Η πλειοψηφία των Γάλλων (51%) θεωρεί ότι οι ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ θα γίνουν τα επόμενα χρόνια στρατιωτική απειλή για τη χώρα τους, ενώ το 42% βλέπει πλέον στον παραδοσιακό σύμμαχο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού «εχθρική χώρα», αποκαλύπτει δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Το 42% των Γάλλων θεωρεί πλέον σήμερα τις ΗΠΑ εχθρική χώρα, έναντι 30% τον Απρίλιο του 2025, ένδειξη της καθαρής μείωσης της εμπιστοσύνης στην τρέχουσα αμερικανική κυβέρνηση – μόλις το 24% τη θεωρεί σύμμαχη χώρα και το 34% ουδέτερη.

Επιπλέον, το 51% των Γάλλων εκτιμά πως οι ΗΠΑ θα εγείρουν, τα επόμενα χρόνια, «στρατιωτική απειλή» για τη Γαλλία, ειδικά οι νέοι κάτω των 35 ετών (60%) και οι ψηφοφόροι του Νέου Λαϊκού Μετώπου (NFP, ριζοσπαστική αριστερά, 61%).

Ποιες άλλες χώρες βλέπουν οι Γάλλοι ως στρατιωτική απειλή

Οι ΗΠΑ καταλαμβάνουν την πέμπτη θέση μεταξύ των χωρών που οι Γάλλοι εκλαμβάνουν ως στρατιωτικές απειλές για τη χώρα τους μετά τη Ρωσία (80%), τη Βόρεια Κορέα (68%), το Ιράν (67%) και την Κίνα (58%).

Όσον αφορά τον ίδιο τον ρεπουμπλικάνο πρόεδρο, το 55% των Γάλλων έχει «πολύ κακή άποψη», το 26% μάλλον κακή, ενώ μόλις το 19% εξέφερε «καλή» άποψη.

Η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος (70%) εκτιμά ότι το Παρίσι πρέπει να εναντιωθεί στην Ουάσιγκτον αν αποφασίσει να προσαρτήσει τη Γροιλανδία – υποστηρικτές τόσο της δεξιάς, όσο και της αριστεράς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε να προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών στα εισαγόμενα αγαθά ευρωπαϊκών χωρών που αντιτίθενται στο σχέδιό του η χώρα του να «αποκτήσει» την αυτόνομη περιοχή της Δανίας. Ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους η Γαλλία και η Γερμανία, ανέπτυξαν μικρά στρατιωτικά αποσπάσματα στη Γροιλανδία, μοιάζοντας να στέλνουν μήνυμα στον πρόεδρο Τραμπ.

Στην περίπτωση που οι ΗΠΑ καταλάμβαναν τον έλεγχο της Γροιλανδίας ασκώντας πίεση, το 65% τάχθηκε υπέρ μποϊκοτάζ στα αμερικανικά προϊόντα, το 64% υπέρ της αναστολής αγορών αμερικανικού στρατιωτικού υλικού και το 62% υπέρ της επιβολής υψηλότερων τελωνειακών δασμών σε αμερικανικά προϊόντα.

Στην περίπτωση που γινόταν πραγματικότητα το σενάριο αμερικανικής προσάρτησης της Γροιλανδίας διά της βίας, το 41% τάχθηκε υπέρ στρατιωτικής επέμβασης της Γαλλίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ενώ το 31% υπέρ της αποχώρησης από το NATO.

Ευρύτερα, το 64% των Γάλλων κρίνει πως χρειάζεται ευρωπαϊκή άμυνα εντελώς ανεξάρτητη από αυτή των ΗΠΑ, από το 63% που καταγραφόταν το 2025.

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε μέσω διαδικτύου στις 15 και 16 Ιανουαρίου για λογαριασμό του ταξιδιωτικού ιστότοπου Partir à New York, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.000 Γάλλων 18 ετών και άνω.