνει μια καλύτερη αντιπολίτευση, δεν ψάχνουμε για τον δεύτερο, για τον τρίτο. Ψάχνουμε και διεκδικούμε κάτι προς όφελος της κοινωνίας. Άρα, θέλουμε έναν προοδευτικό πόλο που θα δημιουργήσει προοδευτική κυβέρνηση μετά».

«Η κοινωνία μάς λέει ΄βρείτε τα’»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε χαρακτηριστικά πως «η κοινωνία σήμερα πλειοψηφικά μας λέει ‘«βρείτε τα για να γλιτώσουμε, για να σωθούμε’», ενώ παραδέχθηκε ότι «υπάρχει πράγματι σοβαρό ζήτημα με την καθυστέρηση ανταπόκρισης των άλλων προοδευτικών κομμάτων. Εμείς αυτή την πρόταση την κάνουμε χωρίς κομματικό εγωισμό. Αν ήταν να περιχαρακωθούμε σε μια αυτόνομη έκφραση, όπως βλέπω τελευταία στα κείμενα του ΠΑΣΟΚ, τότε δεν θα κάναμε πρόταση συνεργασιών και θα ήταν σίγουρα κάτι υποκριτικό», υπογράμμισε.

Κληθείς να εξηγήσει την άρνηση άλλων κομμάτων για συνεργασία, ο Σωκράτης Φάμελλος είπε πως «σε ένα βαθμό κυριαρχεί ο κομματικός εγωισμός και έτσι γίνεται περιχαράκωση. Η λογική ‘εγώ μόνος μου θα κερδίσω τον κ. Μητσοτάκη’, δεν έχει πραγματική βάση», επισήμανε.

«Απαιτείται όμως να παρθούν αποφάσεις και από τα άλλα κόμματα και από όλους τους πολιτικούς χώρους θα έλεγα, γιατί είναι και εκτός Βουλής δυνάμεις οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν στη συζήτηση. Εμείς έχουμε καταθέσει την πρόταση αυτή, εντός Βουλής στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Αριστερά. Εκεί θεωρούμε ότι ανταποκρίνεται η δυνατότητα συνεργασίας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, όπως έχει πει και δημόσια, «οι προτάσεις που έκαναν ακόμα και για τη μέθοδο της συνεργασίας το ‘ΠΡΑΤΤΩ’ και ο Νίκος Κοτζιάς, οι πρωτοβουλίες που έχει πάρει το ΙΝΕΡΠΟΣΤ, το ινστιτούτο της κ. Κατσέλη και η κ. Κατσέλη, η πρόταση που κατέθεσε την προηγούμενη εβδομάδα, δημόσια, το κόμμα «ΚΟΣΜΟΣ» και ο Πέτρος Κόκκαλης, είναι χρήσιμες και μπορούν να αξιοποιηθούν σ’ αυτή την προσπάθεια».

«Πολύ σημαντικός ο ρόλος Τσίπρα σε αυτή την προσπάθεια»

Ο Σωκράτης Φάμελλος ρωτήθηκε ειδικά για τον Αλέξη Τσίπρα, δεδομένου ότι οι σχέσεις του ΠΑΣΟΚ με τον πρώην πρωθυπουργό δεν υπήρξαν καλές και επανέλαβε πως «είναι πολύ σημαντικός και ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα σε αυτή την προσπάθεια. Εμείς ζητάμε, πέρα από διαφορετικές αναγνώσεις που κατανοώ ότι μπορεί να υπάρχουν, να συγκλίνουμε, να έχουμε μια κοινή πρόταση».

«Η δική μας τοποθέτηση, από την πρώτη μέρα της ανακοίνωσης της αποχώρησης από τη Βουλή του Αλέξη Τσίπρα, ήταν ότι παρόλες τις διαφορετικές οπτικές, πρέπει να συγκλίνουμε. Αυτό δεν το λέμε μόνο για μας. Το λέμε για όλες τις προοδευτικές δυνάμεις. Πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι και να κάνουμε τις επιλογές, από όλες τις πλευρές του ‘ποταμού’, για να μπορέσουμε να βρούμε τις γέφυρες. Αυτό πράγματι χρειάζεται δύο και τρεις και τέσσερις. Πώς λένε ότι για να χορέψεις ταγκό χρειάζονται δύο; Εδώ η συνεργασία χρειάζεται πολύ περισσότερους. Πρέπει να βρούμε την ελληνική χορευτική παράδοση, να μπορέσουμε να πιαστούμε χέρι-χέρι», είπε χαρακτηριστικά.

