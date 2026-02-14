newspaper
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
Στο φως η δολοφονία της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη – «Της έστησαν καρτέρι στο εξοχικό της» στη Σαλαμίνα
Ελλάδα 14 Φεβρουαρίου 2026, 02:15

Στο φως η δολοφονία της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη – «Της έστησαν καρτέρι στο εξοχικό της» στη Σαλαμίνα

Η άγρια δολοφονία της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη στη Σαλαμίνα ερευνάται εκ νέου, πρόκειται για την μητέρα τριών παιδιών, που πήγε στο εξοχικό της για ένα Σαββατοκύριακο και δεν γύρισε ποτέ.

Η υπόθεση της δολοφονίας της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη στη Σαλαμίνα, παραμένει για χρόνια μια ανοιχτή πληγή για την οικογένειά της. Η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο υπνοδωμάτιό της, με δεμένα χέρια και πόδια και φιμωμένη, ενώ το σώμα της είχε σκεπαστεί με κουβέρτες, σαν κάποιος να προσπάθησε να κρύψει τη φρίκη της πράξης και να εξαφανίσει τα ίχνη του.

Η κάμερα της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» βρέθηκε στο σπίτι όπου ο χρόνος πάγωσε εκείνο το βράδυ. Τα παιδιά της άτυχης γυναίκας έσπασαν τη σιωπή τους και περιέγραψαν όσα σημάδεψαν για πάντα τη ζωή τους. Ο Παντελής Οικονομόπουλος, γιος της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη που μένει στο ίδιο σπίτι και αναζητά στοιχεία, περιγράφει πως τη βρήκαν.

«Την βρήκαμε εγώ, ο αδερφός μου και η νύφη μου. Η μητέρα μου είχε έρθει στο σπίτι για να περάσει το Σαββατοκύριακο και δολοφονήθηκε. Έξω υπήρχε η τουαλέτα και πιθανότατα κάποιος είχε κρυφτεί εκεί. Την χτύπησε γιατί είχε μια μελανιά στο πρόσωπο. Εκείνη μάλλον έχασε τις αισθήσεις της, την τράβηξε και την έσυρε στο υπνοδωμάτιο».

Συνέχισε περιγράφοντας πως «ήταν δεμένη στα χέρια και στα πόδια. Ξαπλωμένη στο κρεβάτι στο πλάι και της είχε βάλει ένα πανί στο στόμα. Πάνω της είχαν ρίξει για να την καλύψουν κάποια σκεπάσματα».

Μίλησε και ο άλλος γιος για την δολοφονία στη Σαλαμίνα

Στην εκπομπή μίλησε και ο μεγαλύτερος γιος της γυναίκας που βρήκε τραγικό θάνατο στο σπίτι της στη Σαλαμίνα. Ο Σταύρος Οικονομόπουλος ήταν ο άνθρωπος που την βρήκε νεκρή πάνω στο κρεβάτι.

«Εκείνη την ημέρα η μητέρα μου είχε πάει στο εξοχικό μας με την προϋπόθεση ότι θα ερχόμουν και εγώ την επόμενη ημέρα όταν σχολούσα από τη δουλειά με τη γυναίκα και το παιδί μου. Συνήθιζε να μας περιμένει πάντα στην πόρτα. Όταν έφτασα στο εξοχικό είδα την εξώπορτα κλειστή. Δεν ήταν κλειδωμένη. Την άνοιξα, μπήκα μέσα και φώναξα τη μητέρα μου αλλά δεν μου απάντησε κανείς. Θυμήθηκα ότι βάζαμε κλειδιά πάντα στο ρολόι της ΔΕΗ και έτσι βρήκα τα δεύτερα κλειδιά και άνοιξα την πόρτα. Αυτό που αντίκρυσα ούτε στον εχθρό μου να μην συμβεί..» λέει συγκλονισμένος.

«Το σπίτι ήταν άνω κάτω, η μητέρα μου στο βάθος, ξαπλωμένη μπρούμυτα, φιμωμένη με πανί στο στόμα και δεμένη. Μπήκε το παιδί μου μέσα άρχισε να ουρλιάζει όπως και η γυναίκα μου. Αυτό που αντικρίσαμε, έχει μείνει κάρβουνο στην ψυχή μας και δεν πρόκειται να το ξεχάσουμε ποτέ αν δε βρεθεί ο δολοφόνος και δεν πληρώσει, όπως πρέπει να πληρώσει. Βγήκαν έξω οι γείτονες από τις φωνές, πήραν τηλέφωνο την αστυνομία, ήρθαν και πήραν αποτυπώματα απ’ τη ΓΑΔΑ. Το αποτέλεσμα ήταν ψύλλοι στα άχυρα που λένε».

«Ολονυχτία» αγροτών μπροστά στη Βουλή: Τους έφεραν τρόφιμα παραγωγοί λαϊκών αγορών [βίντεο]
Συγκίνηση 13.02.26

«Ολονυχτία» αγροτών μπροστά στη Βουλή: Τους έφεραν τρόφιμα παραγωγοί λαϊκών αγορών

Η παραμονή των αγροτών στο Σύνταγμα συνοδεύτηκε από συγκινητικές εκδηλώσεις αλληλεγγύης. Παραγωγοί των λαϊκών αγορών έσπευσαν στο σημείο προσφέροντας τρόφιμα και φρούτα στους συναδέλφους τους που ετοιμάζονταν για τη διανυκτέρευση.

Σύνταξη
Δεν παραιτείται ο Παναγόπουλος – «Ηγούμαι της ΠΑΣΚΕ που είναι αυτόνομη και ακηδεμόνευτη» απαντά στο ΠΑΣΟΚ
Ελλάδα 13.02.26

Δεν παραιτείται ο Παναγόπουλος – «Ηγούμαι της ΠΑΣΚΕ που είναι αυτόνομη και ακηδεμόνευτη» απαντά στο ΠΑΣΟΚ

Σημειώνεται ότι η Πολιτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ, στην απόφασή της, τονίζει πως «ο κ. Παναγόπουλος οφείλει να διευκολύνει, παραιτούμενος των φιλοδοξιών του να ηγηθεί της ΓΣΕΕ»

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Βίντεο από τις έρευνες για το κύκλωμα «αχυρανθρώπων» που υπεξαίρεσαν 43 εκατ. ευρώ από το Δημόσιo
Ελλάδα 13.02.26

Βίντεο από τις έρευνες για το κύκλωμα «αχυρανθρώπων» που υπεξαίρεσαν 43 εκατ. ευρώ από το Δημόσιo

Ως επικεφαλής του κυκλώματος φέρονται 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι και συνελήφθησαν, μετά από συντονισμένη επιχείρηση, στα σπίτια τους τις πρώτες πρωινές ώρες και έως το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Ανεμοστρόβιλοι, κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων σε Δυτική Ελλάδα και Κρήτη
Απελπισία 13.02.26

Σαρώνει η κακοκαιρία - Ανεμοστρόβιλοι, κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων σε Δυτική Ελλάδα και Κρήτη

«Αν ο ανεμοστρόβιλος περνούσε μέσα από το χωριό, θα είχαμε θύματα», δήλωσε ο πρόεδρος της κοινότητας Μπόρσι στην Ηλεία, που επλήγη από την κακοκαιρία - Προληπτικές εκκενώσεις κατοικιών

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν είναι «το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί», λέει ο Τραμπ [βίντεο]
Κόσμος 14.02.26

Η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν είναι «το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί», λέει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, από το Φορτ Μπράγκ όπου βρισκόταν με την Μελάνια Τραμπ, αποκάλεσε την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν ως το καλύτερο πιθανό σενάριο που θα μπορούσε να επιτύχει.

Σύνταξη
Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου στην Κούβα τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο
Κόσμος 14.02.26

Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου στην Κούβα τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο

Πυρκαγιά στο διυλιστήριο Νίκο Λόπεζ φέρεται να τέθηκε γρήγορα υπό τον έλεγχο της πυροσβεστικής, με τις πρώτες πληροφορίες από την Αβάνα να κάνουν λόγο για φωτιά σε αποθήκη και όχι σε δεξαμενή.

Σύνταξη
Πράκτορες της ICE φέρονται να ψευδόρκησαν μετά τον πυροβολισμό μετανάστη από τη Βενεζουέλα στο πόδι
Μινεάπολη 14.02.26

Πράκτορες της ICE φέρονται να ψευδόρκησαν μετά τον πυροβολισμό μετανάστη από τη Βενεζουέλα στο πόδι

Σύμφωνα με νέα στοιχεία και βίντεο, οι κατηγορίες εναντίον του μετανάστη κατέπεσαν και οι δύο πράκτορες της ICE ενδέχεται να απολυθούν και να αντιμετωπίσουν ποινικές διώξεις

Σύνταξη
Ουγγαρία: Τουλάχιστον τέσσερις οι νεκροί από την πυρκαγιά στις εργατικές κατοικίες στη Βουδαπέστη
27 τραυματίες 14.02.26

Ουγγαρία: Τουλάχιστον τέσσερις οι νεκροί από την πυρκαγιά στις εργατικές κατοικίες στη Βουδαπέστη

Τρεις άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί στον τόπο της πυρκαγιάς στη Βουδαπέστη. Ένας τέταρτος υπέκυψε στα τραύματά του σε νοσοκομείο. Εξετάζεται η έκρηξη φιάλης υγραερίου ως αιτία της πυρκαγιάς.

Σύνταξη
Sing for Greece 2026: Κλείδωσε η 14άδα του τελικού – Αυτά τα κομμάτια προκρίθηκαν από τον Β’ Ημιτελικό
Eurovision 2026 13.02.26

Sing for Greece 2026: Κλείδωσε η 14άδα του τελικού – Αυτά τα κομμάτια προκρίθηκαν από τον Β’ Ημιτελικό

Το δεύτερο σκέλος του Sing for Greece 2026 ολοκληρώθηκε και πλέον όλα τα μάτια είναι στραμμένα στον τελικό της Κυριακής, όταν και θα μάθουμε ποιος καλλιτέχνης θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision.

Σύνταξη
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Πώς γίνεται να μην κέρδισε χρήματα από τις «Νεανικές ανησυχίες» παρά την επιτυχία της σειράς
Αδικία; 13.02.26

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Πώς γίνεται να μην κέρδισε χρήματα από τις «Νεανικές ανησυχίες» παρά την επιτυχία της σειράς

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ υπέγραψε ένα «κακό συμβόλαιο» που ήταν αρκετό για να μην κερδίσει χρήματα - παρά τη συμμετοχή του σε μια από τις πιο επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δένδιας: Τεράστια η σημασία της Θράκης – Το στεγαστικό πρόγραμμα βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

Δένδιας: Τεράστια η σημασία της Θράκης – Το στεγαστικό πρόγραμμα βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επισκέφθηκε την Παρασκευή την έδρα της 21ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας στην Κομοτηνή, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΣ

Σύνταξη
«Ολονυχτία» αγροτών μπροστά στη Βουλή: Τους έφεραν τρόφιμα παραγωγοί λαϊκών αγορών [βίντεο]
Συγκίνηση 13.02.26

«Ολονυχτία» αγροτών μπροστά στη Βουλή: Τους έφεραν τρόφιμα παραγωγοί λαϊκών αγορών

Η παραμονή των αγροτών στο Σύνταγμα συνοδεύτηκε από συγκινητικές εκδηλώσεις αλληλεγγύης. Παραγωγοί των λαϊκών αγορών έσπευσαν στο σημείο προσφέροντας τρόφιμα και φρούτα στους συναδέλφους τους που ετοιμάζονταν για τη διανυκτέρευση.

Σύνταξη
Λούβρο: Ζωγραφισμένη οροφή του 19ου αιώνα καταστράφηκε από διαρροή νερού
Έσπασε σωλήνας 13.02.26

Λούβρο: Ζωγραφισμένη οροφή του 19ου αιώνα καταστράφηκε από διαρροή νερού

Το έργο που καταστράφηκε είναι του 1819. Εξαιτίας της διαρροής προκλήθηκαν ρωγμές στην οροφή ενώ φούσκωσε και η ζωγραφισμένη επιφάνεια. Κλειστές για το κοινό αίθουσες στο Λούβρο.

Σύνταξη
Αποστολή «USS Gerald R. Ford» στη Μέση Ανατολή – Οι δυνατότητες οι υπερ-αεροπλανοφόρου των ΗΠΑ
Κινητό φρούριο 13.02.26

Αποστολή «Τζέραλντ Φορντ» στη Μέση Ανατολή - Οι δυνατότητες οι υπερ-αεροπλανοφόρου των ΗΠΑ

Το USS Gerald R. Ford δεν είναι απλώς ένα πλοίο· μπορεί να επιβάλει την αεροναυτική κυριαρχία ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά από οποιοδήποτε άλλο οπλικό σύστημα στην ιστορία

Σύνταξη
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
