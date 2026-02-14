Μιχάλης Ιατρόπουλος: Έτοιμος για τον 5ο γάμο του – Η σχέση του με τον τράπερ γιο του

Ο Μιχάλης Ιατρόπουλος βρέθηκε προσκεκλημένος στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου και έδωσε μια συνέντευξη εφ όλης της ύλης.

Ο ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για την προσωπική του ζωή, τους τέσσερις γάμους που έχει ήδη κάνει και αποκάλυψε ότι οργανώνει και τον πέμπτο.

Μιχάλης Ιατρόπουλος: Πότε παντρεύεται την αγαπημένη του Κατερίνα

«Έχω κάτσει και πολλά χρόνια στις σχέσεις. 5 – 6 χρόνια με την πρώτη γυναίκα μου, 12 χρόνια με την δεύτερη, 13 χρόνια με την τρίτη και είμαι ήδη επτά χρόνια με την τωρινή σύντροφο μου, την Κατερίνα, με την οποία είσαι καλεσμένος στον γάμο.

Φέτος πρώτα ο Θεός, αν με θέλει…», ανέφερε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να ντυθεί ξανά γαμπρός μέσα στη χρονιά.

Οι 4 γάμοι

«Πιστεύω ότι έχεις την ηθική υποχρέωση, όταν δίνεις τον λόγο σου σε μια κυρία να τον κρατάς. Τώρα, εγώ παντρεύτηκα σε διάφορες φάσεις της ζωής μου. Η μία ήταν όταν ήμουν 24 χρονών, που γνώρισα μια εξαιρετική κυρία με την οποία έχω τα δυο παιδιά τα μεγάλα.

Μια θαυμάσια κυρία, στην οποία έδωσα τον λόγο μου και δεν γινόταν να τον πάρω πίσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Την μητέρα του Αλέξανδρου, την παντρεύτηκα δύο φορές επειδή ήταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη.

Τη μία σε πολιτικό γάμο και μία στα Σφακιά που έγινε “πόλεμος”. Μετάνιωσα μια δυο φορές αλλά έπρεπε να κρατήσω τον λόγο μου, ενώ ήξερα ότι δεν θα πάει καλά».

Ο γιος του, ο τράπερ DAIMA, κατά κόσμον Αλέξανδρος Ιατρόπουλος

«Aπό 14 ετών είναι στον δρόμο και ανεξάρτητος, οπότε ό,τι κατάφερε, το έκανε μόνος του χωρίς να μου ζητήσει καμία βοήθεια.

Όσες φορές προσφέρθηκα να τον βοηθήσω έγινε έξαλλος. Έχει κατορθώσει να πάρει δύο πλατίνες, τους πρώτους έξι μήνες που εργάστηκε.

Από 3-4 ετών, όταν τα παιδιά ζητούσαν παιχνίδια, αυτός ήθελε να γίνει αυτό και ζητούσε καπέλα και αυτά τα χαϊμαλιά που φοράνε.

Δεν ανακατεύομαι στη ζωή του, του αρέσει αυτό. Τώρα είναι 22,5».