«Σήμερα έχουμε μια επικίνδυνη και διεφθαρμένη κυβέρνηση. Πρέπει να φύγει το συντομότερο. Έχω διατυπώσει δημόσια την ανάγκη να φύγει και με πρόωρες εκλογές. Γιατί όταν βλέπεις να μην βγαίνει ο μήνας για την πλειοψηφία των νοικοκυριών – είναι πάνω από 60% τα νοικοκυριά, με επίσημες έρευνες, που δεν βγάζουν τον μήνα – αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο έτσι», σημείωσε, τονίζοντας ότι πρέπει «να υπερβούμε ό,τι μας έχει διαχωρίσει στο παρελθόν. Να φερθούμε με γενναιότητα».

«Οι συγκλίσεις απαιτούν γενναιότητα, δεν έχουμε χρόνο πια»

Υπογράμμισε πως «οι συγκλίσεις απαιτούν γενναιότητα. Αλλά εφόσον αντιπροσωπεύουμε, και διεκδικούμε να αντιπροσωπεύουμε, τον προοδευτικό χώρο, αν δεν μπορούν οι προοδευτικοί να κάνουν συνεργασίες, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε για αξιόπιστη πολιτική. Θεωρούμε ότι είναι στοιχείο αξιοπιστίας της πολιτικής να κάνουμε και υποχωρήσεις και συνεργασίες».

Προειδοποίησε εκ νέου πως «δεν έχουμε χρόνο πια να περιμένουμε» και ζήτησε «απ’ όλους όσοι συμμετέχουν σε αυτή την προοδευτική συζήτηση και διεκδικούν – και εγώ λέω καλά κάνουν και διεκδικούν τον τίτλο του προοδευτικού πολίτη και της προοδευτικής δύναμης – να τοποθετηθούν άμεσα και καθαρά και να κάτσουμε σε ένα τραπέζι όχι απλά για να συζητήσουμε, να κάτσουμε σε ένα τραπέζι δεσμευόμενοι ότι συμφωνούμε να υπάρχει προοδευτικό ψηφοδέλτιο».

googlenews

Κουτσούμπας: Οι 200 ήταν κομμουνιστές μαθημένοι να υπηρετούν τον λαό και εκτελέστηκαν γιατί δεν αποκήρυξαν το ΚΚΕ
Πολιτική Γραμματεία 18.02.26

Κουτσούμπας: Οι 200 ήταν κομμουνιστές μαθημένοι να υπηρετούν τον λαό και εκτελέστηκαν γιατί δεν αποκήρυξαν το ΚΚΕ

«Τα συγκλονιστικά ντοκουμέντα, όπως αυτά με τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών της Καισαριανής, θα πρέπει όχι μόνο να συντηρούν την ιστορική μνήμη του λαού αλλά να διδάσκονται στα σχολεία», ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας 

Σύνταξη
Ράμμος: Συνταγματικό σκάνδαλο τεράστιων διαστάσεων οι υποκλοπές, η μεγάλη εικόνα παραμένει κρυφή
Πολιτική Γραμματεία 18.02.26

Ράμμος: Συνταγματικό σκάνδαλο τεράστιων διαστάσεων οι υποκλοπές, η μεγάλη εικόνα παραμένει κρυφή

Πρωταγωνιστής ως πρόεδρος της ΑΔΑΕ σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της μεταπολίτευσης, τις υποκλοπές, ο Χρήστος Ράμμος μιλά ευθαρσώς για την ανεπούλωτη πληγή στο Κράτος Δικαίου, τη στάση που κράτησαν κυβέρνηση και δικαστικοί στη διερεύνησή του και εξηγεί γιατί το σκάνδαλο αυτό αφορά και απειλεί τα δικαιώματα κάθε πολίτη της χώρας.

