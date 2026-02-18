Φάμελλος: Να υπάρξει άμεσα θετική τοποθέτηση για ένα κοινό προοδευτικό σχήμα

«Κάναμε πρόταση συνεργασιών χωρίς κομματικό εγωισμό», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, καλώντας τις προοδευτικές δυνάμεις «να τοποθετηθούν άμεσα και καθαρά».

Ο κ. Φάμελλος επανέλαβε ότι η πρόταση αφορά στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Αριστερά, καθώς και στον Πέτρο Κόκκαλη, την Λούκα Κατσέλη, τον Νίκο Κοτζιά και τόνισε πως ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η συμβολή του Αλέξη Τσίπρα στην προσπάθεια αυτή.

«Το ζητούμενο για την κοινωνία και τον πολίτη δεν είναι η συνεργασία των κομμάτων του προοδευτικού χώρου, του προοδευτικού πόλου, αλλά είναι πώς θα έχει μια πολιτική για να ζει καλύτερα», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι «πρέπει να φύγει το συντομότερο αυτή η κυβέρνηση» και ξεθαρίζοντας πως «η απάντηση πρέπει να δοθεί από τον προοδευτικό χώρο, γιατί κινδυνεύουμε να έχουμε ακροδεξιές φωνές, αντιπολιτικές φωνές, εναλλαγή μεταξύ δεξιών σχημάτων. Εμείς λέμε προοδευτική πρέπει να είναι η απάντηση για να είναι και προοδευτική η ζωή της κοινωνίας».

Όπως ανέφερε, μιλώντας στον Blue Sky, «για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, πρέπει στις επόμενες εκλογές να υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο που να μπορεί να αμφισβητήσει τον κ. Μητσοτάκη. Όχι απλά να γίνει μια καλύτερη αντιπολίτευση, δεν ψάχνουμε για τον δεύτερο, για τον τρίτο. Ψάχνουμε και διεκδικούμε κάτι προς όφελος της κοινωνίας. Άρα, θέλουμε έναν προοδευτικό πόλο που θα δημιουργήσει προοδευτική κυβέρνηση μετά».

«Η κοινωνία μάς λέει ΄βρείτε τα’»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε χαρακτηριστικά πως «η κοινωνία σήμερα πλειοψηφικά μας λέει ‘«βρείτε τα για να γλιτώσουμε, για να σωθούμε’», ενώ παραδέχθηκε ότι «υπάρχει πράγματι σοβαρό ζήτημα με την καθυστέρηση ανταπόκρισης των άλλων προοδευτικών κομμάτων. Εμείς αυτή την πρόταση την κάνουμε χωρίς κομματικό εγωισμό. Αν ήταν να περιχαρακωθούμε σε μια αυτόνομη έκφραση, όπως βλέπω τελευταία στα κείμενα του ΠΑΣΟΚ, τότε δεν θα κάναμε πρόταση συνεργασιών και θα ήταν σίγουρα κάτι υποκριτικό», υπογράμμισε.

Κληθείς να εξηγήσει την άρνηση άλλων κομμάτων για συνεργασία, ο Σωκράτης Φάμελλος είπε πως «σε ένα βαθμό κυριαρχεί ο κομματικός εγωισμός και έτσι γίνεται περιχαράκωση. Η λογική ‘εγώ μόνος μου θα κερδίσω τον κ. Μητσοτάκη’, δεν έχει πραγματική βάση», επισήμανε.

«Απαιτείται όμως να παρθούν αποφάσεις και από τα άλλα κόμματα και από όλους τους πολιτικούς χώρους θα έλεγα, γιατί είναι και εκτός Βουλής δυνάμεις οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν στη συζήτηση. Εμείς έχουμε καταθέσει την πρόταση αυτή, εντός Βουλής στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Αριστερά. Εκεί θεωρούμε ότι ανταποκρίνεται η δυνατότητα συνεργασίας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, όπως έχει πει και δημόσια, «οι προτάσεις που έκαναν ακόμα και για τη μέθοδο της συνεργασίας το ‘ΠΡΑΤΤΩ’ και ο Νίκος Κοτζιάς, οι πρωτοβουλίες που έχει πάρει το ΙΝΕΡΠΟΣΤ, το ινστιτούτο της κ. Κατσέλη και η κ. Κατσέλη, η πρόταση που κατέθεσε την προηγούμενη εβδομάδα, δημόσια, το κόμμα «ΚΟΣΜΟΣ» και ο Πέτρος Κόκκαλης, είναι χρήσιμες και μπορούν να αξιοποιηθούν σ’ αυτή την προσπάθεια».

