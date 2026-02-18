Έως τις 6 το πρωί τις Παρασκευής η απεργία των οδηγών ταξί – Πορεία με τα οχήματά τους στο αεροδρόμιο σήμερα

Συνεχίζονται οι απεργιακές κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί καθώς «τραβούν χειρόφρενο» έως τις 6 το πρωί της Παρασκευής.

Χθες, πραγματοποίησαν αυτοκινητοπορεία προς το υπουργείο Μεταφορών ενώ η συνάντηση που είχαν με τον αρμόδιο υπουργό αποδείχθηκε άκαρπη ενώ σήμερα θα κάνουν πορεία με τα οχήματά τους προς το αεροδρόμιο.

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ Θύμιος Λυμπερόπουλος προειδοποιεί για κινητοποιήσεις διαρκείας.

Τα αιτήματα των οδηγών ταξί