Σύνταξη
Κικίλιας: Το λιμενικό σώζει ζωές – Περιμένουμε τα αποτελέσματα της ΕΔΕ και της Δικαιοσύνης για το ναυάγιο στη Χίο
Πολιτική Γραμματεία 18.02.26

Κικίλιας: Το λιμενικό σώζει ζωές – Περιμένουμε τα αποτελέσματα της ΕΔΕ και της Δικαιοσύνης για το ναυάγιο στη Χίο

Σε συνέντευξή του ο Βασίλης Κικίλιας αναφέρθηκε στο ζήτημα της μετανάστευσης, στον ρόλο του λιμενικού για την προστασία των συνόρων και για την ανάγκη αναβάθμισης των υποδομών στα λιμάνια της χώρας

Σύνταξη
Δημιουργούνται οκτώ νέες φυλακές – Η φυλακή Κορυδαλλού θα μεταφερθεί στον Ασπρόπυργο
Το χρονοδιάγραμμα 18.02.26

Δημιουργούνται οκτώ νέες φυλακές – Η φυλακή Κορυδαλλού θα μεταφερθεί στον Ασπρόπυργο

«Ετοιμάζουμε και άλλα καταστήματα στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας, στα Γιάννενα, στη Μεγαλόπολη και επίσης στη Δυτική Μακεδονία. Αυτά όλα τρέχουν πολύ γρήγορα», ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Σύνταξη
Επίθεση Γεωργιάδη σε δημοσιογράφο της ΕΡΤ για την κόντρα με Κωνσταντοπούλου – Οι αντιδράσεις
Παρασκήνιο 18.02.26

Επίθεση Γεωργιάδη σε δημοσιογράφο της ΕΡΤ για την κόντρα με Κωνσταντοπούλου – Οι αντιδράσεις

Ο κ. Γεωργιάδης, εμφανίστηκε ενοχλημένος από ερώτηση για την κόντρα του με την κ. Κωνσταντοπούλου και σε υψηλούς τόνους κατηγόρησε τον δημιοσιογράφο για «ισαποστακισμό», παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως θύμα - Έντονη αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ερντογάν: Ανεπαρκής η προσπάθεια νέας αρχιτεκτονικής άμυνας στην ΕΕ χωρίς την Τουρκία
Μήνυμα σε Βρυξέλλες 18.02.26

Ερντογάν: Ανεπαρκής η προσπάθεια νέας αρχιτεκτονικής άμυνας στην ΕΕ χωρίς την Τουρκία

Επιστρέφοντας στην Τουρκία από την Αιθιοπία ο Ερντογάν υπογράμμισε για μία ακόμα φορά ότι η ΕΕ έχει ανάγκη την Άγκυρα στη νέα αρχιτεκτονική άμυνας και ασφάλειας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΑ: Η ΝΔ δημιούργησε το «βαθύ κράτος», το συντηρεί και τρέφεται από αυτό
Πυρά 18.02.26

Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΑ: Η ΝΔ δημιούργησε το «βαθύ κράτος», το συντηρεί και τρέφεται από αυτό

«Η Νέα Δημοκρατία έχει χτίσει ένα κράτος που λειτουργεί με πελατειακές λογικές, με πολιτική εποπτεία που κάνει τα στραβά μάτια σε κάθε παρατυπία», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ στο πλάι του λαού της Κούβας και απέναντι στο εμπάργκο των ιμπεριαλιστών των ΗΠΑ
Πολιτική Γραμματεία 18.02.26

Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ στο πλάι του λαού της Κούβας και απέναντι στο εμπάργκο των ιμπεριαλιστών των ΗΠΑ

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας συναντήθηκε με τον πρέσβη της Κούβας - Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ έχουν εξαγγείλει κινητοποιήσεις στην Αθήνα υπέρ του κουβανικού λαού

Σύνταξη
Ο Δένδιας και το νέο δόγμα στα εξοπλιστικά – Τι θα προβλέπει ο όρος «Τουρκία» στις διαπραγματεύσεις
Πολιτική 18.02.26

Ο Δένδιας και το νέο δόγμα στα εξοπλιστικά – Τι θα προβλέπει ο όρος «Τουρκία» στις διαπραγματεύσεις

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές στο in ο στόχος που έχει θέσει ο Δένδιας στα εξοπλιστικά είναι η Τουρκία να μην έχει την δυνατότητα απόκτησης ίδιων πλατφορμών με την Ελλάδα

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το ΠΑΣΟΚ αναστέλλει την κομματική ιδιότητα της ελεγχόμενης προϊσταμένης του ΟΠΕΚΑ
Εκτός κόμματος 18.02.26

