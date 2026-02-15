Ολυμπιακός – Ακαδημία 28Β 9-0: Ασταμάτητες οι Ερυθρόλευκες, έκαναν το 10Χ10
Μία ακόμη άνετη νίκη ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο γυναικών, με τις «ερυθρόλευκες» να είναι ασταμάτητες στον δρόμο προς την άνοδο στη Β’ Εθνική.
- Ειδικό συνεργείο στο Κατάκολο για την απομάκρυνση του βράχου των 40 τόνων - Εκκενώθηκαν δέκα κατοικίες
- Δώδεκα χωριά μέσα στον Φεβρουάριο λέει ότι κατέλαβε η Ρωσία - Δείτε χάρτη
- ΚΚΕ: Οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής δείχνουν το ηθικό μεγαλείο των κομμουνιστών
- Συνελήφθη 45χρονος που παρενοχλούσε σεξουαλικά γυναίκες - Κυκλοφορούσε με μαχαίρι
Ασυναγώνιστη η ομάδα ποδοσφαίρου Γυναικών του Ολυμπιακού, «10 στα 10» πρωτάθλημα! Οι «ερυθρόλευκες» του Τάσου Φλέγγα νίκησαν με 9-0 την Αθλητική Ακαδημία 28Β στο Δημοτικό γήπεδο «Στ. Μελισσουργός», για τη 10η αγωνιστική της Γ’ Εθνικής κατηγορίας, με πρώτη σκόρερ την Βενιαμίν, με τρία γκολ (δύο η Κατσάνου).
Κόντρα στην Valbuena Academy, τα κορίτσια του Ολυμπιακού, με εξαιρετική άμυνα και επιθετικό ποδόσφαιρο, κυριάρχησαν απόλυτα στο ματς, αφού προηγήθηκαν με 4-0 στο πρώτο ημίχρονο, ενώ σκόραραν πέντε ακόμα τέρματα στο δεύτερο, πανηγυρίζοντας με άνεση τη νίκη στο Ρέντη, συνεχίζοντας με το απόλυτο των 10 νικών και 30 βαθμών την πορεία τους στο πρωτάθλημα.
Πιο αναλυτικά, ο Ολυμπιακός «μπήκε» δυνατά στο ματς και άνοιξε το σκορ (1-0) νωρίς-νωρίς, μόλις στο 6ο λεπτό, με γκολ της Τρυγούτη. Στο 25ο λεπτό, η Ματζάνα διπλασίασε τα τέρματα (2-0) των «ερυθρόλευκων» και στη συνέχεια, η Κατσάνου (36′) «έγραψε» το 3-0.
Το 4-0 του πρώτου ημιχρόνου διαμόρφωσε η Γιάννου, στο 39ο λεπτό. Στο ξεκίνημα (51′) του δεύτερου μέρους, η Βενιαμίν έδωσε «αέρα» πέντε τερμάτων (5-0) στον Ολυμπιακό, με την Κατσάνου να «χτυπάει» ξανά (64′), για το 6-0. Στο 68ο λεπτό, η Δημήτριου «βρήκε» και αυτή δίχτυα, για το 7-0 του Ολυμπιακού, ενώ η Βενιαμίν (75′, 83′) σκόραρε δύο ακόμη φορές, για το τελικό 9-0.
Η 11άδα του Ολυμπιακού (Τάσος Φλέγγας):
Μούγιου, Σιαπλαούρα, Βαλκάνη, Ματζάνα, Φεγγούλη, Μυλωνά, Κατσάνου, Τρυγούτη, Δημητρίου, Γιάννου, Βενιαμίν (αγωνίστηκαν και οι Μαντζακοπούλου, Ξυλούρη).
- Κηφισιά-ΟΦΗ 2-2: Οι γηπεδούχοι πήραν βαθμό με ανατροπή, έχασαν πολλές ευκαιρίες
- LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
- Ράγιο Βαγιεκάνο-Ατλέτικο Μαδρίτης 3-0: Ανώμαλη προσγείωση για τους (τυπικά) φιλοξενούμενους
- Αποδοκιμασίες στο ΟΑΚΑ μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Κολοσσό (vid)
- ΠΑΟΚ: Οι επιλογές του Λουτσέσκου για το ντέρμπι με την ΑΕΚ (pic)
- Αυτό δεν είναι γήπεδο – Κι όμως σε αυτό τον βάλτο παίχτηκε ποδόσφαιρο (vid, pics)
- ΑΕΚ: Η 11άδα για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (pic)
- Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου 97-102: Ήττα από τον ουραγό για τους κάκιστους «πράσινους» (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις