Σαλαμίνα: «Όταν είδα δεμένη τη μητέρα μου έπαθα αμόκ» λέει ο γιος της δολοφονημένης

«Ήταν εδώ και το παιδί του αδερφού μου το οποίο ήταν πολύ σοκαρισμένο», λέει με σπασμένη φωνή ο δεύτερος γιος της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη μιλώντας στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» για την δολοφονία στη Σαλαμίνα, ξεσπώντας σε κλάματα. Όπως υποστήριξε, η μητέρα του δεν έφυγε απλώς από τη ζωή. Υπέστη έναν βασανιστικό θάνατο. Ο ίδιος περιέγραψε τη στιγμή που έμαθε τι είχε συμβεί.

«Με πήρε τηλέφωνο η νύφη μου και μου είπε τι έγινε. Ήρθα αμέσως και γι’ αυτό θέλω να ευχαριστήσω και τον καπετάνιο του φέρι μποτ που με πέρασε κατευθείαν, χωρίς δεύτερη κουβέντα, απέναντι, μόλις του είπα ότι έχουν σκοτώσει τη μητέρα μου».

Όταν έφτασε στο σπίτι και μπήκε στο δωμάτιο, η εικόνα της τον διέλυσε. «Είχα ξεφύγει. Έπαθα αμόκ. Υπήρχε ένα ψυγείο έξω και του έριξα μια μπουνιά… Το βούλιαξα, από το σοκ. Από αυτό που είδα».

Μια γειτόνισσα που έσπευσε στο σημείο μίλησε στην κάμερα της εκπομπής « Φως στο Τούνελ» για εκείνη τη μέρα. «Πρώτα μας σοκάρει ότι έφυγε από τη ζωή η γυναίκα και μετά ο τρόπος που έφυγε. Δεν το πιστεύαμε. Ήταν σωστή μάνα, σωστή σύζυγος. Προοδευτικό μυαλό. Αρωγός στον άντρα της, σε όλα. Έσκασε. Την έσκασαν τη γυναίκα. Ποιος και γιατί, δεν ξέρουμε».

Ο γιος της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη μιλά για την έρευνα στη Σαλαμίνα

Ο γιος της Φαιναρέτης μίλησε και για την έρευνα που ξεκίνησε με ζήλο αλλά γρήγορα βάλτωσε. «Ο διοικητής στη Σαλαμίνα έψαχνε πόρτα-πόρτα να βρει τι έγινε. Μετά πήγαμε στη ΓΑΔΑ και εκεί έμεινε η υπόθεση. Υπήρχε μια ντουλάπα όπου βρέθηκε αποτύπωμα. Η Ασφάλεια έκοψε το κομμάτι από τη ντουλάπα για να το πάρει, αλλά δεν ταυτοποιήθηκε ποτέ. Δεν μας ειδοποίησαν για τίποτα. Δεν τους ενδιέφερε .Αν ήταν η δική τους μητέρα, θα έτρεχαν με χίλια».

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν και τα στοιχεία που παραπέμπουν –όπως λένε– σε σκηνοθετημένη ληστεία.

«Τον σπάγκο με τον οποίο έδεσαν τη μητέρα μας δεν τον είχα ξαναδεί. Δεν υπήρχε στο σπίτι. Φορούσε και μια χαρακτηριστική καδένα, στριφτή, δώρο δικό μας. Της την πήραν. Όπως και δύο δαχτυλίδια. Προφανώς για να δείξουν ότι έγινε ληστεία. Πέταξαν και κάποιες εικόνες κάτω και τις πατούσαν».

Για τους ανθρώπους που τη γνώριζαν, η Φαιναρέτη ήταν μια γυναίκα αγωνίστρια.

«Τη θαύμαζα, έβλεπα τον αγώνα της. Δεν είναι εύκολα αυτά. Και τελικά η “ανταμοιβή” της ήταν να φύγει με αυτό τον τρόπο…» λέει η γειτόνισσά της με πικρία.