«Πολύ σημαντικός ο ρόλος Τσίπρα σε αυτή την προσπάθεια»

Ο Σωκράτης Φάμελλος ρωτήθηκε ειδικά για τον Αλέξη Τσίπρα, δεδομένου ότι οι σχέσεις του ΠΑΣΟΚ με τον πρώην πρωθυπουργό δεν υπήρξαν καλές και επανέλαβε πως «είναι πολύ σημαντικός και ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα σε αυτή την προσπάθεια. Εμείς ζητάμε, πέρα από διαφορετικές αναγνώσεις που κατανοώ ότι μπορεί να υπάρχουν, να συγκλίνουμε, να έχουμε μια κοινή πρόταση».

«Η δική μας τοποθέτηση, από την πρώτη μέρα της ανακοίνωσης της αποχώρησης από τη Βουλή του Αλέξη Τσίπρα, ήταν ότι παρόλες τις διαφορετικές οπτικές, πρέπει να συγκλίνουμε. Αυτό δεν το λέμε μόνο για μας. Το λέμε για όλες τις προοδευτικές δυνάμεις. Πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι και να κάνουμε τις επιλογές, από όλες τις πλευρές του ‘ποταμού’, για να μπορέσουμε να βρούμε τις γέφυρες. Αυτό πράγματι χρειάζεται δύο και τρεις και τέσσερις. Πώς λένε ότι για να χορέψεις ταγκό χρειάζονται δύο; Εδώ η συνεργασία χρειάζεται πολύ περισσότερους. Πρέπει να βρούμε την ελληνική χορευτική παράδοση, να μπορέσουμε να πιαστούμε χέρι-χέρι», είπε χαρακτηριστικά.

«Σήμερα έχουμε μια επικίνδυνη και διεφθαρμένη κυβέρνηση. Πρέπει να φύγει το συντομότερο. Έχω διατυπώσει δημόσια την ανάγκη να φύγει και με πρόωρες εκλογές. Γιατί όταν βλέπεις να μην βγαίνει ο μήνας για την πλειοψηφία των νοικοκυριών – είναι πάνω από 60% τα νοικοκυριά, με επίσημες έρευνες, που δεν βγάζουν τον μήνα – αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο έτσι», σημείωσε, τονίζοντας ότι πρέπει «να υπερβούμε ό,τι μας έχει διαχωρίσει στο παρελθόν. Να φερθούμε με γενναιότητα».

«Οι συγκλίσεις απαιτούν γενναιότητα, δεν έχουμε χρόνο πια»

Υπογράμμισε πως «οι συγκλίσεις απαιτούν γενναιότητα. Αλλά εφόσον αντιπροσωπεύουμε, και διεκδικούμε να αντιπροσωπεύουμε, τον προοδευτικό χώρο, αν δεν μπορούν οι προοδευτικοί να κάνουν συνεργασίες, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε για αξιόπιστη πολιτική. Θεωρούμε ότι είναι στοιχείο αξιοπιστίας της πολιτικής να κάνουμε και υποχωρήσεις και συνεργασίες».

Προειδοποίησε εκ νέου πως «δεν έχουμε χρόνο πια να περιμένουμε» και ζήτησε «απ’ όλους όσοι συμμετέχουν σε αυτή την προοδευτική συζήτηση και διεκδικούν – και εγώ λέω καλά κάνουν και διεκδικούν τον τίτλο του προοδευτικού πολίτη και της προοδευτικής δύναμης – να τοποθετηθούν άμεσα και καθαρά και να κάτσουμε σε ένα τραπέζι όχι απλά για να συζητήσουμε, να κάτσουμε σε ένα τραπέζι δεσμευόμενοι ότι συμφωνούμε να υπάρχει προοδευτικό ψηφοδέλτιο».