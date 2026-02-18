Έως τις 6 το πρωί τις Παρασκευής η απεργία των οδηγών ταξί – Πορεία με τα οχήματά τους στο αεροδρόμιο σήμερα
Χωρίς απάντηση παραμένουν τα αιτήματα των οδηγών ταξί που συνεχίζουν τις απεργιακές κινητοποιήσεις
Συνεχίζονται οι απεργιακές κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί καθώς «τραβούν χειρόφρενο» έως τις 6 το πρωί της Παρασκευής.
Χθες, πραγματοποίησαν αυτοκινητοπορεία προς το υπουργείο Μεταφορών ενώ η συνάντηση που είχαν με τον αρμόδιο υπουργό αποδείχθηκε άκαρπη ενώ σήμερα θα κάνουν πορεία με τα οχήματά τους προς το αεροδρόμιο.
Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ Θύμιος Λυμπερόπουλος προειδοποιεί για κινητοποιήσεις διαρκείας.
Τα αιτήματα των οδηγών ταξί
- Παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης των ταξί στην ηλεκτροκίνηση, η οποία πρέπει να γίνει εντός του 2026 για όσα οχήματα αρχίζουν να αντικαθίστανται από καινούργια. Τα καινούργια θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά ηλεκτροκίνητα. Οι αυτοκινητιστές ζητούν να δοθεί παράταση, ακόμη και μέχρι το 2035.
- Άμεση απόσυρση του άρθρου 52 του νομοσχεδίου που θα κατατεθεί στη Βουλή, το οποίο σύμφωνα με τους οδηγούς εκχωρεί μεταφορικό έργο των ταξί στα ιδιωτικά αυτοκίνητα, γεγονός που πλήττει θανάσιμα τον κλάδο. Σύμφωνα με το ΣΑΤΑ, όλες οι ρυθμίσεις που περιέχονται σε αυτό, ευνοούν σκανδαλωδώς τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό (ΕΙΧ).
- Να επιτραπεί στα ταξί, σε αυτά που έχουν ήδη επιβάτες, να μπορούν να χρησιμοποιούν τις λεωφορειολωρίδες. Όπως υποστηρίζουν οι αυτοκινητιστές, τα ταξί κάνουν μεταφορές, είναι οχήματα δημοσίας χρήσεως, άρα θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν τις λεωφορειολωρίδες.
