Δημοσκόπηση στη Γερμανία: Τα 2/3 των πολιτών θεωρούν τις ΗΠΑ μεγάλη απειλή για την παγκόσμια ειρήνη
Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση οι Γερμανοί συνεχίζουν να θεωρούν τη Ρωσία ως μεγαλύτερη απειλή για την ειρήνη αλλά τα ποσοστό που βλέπει κίνδυνο στις ΗΠΑ έχει εκτοξευτεί τα τελευταία δύο χρόνια
Σχεδόν τα δυο τρίτα των πολιτών στη Γερμανία χαρακτηρίζουν πλέον τις ΗΠΑ μείζονα απειλή για την παγκόσμια ειρήνη τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με αντιπροσωπευτική δημοσκόπηση που αποκαλύπτει θεαματική αύξηση του ποσοστού αυτού σε σύγκριση με το 2024.
Η αντιπροσωπευτική δημοσκόπηση, που διενεργήθηκε από το Ινστιτούτο Άλενσμπαχ για λογαριασμό του Κέντρου Στρατηγικής και Υψηλότερης Ηγεσίας, κατέγραψε πως το 65% του δείγματος απάντησε τις ΗΠΑ όταν ερωτήθηκε ποια χώρα θεωρεί πως εγείρει τη μεγαλύτερη απειλή για την παγκόσμια ειρήνη.
Όταν είχε τεθεί η ίδια ερώτηση πριν από έναν χρόνο, το ποσοστό αυτό δεν ξεπερνούσε το 46%. Ενώ το 2024, μόλις χονδρικά το ένα τέταρτο των Γερμανών (το 24%) χαρακτήριζε τις ΗΠΑ απειλή για την παγκόσμια ειρήνη.
Τι απαντούν για Ρωσία και Κίνα
Η Ρωσία παραμένει η χώρα που θεωρούν απειλή οι περισσότεροι Γερμανοί. Από την εισβολή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, από το 75% ως το 82% των δειγμάτων θεωρεί τη Ρωσία τη μεγαλύτερη απειλή για την παγκόσμια ειρήνη. Το ποσοστό τους στη φετινή έρευνα είναι 81%.
Το 46% των ερωτηθέντων κρίνει ότι η Κίνα είναι χώρα που θέτει σε μεγαλύτερο κίνδυνο την παγκόσμια ειρήνη.
Η έρευνα διενεργήθηκε σε παγγερμανική κλίμακα, από την 6η ως τη 19η Ιανουαρίου, σε δείγμα 1.077 γερμανών πολιτών ηλικίας 16 ετών και άνω.
Πόσοι θεωρούν ότι είναι πιθανό η Γερμανία να εμπλακεί σε πόλεμο
Στην ερώτηση αν η Γερμανία θα μπορούσε να εμπλακεί σε πόλεμο τα επόμενα χρόνια, μόλις το 3% απάντησε πως το θεωρεί πολύ πιθανό, ωστόσο το 28% ανέφερε πως το βρίσκει πιθανό.
Το 40% του δείγματος έκρινε απεναντίας πως το ενδεχόμενο να εμπλακεί η Γερμανία σε πόλεμο είναι απίθανο και το 5% πολύ απίθανο.
Το 24% περιορίστηκε να πει ότι δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
