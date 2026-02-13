Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με τον Λεβαδειακό
Την αποστολή που θα ταξιδέψει στη Λιβαδειά για το ματς με τον Λεβαδειακό το απόγευμα του Σαββάτου (14/2, 19:30) για την 21η αγωνιστική της Super League, ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός.
Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Λεβαδειακό, εκτός έδρας (14/12, 19:30), για την 21η αγωνιστική της Super League, με τους «ερυθρόλευκους» να ανακοινώνουν τους 21 παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
Ο Βάσκος τεχνικός δεν θα έχει μαζί του τους Μέχντι Ταρέμι, Φρανσίσκο Ορτέγκα και τον τιμωρημένο Ντανιέλ Ποντένσε, ενώ αντίθετα ο Λορέντσο Πιρόλα θα ταξιδέψει κανονικά με την υπόλοιπη αποστολή των Πειραιωτών.
Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός
#LEVOLY: The Squad 📋 pic.twitter.com/6OfeUaZ8lv
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 13, 2026
Αναλυτικά, η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίς, Τσικίνιο, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Κλέιτον.
