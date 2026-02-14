Φάμελλος: Δεν αποτελεί λύση καμία κομματική περιχαράκωση – Δεν αποτελεί λύση η κομματική αυτονομία

Συνέχεια στην πρόταση του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, για μία «προγραμματική συμφωνία αποτέλεσμα προγραμματικού διαλόγου, με στόχο την εναλλακτική πρόταση προοδευτικής διακυβέρνησης», έδωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην ημερίδα με θέμα τη νησιωτικότητα, η οποία πραγματοποιείται από το πρωί του Σαββάτου στη Μυτιλήνη, τονίζοντας πως «μόνο ενωμένοι μπορούμε να δώσουμε μια απάντηση που δίνει κυβέρνηση».

«Έχουμε κρίση σε πολλά επίπεδα στη χώρα μας. Έχουμε κρίση αναπτυξιακή, έχουμε κρίση κοινωνική, έχουμε κρίση δημοκρατίας και θεσμών. Η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων απαιτεί πολιτική αλλαγή. Απαιτεί μια άλλη κυβέρνηση, απαιτεί προοδευτική κυβέρνηση στις επόμενες βουλευτικές εκλογές», υπογράμμισε ο κ. Φάμελλος.

Και προσέθεσε πως «για τον λόγο αυτό, πιστεύουμε εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο πολιτικός και προγραμματικός διάλογος πρέπει να επιταχυνθεί. Δεν υπάρχει χρόνος. Η κοινωνία, πράγματι, βρίσκεται σε πολύ μεγάλη αναστάτωση, και θυμό θα έλεγα, και αγωνία. Και πρέπει να καταλήξουμε στην κοινή βούληση διατύπωσης μιας απόφασης για ισχυρό προοδευτικό πόλο πριν από τις επόμενες βουλευτικές εκλογές».

«Δεν αποτελεί λύση η κομματική αυτονομία»

«Αυτή είναι η στρατηγική επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε έτοιμοι για αυτή την επιλογή και ζητάμε να πάρουν όλοι καθαρά θέση για την αναγκαιότητα συνεργασίας, για να υπάρχει προοδευτική διέξοδος και οξυγόνο για την πατρίδα μας και για τα νησιά», επισήμανε, διαμηνύοντας πως «δεν αποτελεί λύση καμία κομματική περιχαράκωση. Δεν αποτελεί λύση η κομματική αυτονομία. Γιατί και τα νησιά μας χρειάζονται απαντήσεις και οι απαντήσεις πρέπει να είναι, πρώτον, πολιτικές και, δεύτερον, πρέπει να περιέχουν το ‘μαζί’, γιατί αλλιώς δεν θα είναι λύσεις», όπως είπε.

Ο Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε, μάλιστα, χαρακτηριστικά πως «αντί να συζητάμε για το τι χρειάζονται τα νησιά, για το πώς θα έχουμε δασκάλους, για το πώς θα έχουμε υποδομές, νερό, πρωτογενές ποιοτικό προϊόν, συζητάμε για ‘Χασάπηδες’, για ‘Φραπέδες’ και για σκάνδαλα. Αυτή η πολιτική κρίση απαιτεί απάντηση από την προοδευτική παράταξη. Χρειάζεται μια προοδευτική διέξοδος στις επόμενες εκλογές», υπογράμμισε.