Καλαμάτα – Πανιώνιος 0-2: Διπλό και «φωτιά» στην κορυφή (vid)
Ο Πανιώνιος πήρε το ντέρμπι ανόδου στην Καλαμάτα (0-2) και έβαλε… φωτιά στον Νότιο Όμιλο της Super League 2, με τις δύο ομάδες να είναι ισόβαθμες στην κορυφή!
- Ειδικό συνεργείο στο Κατάκολο για την απομάκρυνση του βράχου των 40 τόνων - Εκκενώθηκαν δέκα κατοικίες
- Δώδεκα χωριά μέσα στον Φεβρουάριο λέει ότι κατέλαβε η Ρωσία - Δείτε χάρτη
- ΚΚΕ: Οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής δείχνουν το ηθικό μεγαλείο των κομμουνιστών
- Συνελήφθη 45χρονος που παρενοχλούσε σεξουαλικά γυναίκες - Κυκλοφορούσε με μαχαίρι
Μεγάλος Πανιώνιος μέσα στην Καλαμάτα! Οι Νεοσμυρνιώτες πήραν σπουδαίο «διπλό» με σκορ 2-0 στο ντέρμπι ανόδου στη Stoiximan Super League και έβαλαν… φωτιά στην κορυφή του Νοτίου Ομίλου της Super League 2.
Μετά από αυτό το αποτέλεσμα οι δύο ομάδες πλέον είναι ισόβαθμες στους 25 πόντους, ενώ απομένουν πέντε αγωνιστικές για τη λήξη των play offs, με το ενδιαφέρον να είναι τεράστιο όσον αφορά τον σύλλογο που θα καταφέρει τελικά να ανέβει στη μεγάλη κατηγορία.
Χωρίς γκολ το πρώτο ημίχρονο και δίχως πολλές φάσεις, με το ματς να έχει μπόλικη τακτική και μηδενικό ρίσκο. Όλα έγιναν στο β’ μέρος. Ο «Ιστορικός» μπήκε με τον πλέον ιδανικό τρόπο στο δεύτερο ημίχρονο, βρίσκοντας γκολ στο 53ο λεπτό με εκπληκτική αντεπίθεση. Ο Ντίαζ έκανε την ασίστ και ο Κρητικός στο τετ-α-τετ με τον Γκέλιο δεν αστόχησε, κάνοντας το 0-1.
Οι φιλοξενούμενοι άντεξαν την πίεση της Καλαμάτας, ο Γιαννακόπουλος έβγαλε το εντυπωσιακό ανάποδο ψαλιδάκι του Βαφέα και στο 98′ η σεμνή τελετή έλαβε τέλος. Στην εκπνοή ο Πανιώνιος έβγαλε την ιδανική αντεπίθεση, με τον Κιάκο να σκοράρει μετά το δοκάρι του Βοΐλη και να διαμορφώνει το τελικό 0-2.
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
Καλαμάτα (Βοσνιάδης): Γκέλιος, Βαφέας, Στρούγγης, Οικονόμου, Καλουτσικίδης, Τάχατος, Κατάλντι, Παμλίδης (57′ Μάντζης), Μπονέτο (46′ Μιράντα), Μορέιρα (67′ Κωτσόπουλος), Τσέλιος (86′ Μάξι).
Πανιώνιος (Δερμιτζάκης): Γιαννακόπουλος, Βενάρδος, Αυλωνίτης, Ζούλιας (46′ Ασλανίδης), Σαραμαντάς (63′ Κιάκος), Μπελμόντ, Ντίαζ (84′ Στούπης), Παπαγεωργίου, Κρητικός (63′ Γιάκοβλεφ), Φόκαμ (87′ Βοΐλης), Μωραΐτης.
Τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής
Play offs
Καλαμάτα – Πανιώνιος 0-2
Μαρκό – Ολυμπιακός Β’ 1-1
Play out
Αιγάλεω – Athens Kallithea 1-0
Ηλιούπολη – Παναργειακός 1-0
Χανιά – Ελλάς Σύρου 1-2
Η βαθμολογία των play offs στον Νότιο Όμιλο
Καλαμάτα 25
Πανιώνιος 25
Μαρκό 17
Ολυμπιακός Β’ 15
Ο πρώτος προβιβάζεται στη Stoiximan Super League
Η βαθμολογία των play out στον Νότιο όμιλο
5. Ελλάς Σύρου 15
6. Αthens Kallithea 13
7. Αιγάλεω 12
8. Ηλιούπολη 11
9. Χανιά 6
10. Παναργειακός 3
Υπενθυμίζεται ότι οι τέσσερις τελευταίοι από κάθε όμιλο υποβιβάζονται στη Γ’ Εθνική.
- LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
- Ράγιο Βαγιεκάνο-Ατλέτικο Μαδρίτης 3-0: Ανώμαλη προσγείωση για τους (τυπικά) φιλοξενούμενους
- Αποδοκιμασίες στο ΟΑΚΑ μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Κολοσσό (vid)
- ΠΑΟΚ: Οι επιλογές του Λουτσέσκου για το ντέρμπι με την ΑΕΚ (pic)
- Αυτό δεν είναι γήπεδο – Κι όμως σε αυτό τον βάλτο παίχτηκε ποδόσφαιρο (vid, pics)
- ΑΕΚ: Η 11άδα για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (pic)
- Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου 97-102: Ήττα από τον ουραγό για τους κάκιστους «πράσινους» (vids)
- LIVE: Άρσεναλ – Γουίγκαν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις