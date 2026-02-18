Ανοιχτό το ενδεχόμενο να εκτελέστηκε συμβόλαιο θανάτου σε βάρος του Έλληνα βαρυποινίτη μέσα στις φυλακές Δομοκού αφήνει η αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, στο σημείο όπου έγινε η δολοφονία δεν υπάρχουν κάμερες, είναι ένα τυφλό σημείο, οπότε δεν μπορεί να γίνει γνωστό το τι έγινε. Δεύτερον, το θύμα πυροβολήθηκε δύο φορές στο κεφάλι σε κοντινή απόσταση χωρίς επίσης να έχει γίνει γνωστό εάν είχε προηγηθεί πάλη. Και τρίτον, μπορεί να μην υπάρχουν κάμερες στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά η φυλακή έχει κάμερες και μία απ’ αυτές έδειξε τον Βούλγαρο δράστη να πηγαίνει στο κελί του θύματος και μετά να μιλούν για μερικά λεπτά και στη συνέχεια να πηγαίνουν μαζί στο γραφείο του αρχιφύλακα.

Απ’ τις κινήσεις του θύματος, δεν φαίνεται πως είχε σκοπό να δολοφονήσει τον αρχιφύλακα. Όσον αφορά τον Βούλγαρο δράστη, εκείνος εμμένει στον ισχυρισμό του ότι «αν δεν το έκανα αυτό, ο Έλληνας θα σκότωνε και εμένα αλλά και τον αρχιφύλακα» και πως δεν υπήρχε κανένα συμβόλαιο θανάτου. Ο Έλληνας ισοβίτης δεν έφερε όπλο.

«Ήταν συμβόλαιο θανάτου»

Στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» μίλησε η μητέρα του ισοβίτη που πυροβολήθηκε από τον Βούλγαρο βαρυποινίτη στις φυλακές Δομοκού.

«Έστησαν δολοφονία του παιδιού μου μέσα στη φυλακή. Τι είναι εδώ Μεξικό; Ο αρχιφύλακας πέρασε από τρεις πόρτες σιδερένιες. Τον είχαν ξαναφωνάξει πάλι. Αλλά κάτι πρέπει να πονηρεύτηκε. Τώρα κάνουν τη νεκροψία στο παιδάκι μου. Εγώ θα κάνω πολλά έγγραφα παντού, ώσπου να μάθω την αλήθεια. Οι κάμερες υπήρχαν στο σημείο εκείνο. Τις ζητήσανε τώρα οι δικηγόροι τις κάμερες», είπε αρχικά.

Και συνέχισε: «Βλέπουν το γιο μου μέχρι ένα σημείο που πάει – είχε κάνει μπάνιο το παιδί – ήταν να πάει να κοιμηθεί. Ένα σορτσάκι φορούσε και στις σαγιονάρες και ένα φανελάκι με ένα παλιό μπουφανάκι από πάνω. Του πετάξανε και το πιστόλι επειδή δεν θα πρόλαβε να μπει μέσα, από ό,τι φαίνεται του χτυπήσαν την πόρτα. Τυχαία ήταν Κυριακή, στο Αρχιφυλακείο κάτω του «πέταξαν» και το πιστόλι στο αριστερό του χέρι, ο γιος μου είναι δεξιόχειρας. Από πού ήταν το συμβόλαιο θανάτου; Αυτό θέλουμε να μάθουμε. Δεν θέλω να ενοχλήσω κανέναν. Η ΓΑΔΑ γιατί πήγε πριν 20 μέρες; Και δεν πήγε σ’ άλλο κελί, μόνο στο παιδί μου;».

«Δεν έκανε τις δολοφονίες στη Ζάκυνθο»

«Στο κελί του βρήκαν μόνο τηλέφωνο πάνω στο κρεβάτι. Μπάνιο έκανε το παιδί. Έπαιρνε τηλέφωνο, τι θα κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας; Τηλέφωνο έπαιρνε για να ακούσει τα παιδιά του να μας βλέπει γιατί έχω τον άντρα μου άρρωστο, ήθελε να μιλήσει στον πατέρα του. Να ξέρετε, τις δολοφονίες στη Ζάκυνθο δεν τις έκανε το παιδί μου. Όχι, δεν το λέω τώρα εκ των υστέρων, το φωνάζω πάντα. Να δικαιωθεί η ψυχή του τουλάχιστον. Το παιδί μου είχε ταΐσει χιλιάδες ψυχές και όλη την πτέρυγα εκεί μέσα τάιζε. Τους πήρε air-condition με 2.500 ευρώ και τους έβαλε για να δροσίζονται, τους πήρε ανεμιστήρα, τους πήρε πράγματα. Συμβόλαιο ήταν. Αυτό ήταν συμβόλαιο του παιδιού μου», συμπλήρωσε η μητέρα του ισοβίτη.