Το ΠΑΣΟΚ αναστέλλει την κομματική ιδιότητα της ελεγχόμενης προϊσταμένης του ΟΠΕΚΑ

Η Αναστασία Χατζηδάκη ζήτησε την αναστολή της κομματικής της ιδιότητας μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης που φέρεται να εμπλέκεται, σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Σύνταξη
Ο Μητσοτάκης πυροβολεί την κοινή λογική και η συμπαράσταση εργαζομένων της Βιολάντα στο αφεντικό την ανθρώπινη ψυχή
in Confidential 18.02.26

Ο Μητσοτάκης πυροβολεί την κοινή λογική και η συμπαράσταση εργαζομένων της Βιολάντα στο αφεντικό την ανθρώπινη ψυχή

Ξανάρχισε το παιχνίδι των διλημμάτων ενόψει εκλογών ο πρωθυπουργός: ή εγώ ή το χάος, είναι το μήνυμα. Η διπλή όψη μιας τραγικής ιστορίας στα Τρίκαλα. Οι νέες συμμαχίες εντός ΣΥΡΙΖΑ και οι κομμένοι από το κόμμα του Τσίπρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Απάντηση στο «Νέα Δημοκρατία ή χάος» έδωσε ο Ανδρουλάκης – «Οι μόνοι που έχουν να χάσουν είναι οι ολιγάρχες»
Πολιτική Γραμματεία 18.02.26

Απάντηση στο «Νέα Δημοκρατία ή χάος» έδωσε ο Ανδρουλάκης – «Οι μόνοι που έχουν να χάσουν είναι οι ολιγάρχες»

«Ο κ. Μητσοτάκης είπε να μη θέσουμε σε περιπέτεια τις κατακτήσεις μας (...). Οι μόνοι που έχουν να χάσουν από τις κατακτήσεις που τους πρόσφερε είναι οι ολιγάρχες», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Σύνταξη
Δεν πείθουν οι απαντήσεις της ΑΑΔΕ για τις τελευταίες κατανομές του ΟΠΕΚΕΠΕ
Διαξιφισμοί και κενά 18.02.26

Δεν πείθουν οι απαντήσεις της ΑΑΔΕ για τις τελευταίες κατανομές του ΟΠΕΚΕΠΕ

Αντιδράσεις απέναντι στις «διευκρινίσεις» που έδωσε η νέα διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ - Αντιπολίτευση και φορείς ζητούν συγκεκριμένα στοιχεία.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πολύ μακριά από τις ανάγκες των νέων ανθρώπων
Επικαιρότητα 17.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πολύ μακριά από τις ανάγκες των νέων ανθρώπων

«Μάλλον δεν το ξέρετε κ. Μητσοτάκη, αλλά τα μέτρα αύξησης των μισθών και των αποδοχών που διαφημίζετε τα έχει ήδη υπερσκελίσει η ακρίβεια για να συντηρούν τα υπερκέρδη τους τα καρτέλ», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Κυρ. Μητσοτάκης: Ένα «success story» με αμφιλεγόμενα ποσοστά – Όταν ο πρωθυπουργός μιλά για τη νεανική ανεργία
Παρασκήνιο 17.02.26

Ένα «success story» με αμφιλεγόμενα ποσοστά - Όταν ο πρωθυπουργός μιλά για τη νεανική ανεργία

Είσαι νέος/α και γκρινιάζεις; Μην το κάνεις. Απλά κάνε κλικ σε ένα από τα προφίλ που διατηρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γρήγορα θα αλλάξεις γνώμη. Όχι, το κείμενο αυτό δεν περιλαμβάνει «τοποθέτηση προϊόντος».

Σύνταξη
Έρευνα του ΠΑΣΟΚ για τους νέους στην Κεντρική Μακεδονία: Η οικονομική κρίση πέρασε, αλλά θέλουν να φύγουν
Brain drain 17.02.26

Έρευνα του ΠΑΣΟΚ για τους νέους στην Κεντρική Μακεδονία: Η οικονομική κρίση πέρασε, αλλά θέλουν να φύγουν

Το 47,4% απάντησε ότι ακόμα σκέφτεται να φύγει στο εξωτερικό, ενώ η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δήλωσε δυσαρεστημένη από την υποστήριξη που παρέχει η κυβέρνηση στους νέους, σύμφωνα με έρευνα για λογαριασμό του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
