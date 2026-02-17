Σε «κόκκινο συναγερμό» για την κακοκαιρία βρίσκεται η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Προληπτικά εκκενώθηκαν δύο οικισμοί στην περιοχή του Ταϋγέτου, η Άνω Μερά και ο Μαχαλάς. Εξαιτίας των εκτεταμένων φαινόμενων που εκδηλώθηκαν σε ολόκληρη τη Μεσσηνία (κεντρική φωτογραφία: tharrosnews), η Περιφέρεια ζητά να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Προβλήματα από την κακοκαιρία σε πολλές περιοχές

Η ιστορία επαναλαμβάνεται για τους κατοίκους του Μαχαλά Ταϋγέτου, αφού για δεύτερη φορά καλούνται να αφήσουν τα σπίτια τους, με πρώτη να είναι τον Ιανουάριο του 2021, όταν επίσης η περιοχή είχε αντιμετωπίσει τεράστια προβλήματα και είχαν αναγκαστεί να εκκενώσουν τις οικίες τους.

Προβλήματα και στο δήμο Καλαμάτας

Προβλήματα έχουν καταγραφεί σχεδόν στο σύνολο του δήμου Καλαμάτας ενώ επί ποδός βρίσκονται όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, υπό το συντονισμό του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Παντελή Δρούγα, επεμβάσεις έγιναν στο Συνοικισμό Κορδία και στη Δυτική Παραλία, στη Φιλοθέη και στην Καλλιθέα, στον οικισμό Περιβολάκια και στον παλιό σκουπιδότοπο της Κοινότητας Ελαιοχωρίου, στη θέση Μπελίνες στα Γιαννιτσάνικα, στα Λαίικα, στον Αντικάλαμο, στην Άμφεια, στη Σπερχογεία κ.α.

Προβλήματα υπήρξαν και με πτώσεις μαντρότοιχων σε διάφορα σημεία του Δήμου, όπως στο Πλατύ, στην Αίπεια, κ.α. Ζημιές από τις βροχοπτώσεις καταγράφηκαν και στην Αιθαία, στον Ανεμόμυλο, στο Αριοχώρι, στη Μ. Μαντίνεια κ.α.

Σε αρκετά σημεία του δήμου καταγράφηκαν κατολισθήσεις, καθιζήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο, με τον δρόμο που συνδέει τη Νέδουσα με το Μαρδάκι και την Αλαγονία να παραμένει κλειστός. Προβλήματα με καθιζήσεις έχουν καταγραφεί και στο δρόμο του Αγροκηπίου προς Αλαγονία, ο οποίος παραμένει επίσης κλειστός, όπως και στο δρόμο Καρβελίου – Λαδά- Ε.Ο. Σπάρτης στη θέση «Δασάκι».

Χθες το απόγευμα οι αρμόδιες Αρχές προχώρησαν σε οργανωμένη και προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων των δύο οικισμών της Αλαγονίας, λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης κατολισθητικών φαινομένων.

Αναστολή δρομολογίων Ρίου – Αντιρρίου

Αναστολή δρομολογίων στην πορθμειακή γραμμή Ρίου – Αντιρρίου αποφασίστηκε από το πρωί της Τρίτης (17/02), λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Η κακοκαιρία εξπρές δείχνει τα «δόντια» της από τις βραδινές ώρες στην Αχαΐα και στις περιοχές της Δυτικής Ελλάδας. Αλλωστε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, έχει τεθεί σε κατάσταση «κόκκινου» συναγερμού από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, καθώς και παράκτιων πλημμυρών λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Πολλά προβλήματα και σε άλλες περιοχές

Σε κατάσταση πλήρους αποκλεισμού βρίσκεται από το πρωί σήμερα (17.2.26) το χωριό Μαζαράκι στον δήμο Ήλιδας στην Ηλεία, εξαιτίας κατολίσθησης, που προκλήθηκε από την κακοκαιρία που πλήττει τη Δυτική Ελλάδα τις τελευταίες ώρες.

Μετά τον Δήμο Ερυμάνθου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε πκαι ο Δήμος Καλαβρύτων.

Η Παλαιά Εθνική Οδός κοντά στον Πλάτανο Αιγιάλειας παραμένει κλειστή λόγω κατολίσθησης σημειώθηκε στην περιοχή. Το κλείσιμο είχε ως συνέπεια να προκληθούν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.

-Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, αναφέρει η ΕΜΥ που εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση.