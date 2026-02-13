newspaper
Δημοσκόπηση: Οι πολίτες της Δύσης θεωρούν πιθανό έναν Γ’ ΠΠ αλλά δεν θέλουν θυσίες για στρατιωτικές δαπάνες
Κόσμος 13 Φεβρουαρίου 2026, 11:00

Δημοσκόπηση: Οι πολίτες της Δύσης θεωρούν πιθανό έναν Γ’ ΠΠ αλλά δεν θέλουν θυσίες για στρατιωτικές δαπάνες

Δημοσκόπηση που δημοσιεύει το POLITICO δείχνει εκτίναξη του αριθμού αυτών που φοβούνται έναν Γ'ΠΠ σε σχέση με έναν χρόνο πριν - Πόσο πιθανή θεωρούν τη χρήση πυρηνικών

Φύλλια Πολίτη
Η πυκνότητα των πολεμικών επιχειρήσεων και το κλίμα γενικευμένης αστάθειας ανησυχεί τους πολίτες στις μεγάλες χώρες του ΝΑΤΟ που βλέπουν επίσης για πρώτη φορά τριγμούς στην ευρωατλαντική συμμαχία.

Δημοσκόπηση του POLITICO καταγράφει τις ανησυχίες των πολιτών σε πέντε μεγάλες χώρες του ΝΑΤΟ – ΗΠΑ, Καναδάς, Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία – για την πιθανότητα ενός τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου και ταυτόχρονα την έλλειψη διάθεσης να πληρώσουν το μάρμαρο για στρατιωτικές δαπάνες οι οποίες όμως κρίνουν ότι θα πρέπει να αυξηθούν.

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων και στις πέντε χώρες εκτιμά ότι ο κόσμος γίνεται πιο επικίνδυνος ενώ το το ποσοστό που πιστεύει ότι μπορεί να ξεσπάσει παγκόσμια σύρραξη έχει εκτιναχθεί από το ποσοστό που καταγράφηκε στην αντίστοιχη δημοσκόπηση τον Μάρτιο του 2025.

«Οι δημοσκοπήσεις μας δείχνουν ότι η αυξανόμενη ανησυχία για τον πόλεμο δεν δίνει στους ηγέτες την άδεια να δαπανήσουν μεγάλα ποσά για την άμυνα»

«Η αλλαγή στάσης του δυτικού κοινού σε λιγότερο από ένα χρόνο αντανακλά μια δραματική μετάβαση σε έναν πιο ανασφαλή κόσμο, όπου ο πόλεμος θεωρείται πιθανός και οι συμμαχίες είναι ασταθείς», δήλωσε ο Seb Wride, επικεφαλής δημοσκοπήσεων στο Public First.

Στρατιωτικές δαπάνες

Ταυτόχρονα ενώ καταγράφεται υποστήριξη για την αύξηση αμυντικών δαπανών, αυτή μειώνεται όταν τίθεται συνδυαστικά με τον κόφτη στις κοινωνικές δαπάνες ή την αύξηση της φορολογίας.

«Οι δημοσκοπήσεις μας δείχνουν ότι η αυξανόμενη ανησυχία για τον πόλεμο δεν δίνει στους ηγέτες την άδεια να δαπανήσουν μεγάλα ποσά για την άμυνα», δήλωσε ο Wride. «Αν μη τι άλλο, οι ψηφοφόροι είναι πλέον λιγότερο πρόθυμοι να κάνουν τους απαραίτητους συμβιβασμούς για τη βελτίωση της στρατιωτικής ασφάλειας. Έτσι, οι Ευρωπαίοι ηγέτες βρίσκονται σε δύσκολη θέση – αδυνατώντας να βασιστούν στις ΗΠΑ, αδυνατώντας να το χρησιμοποιήσουν ως λόγο για να επενδύσουν στο εσωτερικό και υπό μεγαλύτερη πίεση να λύσουν επειγόντως αυτό το πρόβλημα για έναν κόσμο όπου η σύγκρουση φαίνεται πιο κοντά από πριν».

Καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις για επικείμενο τέλος στον τετραετή ολοκληρωτικό πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, και καθώς οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν στρατιωτική δράση στο Ιράν, τη Συρία, τη Βενεζουέλα και την Αφρική υπό τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, πολλοί ψηφοφόροι βλέπουν έναν αυξανόμενο κίνδυνο παγκόσμιας σύγκρουσης.

Στη Βρετανία το 43% πιστεύει ότι ένας νέος παγκόσμιος πόλεμος είναι «πιθανό» ή «πολύ πιθανό» να ξεσπάσει έως το 2031 – από 30% τον Μάρτιο του 2025. Σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί – 46% – πιστεύουν ότι ένας νέος παγκόσμιος πόλεμος είναι «πιθανός» ή «πολύ πιθανός» έως το 2031 – από 38% πέρυσι. Μεταξύ των πέντε χωρών, μόνο στη Γερμανία η πλειοψηφία πιστεύει ότι ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος δεν είναι πιθανός τα επόμενα πέντε χρόνια.

δημοσκόπηση

Οι απαντήσεις για το ενδεχόμενο ενός Γ’ΠΠ το 2025 και το 2026

Τουλάχιστον ένας στους τρεις ανθρώπους στις ΗΠΑ, τη Βρετανία, τη Γαλλία και τον Καναδά πιστεύει ότι είναι πιθανό ή πολύ πιθανό να χρησιμοποιηθεί πυρηνικό όπλο σε έναν πόλεμο τα επόμενα πέντε χρόνια.

Η Ρωσία θεωρείται η μεγαλύτερη απειλή για την ειρήνη στην Ευρώπη, ενώ οι Καναδοί βλέπουν την Αμερική του Τραμπ ως τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την ασφάλεια. Στη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Βρετανία, η δεύτερη μεγαλύτερη απειλή θεωρείται ότι είναι οι ΗΠΑ, τις οποίες οι ερωτηθέντες ανέφεραν πολύ πιο συχνά από την Κίνα.

Πόσο θα κοστίσει;

Η πλειοψηφία των ψηφοφόρων στη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Βρετανία και τον Καναδά δήλωσε ότι η χώρα τους πρέπει να δαπανήσει περισσότερα για την άμυνα, με τα ποσοστά να είναι ισχυρότερα στη Βρετανία και τον Καναδά.

δημοσκόπηση

Αλλά το ερώτημα είναι πώς θα χρηματοδοτηθεί αυτή η επένδυση. Η δημοσκόπηση του POLITICO διαπίστωσε ότι η υποστήριξη για περισσότερες αμυντικές δαπάνες μειώθηκε όταν οι άνθρωποι κλήθηκαν να εξετάσουν εάν αυτή η χρηματοδότηση θα πρέπει να προέλθει από περικοπές σε άλλους προϋπολογισμούς, ανάληψη μεγαλύτερου κρατικού δανεισμού ή αύξηση φόρων.

Οι Γάλλοι και οι Γερμανοί είναι λιγότερο πιθανό να υποστηρίξουν υψηλότερους αμυντικούς προϋπολογισμούς από ό,τι πέρυσι. Ιδίως στη Γερμανία οι αμυντικές δαπάνες κατατάσσονται στις λιγότερο δημοφιλείς .

Το 2025, το 40% των Γάλλων και το 37% των Γερμανών δήλωναν ότι θα υποστήριζαν την αύξηση των αμυντικών δαπανών ακόμα και με περικοπές σε άλλες δαπάνες. Φέτος, η υποστήριξη μειώθηκε σε 28% στη Γαλλία και σε 24% στη Γερμανία.

Η δημοσκόπηση του POLITICO έδειξε ότι υπάρχει επίσης έντονος σκεπτικισμός σχετικά με τη δημιουργία ενός μόνιμου στρατού της ΕΕ υπό μία κεντρική διοίκηση, μια ιδέα που έχει αναφερθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρόταση έλαβε υποστήριξη μόνο από το 22% των ανθρώπων στη Γερμανία και το 17% στη Γαλλία.

Η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία ήταν πιο δημοφιλής στη Γερμανία και τη Γαλλία, όπου περίπου οι μισοί από τους ερωτηθέντες υποστηρίζουν την ιδέα.

Βιομηχανία
Βιομηχανία σε κρίση – Στο περίμενε… για το φθηνό ρεύμα

Βιομηχανία σε κρίση – Στο περίμενε… για το φθηνό ρεύμα

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Το κρίσιμο δίμηνο και η αναβάθμιση σε ανεπτυγμένη αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το κρίσιμο δίμηνο και η αναβάθμιση σε ανεπτυγμένη αγορά

ΕΕ: Οι Κόστα και φον ντερ Λάιεν ζήτησαν ταχύτερη, πιο συντονισμένη, στρατηγικά προσανατολισμένη Ευρώπη
«Μία Ευρώπη - Μία Αγορά» 13.02.26

Οι Κόστα και φον ντερ Λάιεν ζήτησαν ταχύτερη, πιο συντονισμένη, στρατηγικά προσανατολισμένη Ευρώπη

Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μίλησαν μετά την ολοκλήρωση της άτυπης Συνόδου Κορυφής στο κάστρο 'Αλντεν Μπίζεν στο Βέλγιο

Σύνταξη
Μπανγκλαντές: Το BNP κέρδισε τις εκλογές υποσχόμενο ριζικές αλλαγές – Συγχαρητήρια μηνύματα από ΗΠΑ και Ινδία
Προσδοκίες 13.02.26

Το BNP κέρδισε τις εκλογές στο Μπανγκλαντές υποσχόμενο ριζικές αλλαγές - Συγχαρητήρια μηνύματα από ΗΠΑ και Ινδία

Η νίκη του BNP στο Μπανγκλαντές έρχεται μετά από την εξέγερση που οδήγησε στην εκδίωξη της πρώην πρωθυπουργού Χασίνα τον Αύγουστο του 2024

Σύνταξη
Υεμένη: Καταδίκη για παραβίαση εγκαταστάσεων του ΟΗΕ στη Σαναά στο Συμβούλιο Ασφαλείας – Τι ζήτησε η Ελλάδα
Κόσμος 13.02.26

Καταδίκη για παραβίαση εγκαταστάσεων του ΟΗΕ στη Σαναά στο Συμβούλιο Ασφαλείας - Τι ζήτησε η Ελλάδα

Ο Ειδικός Απεσταλμένος του ΓΓ του ΟΗΕ στην Υεμένη, Χανς Γκρούντμπεργκ ζήτησε την άνευ όρων απελευθέρωση του προσωπικού του ΟΗΕ και ΜΚΟ που κρατείται από τους Χούθι

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ «σκέφτονται» να στείλουν μικρή ποσότητα ντίζελ στην Κούβα για τις ανάγκες των υποδομών ύδρευσης
Economist 13.02.26

Οι ΗΠΑ «σκέφτονται» να στείλουν μικρή ποσότητα ντίζελ στην Κούβα για τις ανάγκες των υποδομών ύδρευσης

Την ώρα που οι ΗΠΑ δημιουργούν ανθρωπογενή ανθρωπιστική καταστροφή στην Κούβα, «σκέφτονται» να στείλουν ντίζελ για να μην καταρρεύσει το σύστημα ύδρευσης της χώρας.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πλοία του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ συγκρούστηκαν στην Καραϊβική [βίντεο]
Τραυματίες 13.02.26

Πλοία του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ συγκρούστηκαν στην Καραϊβική

Δύο πλοία των ΗΠΑ, συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια μανούβρας ανεφοδιασμού αντιτορπιλικού από πλοίο του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, στην περιοχή ευθύνης της Νότιας Διοίκησης - Southcom.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι ΗΠΑ κλείνουν το γραφείο της DEA στη Δομινικανή Δημοκρατία εξαιτίας κατηγοριών για διαφθορά
Κόσμος 13.02.26

Οι ΗΠΑ κλείνουν το γραφείο της DEA στη Δομινικανή Δημοκρατία εξαιτίας κατηγοριών για διαφθορά

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αποφάσισε να κλείσει επ' αόριστον τα γραφεία της Δίωξης Ναρκωτικών - DEA στη Δομινικανή Δημοκρατία, κατηγορώντας τις αρχές της χώρας για διαφθορά

Σύνταξη
Γουατεμάλα: Ο δημοσιογράφος Ρουβέν Σαμόρα βγαίνει από τη φυλακή και τίθεται σε κατ’ οίκον κράτηση
Κόσμος 13.02.26

Γουατεμάλα: Ο δημοσιογράφος Ρουβέν Σαμόρα βγαίνει από τη φυλακή και τίθεται σε κατ’ οίκον κράτηση

Παρότι ο δημοσιογράφος που έφερε στην επιφάνεια σκάνδαλο διαφθοράς με εμπλοκή του προέδρου της Γουατεμάλας, εξέτισε ως προφυλακισμένος την πιθανή ποινή του, τέθηκε εκ νέου σε κατ΄οίκον κράτηση

Σύνταξη
«Οι ΗΠΑ είναι απολύτως προσηλωμένες στο ΝΑΤΟ» – «Δεν ανησυχώ για τις διαφωνίες» λέει ο Μαρκ Ρούτε
Κόσμος 13.02.26

«Οι ΗΠΑ είναι απολύτως προσηλωμένες στο ΝΑΤΟ» – «Δεν ανησυχώ για τις διαφωνίες» λέει ο Μαρκ Ρούτε

Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε πως δεν τον ανησυχεί η στάση των ΗΠΑ απέναντι σε άλλες χώρες μέλη του ΝΑΤΟ και πως η συμμαχία έχει ως προτεραιότητα τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύνταξη
O Ζελένσκι τα παίζει όλα για όλα – Δεν θα κλείσουμε συμφωνία ανεξαρτήτως όρων
Η Ουκρανία δεν χάνει 12.02.26

O Ζελένσκι τα παίζει όλα για όλα – Δεν θα κλείσουμε συμφωνία ανεξαρτήτως όρων

«Σκληρό παιχνίδι» από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο οποίος δήλωσε ότι «βιαζόμαστε να τελειώσουμε τον πόλεμο. Αλλά αυτό δεν είναι το ίδιο με το να βιαστούμε να κλείσουμε μια συμφωνία, ανεξάρτητα από τους όρους».

Σύνταξη
Ουγγαρία: Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης κατηγορεί τον Όρμπαν ότι «του έστησε παγίδα» με ερωτικό βίντεο
«Ρωσικού τύπου εκβιασμός» 12.02.26

Ουγγαρία: Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης κατηγορεί τον Όρμπαν ότι «του έστησε παγίδα» με ερωτικό βίντεο

Ο Πέτερ Μαγιάρ ισχυρίστηκε ότι η πρώην φίλη του τον παρέσυρε λέγοντας ότι η κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν χρησιμοποιεί μεθόδους μυστικών υπηρεσιών για να τον δυσφημίσει

Σύνταξη
Πρέπει να συμφωνήσουμε με το Ιράν αλλιώς θα γίνει πολύ τραυματικό για αυτούς, λέει ο Τραμπ [Βίντεο]
Κόσμος 12.02.26

Πρέπει να συμφωνήσουμε με το Ιράν αλλιώς θα γίνει πολύ τραυματικό για αυτούς, λέει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, «προειδοποίησε» το Ιράν να συμφωνήσει γρήγορα για τα ζητήματα που θα τεθούν στο τραπέζι των συνομιλιών, αλλιώς θα ήταν «πολύ τραυματικό για αυτούς».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η δύναμη της θέλησης: Ο Νίκολα Τόπιτς νίκησε τραυματισμούς και καρκίνο και έκανε ντεμπούτο στο NBA (vid)
Αθλητισμός & Σπορ 13.02.26

Η δύναμη της θέλησης: Ο Νίκολα Τόπιτς νίκησε τραυματισμούς και καρκίνο και έκανε ντεμπούτο στο NBA (vid)

Στα 20 του, μετά από δύο χρόνια ταλαιπωρίας και μάχης με τραυματισμούς και καρκίνο, ο Νίκολα Τόπιτς έκανε το ντομπούτο του στο NBA με τη φανέλα των πρωταθλητών Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και αποθεώθηκε!

Σύνταξη
Πώς διαβάζει η Αθήνα τις αναφορές Ερντογάν σε λύσεις με βάση το διεθνές δίκαιο
Πολιτική 13.02.26

Πώς διαβάζει η Αθήνα τις αναφορές Ερντογάν σε λύσεις με βάση το διεθνές δίκαιο

Μητσοτάκης - Ερντογάν ανέδειξαν τη σημασία των διαύλων επικοινωνίας και της διατήρησης «ήρεμων νερών», με διπλωματικές πηγές να διακρίνουν ενδεχόμενη ευκαιρία στον ορίζοντα των ελληνοτουρκικών.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Eurovision 2026: Απόψε ο Β’ Ημιτελικός – Ποιοι είναι οι 14 υποψήφιοι για την ελληνική συμμετοχή
Fizz 13.02.26

Eurovision 2026: Απόψε ο Β’ Ημιτελικός - Ποιοι είναι οι 14 υποψήφιοι για την ελληνική συμμετοχή

Στον Β’ Ημιτελικό, για την επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision, διαγωνίζονται 14 υποψήφιοι ερμηνευτές, διεκδικώντας την πρόκρισή τους στον Τελικό αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Σοβαρό τροχαίο με εκτροπή και ανατροπή Ι.Χ. αυτοκινήτου – Ένας τραυματίας στο νοσοκομείο
Στη Θεσσαλονίκη 13.02.26

Σοβαρό τροχαίο με εκτροπή και ανατροπή Ι.Χ. αυτοκινήτου - Ένας τραυματίας στο νοσοκομείο

Το αυτοκίνητο ανετράπη στη συμβολή των οδών Κωνσταντίνου Καραμανλή και Καυτατζόγλου, στη Θεσσαλονίκη - Τον τραυματία παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο

Σύνταξη
Τι είπε ο Γιόνσον για ΑΕΚ και Νίκολιτς: «Είμαι στην καλύτερη κατάσταση της καριέρας μου και δεν παίζω»
Ποδόσφαιρο 13.02.26

Τι είπε ο Γιόνσον για ΑΕΚ και Νίκολιτς: «Είμαι στην καλύτερη κατάσταση της καριέρας μου και δεν παίζω»

Ο Γενς Γιόνσον μίλησε σε Μέσο της Δανίας, για τα πλάνα του, όπου αναμένεται να αποχωρήσει από την ΑΕΚ αλλά και για τον λόγο που δεν αγωνίζεται στην Ένωση.

Σύνταξη
Συνεχίζεται η πτώση των τιμών στο πετρέλαιο, ενώ η υποχωρεί η ανησυχία για σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν
Δεύτερη εβδομάδα 13.02.26

Συνεχίζεται η πτώση των τιμών στο πετρέλαιο, ενώ η υποχωρεί η ανησυχία για σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν

Οι τιμές σημείωσαν άνοδο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα λόγω των ανησυχιών ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιτεθούν στον Ιράν, έναν από τους σημαντικότερους παραγωγούς της Μέσης Ανατολής

Σύνταξη
Θρίλερ με την απανθρακωμένη σορό στην Πιερία που βρέθηκε μέσα σε αγροτικό
Ελλάδα 13.02.26

Θρίλερ με την απανθρακωμένη σορό στην Πιερία που βρέθηκε μέσα σε αγροτικό

Όπως έγινε γνωστό, πριν πάρει φωτιά το αγροτικό, o 48χρονος από την Πιερία είχε επισκεφθεί ένα βενζινάδικο ενώ τα δύο μπιτόνια βενζίνης δε βρέθηκαν και όπως αναφέρουν οι Αρχές, μάλλον δεν πρόκειται για ατύχημα

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Μεγάλα προβλήματα σε Κρήτη και Χίο – Κατολισθήσεις, πλημμύρες και απεγκλωβισμοί κατοίκων
Επιμένουν τα φαινόμενα 13.02.26

Μεγάλα προβλήματα από την κακοκαιρία σε Κρήτη και Χίο - Κατολισθήσεις, πλημμύρες και απεγκλωβισμοί κατοίκων

Eπ' αόριστον κλείνει ο παραλιακός δρόμος Μύρτου - Τερτσών στην Κρήτη λόγω πτώσης βράχων - Νέα κατολίσθηση στην Ήπειρο - Η κακοκαιρία έπληξε και τη Χίο με εκτεταμένες πλημμύρες

Σύνταξη
Βιμ Βέντερς: «Οι ταινίες μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο, αλλά όχι με πολιτικό τρόπο»
Berlinale 13.02.26

Βιμ Βέντερς: «Οι ταινίες μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο, αλλά όχι με πολιτικό τρόπο»

Σε συνέντευξη Τύπου για την έναρξη της 76ης έκδοσης του φεστιβάλ κινηματογράφου του Βερολίνου, ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, Βιμ Βέντερς, δήλωσε ότι «ο κινηματογράφος έχει απίστευτη δύναμη», αλλά μικρή επιρροή στους πολιτικούς υπεύθυνους λήψης αποφάσεων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τζόκοβιτς για την παρουσία του στο ΣΕΦ: «Ξέρω τα συνθήματα, αλλά χρειάζεται να μάθω λίγο καλύτερα ελληνικά»
Euroleague 13.02.26

Τζόκοβιτς για την παρουσία του στο ΣΕΦ: «Ξέρω τα συνθήματα, αλλά χρειάζεται να μάθω λίγο καλύτερα ελληνικά»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μίλησε για την παρουσία του στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα, τονίζοντας πως πρέπει να μάθει καλύτερα ελληνικά.

Σύνταξη
