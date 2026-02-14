newspaper
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
14.02.2026 | 10:01
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό: Κλειστές είσοδοι στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο
Σαλαμίνα: Το στοιχείο «κλειδί» στη δολοφονία της 62χρονης 34χρόνια μετά
Ελλάδα 14 Φεβρουαρίου 2026, 09:47

Σαλαμίνα: Το στοιχείο «κλειδί» στη δολοφονία της 62χρονης 34χρόνια μετά

Η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο υπνοδωμάτιό της στη Σαλαμίνα, με δεμένα χέρια και πόδια και φιμωμένη

Σύνταξη
Άγρια δολοφονημένη βρέθηκε τον Ιούλιου του 1992 μέσα στο εξοχικό της στη Σαλαμίνα, όπου είχε πάει για να περάσει το Σαββατοκύριακο η 62χρονη μητέρα τριών αγοριών, Φαιναρέτη (Φωφώ) Μπαξεβάνη.

Το αποτρόπαιο θέαμα αντίκρισαν την μεσημέρι της επόμενης μέρας, ο γιος της Σταύρος, η σύζυγός του και το 9χρονο τότε παιδί τους, όταν άνοιξαν την πόρτα με τα δεύτερα κλειδιά που η ίδια έκρυβε στο ρολόι της ΔΕΗ στην αυλή.

Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε μπρούμυτα στο κρεβάτι της, δεμένη χειροπόδαρα με σπάγκο και φιμωμένη με πανιά στο στόμα. Πάνω από το σώμα της είχαν τοποθετήσει κουβέρτες. Στο πρόσωπό της υπήρχε μελανιά, πιθανότατα από χτύπημα με αιχμηρό αντικείμενο. Όλα δείχνουν πως είχε ανοίξει η ίδια στον δράστη. Στο σπίτι βρέθηκαν δύο φλιτζάνια καφέ,  ένδειξη ότι με κάποιον είχε πιει καφέ πριν συμβεί το τραγικό περιστατικό.

Δεν υπήρχε κανένα ίχνος παραβίασης στην πόρτα. Το μοναδικό «ξένο» αποτύπωμα εντοπίστηκε στην ντουλάπα και σύμφωνα με την οικογένεια, δεν αξιοποιήθηκε ποτέ. Από την άτυχη γυναίκα έλειπαν τα δαχτυλίδια της και η χρυσή στριφτή καδένα που φορούσε στον λαιμό, δώρο των παιδιών της.

«Εκείνη την ημέρα η μητέρα μου είχε πάει στο εξοχικό μας με την προϋπόθεση ότι θα ερχόμουν και εγώ την επόμενη ημέρα όταν σχολούσα από τη δουλειά με τη γυναίκα και το παιδί μου. Συνήθιζε να μας περιμένει πάντα στην πόρτα. Όταν έφτασα στο εξοχικό είδα την εξώπορτα κλειστή. Δεν ήταν κλειδωμένη. Την άνοιξα, μπήκα μέσα και φώναξα τη μητέρα μου αλλά δεν μου απάντησε κανείς. Θυμήθηκα ότι βάζαμε κλειδιά πάντα στο ρολόι της ΔΕΗ και έτσι βρήκα τα δεύτερα κλειδιά και άνοιξα την πόρτα. Αυτό που αντίκρυσα ούτε στον εχθρό μου να μην συμβεί..» λέει συγκλονισμένος.

«Το σπίτι ήταν άνω κάτω, η μητέρα μου στο βάθος, ξαπλωμένη μπρούμυτα, φιμωμένη με πανί στο στόμα και δεμένη. Μπήκε το παιδί μου μέσα άρχισε να ουρλιάζει όπως και η γυναίκα μου. Αυτό που αντικρίσαμε, έχει μείνει κάρβουνο στην ψυχή μας και δεν πρόκειται να το ξεχάσουμε ποτέ αν δε βρεθεί ο δολοφόνος και δεν πληρώσει, όπως πρέπει να πληρώσει. Βγήκαν έξω οι γείτονες από τις φωνές, πήραν τηλέφωνο την αστυνομία, ήρθαν και πήραν αποτυπώματα απ’ τη ΓΑΔΑ. Το αποτέλεσμα ήταν ψύλλοι στα άχυρα που λένε».

Σαλαμίνα: Το στοιχείο «κλειδί» για τη δολοφονία της 62χρονης

Η μαρτυρία στο « Φως στο Τούνελ» ένστολου που εκείνη την περίοδο είχε εμπλοκή στην έρευνα είναι καθοριστική και φέρνει την ανατροπή.

Όπως αποκαλύπτει, έξι μήνες μετά τη δολοφονία, όταν η υπόθεση είχε ουσιαστικά παγώσει, τον επισκέφθηκε στο γραφείο του ο μεγάλος γιος της 62χρονης , Σταύρος Οικονομόπουλος. Του έδειξε φωτογραφία της χρυσής αλυσίδας, που ο δράστης αφαίρεσε από το λαιμό της μητέρας τους  τη νύχτα του εγκλήματος. Ο ίδιος είχε ήδη ξεκινήσει προσωπική έρευνα σε χρυσοχοεία της περιοχής για πιθανή πώλησή της.

Τότε ο πρώην αστυνομικός, όπως υποστηρίζει, συνειδητοποίησε ότι είχε δει σεσημασμένο άνδρα, γνώριμο στις Αρχές, να φορά παρόμοια αλυσίδα. Ο συγκεκριμένος είχε συλληφθεί μήνες πριν στο πλαίσιο του αυτοφώρου για σοβαρό αδίκημα και κυκλοφορούσε ελεύθερος στη Σαλαμίνα εν αναμονή δίκης. Είχε επιστρέψει πρόσφατα από το εξωτερικό και, όταν τον αναζήτησε, εκείνος είχε φύγει ξανά εκτός Ελλάδος. Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Πολύ αργότερα πληροφορήθηκα πως το συγκεκριμένο πρόσωπο διατηρούσε επαφές με άτομα από το γνώριμο στην οικογένεια περιβάλλον, γεγονός που με κάνει να πιστεύω ότι ο ρόλος του θα έπρεπε να ερευνηθεί σε μεγαλύτερο βάθος . Εγώ τότε ενημέρωσα  για όλα αυτά τους συναδέλφους μου από την ασφάλεια που είχαν αναλάβει την έρευνα αλλά δεν ασχολήθηκαν και δεν ξέρω γιατί»

Ο μάρτυρας δηλώνει πως, αν κριθεί αναγκαίο θα δώσει τα στοιχεία που υπάρχουν εκ νέου στις Αρχές.

«Ο άνθρωπος αυτός είδε την καδένα της μητέρας μου. Τι πιο πειστικό από αυτό; Και τον εντοπίσαμε μετά από δική μας προσπάθεια. Πηγαίναμε πόρτα-πόρτα, εμείς τα παιδιά της, για να βρούμε μια άκρη. Θέλουμε να αναπαυθεί η ψυχή της μητέρας και του πατέρα μας. Η Δικαιοσύνη οφείλει να κάνει το χρέος της, έστω και αργά. Συγκινούμαι, γιατί είναι σαν να τα ξαναζώ όλα από την αρχή… Και σκέφτομαι πως ο άνθρωπος που τη δολοφόνησε κυκλοφορεί ελεύθερος».

Παράλληλα ο άλλος της γιος αισιόδοξος για τα επόμενα βήματα της έρευνας πρόσθεσε:

«Όταν μας καλέσει ο Εισαγγελέας, θα ανοίξουμε τα χαρτιά μας. Είμαστε σε καλό δρόμο, αυτό μπορώ να το πω με βεβαιότητα. Από ψηλά μάς βοήθησε η μητέρα μας και πήρα την απόφαση να το ψάξω μέχρι τέλους. Ένα μόνο θα πω: Ο δολοφόνος είναι ελεύθερος εδώ στη Σαλαμίνα και ζει κανονικά. Η μάνα μου είναι στο χώμα κι εκείνος γλεντάει…»

Ενέργεια
Ενεργειακές υποδομές: Στο στόχαστρο με κυβερνοεπιθέσεις και σαμποτάζ 

Ενεργειακές υποδομές: Στο στόχαστρο με κυβερνοεπιθέσεις και σαμποτάζ 

Κρήτη: Ακρωτηριάστηκε στο πόδι η γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό στο Ηράκλειο
Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ 14.02.26

Ακρωτηριάστηκε στο πόδι η γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό στο Ηράκλειο

Η άτυχη γυναίκα διέσχιζε δρόμο στο Ηράκλειο όταν την παρέσυρε το φορτηγό - Διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε ακρωτηριασμό κάτω άκρου

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Σαρώνει σε Ηλεία και Μεσσηνία – Πλημμύρες και διαρκείς κατολισθήσεις βράχων – Απειλούνται σπίτια
Ασταμάτητη βροχή 14.02.26

Σαρώνει η κακοκαιρία σε Ηλεία και Μεσσηνία - Πλημμύρες και διαρκείς κατολισθήσεις βράχων - Απειλούνται σπίτια

Επί ποδός το Κατάκολο, εκκενώθηκαν 10 σπίτια λόγω ασταθούς μεγάλου βράχου - «Αν ξεφύγει θα κυλήσει ως τη θάλασσα» λέει ο πρόεδρος της κοινότητας - Υπερχείλιση χειμάρρων από την κακοκαιρία στη Μεσσηνία

Σύνταξη
Αγρότες: Παρέμειναν τη νύχτα στο Σύνταγμα – Αποχωρούν το μεσημέρι με την υπόσχεση συνέχισης του αγώνα
Ελλάδα 14.02.26

Οι αγρότες παρέμειναν τη νύχτα στο Σύνταγμα - Αποχωρούν το μεσημέρι με την υπόσχεση συνέχισης του αγώνα

Οι αγρότες έφτασαν το απόγευμα της Παρασκευής στην Αθήνα την ώρα που εργατικά σωματεία διαδήλωναν ενάντια στο ν/σ για τις ΣΣΕ - Οι κινητοποιήσεις ενώθηκαν στο Σύνταγμα, όπου παραγωγοί με τα τρακτέρ τους παρέμειναν όλο το βράδυ

Σύνταξη
Πώς διαμορφώνονται οι συντάξεις αγροτών και ελεύθερων επαγγελματιών
Τι προτείνουν οι ειδικοί 14.02.26

Πώς διαμορφώνονται οι συντάξεις αγροτών και ελεύθερων επαγγελματιών

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 οι ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών αυξάνονται κατά 2,5%, ποσοστό που προσδιορίστηκε σύμφωνα με μέσο ετήσιο τον πληθωρισμό του 2025

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Η αλήθεια για τον «πολύνεκρο» σεισμό της Χάλκης
Έρευνα 14.02.26

Η αλήθεια για τον «πολύνεκρο» σεισμό της Χάλκης

Πρόσφατη έρευνα της σεισμολόγου Ιωάννας Τριανταφύλλου καταδεικνύει ότι, σε αντίθεση με τις έως τώρα εκτιμήσεις, η δόνηση των 5,9 ρίχτερ που σημειώθηκε το 1843 δεν προκάλεσε θύματα και τσουνάμι

Κατερίνα Ροββά
Λαμία: Απανθρακωμένη σορός βρέθηκε σε διαμέρισμα – Επιχείρηση απεγκλωβισμού 2 γυναικών και 5χρονου κοριτσιού
Λαμία 14.02.26

Θρίλερ με απανθρακωμένη σορό και απεγκλωβισμό γυναικών και 5χρονου κοριτσιού

Απανθρακωμένη σορός εντοπίστηκε έπειτα από κατάσβεση πυρκαγιάς σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Λαμία, όπου στήθηκε και επιχείρηση απεγκλωβισμού δύο γυναικών και ενός 5χρονου κοριτσιού.

Σύνταξη
Συγκλονιστική μαρτυρία πατέρα που το παιδί του έβαλε τέλος στη ζωή του
Ελλάδα 14.02.26

Συγκλονιστική μαρτυρία πατέρα που το παιδί του έβαλε τέλος στη ζωή του

Ένας πατέρας μίλησε για το οικογενειακό δράμα με την αυτοκτονία της έφηβης κόρης του, ώστε να ωθήσει περισσότερους γονείς να μην επαναπαύονται πως γνωρίζουν τα πάντα για τα παιδιά τους.

Σύνταξη
Σαλαμίνα: «Τον είδαν να φοράει την ακριβή καδένα της» – Μαρτυρία για τη δολοφονία της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη
Ελλάδα 14.02.26

Σαλαμίνα: «Τον είδαν να φοράει την ακριβή καδένα της» – Μαρτυρία για τη δολοφονία της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη

Οι δύο γιοι της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη, περιέγραψαν τη σχέση τους με τον πατέρα τους, την παρουσία τρίτου προσώπου, αλλά και ένα κρίσιμο εύρημα που έδωσε νέα τροπή στην υπόθεση της δολοφονίας της μητέρας τους.

Σύνταξη
Σαλαμίνα: «Όταν είδα δεμένη τη μητέρα μου έπαθα αμόκ» λέει ο γιος της δολοφονημένης
Ελλάδα 14.02.26

Σαλαμίνα: «Όταν είδα δεμένη τη μητέρα μου έπαθα αμόκ» λέει ο γιος της δολοφονημένης

Η φρίκη εκείνης της δολοφονίας δεν χαράχτηκε μόνο στις ψυχές των παιδιών της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη, αλλά και στο βλέμμα του εγγονού της, που βρέθηκε αντιμέτωπο με μια εικόνα αδιανόητης αγριότητας.

Σύνταξη
Στο φως η δολοφονία της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη – «Της έστησαν καρτέρι στο εξοχικό της» στη Σαλαμίνα
Ελλάδα 14.02.26

Στο φως η δολοφονία της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη – «Της έστησαν καρτέρι στο εξοχικό της» στη Σαλαμίνα

Η άγρια δολοφονία της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη στη Σαλαμίνα ερευνάται εκ νέου, πρόκειται για την μητέρα τριών παιδιών, που πήγε στο εξοχικό της για ένα Σαββατοκύριακο και δεν γύρισε ποτέ.

Σύνταξη
