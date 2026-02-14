Άγρια δολοφονημένη βρέθηκε τον Ιούλιου του 1992 μέσα στο εξοχικό της στη Σαλαμίνα, όπου είχε πάει για να περάσει το Σαββατοκύριακο η 62χρονη μητέρα τριών αγοριών, Φαιναρέτη (Φωφώ) Μπαξεβάνη.

Το αποτρόπαιο θέαμα αντίκρισαν την μεσημέρι της επόμενης μέρας, ο γιος της Σταύρος, η σύζυγός του και το 9χρονο τότε παιδί τους, όταν άνοιξαν την πόρτα με τα δεύτερα κλειδιά που η ίδια έκρυβε στο ρολόι της ΔΕΗ στην αυλή.

Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε μπρούμυτα στο κρεβάτι της, δεμένη χειροπόδαρα με σπάγκο και φιμωμένη με πανιά στο στόμα. Πάνω από το σώμα της είχαν τοποθετήσει κουβέρτες. Στο πρόσωπό της υπήρχε μελανιά, πιθανότατα από χτύπημα με αιχμηρό αντικείμενο. Όλα δείχνουν πως είχε ανοίξει η ίδια στον δράστη. Στο σπίτι βρέθηκαν δύο φλιτζάνια καφέ, ένδειξη ότι με κάποιον είχε πιει καφέ πριν συμβεί το τραγικό περιστατικό.

Δεν υπήρχε κανένα ίχνος παραβίασης στην πόρτα. Το μοναδικό «ξένο» αποτύπωμα εντοπίστηκε στην ντουλάπα και σύμφωνα με την οικογένεια, δεν αξιοποιήθηκε ποτέ. Από την άτυχη γυναίκα έλειπαν τα δαχτυλίδια της και η χρυσή στριφτή καδένα που φορούσε στον λαιμό, δώρο των παιδιών της.

«Εκείνη την ημέρα η μητέρα μου είχε πάει στο εξοχικό μας με την προϋπόθεση ότι θα ερχόμουν και εγώ την επόμενη ημέρα όταν σχολούσα από τη δουλειά με τη γυναίκα και το παιδί μου. Συνήθιζε να μας περιμένει πάντα στην πόρτα. Όταν έφτασα στο εξοχικό είδα την εξώπορτα κλειστή. Δεν ήταν κλειδωμένη. Την άνοιξα, μπήκα μέσα και φώναξα τη μητέρα μου αλλά δεν μου απάντησε κανείς. Θυμήθηκα ότι βάζαμε κλειδιά πάντα στο ρολόι της ΔΕΗ και έτσι βρήκα τα δεύτερα κλειδιά και άνοιξα την πόρτα. Αυτό που αντίκρυσα ούτε στον εχθρό μου να μην συμβεί..» λέει συγκλονισμένος.

«Το σπίτι ήταν άνω κάτω, η μητέρα μου στο βάθος, ξαπλωμένη μπρούμυτα, φιμωμένη με πανί στο στόμα και δεμένη. Μπήκε το παιδί μου μέσα άρχισε να ουρλιάζει όπως και η γυναίκα μου. Αυτό που αντικρίσαμε, έχει μείνει κάρβουνο στην ψυχή μας και δεν πρόκειται να το ξεχάσουμε ποτέ αν δε βρεθεί ο δολοφόνος και δεν πληρώσει, όπως πρέπει να πληρώσει. Βγήκαν έξω οι γείτονες από τις φωνές, πήραν τηλέφωνο την αστυνομία, ήρθαν και πήραν αποτυπώματα απ’ τη ΓΑΔΑ. Το αποτέλεσμα ήταν ψύλλοι στα άχυρα που λένε».

Σαλαμίνα: Το στοιχείο «κλειδί» για τη δολοφονία της 62χρονης

Η μαρτυρία στο « Φως στο Τούνελ» ένστολου που εκείνη την περίοδο είχε εμπλοκή στην έρευνα είναι καθοριστική και φέρνει την ανατροπή.

Όπως αποκαλύπτει, έξι μήνες μετά τη δολοφονία, όταν η υπόθεση είχε ουσιαστικά παγώσει, τον επισκέφθηκε στο γραφείο του ο μεγάλος γιος της 62χρονης , Σταύρος Οικονομόπουλος. Του έδειξε φωτογραφία της χρυσής αλυσίδας, που ο δράστης αφαίρεσε από το λαιμό της μητέρας τους τη νύχτα του εγκλήματος. Ο ίδιος είχε ήδη ξεκινήσει προσωπική έρευνα σε χρυσοχοεία της περιοχής για πιθανή πώλησή της.

Τότε ο πρώην αστυνομικός, όπως υποστηρίζει, συνειδητοποίησε ότι είχε δει σεσημασμένο άνδρα, γνώριμο στις Αρχές, να φορά παρόμοια αλυσίδα. Ο συγκεκριμένος είχε συλληφθεί μήνες πριν στο πλαίσιο του αυτοφώρου για σοβαρό αδίκημα και κυκλοφορούσε ελεύθερος στη Σαλαμίνα εν αναμονή δίκης. Είχε επιστρέψει πρόσφατα από το εξωτερικό και, όταν τον αναζήτησε, εκείνος είχε φύγει ξανά εκτός Ελλάδος. Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Πολύ αργότερα πληροφορήθηκα πως το συγκεκριμένο πρόσωπο διατηρούσε επαφές με άτομα από το γνώριμο στην οικογένεια περιβάλλον, γεγονός που με κάνει να πιστεύω ότι ο ρόλος του θα έπρεπε να ερευνηθεί σε μεγαλύτερο βάθος . Εγώ τότε ενημέρωσα για όλα αυτά τους συναδέλφους μου από την ασφάλεια που είχαν αναλάβει την έρευνα αλλά δεν ασχολήθηκαν και δεν ξέρω γιατί»

Ο μάρτυρας δηλώνει πως, αν κριθεί αναγκαίο θα δώσει τα στοιχεία που υπάρχουν εκ νέου στις Αρχές.

«Ο άνθρωπος αυτός είδε την καδένα της μητέρας μου. Τι πιο πειστικό από αυτό; Και τον εντοπίσαμε μετά από δική μας προσπάθεια. Πηγαίναμε πόρτα-πόρτα, εμείς τα παιδιά της, για να βρούμε μια άκρη. Θέλουμε να αναπαυθεί η ψυχή της μητέρας και του πατέρα μας. Η Δικαιοσύνη οφείλει να κάνει το χρέος της, έστω και αργά. Συγκινούμαι, γιατί είναι σαν να τα ξαναζώ όλα από την αρχή… Και σκέφτομαι πως ο άνθρωπος που τη δολοφόνησε κυκλοφορεί ελεύθερος».

Παράλληλα ο άλλος της γιος αισιόδοξος για τα επόμενα βήματα της έρευνας πρόσθεσε:

«Όταν μας καλέσει ο Εισαγγελέας, θα ανοίξουμε τα χαρτιά μας. Είμαστε σε καλό δρόμο, αυτό μπορώ να το πω με βεβαιότητα. Από ψηλά μάς βοήθησε η μητέρα μας και πήρα την απόφαση να το ψάξω μέχρι τέλους. Ένα μόνο θα πω: Ο δολοφόνος είναι ελεύθερος εδώ στη Σαλαμίνα και ζει κανονικά. Η μάνα μου είναι στο χώμα κι εκείνος γλεντάει…»