Φάμελλος: Η ακρίβεια καλπάζει με ευθύνη της κυβέρνησης – Προσβάλλει την αξιοπρέπεια των πολιτών
06 Φεβρουαρίου 2026, 16:11

Φάμελλος: Η ακρίβεια καλπάζει με ευθύνη της κυβέρνησης – Προσβάλλει την αξιοπρέπεια των πολιτών

Με σωματεία καταναλωτών συναντήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, στα γραφεία του κόμματος

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης «αρνείται τις προοδευτικές προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την καταπολέμηση της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας, διότι δεν υπηρετεί τα συμφέροντα των πολιτών, αλλά μόνο των ολιγοπωλίων», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος μετά τις συναντήσεις που είχε με σωματεία καταναλωτών, προσθέτοντας πως «η ακρίβεια καλπάζει και αυτό δημιουργεί πρόβλημα επιβίωσης και αξιοπρέπειας για την πλειοψηφία των πολιτών, ενώ οι καταναλωτές είναι απροστάτευτοι».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συναντήθηκε με εκπροσώπους του Ινστιτούτου Καταναλωτών (ΙΝ.ΚΑ.), της Ένωσης Καταναλωτών – Η Ποιότητα Της Ζωής (Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.) και της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (Ε.Ε.Κ.Ε.).

Επανέλαβε ότι, μεταξύ άλλων, απαιτείται αναστολή του ΦΠΑ στα βασικά καταναλωτικά προϊόντα, μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο χαμηλότερο επίπεδο της ΕΕ, αυστηρός έλεγχος και ρύθμιση της αγοράς, παρέμβαση της Πολιτείας στην ενέργεια και στις τράπεζες, παρατηρητήριο τιμών ώστε να μην πολλαπλασιάζεται η τιμή από το χωράφι στο ράφι, νομοθέτηση του μέτρου των 120 δόσεων και ενίσχυση των καταναλωτικών οργανώσεων.

Στις συναντήσεις αυτές, ο κ. Φάμελλος επεσήμανε πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει πρόταση νόμου κατά της ακρίβειας, την οποία δεν έχει δεχτεί η κυβέρνηση, καθώς και Επίκαιρες Ερωτήσεις προς τον πρωθυπουργό, «στις οποίες δεν ήρθε να απαντήσει».

Επίσης, τόνισε την ανάγκη να υιοθετηθούν άμεσα οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, διότι η κοινωνία βρίσκεται σε οριακό σημείο, όπως είπε, τονίζοντας πως η χώρα μας βρίσκεται στην 3η θέση στον πληθωρισμό με αγοραστική δύναμη 30% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, 6 στα 10 νοικοκυριά βλέπουν το εισόδημά τους να τελειώνει πριν βγει ο μήνας, σύμφωνα με την έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, «εύρημα που αποτελεί ιστορικό αρνητικό ρεκόρ, ενώ για όσους δεν επαρκεί ο μισθός, τα χρήματα καλύπτουν μόλις 18 ημέρες του μήνα».

Ο Σωκράτης Φάμελλος ανέδειξε το γεγονός πως η έκρηξη του πληθωρισμού ισοπεδώνει ουσιαστικά το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και πως οι πολίτες, στην πλειονότητά τους, αναγκάζονται να κόψουν βασικές τους ανάγκες.

Παράλληλα, έθεσε το θέμα του υπέρογκου κόστους στέγασης, αφού η χώρα μας έχει τη χειρότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη μέση δαπάνη στέγασης να ξεπερνά το 1/3 του διαθέσιμου εισοδήματος, ενώ ένας στους επτά φοβούνται ότι θα χάσουν το σπίτι τους για χρέη στο Δημόσιο και στις τράπεζες.

Στη δήλωσή του ξεκαθαρίζει ότι η ακρίβεια δεν είναι φυσικό ή ευρωπαϊκό φαινόμενο, αλλά «πολιτική επιλογή της κυβέρνησης». Και πως «επέλεξε την μεταφορά του ελέγχου σε Ανεξάρτητη Αρχή για να μετακυλίσει την ευθύνη».

Τι λένε τα σωματεία καταναλωτών για κυβέρνηση και ακρίβεια

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, Απόστολος Ραυτόπουλος, περιέγραψε την «αλγεινή κατάσταση» που επικρατεί στην αγορά. Αναφέρθηκε στα μεγάλα κενά που υπάρχουν στους ελεγκτικούς μηχανισμούς «με ευθύνη της κυβέρνησης, γεγονός που αφήνει τους καταναλωτές έρμαια στην αισχροκέρδεια των ολιγοπωλίων και των καρτέλ».

Παράλληλα, εξήγησε ότι οι μεσάζοντες αυξάνουν συνεχώς τα έσοδα τους με τις απανωτές υπερκοστολογήσεις, ενώ έκρουσε το καμπανάκι του κινδύνου ενόψει Τσικνοπέμπτης, Καθαράς Δευτέρας, 25ης Μαρτίου και Πάσχα, λέγοντας ότι ήδη καταγράφονται αυξήσεις στα τρόφιμα.

Η πρόεδρος της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ., Παναγιώτα Καλαποθαράκου, εξήγησε ότι η ακρίβεια που μαστίζει την ελληνική αγορά είναι «θέμα πολιτικής βούλησης και πολιτικών επιλογών», έκανε επίσης λόγο για «έλλειμα ελεγκτικών μηχανισμών στην αγορά» και συμφώνησε πως η κυβέρνηση δημιούργησε μια Ανεξάρτητη Αρχή «για να βγάλει από πάνω της την ευθύνη για τον έλεγχο της αγοράς».

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση με φόντο τον βραχνά της ακρίβειας άσκησε και ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών, Γιώργος Λεχουρίτης. Τόνισε ότι η κυβέρνηση «θέλει την ακρίβεια, καθώς οι συνεχόμενες ανατιμήσεις συνεπάγονται όλο και περισσότερα χρήματα στα κρατικά ταμεία δια της ανηλεούς φορολόγησης των καταναλωτών» και μίλησε για τις τεράστιες διαφοροποιήσεις που υπάρχουν στις τιμές των προϊόντων από το χωράφι στο ράφι, ενώ στηλίτευσε τη στάση των τραπεζών και των funds, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «παίρνουν τα σπίτια του κόσμου, αλλά δεν έχουν κάνει τίποτα για τα υπέρογκα χρέη της ΝΔ».

Αναλυτικά, η δήλωση Φάμελλου:

«Συζητήσαμε σήμερα με τις καταναλωτικές οργανώσεις, το Ινστιτούτο Καταναλωτών (ΙΝ.ΚΑ.), την Ένωση Καταναλωτών – Η Ποιότητα Της Ζωής (Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.), την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (Ε.Ε.Κ.Ε.) για το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας.

Η ακρίβεια στη χώρα μας καλπάζει και οι καταναλωτές είναι απροστάτευτοι. Έχουμε σοβαρότατα προβλήματα ακρίβειας στις τράπεζες, στην ενέργεια, στα καταναλωτικά προϊόντα, στη στέγη.

Η κυβέρνηση έχει αφήσει απροστάτευτους τους καταναλωτές. Η ακρίβεια δεν είναι ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο, δεν είναι εισαγομένη. Υπάρχει αποδυνάμωση των ελέγχων και η κυβέρνηση έχει μετακυλήσει την ευθύνη σε μία Ανεξάρτητη Αρχή. Ταυτόχρονα, δεν ελέγχει την αγορά και υπάρχει συγκέντρωση σε λίγα ολιγοπώλια.

Έτσι, η Ελλάδα, είναι τελευταία στον μέσο μισθό, στον πυθμένα της αγοραστικής δύναμης, 30% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, 3η στον πληθωρισμό.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, με σχέδιο νόμου, να υπάρχει τώρα αναστολή του ΦΠΑ στα βασικά καταναλωτικά προϊόντα.

Στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης να κατέβουμε στο χαμηλότερο επίπεδο που προτείνει η Ευρώπη. Να υπάρχει έλεγχος της αγοράς, αλλά και ρύθμιση της αγοράς στις τράπεζες και στην ενέργεια. Ζητάμε παρατηρητήριο τιμών για να μην πολλαπλασιάζεται η τιμή από το χωράφι στο ράφι, να προστατεύονται και οι παραγωγοί και οι καταναλωτές. Χρειαζόμαστε και ενίσχυση των καταναλωτικών οργανώσεων. Και για να πάρει ανάσα η κοινωνία, πρέπει να νομοθετηθεί ξανά το μέτρο των 120 δόσεων.

Αυτές είναι προοδευτικές προτάσεις. Είναι προτάσεις για τον πολίτη, τις οποίες ο κ. Μητσοτάκης αρνείται, διότι δεν υπηρετεί τα συμφέροντα των πολιτών, αλλά μόνο των ολιγοπωλίων».

