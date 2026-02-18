Συνάντηση Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον πρωθυπουργό της Σερβίας – Στην ατζέντα τα ενεργειακά
«Συζητήσαμε τους κοινούς στόχους μας για ενεργειακή ανεξαρτησία και επέκταση της ενεργειακής συνδεσιμότητας σε όλη την Ευρώπη», τόνισε, μεταξύ άλλων, η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Σερβίας, Τζούρο Ματσούτ (Djuro Macut), είχε η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στα περιθώριο του εορτασμού της εθνικής εορτής της Σερβίας στην Αθήνα.
«Συζητήσαμε τους κοινούς στόχους μας για ενεργειακή ανεξαρτησία και επέκταση της ενεργειακής συνδεσιμότητας σε όλη την Ευρώπη, μεταξύ άλλων μέσω περιφερειακών έργων, όπως ο αγωγός Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας», ανέφερε η κ. Γκιλφόιλ, σε ανάρτησή της στο «Χ».
Η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ:
I had the pleasure of meeting with Prime Minister of Serbia Djuro Macut on Serbian National Day here in Athens. We discussed our shared goals of energy independence and expanding energy connectivity across Europe, including through regional projects like the Greek-North… pic.twitter.com/kS5o1XaRSm
— Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) February 18, 2026
