Σαλαμίνα: Το στοιχείο «κλειδί» για τη δολοφονία της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη & ο ένστολος μάρτυρας

Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» παρουσιάζει τα βασικά στοιχεία της μαρτυρίας ενός πρώην αστυνομικού για το έγκλημα στη Σαλαμίνα που έμεινε ανεξιχνίαστο. Οι παραλείψεις και τα λάθη των Αρχών, είχαν σαν αποτέλεσμα ο δράστης να κυκλοφορεί ατιμώρητος.

«Ο τόπος του εγκλήματος παραδόθηκε ανέπαφος στους άνδρες της Ασφάλεια Αττικής, μαζί με όλες τις πληροφορίες και τα πρώτα στοιχεία που είχαν συλλεχθεί, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η έρευνα. Ωστόσο ο χρόνος περνούσε, χωρίς ουσιαστικές εξελίξεις. Έξι μήνες αργότερα, με επισκέφθηκε στο γραφείο μου ο ένας από τους γιούς του θύματος , ο Σταύρος Οικονομόπουλος, εμφανώς ταραγμένος και απογοητευμένος από την πορεία των ερευνών» είπε ο μάρτυρας.

«Μου εξέφρασε τα έντονα παράπονά του για την καθυστέρηση και μου έδειξε μια φωτογραφία χρυσής αλυσίδας, υποστηρίζοντας ότι ανήκε στη μητέρα του και αφαιρέθηκε τη νύχτα της δολοφονίας. Μου ανέφερε, μάλιστα, πως είχαν γίνει έρευνες από τον ίδιο, σε χρυσοχοεία της περιοχής για τυχόν απόπειρα πώλησης από το δράστη», λέει χαρακτηριστικά.

Ο αστυνομικός στη Σαλαμίνα και ο ύποπτος που κυνηγούσε

Προσθέτει πως: «Παρατηρώντας προσεκτικά τη φωτογραφία, διέκρινα ότι επρόκειτο για μια σχετικά χοντρή, στριφτή αλυσίδα λαιμού. Θυμήθηκα πως, λίγες ημέρες μετά το έγκλημα, είχα δει έναν γνώριμο στις Αρχές άνδρα, σεσημασμένο, να φορά στον λαιμό του μια τέτοια αλυσίδα. Το συγκεκριμένο άτομο είχε συλληφθεί μήνες πριν, στο πλαίσιο του αυτοφώρου για σοβαρό αδίκημα, ωστόσο κυκλοφορούσε ελεύθερος στη Σαλαμίνα, περιμένοντας την τακτική δικάσιμο που του είχε οριστεί».

«Ο άνδρας αυτός είχε πρόσφατα επιστρέψει στο νησί από το εξωτερικό, στοιχείο που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τις υποψίες μου. Θεωρώντας τα δεδομένα ιδιαίτερα σοβαρά, ξεκίνησα άμεσα αναζητήσεις για τον εντοπισμό του, προκειμένου να προσαχθεί για εξέταση. Παρά τις συνεχείς προσπάθειες, διαπιστώθηκε ότι είχε ήδη φύγει εκ νέου στο εξωτερικό, γεγονός που δυσχέρανε σημαντικά την εξέλιξη της έρευνας και με έκανε ακόμη πιο καχύποπτο.»

Η μαρτυρία του είναι σημαντική στις λεπτομέρειες και ο ίδιος ζητά να καταθέσει σε Δικαστική Αρχή, όλα τα στοιχεία που διαθέτει.