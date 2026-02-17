newspaper
Σημαντική είδηση:
17.02.2026 | 15:05
Πλήγμα σε κτίριο της στρατιωτικής αστυνομίας στην Αγία Πετρούπολη - Δύο νεκροί και αναφορές για έκρηξη
Κακοκαιρία: Εκκενώθηκαν δύο οικισμοί στον Ταΰγετο – Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ζητά να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Ελλάδα 17 Φεβρουαρίου 2026, 16:30

Κακοκαιρία: Εκκενώθηκαν δύο οικισμοί στον Ταΰγετο – Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ζητά να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Δοκιμάζει την Περιφέρεια Πελοποννήσου η κακοκαιρία. Εκκενώθηκαν δύο οικισμοί στην περιοχή του Ταϋγέτου. Η Περιφέρεια ζητά να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σε «κόκκινο συναγερμό» για την κακοκαιρία βρίσκεται η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Προληπτικά εκκενώθηκαν δύο οικισμοί στην περιοχή του Ταϋγέτου, η Άνω Μερά και ο Μαχαλάς. Εξαιτίας των εκτεταμένων φαινόμενων που εκδηλώθηκαν σε ολόκληρη τη Μεσσηνία (κεντρική φωτογραφία: tharrosnews), η Περιφέρεια ζητά να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Προβλήματα από την κακοκαιρία σε πολλές περιοχές

Η ιστορία επαναλαμβάνεται για τους κατοίκους του Μαχαλά Ταϋγέτου, αφού για δεύτερη φορά καλούνται να αφήσουν τα σπίτια τους, με πρώτη να είναι τον Ιανουάριο του 2021, όταν επίσης η περιοχή είχε αντιμετωπίσει τεράστια προβλήματα και είχαν αναγκαστεί να εκκενώσουν τις οικίες τους.

Προβλήματα και στο δήμο Καλαμάτας

Προβλήματα έχουν καταγραφεί σχεδόν στο σύνολο του δήμου Καλαμάτας ενώ επί ποδός βρίσκονται όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, υπό το συντονισμό του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Προβλήματα σχεδόν στο σύνολο του δήμου Καλαμάτας

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Παντελή Δρούγα, επεμβάσεις έγιναν στο Συνοικισμό Κορδία και στη Δυτική Παραλία, στη Φιλοθέη και στην Καλλιθέα, στον οικισμό Περιβολάκια και στον παλιό σκουπιδότοπο της Κοινότητας Ελαιοχωρίου, στη θέση Μπελίνες στα Γιαννιτσάνικα, στα Λαίικα, στον Αντικάλαμο, στην Άμφεια, στη Σπερχογεία κ.α.

Προβλήματα υπήρξαν και με πτώσεις μαντρότοιχων σε διάφορα σημεία του Δήμου, όπως στο Πλατύ, στην Αίπεια, κ.α. Ζημιές από τις βροχοπτώσεις καταγράφηκαν και στην Αιθαία, στον Ανεμόμυλο, στο Αριοχώρι, στη Μ. Μαντίνεια κ.α.

Σε αρκετά σημεία του δήμου καταγράφηκαν κατολισθήσεις, καθιζήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο, με τον δρόμο που συνδέει τη Νέδουσα με το Μαρδάκι και την Αλαγονία να παραμένει κλειστός. Προβλήματα με καθιζήσεις έχουν καταγραφεί και στο δρόμο του Αγροκηπίου προς Αλαγονία, ο οποίος παραμένει επίσης κλειστός, όπως και στο δρόμο Καρβελίου – Λαδά- Ε.Ο. Σπάρτης στη θέση «Δασάκι».

Χθες το απόγευμα οι αρμόδιες Αρχές προχώρησαν σε οργανωμένη και προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων των δύο οικισμών της Αλαγονίας, λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης κατολισθητικών φαινομένων.

Αναστολή δρομολογίων Ρίου – Αντιρρίου

Αναστολή δρομολογίων στην πορθμειακή γραμμή Ρίου – Αντιρρίου αποφασίστηκε από το πρωί της Τρίτης (17/02), λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Η κακοκαιρία εξπρές δείχνει τα «δόντια» της από τις βραδινές ώρες στην Αχαΐα και στις περιοχές της Δυτικής Ελλάδας. Αλλωστε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, έχει τεθεί σε κατάσταση «κόκκινου» συναγερμού από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, καθώς και παράκτιων πλημμυρών λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Αναστολή δρομολογίων στην πορθμειακή γραμμή Ρίου – Αντιρρίου

Πολλά προβλήματα και σε άλλες περιοχές

Σε κατάσταση πλήρους αποκλεισμού βρίσκεται από το πρωί σήμερα (17.2.26) το χωριό Μαζαράκι στον δήμο Ήλιδας στην Ηλεία, εξαιτίας κατολίσθησης, που προκλήθηκε από την κακοκαιρία που πλήττει τη Δυτική Ελλάδα τις τελευταίες ώρες.

