Φάμελλος: Συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων στα μεγάλα θέματα – Για κυβερνητική πρόταση στις εκλογές

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει έναν «μοναδικό στόχο και όρο», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος, στην εκδήλωση με θέμα την «Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα, την COP30 και την Εθνική Στρατηγική για την επόμενη μέρα». Αυτό είναι, όπως είπε, «μια προοδευτική κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές».

Ο Σωκράτης Φάμελλος, στην ομιλία του στην εκδήλωση που οργάνωσε ο «ΚΟΣΜΟΣ» του Πέτρου Κόκκαλη, συνέδεσε την πολιτική για το περιβάλλον και το κλίμα με την προοδευτική διακυβέρνηση. Παρεμβάσεις στην εκδήλωση έκαναν, επίσης, ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Χάρης Δούκας και με βιντεοσκοπημένο μήνυμα ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Στα μεγάλα θέματα όπως η ειρήνη, το περιβάλλον, η υγεία, η εργασία, το κράτος δικαίου, υπάρχει η δυνατότητα άμεσων προοδευτικών συγκλίσεων και συμπόρευσης, σε πολιτικό, κινηματικό και συλλογικό επίπεδο», επισήμανε ο Σωκράτης Φάμελλος. Τόνισε δε ότι «το περιβάλλον και η κλιματική πολιτική είναι διαιρετική τομή των πολιτικών της προόδου και της συντήρησης».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, αυτή η εκδήλωση «σηματοδοτεί έναν προγραμματικό διάλογο. Η προετοιμασία της προγραμματικής πρότασης, δεν πρέπει να είναι θέμα κομματικών επιτελείων. Συμμετέχουμε σε ένα διάλογο που προσθέτει, που χτίζει γέφυρες, προς όφελος των πολιτών. Χωρίς αφορισμούς, αποκλεισμούς και κόκκινες γραμμές, αλλά με εκ των προτέρων δήλωση ότι προτεραιότητα έχει η συνεργασία».

«Μεγάλη πλειοψηφική δύναμη αλλαγής»

Ο Σωκράτης Φάμελλος επισήμανε επίσης ότι «ο κατακερματισμός ευνοεί μόνο τη δεξιά πολιτική. Δουλεύουμε για μία μεγάλη, πλειοψηφική κοινωνική και πολιτική δύναμη αλλαγής. Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αναλαμβάνει την ευθύνη δέσμευσης σε ένα κοινό σχέδιο. Ένα σχέδιο που θα ξαναδώσει φωνή στην κοινωνική πλειοψηφία και την ελπίδα της πολιτικής αλλαγής. Γιατί η κλιματική ουδετερότητα είναι στρατηγική επιλογή, πυλώνας και δέσμευσή μας για την Προοδευτική Ελλάδα».

Κάνοντας έναν απολογισμό της COR30 που πραγματοποιήθηκε στη Βραζιλίας, είπε: «Λίγη πρόοδος, απογοήτευση και μεγάλες απουσίες. Η διοίκηση Τραμπ υποθήκευσε και την COP όπως έχει απαξιώσει και τον ΟΗΕ».

Ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε ότι «απαιτείται ανατροπή σε παγκόσμιο επίπεδο. Απαιτείται μία πολιτική και κοινωνική συμμαχία. Με ξεκάθαρες τοποθετήσεις και δράσεις για την κλιματική πολιτική, με στόχο την αλλαγή συσχετισμών γιατί τρέχουμε χωρίς φρένα στον κατήφορο της κλιματικής καταστροφής».

Ενώ απέδωσε μεγάλη ευθύνη της Ευρώπης, μιλώντας για «κραυγαλέα χρεοκοπία και έλλειψη πολιτικής ενοποίησης».

«Η πράσινη συμφωνία και η κλιματική ουδετερότητα έγιναν πύργος από τραπουλόχαρτα μπροστά στον πόλεμο των δασμών, την οικονομία του πολέμου, τους πυρηνικούς εξοπλισμούς και την εισαγωγή του αμερικανικού LNG. Μόνο για κέρδη ολιγοπωλίων και πολυεθνικών η Ευρώπη είναι συμπαγής και αποτελεσματική», σημείωσε.

Κυβέρνηση-δείγμα υποτέλειας

Σφοδρή ήταν η κριτική που άσκησε στην κυβέρνηση. Ο Σωκράτης Φάμελλος είπε ότι η κυβέρνηση «που στα λόγια πρωτοπορεί στις ΑΠΕ, πανηγυρίζει για νέες παραχωρήσεις οικοπέδων υδρογονανθράκων και για την επέλαση του αμερικανικού LNG, ρυπογόνου και ακριβού, εν μία νυκτί, ενώ για την αποθήκευση και τις ΕΝΚΟΙΝ χάσαμε 6 χρόνια». Συμπυκνώνοντας είπε για την πολιτική της κυβέρνησης: «Επικίνδυνος ο εγκλωβισμός σε ένα αδιέξοδο άνθρακα, δείγμα υποτέλειας, γεωπολιτικά, κοινωνικά, αναπτυξιακά, επικίνδυνο. Υψηλό κόστος, μηδενική ενεργειακή ασφάλεια, ανύπαρκτα περιθώρια ελιγμών».

«Να δράσουμε μαζί»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΑ-ΠΣ επισήμανε ότι «οφείλουμε να δράσουμε μαζί γιατί απαιτείται αλλαγή κυβερνητικής και ευρωπαϊκής πολιτικής. Με βαθιές μεταρρυθμίσεις, καθαρή στρατηγική, χωρίς μισόλογα για τα ορυκτά καύσιμα και με παρέμβαση στα υπερκέρδη των πολυεθνικών και ολιγοπωλιακών ομίλων. Θέλουμε μία άλλη Ευρώπη. Συνεπή στην πράσινη συμφωνία».

Και πρότεινε «πολιτική συνεργασία Αριστεράς, Σοσιαλιστών, Πρασίνων και κινημάτων, εργατικών, νεολαίας και οικολογικών. Με πράσινους πόρους από τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου και αντιμετώπιση της ακρίβειας».

Περιγράφοντας τους στόχους για τη χώρα μας σημείωσε: «Δημόσια ΔΕΗ με έργα αποθήκευσης και ρύθμιση της αγοράς. Καμία νέα άδεια εξορύξεων και καμία παράταση ερευνών. Προστασία του δημοσίου συμφέροντος και του περιβάλλοντος. Νέες άδειες ΑΠΕ μόνο για ΕΝΚΟΙΝ, αυτοπαραγωγή, αυτοκατανάλωση και έργα των ΟΤΑ και ΜΟΝΟ εκτός περιοχών NATURA 2000 και σε συνδυασμό με έργα αποθήκευσης».

Κλείνοντας υπογράμμισε: «Σε αυτή την κατεύθυνση υπάρχει δυνατότητα ενωτικής απάντησης των προοδευτικών δημοκρατικών δυνάμεων και μία νέα κοινωνική συμφωνία. Για τα μεγάλα που συμφωνούμε: ειρήνη, κλίμα, εργασία, υγεία, κράτος δικαίου, ακρίβεια. Η απάντησή μας πρέπει να είναι προοδευτική δημοκρατική και να προετοιμάσει κυβερνητική πρόταση για τις επόμενες εκλογές».