Καλαμάτα – Πανιώνιος 0-2: Διπλό και «φωτιά» στην κορυφή (vid)

Μεγάλος Πανιώνιος μέσα στην Καλαμάτα! Οι Νεοσμυρνιώτες πήραν σπουδαίο «διπλό» με σκορ 2-0 στο ντέρμπι ανόδου στη Stoiximan Super League και έβαλαν… φωτιά στην κορυφή του Νοτίου Ομίλου της Super League 2.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα οι δύο ομάδες πλέον είναι ισόβαθμες στους 25 πόντους, ενώ απομένουν πέντε αγωνιστικές για τη λήξη των play offs, με το ενδιαφέρον να είναι τεράστιο όσον αφορά τον σύλλογο που θα καταφέρει τελικά να ανέβει στη μεγάλη κατηγορία.

Χωρίς γκολ το πρώτο ημίχρονο και δίχως πολλές φάσεις, με το ματς να έχει μπόλικη τακτική και μηδενικό ρίσκο. Όλα έγιναν στο β’ μέρος. Ο «Ιστορικός» μπήκε με τον πλέον ιδανικό τρόπο στο δεύτερο ημίχρονο, βρίσκοντας γκολ στο 53ο λεπτό με εκπληκτική αντεπίθεση. Ο Ντίαζ έκανε την ασίστ και ο Κρητικός στο τετ-α-τετ με τον Γκέλιο δεν αστόχησε, κάνοντας το 0-1.

Οι φιλοξενούμενοι άντεξαν την πίεση της Καλαμάτας, ο Γιαννακόπουλος έβγαλε το εντυπωσιακό ανάποδο ψαλιδάκι του Βαφέα και στο 98′ η σεμνή τελετή έλαβε τέλος. Στην εκπνοή ο Πανιώνιος έβγαλε την ιδανική αντεπίθεση, με τον Κιάκο να σκοράρει μετά το δοκάρι του Βοΐλη και να διαμορφώνει το τελικό 0-2.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Καλαμάτα (Βοσνιάδης): Γκέλιος, Βαφέας, Στρούγγης, Οικονόμου, Καλουτσικίδης, Τάχατος, Κατάλντι, Παμλίδης (57′ Μάντζης), Μπονέτο (46′ Μιράντα), Μορέιρα (67′ Κωτσόπουλος), Τσέλιος (86′ Μάξι).

Πανιώνιος (Δερμιτζάκης): Γιαννακόπουλος, Βενάρδος, Αυλωνίτης, Ζούλιας (46′ Ασλανίδης), Σαραμαντάς (63′ Κιάκος), Μπελμόντ, Ντίαζ (84′ Στούπης), Παπαγεωργίου, Κρητικός (63′ Γιάκοβλεφ), Φόκαμ (87′ Βοΐλης), Μωραΐτης.

Τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής

Play offs

Καλαμάτα – Πανιώνιος 0-2

Μαρκό – Ολυμπιακός Β’ 1-1

Play out

Αιγάλεω – Athens Kallithea 1-0

Ηλιούπολη – Παναργειακός 1-0

Χανιά – Ελλάς Σύρου 1-2

Η βαθμολογία των play offs στον Νότιο Όμιλο

Καλαμάτα 25

Πανιώνιος 25

Μαρκό 17

Ολυμπιακός Β’ 15

Ο πρώτος προβιβάζεται στη Stoiximan Super League

Η βαθμολογία των play out στον Νότιο όμιλο

5. Ελλάς Σύρου 15

6. Αthens Kallithea 13

7. Αιγάλεω 12

8. Ηλιούπολη 11

9. Χανιά 6

10. Παναργειακός 3

Υπενθυμίζεται ότι οι τέσσερις τελευταίοι από κάθε όμιλο υποβιβάζονται στη Γ’ Εθνική.