Μετά τον Δήμο Ερυμάνθου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε πκαι ο Δήμος Καλαβρύτων.

Η Παλαιά Εθνική Οδός κοντά στον Πλάτανο Αιγιάλειας παραμένει κλειστή λόγω κατολίσθησης  σημειώθηκε στην περιοχή.  Το κλείσιμο είχε ως συνέπεια να προκληθούν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.

-Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, αναφέρει η ΕΜΥ που εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση.

Βιολάντα: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις των υδραυλικών για τους σωλήνες – «Εγώ είμαι το αφεντικό και θα το κάνεις όπως σου λέω»
Εργοστάσιο Βιολάντα 17.02.26

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις των υδραυλικών για τους σωλήνες προπανίου - «Εγώ είμαι το αφεντικό και θα το κάνεις όπως σου λέω»

Θάψαμε τους σωλήνες προπανίου χωρίς καμία προδιαγραφή ασφαλείας ισχυρίζεται ένας από τους υδραυλικούς λέγοντας ότι αυτές ήταν οι εντολές του ιδιοκτήτη της Βιολάντα

Σύνταξη
Αύριο η δίκη του Χρήστου Μαυρίκη – Παραμένει κρατούμενος
Ελλάδα 17.02.26

Αύριο η δίκη του Χρήστου Μαυρίκη - Παραμένει κρατούμενος

Η εκδίκαση της υπόθεσης του Χρήστου Μαυρίκη αναβλήθηκε σήμερα προκειμένου να προσκομίσει  τα έγγραφα, που, όπως λέει, αποδεικνύουν ότι κατέχει νόμιμα το όπλο με το οποίο φέρεται να πυροβόλησε . 

Σύνταξη
Βιολάντα: «Δακρύζαμε από την οσμή» λένε εργαζόμενοι – Ελέγχεται και το τρίτο εργοστάσιο του ιδιοκτήτη
Δικογραφία 1500 σελίδων 17.02.26

«Δακρύζαμε από την οσμή» λένε εργαζόμενοι της Βιολάντα - Διαρροή στο δεύτερο εργοστάσιο και έλεγχος στο τρίτο

Ο δικηγόρος συγγενών θυμάτων της «Βιολάντα» ανέφερε ότι όλα τα στοιχεία στηρίζουν το κατηγορητήριο ότι ο ιδιοκτήτης γνώριζε τα πάντα και φέρει ευθύνη - Τι θα υποστηρίξει ο ίδιος

Σύνταξη
Επικαιροποίηση έκτακτου δελτίου: Έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες – Άνεμοι έως 9 μποφόρ στη Θεσσαλονίκη
Πορτοκαλί προειδοποίηση 17.02.26

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο: Έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες - Άνεμοι έως 9 μποφόρ στη Θεσσαλονίκη

Η ΕΜΥ προχώρησε σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου καιρού - Σε ποιες περιοχές αναμένονται ισχυρές καταιγίδες και άνεμοι

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Υπάρχει πρόβλημα διαδοχής στη Vogue; Η νευρικότητα μεταξύ παλιάς διευθύντριας και της νέας προστατευόμενής της
Χμμμ... 17.02.26

Υπάρχει πρόβλημα διαδοχής στη Vogue; Η νευρικότητα μεταξύ παλιάς και νέας διευθύντριας

Η κοινή συνέντευξη της Άννα Γουίντουρ και της Κλόε Μαλ με τους New York Times δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα και το μόνο που σκέφτονται οι οξυδερκείς παρατηρητές της μόδας είναι εάν η Vogue έχει πρόβλημα με το brand της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κοστίνια: «Να παίξουμε καλά και να πάρουμε τη νίκη – Όλοι είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τον Ολυμπιακό»
Ποδόσφαιρο 17.02.26

Κοστίνια: «Να παίξουμε καλά και να πάρουμε τη νίκη – Όλοι είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τον Ολυμπιακό»

Ο Κοστίνια εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού στη συνέντευξη Τύπου του ματς με την Λεβερκούζεν και αποθέωσε τον κόσμο των Πειραιωτών.

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: Να μην μπερδεύουμε τις εξορύξεις με τα ζητήματα του διεθνούς δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 17.02.26

Ζαχαριάδης: Να μην μπερδεύουμε τις εξορύξεις με τα ζητήματα του διεθνούς δικαίου

«Η ίδια εταιρεία, η οποία υπέγραψε μαζί μας χθες, υπογράφει και με την Τουρκία για άλλες περιοχές. Άρα, η εξωτερική πολιτική και η διπλωματία είναι ένα χωριστό κεφάλαιο από τα ενεργειακά», τονίζει ο Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
LIVE: Μαρούσι – Άρης
Μπάσκετ 17.02.26

LIVE: Μαρούσι – Άρης

LIVE: Μαρούσι – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μαρούσι – Άρης για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη: Τα όρια της ελευθερίας των δικαστών
Μια ενδιάμεση λύση 17.02.26

Άννα Ψαρούδα - Μπενάκη: Σκέψεις για την ανεξαρτησία και το κύρος της Δικαιοσύνης

Ο σεβασμός και η εμπιστοσύνη κλονίζονται όταν με τη ρητή ή σιωπηρή επίκληση της δικαστικής ιδιότητας χρησιμοποιείται το δικαστικό λειτούργημα για τη στήριξη μιας δημόσιας άποψης

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Euroleague: Κεκλεισμένων των θυρών το Μπαρτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ στις 13/3 – Αυτός είναι ο λόγος
Μπάσκετ 17.02.26

Euroleague: Κεκλεισμένων των θυρών το Μπαρτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ στις 13/3 – Αυτός είναι ο λόγος

Κεκλεισμένων των θυρών θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας της Μπαρτσελόνα με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 31η αγωνιστική της Euroleague, όπως γνωστοποίησε ο ισραηλινός σύλλογος σε ανακοίνωση του.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Αττική Οδό: Υποδομές σε δοκιμασία – Έλλειψη προγραμματισμού και περιοδικής συντήρησης
Κυκλοφοριακό έμφραγμα 17.02.26

ΠΑΣΟΚ για Αττική Οδό: Υποδομές σε δοκιμασία – Έλλειψη προγραμματισμού και περιοδικής συντήρησης

«Αδιανόητο να ανακοινώνονται την 'τελευταία στιγμή' κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για βαριά συντήρηση, όταν αυτές επηρεάζουν την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Οι φίλαθλοι γυρνούν την πλάτη στο Μουντιάλ και η FIFA προβληματίζεται: Περιορισμένη η ζήτηση για τα εισιτήρια
Ποδόσφαιρο 17.02.26

Οι φίλαθλοι γυρνούν την πλάτη στο Μουντιάλ και η FIFA προβληματίζεται: Περιορισμένη η ζήτηση για τα εισιτήρια

Όλα όσα προηγούνται τους μήνες πριν το Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής, έχουν οδηγήσει σε μια μάλλον εξαιρετικά περιορισμένη -για την εποχή- ζήτηση των εισιτηρίων και η FIFA... αρχίζει και προβληματίζεται.

Σύνταξη
Ιράν – ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στη Γενεύη – «Μικρά περιθώρια αισιοδοξίας»
Τι γνωρίζουμε 17.02.26

Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ιράν ΗΠΑ στη Γενεύη - «Μικρά περιθώρια αισιοδοξίας»

Ο Χαμενεΐ δήλωσε κατά τη διάρκεια των συνομιλιών η Τεχεράνη θα κλείσει προσωρινά τα Στενά του Ορμούζ, ενώ ο Τραμπ ανέφερε χθες ότι το καλύτερο θα ήταν να ανατραπεί το καθεστώς του Ιράν

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για μεταναστευτικό: Η κυβέρνηση υπερασπίζεται μια πολιτική που έχει ήδη καταδικαστεί
Τραγωδία στη Χίο 17.02.26

Νέα Αριστερά για μεταναστευτικό: Η κυβέρνηση υπερασπίζεται μια πολιτική που έχει ήδη καταδικαστεί

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να καταλάβει ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να μετριέται με ποσοστά, αλλά αντίθετα αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση μιας χώρας που σέβεται το κράτος δικαίου», σημειώνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Το έργο της κυβέρνησης είναι συνώνυμο με την οικονομική υστέρηση
ΠΑΣΟΚ 17.02.26

Τσουκαλάς: Το έργο της κυβέρνησης είναι συνώνυμο με την οικονομική υστέρηση

«Η κυβέρνηση έχει κάνει βραχνά για την κοινωνία το ιδιωτικό χρέος. Με την ανοχή της έγινε ξέφραγο αμπέλι η χώρα για τα funds και τους servicers. Με το ΠΑΣΟΚ το πάρτι τελειώνει», σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
Στη Βουλή το ν/σ για την επιστολική ψήφο και τη δημιουργία εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού
Επικαιρότητα 17.02.26

Στη Βουλή το ν/σ για την επιστολική ψήφο και τη δημιουργία εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού

Το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων εκλογέων του εξωτερικού με επιστολική ψήφο στις βουλευτικές εκλογές, ενώ ορίζει διακριτή εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού με 3 έδρες

Σύνταξη
Σαμαράς σε Τασούλα: Ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα «επέτεινε την αίσθηση του κινδύνου της παγιοποίησης τετελεσμένων σε βάρος της Ελλάδας»
Πολιτική Γραμματεία 17.02.26

Σαμαράς σε Τασούλα: Ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα «επέτεινε την αίσθηση του κινδύνου της παγιοποίησης τετελεσμένων σε βάρος της Ελλάδας»

Νέα σφοδρά πυρά για ελληνοτουρκικά, ακρίβεια, αγροτικό, συνταγματική αναθεώρηση, με σειρά ερωτημάτων προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς κατά τη συνάντησή του με τον Κώστα Τασούλα.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
